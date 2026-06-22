Експерти: Санкциите срещу патриарх Кирил не са срещу православието, а срещу политическата употреба на вярата

Tой не държи автомат, не командва армия и не произвежда дронове. Но Европа го смята за част от машината, която оправдава войната. Защо Патриарх Кирил влезе в проекта за 21-ия санкционен пакет срещу Русия — и защо България заплаши да го блокира? Санкции срещу духовник ли са това, или срещу политическо влияние, облечено в расо? И има ли риск темата да бъде използвана, за да се внуши, че Европа воюва с православието? Разговор с журналиста Тони Николов и богослова доц. Костадин Нушев в предаването "Тази сутрин".
Тони Николов е категоричен, че не става дума за санкции срещу православната вяра: „Разбира се, че са санкции срещу една конкретна личност. Всякакви опити да се инструментализира вярата, религията, наистина трябва да бъдат много внимателно отблъсквани.“ Според него е важно да се прави разграничение между православието като религия и действията на конкретен църковен лидер.
„А самият руски патриарх обяви, че тази война е свещена. И подписа едно решение на руски национален събор. Когато говорим за свещена война, това много прилича на кръстоносен поход.“
Николов подчертава, че става дума за война между две държави с православни традиции и близки исторически връзки: „Това е една война, в която се убиват хора. Аз се питам как един духовник от такъв ранг може да съвмести това с православната литургия, в която се молим за мира от небето и за мира на земята.“
Той припомни, че след началото на войната през 2022 г. много православни църкви, както и други християнски общности по света, са очаквали именно патриарх Кирил да използва своя авторитет за постигане на примирие.
„Очакваха, че той просто с думите си може да направи нещо и някакво примирие може да настъпи на третия, шестия, деветия месец. Това не се случи", заяви Николов.
Словото може да се превърне в оръжие
На въпрос дали благославянето на войната от страна на патриарх Кирил може да превърне словото в оръжие, доц. Костадин Нушев отговори:
„Да, точно така. Това, че той като духовен водач използва словото, своята пастирска позиция за оправдаване на войната, това всъщност е този инструмент, това оръжие, което е поводът той да бъде разглеждан като високопоставен служител, който със своето служение подкрепя и съдейства за разпалването на войната вместо да бъде миротворец.“
Богословът посочи, че ролята на Църквата по принцип е противоположна: „Служението на Църквата трябва да бъде насочено към предотвратяване на военните конфликти.“
Като пример той даде реакцията на митрополит Онуфрий, предстоятел на Украинската православна църква, която до началото на войната е била под юрисдикцията на Московската патриаршия. „След началото на войната той обяви, че това е братоубийство и братоубийственият грях на Каин, и призова патриарх Кирил да се погрижи за своето паство в Украйна.“
По думите на Нушев, когато станало ясно, че патриарх Кирил подкрепя военната агресия, Украинската православна църква прекрати възпоменаването му в богослуженията и обяви самостоятелност. „Той не се проявява като духовен пастир, безпристрастен и като миротворец.“ „Не може да слугуваш на двама господари“
Доц. Нушев подчерта, че според християнското учение духовният авторитет е несъвместим с обслужването на политически режими.
„В Евангелието е казано, че християните трябва да бъдат миротворци и че не може да се слугува на двама господари. Не може да бъдеш едновременно служител на светския режим и да искаш да се ползваш с духовния авторитет на високопоставен клирик или пастир.“
Според него именно тук е основното противоречие около личността на руския патриарх. „Това са санкции срещу едно конкретно лице и то като физическо лице.“
Нушев коментира и логиката зад европейските санкции: „Не може едновременно да си пропагандатор на войната, идеолог на войната, и да искаш да се ползваш като частно лице от всички свободи и права на Европейския съюз, а същевременно да водиш пропаганда срещу Европа и Запада.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
В крайна сметка, за него е важен Мирът и Православието!
Коментиран от #4, #12, #13
10:57 22.06.2026
2 Това нещо
11:00 22.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #7, #24
11:01 22.06.2026
4 Сила
До коментар #1 от "койдазнай":И много обича да ползва благата и разкоша на западната цивилизация , на католическата цивилизация ...
Коментиран от #6
11:01 22.06.2026
5 ЕвроАтлантически Комунист
11:01 22.06.2026
6 ХЕ ХЕ ХЕ
До коментар #4 от "Сила":ЩОТО ПАПАТА СЕ ВОЗИ В КАРУЦА, НАЛИ !!!
Коментиран от #18
11:05 22.06.2026
7 койдазнай
До коментар #3 от "Дориана":Като православната вяра е над всичко, може ли да ни кажеш, кой е последния патриарх на Руската Империя?
Коментиран от #20, #26
11:05 22.06.2026
8 ГУНДЯЕВ
НА УКРАИНЦИ ...
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЖЕНИ И ДЕЦА.
КАКЪВ ПАТРИАРХ Е ТОЯ
КГБ ДЕБИЛ?
