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18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско

18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско

7 Юли, 2026 20:00 1 304 20

  • горно сахране-
  • починал-
  • катастрофа

По първоначална информация колата, управлявана от младежа, се е преобърнала

18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен е самокатастрофирал на пътя от Горно Сахране за село Асен в Старозагорско. Водачът е починал. Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа днес.

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 18-годишен мъж, като колата се е преобърнала.

В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Няма затруднения в движението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли е

    14 3 Отговор
    В турските села

    20:02 07.07.2026

  • 2 Исторически парк

    18 5 Отговор
    1 убиец по малко на пътя! 🥰😍🤩

    20:04 07.07.2026

  • 3 И този ли е

    16 0 Отговор
    С гръцка книжка?

    20:12 07.07.2026

  • 4 Да,бе

    25 0 Отговор
    Трима до Шумен,още не дин в Старозагорско...Четири трупа само днес,а деня не е свършил още.Мвр трябва да се рестартира само за тая безполезност или да се погребе по храсталаците с камерите и новите коли.

    20:14 07.07.2026

  • 5 Перо

    24 2 Отговор
    По селата се избиха! До кога селянията ще дава коли на деца? Пази боже сляпо да прогледа! Ето го резултата!

    20:18 07.07.2026

  • 6 Карам на ламби

    12 0 Отговор
    Как е бе МРВето, ламбите помагат ли

    20:19 07.07.2026

  • 7 Ко стаа

    14 0 Отговор
    ...бе???
    Всеки ден по 2-3-4-ма гинат по пътищата!
    Явно нито ,,хубавите" магистрали и пътища,нито увеличените заплати на полицаите,нито камери и триноги,нито новите коли на брой вече по ЕДНА на шапкар вършат работа ,освен да служат за дремене на сянка е храсталаците край триногата...

    20:25 07.07.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    То се знае - име на алкохолна напитка и марка кола с 3 букви.... 90 на 100 .
    Живо и здраво да е момчето, че да може пак.
    А тати и мама се захващат за "работа" още тази вечер. Любовта няма граници !

    20:30 07.07.2026

  • 9 Абе

    7 2 Отговор
    простотията убива, както физически, така и ментално, видно от поредните коментари....

    20:31 07.07.2026

  • 10 В тази територия

    10 1 Отговор
    СУМПС да се дава след 25 годишна възраст. Тези пикочи с мозък на дебил, не стават за нищо.

    20:35 07.07.2026

  • 11 Роко

    11 1 Отговор
    Тия хлапета вместо книжки си купуват билети за отвъдното!

    20:37 07.07.2026

  • 12 Там пътят е прекрасен

    7 1 Отговор
    Не мога да твърдя същото за водачите.

    20:40 07.07.2026

  • 13 8888

    5 1 Отговор
    Минус един брикет, алилуя

    20:41 07.07.2026

  • 14 Георги

    2 1 Отговор
    тука 2 месеца много силно! За малко и ние да влезем в статистиката, заради един младеж с книжка на 6 месеца, но ни се размина.

    20:48 07.07.2026

  • 15 ИВАН

    3 0 Отговор
    И джамии им построиха във всяка махала, ама пак недоволни и пак не внимават ...

    21:03 07.07.2026

  • 16 МПС

    2 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    21:05 07.07.2026

  • 17 Днес коя по ред

    3 0 Отговор
    катастрофа е?

    21:13 07.07.2026

  • 18 Васил

    0 1 Отговор
    Поредният загинал с две мозъчни клетки не високата скорост е виновна а тъпотията убива.

    21:19 07.07.2026

  • 19 Ай спретИ сА ве!

    1 0 Отговор
    Некадърнико Дермеджиев стига си зяпал нагоре полетите на разни ВИПове, тях остави на по-компетентни от теб, Ами слез на земята и се заеми със земните дела на убийците и самоубийците по пътищата, за да не се налага да се занимаваш с Божиите. Вземи се в ръце и спри да се правиш на телевизионна кифла. Кога ще бачкаш ве.
    Тик-так, тик-так!

    21:28 07.07.2026

  • 20 Зорлям се стапяме

    1 0 Отговор
    сами като население.

    21:31 07.07.2026

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