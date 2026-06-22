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Експерти: Санкциите срещу патриарх Кирил не са срещу православието, а срещу политическата употреба на вярата

Експерти: Санкциите срещу патриарх Кирил не са срещу православието, а срещу политическата употреба на вярата

22 Юни, 2026 10:55 1 182 76

  • патриарх кирил-
  • санкции

Очакваха, че той просто с думите си може да направи нещо и някакво примирие може да настъпи на третия, шестия, деветия месец. Това не се случи

Експерти: Санкциите срещу патриарх Кирил не са срещу православието, а срещу политическата употреба на вярата - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Tой не държи автомат, не командва армия и не произвежда дронове. Но Европа го смята за част от машината, която оправдава войната. Защо Патриарх Кирил влезе в проекта за 21-ия санкционен пакет срещу Русия — и защо България заплаши да го блокира? Санкции срещу духовник ли са това, или срещу политическо влияние, облечено в расо? И има ли риск темата да бъде използвана, за да се внуши, че Европа воюва с православието? Разговор с журналиста Тони Николов и богослова доц. Костадин Нушев в предаването "Тази сутрин".

Тони Николов е категоричен, че не става дума за санкции срещу православната вяра: „Разбира се, че са санкции срещу една конкретна личност. Всякакви опити да се инструментализира вярата, религията, наистина трябва да бъдат много внимателно отблъсквани.“ Според него е важно да се прави разграничение между православието като религия и действията на конкретен църковен лидер.

„А самият руски патриарх обяви, че тази война е свещена. И подписа едно решение на руски национален събор. Когато говорим за свещена война, това много прилича на кръстоносен поход.“

Николов подчертава, че става дума за война между две държави с православни традиции и близки исторически връзки: „Това е една война, в която се убиват хора. Аз се питам как един духовник от такъв ранг може да съвмести това с православната литургия, в която се молим за мира от небето и за мира на земята.“

Той припомни, че след началото на войната през 2022 г. много православни църкви, както и други християнски общности по света, са очаквали именно патриарх Кирил да използва своя авторитет за постигане на примирие.

„Очакваха, че той просто с думите си може да направи нещо и някакво примирие може да настъпи на третия, шестия, деветия месец. Това не се случи", заяви Николов.

Словото може да се превърне в оръжие

На въпрос дали благославянето на войната от страна на патриарх Кирил може да превърне словото в оръжие, доц. Костадин Нушев отговори:

„Да, точно така. Това, че той като духовен водач използва словото, своята пастирска позиция за оправдаване на войната, това всъщност е този инструмент, това оръжие, което е поводът той да бъде разглеждан като високопоставен служител, който със своето служение подкрепя и съдейства за разпалването на войната вместо да бъде миротворец.“

Богословът посочи, че ролята на Църквата по принцип е противоположна: „Служението на Църквата трябва да бъде насочено към предотвратяване на военните конфликти.“

Като пример той даде реакцията на митрополит Онуфрий, предстоятел на Украинската православна църква, която до началото на войната е била под юрисдикцията на Московската патриаршия. „След началото на войната той обяви, че това е братоубийство и братоубийственият грях на Каин, и призова патриарх Кирил да се погрижи за своето паство в Украйна.“

По думите на Нушев, когато станало ясно, че патриарх Кирил подкрепя военната агресия, Украинската православна църква прекрати възпоменаването му в богослуженията и обяви самостоятелност. „Той не се проявява като духовен пастир, безпристрастен и като миротворец.“ „Не може да слугуваш на двама господари“

Доц. Нушев подчерта, че според християнското учение духовният авторитет е несъвместим с обслужването на политически режими.

