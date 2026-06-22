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Случаят "Баба Алино": В кадастралната карта са всички съществуващи недвижими имоти, независимо дали са законно построени, или не

Случаят "Баба Алино": В кадастралната карта са всички съществуващи недвижими имоти, независимо дали са законно построени, или не

22 Юни, 2026 11:53 1 753 27

  • баба алино-
  • сгради-
  • кадастър

Законът не прави разграничение между законно изградена сграда, съоръжение или самостоятелен обект и незаконно изградени такива

Случаят "Баба Алино": В кадастралната карта са всички съществуващи недвижими имоти, независимо дали са законно построени, или не - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инженер Красимира Божкова, началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, временно отстранена от длъжност до изясняване на обстоятелствата по извършваните проверки около казуса "Баба Алино", излезе с позиция по повод медийни публикации. Ето какво пише в нея:

"По повод тиражираните в последните седмици медийни внушения и изявления на овластени лица, че при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, СГКК — Варна и началникът на СГКК — Варна са извършили законови нарушения, заявявам следното:

Съобразно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър в кадастралната карта се отразяват и поддържат в актуално състояние данните за всички съществуващи недвижими имоти на територията на република България. Според него това са: поземлен имот; сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

Законът не прави разграничение между законно изградена сграда, съоръжение или самостоятелен обект и незаконно изградени такива. В кадастралната карта се отразяват всички съществуващи недвижими имоти, независимо от това дали същите са законно построени, или не.

Безусловно задължение е в кадастралната карта да се нанасят всички съществуващи на терена сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, без значение дали има или няма за същите издадени строителни книжа, включително разрешение за строеж. По отношение на последните – тези без разрешение за строеж - това задължение е заложено нормативно в чл. 74 от Наредба Х• РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните peгиcmpи.

Органите по кадастъра не могат да отказват нанасянето на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта поради това, че за същите няма издадени строителни книжа. Исторически, този ред е прилаган и при създаването на предходните кадастралните планове.

По отношение на строежите, за които има издадено удостоверение за търпимост, същите могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка, съобразно текста на § 16, ал. 1, изр. второ от П3P на 3УT, поради което на основание горепосочените разпоредби органите по кадастъра са длъжни да ги нанесат в кадастралната карта. Случаят с имотите в „Баба Алино“ не прави изключение. Те са нанесени в кадастралната карта на база редовни официални документи, подписани от правоспособно лице, което с подписа си е удостоверило истинността им, както изисква нормативната уредба. За това то носи и съответната отговорност пред закона.

Поддържането в актуално състояние на кадастралната карта и кадастрални регистри е регистърна дейност. Органите по кадастъра са само и единствено регистърни органи и нямат правата и задълженията нито на контролните, нито на разследващите органи, за които в националното ни законодателство е предвидена изключителна компетентност за това.

Служителите в СГКК-Варна и Началникът на СГКК-Варна не са допуснали законови нарушения при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, rp. Варна.

Представяме на Вашето внимание фактите – такива, каквито са в действащата нормативна уредба, и с увереността че те се изпълняват на практика във всички агенции по кадастър в страната. В този смисъл е и Становище на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия по случая "Баба Алино" направено още на 9 юни 2026 г.

Некоректно и манипулативно е да се твърдят неверни и удобни за някого мнения и изказвания, с които се накърнява доверието на българските, чуждите граждани, фирмите и организациите в добросъвестността на служителите и техните ръководители на държавната административна институция и административен държавен орган, каквато е АГКК. Като служител и началник в агенцията съм готова и ще отстоявам това с всички дадени ми от закона средства", посочва Красимира Божкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    26 2 Отговор
    Номера - не правейки нищо, ни засипват с излишна и ненужна информация, което създава фалшивото усещане, че правят нещо!!!

    Коментиран от #19

    11:56 22.06.2026

  • 2 Гост

    19 3 Отговор
    Къде и да барнеш смърди! Който и да се обади, вони! Каквото и да се каже, лъжи!
    Набраха и лайката на територията, съсипаа държавата!

    Коментиран от #16

    11:59 22.06.2026

  • 3 честен ционист

    19 3 Отговор
    Границата между законност и беззаконие в България е много тънка, да не кажа, че даже е размита.

    Коментиран от #10

    12:01 22.06.2026

  • 4 Гост

    21 1 Отговор
    Калинките излизат, една по една! Да видим ще изровят ли колорадския бръмбар!!!

    12:01 22.06.2026

  • 5 Въз

    16 5 Отговор
    основа на какво са нанесени имотите в кадастралната карта и кой ги е нанесъл или дал разрешението ?

    12:03 22.06.2026

  • 6 Тити на Кака

    22 1 Отговор
    Уникална наглост, в КК наистина може да има "незаконно" построени НИ в режим на търпимост, защото са построени до 2001, но няма как да бъдат вписани обекти без никаква строителна документация, построени през 2024-2026.

    12:04 22.06.2026

  • 7 дедо

    20 0 Отговор
    Е, браво!
    Значи по ЗУТ и наредбата за кадастъра, щом имаш удостоверение за търпимост, имотът трябва да се нанесе.
    По ЗМДТ в двугодишен срок от Акт 14 имотът трябва да се декларира и за него да започнат да се плащат МДТ.
    Ами то тогава, контролни органи за какво са ни!?! САМО ДА ИМ ПЛАЩАМЕ ЗАПЛАТИ?!?

