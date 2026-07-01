Мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите

82-годишен мъж е намерен мъртъв в един от топлите минерални гьолове в местността Рупите край Петрич, съобщава struma.
По предварителна информация мъжът е влязъл в топлата вода в горещото време и се предполага, че е получил инфаркт.
Това е нещо, което медиците не препоръчват, особено за възрастни хора.
На място има полиция, уточнява се самоличността на мъжа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки Умира !
Го Застигне !
19:47 01.07.2026
2 Коментар
19:47 01.07.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
19:53 01.07.2026
4 Чудя се
че да използваш думата "гьолове"?!?
Коментиран от #13
19:59 01.07.2026
5 1488
20:05 01.07.2026
6 Последния софиянец
20:22 01.07.2026
7 Мъж 59
20:22 01.07.2026
8 Там има кал
20:24 01.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #11
20:28 01.07.2026
10 За без пари
Коментиран от #12
20:29 01.07.2026
11 Няма лошо
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Досаден си
20:30 01.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "За без пари":Помощ в банята не ща! Няколко пъти ми помагаха в Панчарево и всеки път с месеци не можех да седя като хората.
Коментиран от #18
20:33 01.07.2026
13 Че какво и е на старата българска дума
До коментар #4 от "Чудя се":Гьол?
Коментиран от #14, #17
20:37 01.07.2026
14 Мани ги
До коментар #13 от "Че какво и е на старата българска дума":Тук реакторите тр вестити....
20:42 01.07.2026
15 ГЬ 0Л
20:43 01.07.2026
16 Елин Пелин
20:45 01.07.2026
17 Да знаеш
До коментар #13 от "Че какво и е на старата българска дума":Т.н. от теб "стара българска дума" всъщност е турска.
Коментиран от #19, #20
20:47 01.07.2026
18 Бали сате
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Петрички сиганета
20:50 01.07.2026
19 Прав си
До коментар #17 от "Да знаеш":Но вероятно 30% от българския речник са турцизми. Айде кажи как ще наречеш "чатал", на български...
Коментиран от #23
20:53 01.07.2026
20 Джавизов
До коментар #17 от "Да знаеш":Ореж е джавиз.... Ко ПРАЙМ ся
20:55 01.07.2026
21 Голтупан
21:05 01.07.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
21:05 01.07.2026
23 Така е
До коментар #19 от "Прав си":Абсолютно прав си, има много турски думи, които нямат точен български синоним.
Гьол всъщност на български се превежда като езеро,
макар че в разговорния език има малко по-различно значение.
И точно за тези случаи си имаме думи като локва, блато, мочурище.
Сигурно могат да се добавят и други.
21:08 01.07.2026