„В Евангелието е казано, че християните трябва да бъдат миротворци и че не може да се слугува на двама господари. Не може да бъдеш едновременно служител на светския режим и да искаш да се ползваш с духовния авторитет на високопоставен клирик или пастир.“

Според него именно тук е основното противоречие около личността на руския патриарх. „Това са санкции срещу едно конкретно лице и то като физическо лице.“

Нушев коментира и логиката зад европейските санкции: „Не може едновременно да си пропагандатор на войната, идеолог на войната, и да искаш да се ползваш като частно лице от всички свободи и права на Европейския съюз, а същевременно да водиш пропаганда срещу Европа и Запада.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    24 46 Отговор
    Патриарха Кирил редовно благославя войната и руската армия, която до момента е избила над 2 млн православни украинци! Това обаче Радев не го забелязва и не го притеснява!
    В крайна сметка, за него е важен Мирът и Православието!

    Коментиран от #4, #12, #13

    10:57 22.06.2026

  • 2 Това нещо

    42 9 Отговор
    Нушев беше най некадърния преподавател в Теологическия факултет на СУ! Толкова нефелен, та от самолет се виждаше че е спуснат от някое НПО! И така и берзо и незаслужено изкачи стъпалата, и така го и канят по студиата!

    11:00 22.06.2026

  • 3 Дориана

    43 9 Отговор
    " Експертите" да обяснят как православната вяра, която е над всичко може да бъде свързана с политиката на една или друга държава . Това, което говорят е нелепо и смешно. Със сигурност Христос ви се смее от горе.

    Коментиран от #7, #24

    11:01 22.06.2026

  • 4 Сила

    16 24 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    И много обича да ползва благата и разкоша на западната цивилизация , на католическата цивилизация ...

    Коментиран от #6

    11:01 22.06.2026

  • 5 ЕвроАтлантически Комунист

    35 3 Отговор
    Питайте Пасито, той ще ви обясни за Православиети и за какво са санксиите от сатанистите.

    11:01 22.06.2026

  • 6 ХЕ ХЕ ХЕ

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    ЩОТО ПАПАТА СЕ ВОЗИ В КАРУЦА, НАЛИ !!!

    Коментиран от #18

    11:05 22.06.2026

  • 7 койдазнай

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Като православната вяра е над всичко, може ли да ни кажеш, кой е последния патриарх на Руската Империя?

    Коментиран от #20, #26

    11:05 22.06.2026

  • 8 ГУНДЯЕВ

    11 33 Отговор
    ПОДКРЕПЯ УБИЙСТВАТА
    НА УКРАИНЦИ ...
    ВКЛЮЧИТЕЛНО
    ЖЕНИ И ДЕЦА.

    КАКЪВ ПАТРИАРХ Е ТОЯ

    КГБ ДЕБИЛ?

    Коментиран от #15, #22

    11:05 22.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Потресен

    21 4 Отговор
    Въх, добре че са сатанистите да ни обяснят тия работи. Че откъде щяхме да ги разберем?

    11:07 22.06.2026

  • 11 военните на фронта винаги са

    8 3 Отговор
    имали свещенници . някой кат издъхва му дава попът последно причастие . преди голяма битка попът благославя армиите . не е само на паметници и спявки да ходи . по цивилизационен метод на 20 миряни има един поп . кат при лекарите е . разбира се поповете политика си правят . отец саръев идеше на бденията . сдс времето е наше . правят и топовни салюти с армията . по телевизиите прокламират за проксита . но в казармата поп няма да видиш . освобождават ги от военно дело и не им разрешават да носят оръжие и пагон . кръстьо хванал левски на оградата .

    11:07 22.06.2026

  • 12 Дориана

    25 9 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Точно Мирът и Православието ще спасят Света. А, такива политици като Урсула, Макрон, Калас, Стармър и нашите бивши политици и управници вкарват Европа във война. Точно с техните оръжия и пари се избиват взаимно. Така, че Тръмп и Румен Радев го предупредиха многократно , че с агресия, санкции , превъоръжаване .Мир Не може да има. Благодарение на Румен Радев и неговата партия България Няма да бъде въвлечена във войната и ще отстоява Националните си интереси.

    11:07 22.06.2026

  • 13 Нещо не схващаш

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Самите руснаци не мразят украинците и считат, че защитават Родината си от западните сатанисти.
    Нещо като Априлското въстание.