    12:06 22.06.2026

  • 8 тц, тц, тц

    19 3 Отговор
    Появи се и започна най-нагло да се оправдава. Сега - да, незаконните сгради се отразяват в кадастралната карта, но без кадастрални идентификатори. Лично проверих нанесените имоти в кадастралната карта, от която е видно, че всички сгради - многофилни и еднофамилни, имат кадастрални идентификатори и са нанасяни след изработване на кадастралната карта. Т.е. когато е правено заснемането, тези сгради не ги е имало. Нанесени през 2021-2023 г., по-голямата част от тях са без удостоверение за търпимост и не се знае как Божкова е разбрала колко самостоятелни обекти има в многофамилните сгради. На следващо място - Божкова не може да не е видяла, че тези сгради се намират в горска територия, а не в урбанизирана такава - т.е. поземлените имоти нямат ПУП, а това значи, че няма как нито да са законни, нито да са търпими. Божкова е трябвало да откаже изменение на кадастъра, но не го е направила и можем да се досетим защо. А е срамно да дава толкова глуповати обяснения, защото това се чете и от юристи.

    Коментиран от #17

    12:07 22.06.2026

  • 9 благо коцко

    12 2 Отговор
    Преди да влезна в затвора имаше 15 сгради, като влезнах в затвора и дошъл великия китайски народ и построил над 100 сгради за една година. Много исках общината да си свърши работата, обаче служителите ми ме подвели, а като излязох от затвора бях позабравил за незаконните строежи и добре че полицията се задейства.

    12:08 22.06.2026

  • 10 Лост

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Сещаш се как хора с 10-15 имота казваха -"Може да не е морално,но е законно.".

    12:18 22.06.2026

  • 11 Гани Цонков

    7 3 Отговор
    Благо Коцев ще се моли да го върнат в ареста, за да се скрие от укрите. Ками Коцева може да се замисли дали да не поиска развод.

    12:19 22.06.2026

  • 12 Лъжата е престъпление!

    11 0 Отговор
    Крайно време е овластени сеятели на лъжи и заблуди да бъдат обявявани за престъпници и да бъдат наказвани с цялата безпощадност на закона.

    12:23 22.06.2026

  • 13 шум на пари

    9 1 Отговор
    някой разбра ли нещо от писаното

    12:23 22.06.2026

  • 14 Според НК

    12 0 Отговор
    Според Наказателния кодекс
    /Много интересно четиво/

    Който ги е регистрирал в кадастъра е знаел че са незаконни и е трябвало да сезира "компетентните органи" за престъпление.

    Иначе затаява истина и подлежи на санкция по НК

    12:26 22.06.2026

  • 15 Фикри

    11 2 Отговор
    Кадастралната карта е едно от най не верните неща в България, парадокса е, че е платен от нашите пари, а нищо създава невероятни главоболия.

    12:26 22.06.2026

  • 16 Фикри

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ами от 1989 до преи няколко месеца, в тая държава само се крадеше, никой политик не мислише за народа и държавата, повсеместна корупция и шуробаджинащина

    12:28 22.06.2026

  • 17 Фикри

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "тц, тц, тц":

    Ще откаже, ама ще й истинен столчета, така управляваха ББ и ДП ....

    12:30 22.06.2026

  • 18 Трябва

    5 0 Отговор
    магнитският с-и-чуг който беше награден от укринката и сикаджииската герб мутра да ги вкарат в гьола в Белене за да се оправим

    12:37 22.06.2026

  • 19 Лошо няма

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имам една колиба върху земеделска земя, може ли да впишем, че е УПИ с 3 етажна къща?

    12:40 22.06.2026

  • 20 Е по тази логика,

    11 0 Отговор
    Няма нужда от вадене на документи.Строи се директно,после фалшива търпимост и готово.Всичко е законно.Е гати държавата !

    12:41 22.06.2026

  • 21 СемткитеПлащаме

    5 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:50 22.06.2026

  • 22 665

    3 0 Отговор
    Значи ако си вдигна къщичка , където ми скимне из горите тази услужлива госпожа до 6 месеца ще я отрази в кадастъра ?!
    Какви са тия глупости, на които и децата 1ви клас няма да се хванат ??!!

    Само трудов лагер за тия, на норма/дажба , а почивния ден - бели листа, химикалка и пишат.
    Няколко седмици така и всичко ще е ясно, без приказки от 1000 и 1 нощ !

    12:58 22.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    3 0 Отговор
    Регистрират добросъвестно. А кой да уведоми контролния орган, че сградите, нанесени в кадастъра са незаконни? Защо е оставена такава вратичка? Защо няма система за сравняване на данните? Сигурно има хиляди такива нелегални обекти с присвояване за десетки милиарди.

    Коментиран от #26

    13:02 22.06.2026

  • 25 гост

    3 0 Отговор
    това е резултата от закони писани от хора с по 2..3 висши образования -> няма никой нарушил закона, но закона е скандално нарушен

    13:11 22.06.2026

  • 26 665

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    А бе, тая вратичка не се отваря така лесно. Пробвай на село, в твой имот !!!, да започнеш основи къща да наливаш, да видиш как бързо ще пристигнат чантаджите от всякакви администрации.
    А па на общинска/държавна земя нв ми се мисли - то още багерът и бетоновия възел ще ти откажат .

    13:12 22.06.2026

  • 27 леле, мале...

    1 0 Отговор
    Некоректно и манипулативно е да се твърдят неверни и удобни за някого мнения и изказвания, с които се накърнява доверието на българските, чуждите граждани, фирмите и организациите в добросъвестността на служителите и техните ръководители на държавната административна институция и административен държавен орган, каквато е АГКК.

    13:24 22.06.2026

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