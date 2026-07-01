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Мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите

Мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите

1 Юли, 2026 19:42 1 423 23

  • починал-
  • минерални извори-
  • рупите

По предварителна информация мъжът е влязъл в топлата вода в горещото време и се предполага, че е получил инфаркт

Мъж е открит мъртъв в минерален извор край Рупите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

82-годишен мъж е намерен мъртъв в един от топлите минерални гьолове в местността Рупите край Петрич, съобщава struma.

По предварителна информация мъжът е влязъл в топлата вода в горещото време и се предполага, че е получил инфаркт.

Това е нещо, което медиците не препоръчват, особено за възрастни хора.

На място има полиция, уточнява се самоличността на мъжа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Коментар

    5 6 Отговор
    Тоя помогна на бюджета на радев

    19:47 01.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    2 5 Отговор
    петроханец

    19:53 01.07.2026

  • 4 Чудя се

    12 1 Отговор
    Какъв просстак трябва да си и да не уважаваш никак българския език,
    че да използваш думата "гьолове"?!?

    Коментиран от #13

    19:59 01.07.2026

  • 5 1488

    4 0 Отговор
    всека жеба да си знае гьола

    20:05 01.07.2026

  • 6 Последния софиянец

    2 2 Отговор
    Дано да е котарака! Може и коньовеца!

    20:22 01.07.2026

  • 7 Мъж 59

    3 0 Отговор
    За лечение се ходи там късната есен ноември, ранната пролет март. За умирачка се ходи юни-август....

    20:22 01.07.2026

  • 8 Там има кал

    2 1 Отговор
    Вече е свикнал със земята...

    20:24 01.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А можеше това да съм аз!

    Коментиран от #11

    20:28 01.07.2026

  • 10 За без пари

    1 0 Отговор
    Ке се за трият. В банята е 3 €, ама има хора-все някой ке помогнеше

    Коментиран от #12

    20:29 01.07.2026

  • 11 Няма лошо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Досаден си

    20:30 01.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "За без пари":

    Помощ в банята не ща! Няколко пъти ми помагаха в Панчарево и всеки път с месеци не можех да седя като хората.

    Коментиран от #18

    20:33 01.07.2026

  • 13 Че какво и е на старата българска дума

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудя се":

    Гьол?

    Коментиран от #14, #17

    20:37 01.07.2026

  • 14 Мани ги

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Че какво и е на старата българска дума":

    Тук реакторите тр вестити....

    20:42 01.07.2026

  • 15 ГЬ 0Л

    1 0 Отговор
    Ха ха ххххаааа

    20:43 01.07.2026

  • 16 Елин Пелин

    2 1 Отговор
    Нали кочияша е оставил в гьола файтон със жендъра

    20:45 01.07.2026

  • 17 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Че какво и е на старата българска дума":

    Т.н. от теб "стара българска дума" всъщност е турска.

    Коментиран от #19, #20

    20:47 01.07.2026

  • 18 Бали сате

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Петрички сиганета

    20:50 01.07.2026

  • 19 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да знаеш":

    Но вероятно 30% от българския речник са турцизми. Айде кажи как ще наречеш "чатал", на български...

    Коментиран от #23

    20:53 01.07.2026

  • 20 Джавизов

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да знаеш":

    Ореж е джавиз.... Ко ПРАЙМ ся

    20:55 01.07.2026

  • 21 Голтупан

    0 0 Отговор
    Това е Мартин Котарака. Умрял е хормоналната терапия по смяна на пола. Не е издържал женските хормони :(

    21:05 01.07.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Вероятно е убит от Вангелия Гущерова!?🦧🦃🦧

    21:05 01.07.2026

  • 23 Така е

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    До коментар #19 от "Прав си":

    Абсолютно прав си, има много турски думи, които нямат точен български синоним.
    Гьол всъщност на български се превежда като езеро,
    макар че в разговорния език има малко по-различно значение.
    И точно за тези случаи си имаме думи като локва, блато, мочурище.
    Сигурно могат да се добавят и други.

    21:08 01.07.2026

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