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Почина бившият зам.-министър на външните работи Феим Чаушев

Почина бившият зам.-министър на външните работи Феим Чаушев

22 Юни, 2026 12:52 845 7

  • феим чаушев-
  • починал

Феим Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в село Рибино, община Крумовград. По време на т.нар. Възродителен процес имената му са принудително променени на Петър Юриев Чаушев

Почина бившият зам.-министър на външните работи Феим Чаушев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 82-годишна възраст днес в София почина Феим Юсеинов Чаушев – дългогодишен дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи. За кончината му съобщиха негови колеги и съратници от Министерството на външните работи, които го определят като човек с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика през годините на прехода и европейската интеграция на страната.

„Феим Чаушев беше уважаван професионалист, отдаден на дипломатическата служба и на каузата за развитието на добросъседските отношения на България", посочват негови колеги от външното ведомство. Те припомнят ролята му в работата на министерството в периода преди и след присъединяването на България към Европейския съюз.

Феим Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в село Рибино, община Крумовград. По време на т.нар. Възродителен процес имената му са принудително променени на Петър Юриев Чаушев. Тежките събития от този период бележат личната му съдба, като тогава баща му слага край на живота си. Завършва висше образование в областта на социалните науки и икономиката, придобивайки магистърски степени от Академията за обществени науки в София, Стопанската академия „Димитър А. Ценов" в Свищов и УНСС. Специализира в института „Карл Маркс" в Лайпциг, тогавашна ГДР.

Професионалната му кариера е тясно свързана с външнополитическата дейност на България. Между 1989 и 1993 г. работи в различни дирекции на Министерството на външните работи като първи секретар, съветник и пълномощен министър. От 1993 до 1997 г. ръководи дипломатическото бюро на България в Берлин. След период като съветник по външнополитическите въпроси на Централния съвет на ДПС и член на Съвета по евроинтеграция към президента на Република България, през януари 2003 г. е назначен за заместник-министър на младежта и спорта в правителството на Симеон Сакскобургготски. От август 2005 г. до март 2008 г. е заместник-министър на външните работи в кабинета на Сергей Станишев.


България
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    Какво Да кажеш !

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    12:57 22.06.2026

  • 3 оня с коня

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    Да допълня.
    Задържан е на 8 март 2011 г. като посредник при получаване на откуп за краден автомобил.4 На 20 януари 2012 г. Софийският районен съд постановява ефективна присъда от 3 години и 6 месеца затвор за Феим Чаушев по обвинение, че е съдействал да върне откраднат автомобил на турски бизнесмен

    13:05 22.06.2026

  • 4 коментар

    0 0 Отговор
    още вдигайте възраста за пенсиониране.
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    13:07 22.06.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Хубав Човек! Истински Българин!
    Не като сегашните!

    13:13 22.06.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тежка съдба, ама завършил висше през комунизма и още 1989 г. почнал във външно министерство. Намирисва на колаборационизъм нещо.

    13:21 22.06.2026

  • 7 Ние помним - обяснете как

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    от уики

    От 1984 до 1988 г. е помощник по политическите и протоколните въпроси в отдел „Международна дейност“ на Института за съвременни социални теории (в АОНСУ), София. В периода 1989 – 1993 г. работи в различни дирекции на Министерството на външните работи като първи секретар, съветник и пълномощен министър.

    1984 - АОНСУ и външно министерство

    КАК???

    За нас - Кремиковци

    13:38 22.06.2026

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