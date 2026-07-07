18-годишен почина при катастрофа в Старозагорско

18-годишен е самокатастрофирал на пътя от Горно Сахране за село Асен в Старозагорско. Водачът е починал. Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа днес.

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 18-годишен мъж, като колата се е преобърнала.

В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Няма затруднения в движението.