    Коментиран от #43

    11:08 22.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Патриарха

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "ГУНДЯЕВ":

    Ела чедо, да ми цунеш пастирския жезъл, и да измолиш прошка!

    11:08 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Имаме избор

    6 16 Отговор
    Избрахме Радев.Дали ще излага държавата пред света,си е негова работа.Трайте.

    Коментиран от #23

    11:10 22.06.2026

  • 18 Сила

    13 15 Отговор

    До коментар #6 от "ХЕ ХЕ ХЕ":

    Нещо не те разбрах ...я пак пробвай да сравниш тези духовни лидери през фарисейската си призма !!!
    п.п. Франциск носеше часовник за 20 $ а Гундяев се кичи с часовник за 60 000 евро ....
    Без коментар !!!

    Коментиран от #28, #72

    11:10 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що се вторачвате в патриарха!

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    В православието ролята на патриарха не е по-голяма от тази на всеки владика. Тук нямаме папа, всеки православни поп е папа.

    11:11 22.06.2026

  • 21 хихи

    18 4 Отговор
    Вие ли кат флекс Партия Петрохан значи Радев е на прав път.

    Коментиран от #45

    11:11 22.06.2026

  • 22 Що клеветиш?

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "ГУНДЯЕВ":

    Нищо не печелиш от това клеветнико!

    11:13 22.06.2026

  • 23 Бъркаш

    11 14 Отговор

    До коментар #17 от "Имаме избор":

    Радев излъга ! Радев продължава да закриля и обслужва съветската мафия !
    Радев бе избран със съвсем други заявки и обещания.
    Досега не е изпълнил нито едно !
    Така, че на есен, след обявяване на бюджета е по вероятно да си ходи, от колкото да остане.

    Коментиран от #53

    11:14 22.06.2026

  • 24 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Експерт 3 си ти постоянен лъжец срещу България 3 защо защитаваш Русия ЗА що си за Русия

    11:14 22.06.2026

  • 25 Това е световна политика

    7 1 Отговор
    И тия двамата ли ще я решават?

    11:14 22.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кагейбей поп

    5 7 Отговор
    Булвално трябва да се появи в реално изражение самия Бог за да спаси Zадниците на на Zлата орда отговорни за тази безсмислена война с предизвестен край

    Бог обаче няма! доказателства че е съществувал когато и да е НЯМА

    Коментиран от #30

    11:22 22.06.2026

  • 28 ру БЛАТА

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Ращите са си циганите на източна Европа още като загубиха студената война и влезнаха анцузите и обувки адидас тия които имаха анцунг Адидас и минимален ланец на врата бяха на върха на пирамидата 🤩🤡🍌🍌🍌

    Коментиран от #40, #65

    11:24 22.06.2026

  • 29 Тони Ник

    5 1 Отговор
    Христоматиен пример - и еднокнижник да си, и многокнижник да си, често няма особено значение. Като са л.йно по рождение, то е до живот.

    11:25 22.06.2026

  • 30 миме

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кагейбей поп":

    я ни кажи сега мило,синичко,педуханско жендърче какъв според теб е предизвестеният край?

    11:27 22.06.2026

  • 31 Гориил

    15 5 Отговор
    Бандера забрани Православната църква на Московската патриаршия за милиони руски християни. Сега това е Украинската православна църква на Константинополската патриаршия. И това беше направено в мирно време, плюейки в лицето на Русия. Московският патриарх не можеше да мълчи.

    11:31 22.06.2026

  • 32 трагикомедия

    0 2 Отговор
    Всички виждаме как се гърчат.Една държавица не са способни да управляват от има-няма и пет милиона души.Няма да ходи надалеко и ще вземем пример за Истанбул който е тук,съсед.Те как го управляват когато е 18 милиона население.Космополитно,разни безброй религии и изповедания.Те как го правят?Ние сме колкото квартал и може да се оправим.Защо бе,защо?Там защо нямат толкова боклук по улиците?Защо нямат убити по пътищата всеки ден?Ще Ви кажа :защото в турски затвор веднага се влиза,но много трудно се излиза.Там вместо да намаляват присъдите както тук,там ги увеличават с вътрешни присъди.