Коментиран от #15, #22
11:05 22.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Потресен
11:07 22.06.2026
11 военните на фронта винаги са
11:07 22.06.2026
12 Дориана
До коментар #1 от "койдазнай":Точно Мирът и Православието ще спасят Света. А, такива политици като Урсула, Макрон, Калас, Стармър и нашите бивши политици и управници вкарват Европа във война. Точно с техните оръжия и пари се избиват взаимно. Така, че Тръмп и Румен Радев го предупредиха многократно , че с агресия, санкции , превъоръжаване .Мир Не може да има. Благодарение на Румен Радев и неговата партия България Няма да бъде въвлечена във войната и ще отстоява Националните си интереси.
11:07 22.06.2026
13 Нещо не схващаш
До коментар #1 от "койдазнай":Самите руснаци не мразят украинците и считат, че защитават Родината си от западните сатанисти.
Нещо като Априлското въстание.
Коментиран от #43
11:08 22.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Патриарха
До коментар #8 от "ГУНДЯЕВ":Ела чедо, да ми цунеш пастирския жезъл, и да измолиш прошка!
11:08 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Имаме избор
Коментиран от #23
11:10 22.06.2026
18 Сила
До коментар #6 от "ХЕ ХЕ ХЕ":Нещо не те разбрах ...я пак пробвай да сравниш тези духовни лидери през фарисейската си призма !!!
п.п. Франциск носеше часовник за 20 $ а Гундяев се кичи с часовник за 60 000 евро ....
Без коментар !!!
Коментиран от #28, #72
11:10 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Що се вторачвате в патриарха!
До коментар #7 от "койдазнай":В православието ролята на патриарха не е по-голяма от тази на всеки владика. Тук нямаме папа, всеки православни поп е папа.
11:11 22.06.2026
21 хихи
Коментиран от #45
11:11 22.06.2026
22 Що клеветиш?
До коментар #8 от "ГУНДЯЕВ":Нищо не печелиш от това клеветнико!
11:13 22.06.2026
23 Бъркаш
До коментар #17 от "Имаме избор":Радев излъга ! Радев продължава да закриля и обслужва съветската мафия !
Радев бе избран със съвсем други заявки и обещания.
Досега не е изпълнил нито едно !
Така, че на есен, след обявяване на бюджета е по вероятно да си ходи, от колкото да остане.
Коментиран от #53
11:14 22.06.2026
24 Анонимен
До коментар #3 от "Дориана":Експерт 3 си ти постоянен лъжец срещу България 3 защо защитаваш Русия ЗА що си за Русия
11:14 22.06.2026
25 Това е световна политика
11:14 22.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кагейбей поп
Бог обаче няма! доказателства че е съществувал когато и да е НЯМА
Коментиран от #30
11:22 22.06.2026
28 ру БЛАТА
До коментар #18 от "Сила":Ращите са си циганите на източна Европа още като загубиха студената война и влезнаха анцузите и обувки адидас тия които имаха анцунг Адидас и минимален ланец на врата бяха на върха на пирамидата 🤩🤡🍌🍌🍌
Коментиран от #40, #65
11:24 22.06.2026
29 Тони Ник
11:25 22.06.2026
30 миме
До коментар #27 от "Кагейбей поп":я ни кажи сега мило,синичко,педуханско жендърче какъв според теб е предизвестеният край?
11:27 22.06.2026
31 Гориил
11:31 22.06.2026
32 трагикомедия
11:33 22.06.2026
33 Хахаха
11:35 22.06.2026
34 Даааааааа
11:36 22.06.2026
35 гост
11:39 22.06.2026
36 Някой
Коментиран от #58
11:39 22.06.2026
37 Обективен
Коментиран от #51
11:41 22.06.2026
38 Категорично не е вярно горното
11:42 22.06.2026
39 Родина
Открита подигравка с миналото . Това е
новата религия.
11:43 22.06.2026
40 0407
До коментар #28 от "ру БЛАТА":A у нас "нема" и не е "имало" НИКОГА "ора"по анцунгииииииии,даже и с горнищеееееееее, а Тонито нема изказване за палежа на културния дом в ОДЕСА,имаше и филм от французин...или за убитите деца от обстрела на украинците преди войната......така настоящия му коментар е "много",ама "много "ЛЕКО"...Е едностранен.....
11:44 22.06.2026
41 Анонимен
11:51 22.06.2026
42 истината носи свобода
Западна пропаганда: Ще обвиним врага във всичко, което ние задкулисно и интригантски вършим.
11:51 22.06.2026
43 койдазнай
До коментар #13 от "Нещо не схващаш":Русйата армия оръжия от Урсула ли ползва? Щото с него са убити 2 млн православни, или поне руският президент с това се хвали!
