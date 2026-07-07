18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско

18-годишен е самокатастрофирал на пътя от Горно Сахране за село Асен в Старозагорско. Водачът е починал. Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа днес.
По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 18-годишен мъж, като колата се е преобърнала.
В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Няма затруднения в движението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли е
20:02 07.07.2026
2 Исторически парк
20:04 07.07.2026
3 И този ли е
20:12 07.07.2026
4 Да,бе
20:14 07.07.2026
5 Перо
20:18 07.07.2026
6 Карам на ламби
20:19 07.07.2026
7 Ко стаа
Всеки ден по 2-3-4-ма гинат по пътищата!
Явно нито ,,хубавите" магистрали и пътища,нито увеличените заплати на полицаите,нито камери и триноги,нито новите коли на брой вече по ЕДНА на шапкар вършат работа ,освен да служат за дремене на сянка е храсталаците край триногата...
20:25 07.07.2026
8 АГАТ а Кристи
Живо и здраво да е момчето, че да може пак.
А тати и мама се захващат за "работа" още тази вечер. Любовта няма граници !
20:30 07.07.2026
9 Абе
20:31 07.07.2026
10 В тази територия
20:35 07.07.2026
11 Роко
20:37 07.07.2026
12 Там пътят е прекрасен
20:40 07.07.2026
13 8888
20:41 07.07.2026
14 Георги
20:48 07.07.2026
15 ИВАН
21:03 07.07.2026
16 МПС
21:05 07.07.2026
17 Днес коя по ред
21:13 07.07.2026
18 Васил
21:19 07.07.2026
19 Ай спретИ сА ве!
Тик-так, тик-так!
21:28 07.07.2026
20 Зорлям се стапяме
21:31 07.07.2026