    11:33 22.06.2026

  • 33 Хахаха

    5 4 Отговор
    Какви експерти? Тези продажници нямат право да си отварят плювалника срещу патриарх, камо ли да говорят за вяра.

    11:35 22.06.2026

  • 34 Даааааааа

    2 1 Отговор
    Два празноглавеца размишляват.......Да ги светна, вярата е продукт на политиката. Те са в пълна симбиоза и при православието и при католицизма и при будизма.

    11:36 22.06.2026

  • 35 гост

    4 0 Отговор
    Продажни парцали.

    11:39 22.06.2026

  • 36 Някой

    5 1 Отговор
    Преди да дрънкат глупости да бяха чули интервюто на Бойко Коцев при Дачков Дипломат от кариерата, интелигентен и образован човек на разбираем език обяснява и аргументира, защо на западняците са им нужни санкциите против Кирил. Ама все си е по друго да плещиш опорки.

    Коментиран от #58

    11:39 22.06.2026

  • 37 Обективен

    3 1 Отговор
    Сега ясно ли е,защо до българския казан няма дявол?

    Коментиран от #51

    11:41 22.06.2026

  • 38 Категорично не е вярно горното

    6 1 Отговор
    Целта на санкциите е да бъдат заграбени имотите на руската православна църква в Европа на които патриарха е патрон. Точно целите на Европа са нeлuцenpuяmнu.

    11:42 22.06.2026

  • 39 Родина

    4 0 Отговор
    Тези двамата да гледат новият филм " Троя ".
    Открита подигравка с миналото . Това е
    новата религия.

    11:43 22.06.2026

  • 40 0407

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ру БЛАТА":

    A у нас "нема" и не е "имало" НИКОГА "ора"по анцунгииииииии,даже и с горнищеееееееее, а Тонито нема изказване за палежа на културния дом в ОДЕСА,имаше и филм от французин...или за убитите деца от обстрела на украинците преди войната......така настоящия му коментар е "много",ама "много "ЛЕКО"...Е едностранен.....

    11:44 22.06.2026

  • 41 Анонимен

    4 0 Отговор
    Двама пустословници набедени за експерти. Пфууу

    11:51 22.06.2026

  • 42 истината носи свобода

    7 0 Отговор
    Самата война е срещу православието, дирижирана от Западната пропаганда.
    Западна пропаганда: Ще обвиним врага във всичко, което ние задкулисно и интригантски вършим.

    11:51 22.06.2026

  • 43 койдазнай

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Нещо не схващаш":

    Русйата армия оръжия от Урсула ли ползва? Щото с него са убити 2 млн православни, или поне руският президент с това се хвали!

    Коментиран от #67, #74

    11:51 22.06.2026

  • 44 в България експерти в кавички като тези

    4 1 Отговор
    с лопата да ги ринеш , ако някой ги преброи може да са десетки хиляди , така че да се скрият

    11:55 22.06.2026

  • 45 Истината за партия ППДБ

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    Партията ППДБ са фалшива опозиция на проруските партии и имитира прозападни идеали и ценности,но подкрепяха ГЕРБ,както и Румен Радев.Тази партия имитира ранната партия СДС след 1989 година,както и партия НДСВ след 2001 година.Партия СДС беше пълна с ченгета на проруската Държавна Сигурност;партия НДСВ-също;партията ППДБ пък е пълна с деца на проруската Държавна Сигурност и други служби,както и политици от БКП в България.Партия ППДБ затова се правиха на луди и задържаха плоският данък в България-защото обслужват български и руски олигарси в България и лъжат,че "няма пари в бюджета";партията на Румен Радев- "Прогресивна България" също се правят на луди и не въвеждат прогресивен данък в България за да не събират повече пари от "червените бизнесмени" и българо-руската олигархия в България.Даже от ЕС им дадоха препоръка за това,но само проформа- чуждият бизнес в България има личен интерес от смешно ниският плосък данък 10 процента,въведен от руснакът бг политик Сергей Станишев в България.Да не говорим,че умишлено не се води реална борба със сивата икономика в България и това го знаят всички бг партии.В лъжедемократичните бг медии затова и се допуска съзнателно проруска пропаганда.

