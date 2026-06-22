Случаят "Баба Алино": В кадастралната карта са всички съществуващи недвижими имоти, независимо дали са законно построени, или не

Инженер Красимира Божкова, началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, временно отстранена от длъжност до изясняване на обстоятелствата по извършваните проверки около казуса "Баба Алино", излезе с позиция по повод медийни публикации. Ето какво пише в нея:
"По повод тиражираните в последните седмици медийни внушения и изявления на овластени лица, че при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, СГКК — Варна и началникът на СГКК — Варна са извършили законови нарушения, заявявам следното:
Съобразно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър в кадастралната карта се отразяват и поддържат в актуално състояние данните за всички съществуващи недвижими имоти на територията на република България. Според него това са: поземлен имот; сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.
Законът не прави разграничение между законно изградена сграда, съоръжение или самостоятелен обект и незаконно изградени такива. В кадастралната карта се отразяват всички съществуващи недвижими имоти, независимо от това дали същите са законно построени, или не.
Безусловно задължение е в кадастралната карта да се нанасят всички съществуващи на терена сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, без значение дали има или няма за същите издадени строителни книжа, включително разрешение за строеж. По отношение на последните – тези без разрешение за строеж - това задължение е заложено нормативно в чл. 74 от Наредба Х• РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните peгиcmpи.
Органите по кадастъра не могат да отказват нанасянето на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта поради това, че за същите няма издадени строителни книжа. Исторически, този ред е прилаган и при създаването на предходните кадастралните планове.
По отношение на строежите, за които има издадено удостоверение за търпимост, същите могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка, съобразно текста на § 16, ал. 1, изр. второ от П3P на 3УT, поради което на основание горепосочените разпоредби органите по кадастъра са длъжни да ги нанесат в кадастралната карта. Случаят с имотите в „Баба Алино“ не прави изключение. Те са нанесени в кадастралната карта на база редовни официални документи, подписани от правоспособно лице, което с подписа си е удостоверило истинността им, както изисква нормативната уредба. За това то носи и съответната отговорност пред закона.
Поддържането в актуално състояние на кадастралната карта и кадастрални регистри е регистърна дейност. Органите по кадастъра са само и единствено регистърни органи и нямат правата и задълженията нито на контролните, нито на разследващите органи, за които в националното ни законодателство е предвидена изключителна компетентност за това.
Служителите в СГКК-Варна и Началникът на СГКК-Варна не са допуснали законови нарушения при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“, rp. Варна.
Представяме на Вашето внимание фактите – такива, каквито са в действащата нормативна уредба, и с увереността че те се изпълняват на практика във всички агенции по кадастър в страната. В този смисъл е и Становище на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия по случая "Баба Алино" направено още на 9 юни 2026 г.
Некоректно и манипулативно е да се твърдят неверни и удобни за някого мнения и изказвания, с които се накърнява доверието на българските, чуждите граждани, фирмите и организациите в добросъвестността на служителите и техните ръководители на държавната административна институция и административен държавен орган, каквато е АГКК. Като служител и началник в агенцията съм готова и ще отстоявам това с всички дадени ми от закона средства", посочва Красимира Божкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #19
11:56 22.06.2026
2 Гост
Набраха и лайката на територията, съсипаа държавата!
Коментиран от #16
11:59 22.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10
12:01 22.06.2026
4 Гост
12:01 22.06.2026
5 Въз
12:03 22.06.2026
6 Тити на Кака
12:04 22.06.2026
7 дедо
Значи по ЗУТ и наредбата за кадастъра, щом имаш удостоверение за търпимост, имотът трябва да се нанесе.
По ЗМДТ в двугодишен срок от Акт 14 имотът трябва да се декларира и за него да започнат да се плащат МДТ.
Ами то тогава, контролни органи за какво са ни!?! САМО ДА ИМ ПЛАЩАМЕ ЗАПЛАТИ?!?
12:06 22.06.2026
8 тц, тц, тц
Коментиран от #17
12:07 22.06.2026
9 благо коцко
12:08 22.06.2026
10 Лост
До коментар #3 от "честен ционист":Сещаш се как хора с 10-15 имота казваха -"Може да не е морално,но е законно.".
12:18 22.06.2026
11 Гани Цонков
12:19 22.06.2026
12 Лъжата е престъпление!
12:23 22.06.2026
13 шум на пари
12:23 22.06.2026
14 Според НК
/Много интересно четиво/
Който ги е регистрирал в кадастъра е знаел че са незаконни и е трябвало да сезира "компетентните органи" за престъпление.
Иначе затаява истина и подлежи на санкция по НК
12:26 22.06.2026
15 Фикри
12:26 22.06.2026
16 Фикри
До коментар #2 от "Гост":Ами от 1989 до преи няколко месеца, в тая държава само се крадеше, никой политик не мислише за народа и държавата, повсеместна корупция и шуробаджинащина
12:28 22.06.2026
17 Фикри
До коментар #8 от "тц, тц, тц":Ще откаже, ама ще й истинен столчета, така управляваха ББ и ДП ....
12:30 22.06.2026
18 Трябва
12:37 22.06.2026
19 Лошо няма
До коментар #1 от "Пич":Имам една колиба върху земеделска земя, може ли да впишем, че е УПИ с 3 етажна къща?
12:40 22.06.2026
20 Е по тази логика,
12:41 22.06.2026
21 СемткитеПлащаме
12:50 22.06.2026
22 665
Какви са тия глупости, на които и децата 1ви клас няма да се хванат ??!!
Само трудов лагер за тия, на норма/дажба , а почивния ден - бели листа, химикалка и пишат.
Няколко седмици така и всичко ще е ясно, без приказки от 1000 и 1 нощ !
12:58 22.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дзак
Коментиран от #26
13:02 22.06.2026
25 гост
13:11 22.06.2026
26 665
До коментар #24 от "Дзак":А бе, тая вратичка не се отваря така лесно. Пробвай на село, в твой имот !!!, да започнеш основи къща да наливаш, да видиш как бързо ще пристигнат чантаджите от всякакви администрации.
А па на общинска/държавна земя нв ми се мисли - то още багерът и бетоновия възел ще ти откажат .
13:12 22.06.2026
27 леле, мале...
13:24 22.06.2026