Коментиран от #67, #74
11:51 22.06.2026
44 в България експерти в кавички като тези
11:55 22.06.2026
45 Истината за партия ППДБ
До коментар #21 от "хихи":Партията ППДБ са фалшива опозиция на проруските партии и имитира прозападни идеали и ценности,но подкрепяха ГЕРБ,както и Румен Радев.Тази партия имитира ранната партия СДС след 1989 година,както и партия НДСВ след 2001 година.Партия СДС беше пълна с ченгета на проруската Държавна Сигурност;партия НДСВ-също;партията ППДБ пък е пълна с деца на проруската Държавна Сигурност и други служби,както и политици от БКП в България.Партия ППДБ затова се правиха на луди и задържаха плоският данък в България-защото обслужват български и руски олигарси в България и лъжат,че "няма пари в бюджета";партията на Румен Радев- "Прогресивна България" също се правят на луди и не въвеждат прогресивен данък в България за да не събират повече пари от "червените бизнесмени" и българо-руската олигархия в България.Даже от ЕС им дадоха препоръка за това,но само проформа- чуждият бизнес в България има личен интерес от смешно ниският плосък данък 10 процента,въведен от руснакът бг политик Сергей Станишев в България.Да не говорим,че умишлено не се води реална борба със сивата икономика в България и това го знаят всички бг партии.В лъжедемократичните бг медии затова и се допуска съзнателно проруска пропаганда.
11:55 22.06.2026
46 свидетел
11:59 22.06.2026
47 Гориил
12:04 22.06.2026
48 Тони експерта
12:04 22.06.2026
49 Констатация
12:06 22.06.2026
50 факуса
12:14 22.06.2026
51 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #37 от "Обективен":Българският казан е на азерски газ.👿
12:18 22.06.2026
52 Гориил
12:20 22.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Булдог
12:21 22.06.2026
55 Бай Араб
Коментиран от #63
12:24 22.06.2026
56 бат Данчо
12:29 22.06.2026
57 Патриарх Кирил от Шипка
Това е сериозно признание за ролята на България.
Ве прюйте дребни душици
12:35 22.06.2026
58 Ти добре ли си?
До коментар #36 от "Някой":Явор Дачков ли го даваш за пример?Този боклук е на руска хранилка и може би част от руската пета колона в България,но се пише за "неутрален".Статиите му са в полза на "майка Русия".
Коментиран от #61
12:36 22.06.2026
59 ФАКТ
Решението на Румен Радев да блокира европейските санкции срещу руския патриарх Кирил е не само правилно, а задължително - България има историческа, духовна и национална отговорност да се произнесе, когато в Европейския съюз се атакува православието. Гърция и Кипър също са изразили възражения и опасения във връзка със санкциите срещу предстоятеля на Руската църква. Ограниченията срещу патриарх Кирил не са символичен жест, а целят изземването на храмовете, имотите и финансовите ресурси на Руската църква извън Русия. Ако ударът срещу РПЦ и патриарх Кирил успее, следващите атаки срещу православието ще бъдат много по-лесни, включително чрез използването на Вселенския патриарх в Истанбул. България не може да се крие зад „мейнстрима“, когато този мейнстрим се задава от протестантски държави, които нямат отношение към източното православие.
12:37 22.06.2026
60 Когато Българският Патриарх
Няма църква която да не освещавафзнамената на армиите.
Тези плямпалници платени сороси са толкова мръсни че даже отвратителни.
В Турско време къде утеха българските духовници? В Русия.
Западът цели ликвидация на православието .
Факт
12:39 22.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Дядо Поп
Коментиран от #64
12:41 22.06.2026
63 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Бай Араб":Кажи бе сюнетисан помак?
12:41 22.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Анадолец
Окачи се на клон антихрестиянино
Коментиран от #69
12:44 22.06.2026
67 Какво искаш да кажеш?
До коментар #43 от "койдазнай":Православни има и от двете страни, има и други,
колумбийските наемници, поляци, французи, белгийци, англичани, румънци, има и ислямисти там, които воюват за европейски и американски пари.
12:49 22.06.2026
68 Много експерт, индианец нема
А оня в скобите, дори не правеше разлика между църква и черква!?
12:54 22.06.2026
69 Дядо Поп
До коментар #66 от "Анадолец":Благославя се войника, не оръжието. А този ги пръскаше миналата година на парада!!!
12:59 22.06.2026
70 АБВ
Коментиран от #71
13:02 22.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 хаха
До коментар #18 от "Сила":Папата еретик и слънчев часовник да е носел е все тая, защото еретиците бухват право в ада като умрът.
13:04 22.06.2026
73 Категорично не е вярно горното
13:09 22.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 като ти гледам писмото към човека
До коментар #74 от "хаха":Си хейтър и злобно човече. Нищо общо с християнството. Нещо лошо те учи пе де русската фалшива църква.
Нищо чудно че всички "русофили" сте защитници на чалмите.
13:12 22.06.2026
76 ей ти неразумни юр..
До коментар #74 от "хаха":Оти се срамиш да се наречеш българин?
Нима не им дадохме ние четмо и писмо?
Нима не им дадохме ние книги и попове да ги покръсти руснаците княз Владимир?
Седни и си чети историята.
13:15 22.06.2026