    11:55 22.06.2026

  • 46 свидетел

    2 2 Отговор
    и нашият Патриарх благославя бойните ни знамена . да го магнетизират ли !?

    11:59 22.06.2026

  • 47 Гориил

    8 0 Отговор
    Гръцката православна църква първа одобри разкола в Украйна. Това беше резултат от дългогодишно съперничество между двете големи православни църкви, но гръцкото нахлуване в каноничната територия на Руската православна църква беше предателство.Лондон със сигурност изигра подстрекателска роля в това.

    12:04 22.06.2026

  • 48 Тони експерта

    5 0 Отговор
    Според него руския патриарх следва да има поведението на папата и вселенския - да се избиват хора по света а те да си траят, защото по-свещено нещо от западната политика няма. Тя е над фсичко. Малоумно.

    12:04 22.06.2026

  • 49 Констатация

    1 2 Отговор
    ДругарЕ, помните ли колко годин изкара Комунизма? Е, нашту "Дермокрация", както я наричат в Рашата, е 36 годишна, изчакайте още 9 годинки и ще видите с очите си, в какво ще се превърне тъй наречената ни "съвременна демократична държавица"....

    12:06 22.06.2026

  • 50 факуса

    3 0 Отговор
    той е глава на православието в русия бепедалинедоклатени,кво примирие да отправя кат меркел и оланд лъгаха три години за минск,що мълчите,ако не бяха лъгали сега помен от сво нямаше да има

    12:14 22.06.2026

  • 51 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Обективен":

    Българският казан е на азерски газ.👿

    12:18 22.06.2026

  • 52 Гориил

    7 0 Отговор
    Виждаме омразата и отвращението, с които Европа е готова да прекрати всяко споменаване на съюза си с Хитлер и победата на Русия. Това условие трябва да бъде изпълнено от нещастната Украйна, измамена и ограбена от Европа. По същество Бандера унищожи страната си и каноничната Православна църква. Наистина ли ще откъсне вековната руска вяра от сърцата на православните християни? Московският патриарх каза: „Не!“

    12:20 22.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Булдог

    2 0 Отговор
    А днешната Европа е забравила подкрепата на Папите за избиване на хора от Кръстоносните походи, през Великите географски открития, Инквизицията, враждите между католици и протестани, изгарянето на ,, вещици"аутодафетата, та чак до подкрепата за Хитлер , повреме на ВСВ, и спасяването на нацисти след края и! Имали римски,, отец" Порицан за това????

    12:21 22.06.2026

  • 55 Бай Араб

    1 4 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.

    Коментиран от #63

    12:24 22.06.2026

  • 56 бат Данчо

    3 0 Отговор
    Аман от експерти !!!

    12:29 22.06.2026

  • 57 Патриарх Кирил от Шипка

    4 0 Отговор
    България ви даде писмеността, а ние се отблагодарихме като ви освободихме отТурско робство.
    Това е сериозно признание за ролята на България.
    Ве прюйте дребни душици

    12:35 22.06.2026

  • 58 Ти добре ли си?

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Явор Дачков ли го даваш за пример?Този боклук е на руска хранилка и може би част от руската пета колона в България,но се пише за "неутрален".Статиите му са в полза на "майка Русия".

