Мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите

82-годишен мъж е намерен мъртъв в един от топлите минерални гьолове в местността Рупите край Петрич, съобщава struma.

По предварителна информация мъжът е влязъл в топлата вода в горещото време и се предполага, че е получил инфаркт.

Това е нещо, което медиците не препоръчват, особено за възрастни хора.

На място има полиция, уточнява се самоличността на мъжа.