    Коментиран от #61

    12:36 22.06.2026

  • 59 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Бойко Коцев - дипломат, бивш посланик на България в Русия, първи постоянен представител на България в ЕС и бивш заместник-министър на вътрешните работи, за ветото на Румен Радев върху европейските санкции срещу патриарх Кирил и Вагит Алекперов, войната в Украйна, кризата на европейската дипломация и българския национален интерес.
    Решението на Румен Радев да блокира европейските санкции срещу руския патриарх Кирил е не само правилно, а задължително - България има историческа, духовна и национална отговорност да се произнесе, когато в Европейския съюз се атакува православието. Гърция и Кипър също са изразили възражения и опасения във връзка със санкциите срещу предстоятеля на Руската църква. Ограниченията срещу патриарх Кирил не са символичен жест, а целят изземването на храмовете, имотите и финансовите ресурси на Руската църква извън Русия. Ако ударът срещу РПЦ и патриарх Кирил успее, следващите атаки срещу православието ще бъдат много по-лесни, включително чрез използването на Вселенския патриарх в Истанбул. България не може да се крие зад „мейнстрима“, когато този мейнстрим се задава от протестантски държави, които нямат отношение към източното православие.

    12:37 22.06.2026

  • 60 Когато Българският Патриарх

    2 1 Отговор
    Освещава бойните знамена и по време на война прави същото. Това какво е?
    Няма църква която да не освещавафзнамената на армиите.
    Тези плямпалници платени сороси са толкова мръсни че даже отвратителни.
    В Турско време къде утеха българските духовници? В Русия.
    Западът цели ликвидация на православието .
    Факт

    12:39 22.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дядо Поп

    0 2 Отговор
    Този що пръска танкове с чемшир не служи на Господ. Христос ни учи на друго.

    Коментиран от #64

    12:41 22.06.2026

  • 63 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Араб":

    Кажи бе сюнетисан помак?

    12:41 22.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анадолец

    2 1 Отговор
    Няма поп който да не пръска танковете на армията си във война.
    Окачи се на клон антихрестиянино

    Коментиран от #69

    12:44 22.06.2026

  • 67 Какво искаш да кажеш?

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "койдазнай":

    Православни има и от двете страни, има и други,
    колумбийските наемници, поляци, французи, белгийци, англичани, румънци, има и ислямисти там, които воюват за европейски и американски пари.

    12:49 22.06.2026

  • 68 Много експерт, индианец нема

    1 0 Отговор
    Тия "експерти", плюс още един от семинаривта (също "експерт" !), навремето се изложиха по въпроса, чия собственост е руската черква в София!
    А оня в скобите, дори не правеше разлика между църква и черква!?

    12:54 22.06.2026

  • 69 Дядо Поп

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Анадолец":

    Благославя се войника, не оръжието. А този ги пръскаше миналата година на парада!!!

    12:59 22.06.2026

  • 70 АБВ

    1 2 Отговор
    Решението на Румен Радев да блокира европейските санкции срещу руския патриарх Кирил е не само правилно, а задължително - България има историческа, духовна и национална отговорност да се произнесе, когато в Европейския съюз се атакува православието. Гърция и Кипър също са изразили възражения и опасения във връзка със санкциите срещу предстоятеля на Руската църква, макар и в по-мека форма от България.

    Коментиран от #71

    13:02 22.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Папата еретик и слънчев часовник да е носел е все тая, защото еретиците бухват право в ада като умрът.

    13:04 22.06.2026

  • 73 Категорично не е вярно горното

    1 0 Отговор
    Целта на санкциите е да бъдат заграбени имотите на руската православна църква в Европа на които патриарха е патрон. Точно целите на Европа са нeлuцenpuяmнu.

    13:09 22.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 като ти гледам писмото към човека

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "хаха":

    Си хейтър и злобно човече. Нищо общо с християнството. Нещо лошо те учи пе де русската фалшива църква.
    Нищо чудно че всички "русофили" сте защитници на чалмите.

    13:12 22.06.2026

  • 76 ей ти неразумни юр..

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "хаха":

    Оти се срамиш да се наречеш българин?
    Нима не им дадохме ние четмо и писмо?
    Нима не им дадохме ние книги и попове да ги покръсти руснаците княз Владимир?
    Седни и си чети историята.

    13:15 22.06.2026

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