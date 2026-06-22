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Румен Радев: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат

Румен Радев: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат

22 Юни, 2026 14:41 1 106 66

  • румен радев-
  • правителството-
  • промяна-
  • икономически климат

Повишената прозрачност в провеждането на обществените поръчки е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите, подчерта премиерът на среща с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева

Румен Радев: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст. По време на разговора бяха обсъдени перспективите пред българската икономика, необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността и ролята на новите технологии и изкуствения интелект, съобщават от пресцентъра на МС.

Министър-председателят Румен Радев подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък публичен дълг, но това не бива да успокоява, тъй като през последните години страната ни е сред страни членки на ЕС, които най-много са теглили кредити. „През последните пет години икономическият растеж се формираше основно от стимулирано вътрешно потребление, докато инвестициите и индустриалното производство изоставаха. Трябва да променим модела на растеж и да върнем инвестициите, производството и износа в центъра на икономическото развитие. Само така можем да постигнем устойчив растеж, по-висока производителност и по-добри доходи за гражданите“, заяви премиерът.

Той отбеляза също така, че приоритет на новото правителство е намаляването на административната тежест за бизнеса и създаването на среда, която да насърчава инвестициите и да изсветлява процесите в икономиката. Във връзка с това премиерът открои значението на СИГМА за обществените поръчки и подчерта, че повишената прозрачност при тяхното провеждане е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите.

Румен Радев отбеляза и стратегическото значение на България като мост между Европа и Азия, с потенциал за развитие на транспортни, енергийни и дигитални коридори. По думите на министър-председателя добрите традиции на българското образование в областта на точните науки следва да бъдат подкрепени с оглед на необходимостта от подготовка на повече инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 18 Отговор
    Евтини суровини от Русия и евтин ток от АЕЦ Белене.

    Коментиран от #3

    14:42 22.06.2026

  • 2 Питане

    25 5 Отговор
    На кого ?
    На олигарсите, дето ти спретнаха невиждана до сега предизборна кампания, а сега си искат вложените пари ???

    14:44 22.06.2026

  • 3 Това

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Партийния секретар ли ви го каза на снощното събрание на ППО..

    14:46 22.06.2026

  • 4 Позор

    27 9 Отговор
    Радев нито съкрати администрацията,
    нито взе от мутри и олигарси, а сега се кани да обере хората чрез данък сграда.

    Коментиран от #13

    14:46 22.06.2026

  • 5 СпонсориТерорист

    6 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    Коментиран от #16

    14:47 22.06.2026

  • 6 Сатана Z

    15 1 Отговор
    И кво работи танцьорката на Слави от Магаданс в правителството освен ,че ходи разголена на срещи с шефа на МИТ и настоящ външен министър?

    14:48 22.06.2026

  • 7 Тя все и смешно на тая жена

    13 0 Отговор
    Нито за миг не застава сериозно. Как е направила кариера не мога да си обясня.

    14:49 22.06.2026

  • 8 Точно

    15 0 Отговор
    държавни хрантутници цял живот , останали в миналото хилядолетие , и "качествена" работа в икономиката ? Абсурди !

    14:49 22.06.2026

  • 9 Цвете

    13 4 Отговор
    АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПОЛОВИНАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ. В ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВСИЧКИ СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ, ПРОВЕРЕТЕ, ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ИЗНЕМОГВАМЕ НА ВАШИТЕ РАЗТОЧИТЕЛСТВА .😠✈️😶‍🌫️🤷‍♀️👀🤦‍♂️👀

    14:50 22.06.2026

  • 10 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    13 3 Отговор
    За 2 месеца шайката на кРадев не е свършила работа за 2,53 €цента, даже напротив изхарчиха 4,8 млрд. € от резерва и изтеглиха нов заем за 3.8 млрд.
    Разбира се олигархиата също се разширява, старата се пази, още по старата се възражда.

    14:51 22.06.2026

  • 11 Що не си

    14 4 Отговор
    бийте камшиците и кой от къде е ? Позор!

    Коментиран от #15

    14:51 22.06.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    6 5 Отговор
    Тогава защо продължавате да рекетирате най-големия Исторически парк в света до Варна?! От 7 години е перманентно в ревизии и след всяка, която не открива нарушения почва нова след 24 часа

    14:51 22.06.2026

  • 13 тиририрам

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Позор":

    А преди това заяви, че няма да се вдигат данъците.😎

    14:52 22.06.2026

  • 14 Фатмака

    17 3 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #23

    14:52 22.06.2026

  • 15 хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Що не си":

    Ще дойдем на вас да ги бием накрая...

    14:53 22.06.2026

  • 16 Да се ограничи само маркирането за Бг

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "СпонсориТерорист":

    Поне една каса трябва да работи с клиенти , които не желаят да се само маркират. Виждам че и млади хора не желаят камоли възрастните. Кофти е.

    14:53 22.06.2026

  • 17 Васо

    13 1 Отговор
    Вече два месеца премиерът мълчи като П. Не е споменал даже и едно име на олигарх. Олигарсите и корупционерите, които щеше да громи. Даже и едно име не е казал. Освен големите олигарски Калашниците и най- големия олигарх Прокурорския син, други заловени олигарси няма.

    14:53 22.06.2026

  • 18 Да се не презорят, ей!

    8 1 Отговор
    Ще скъсат некой менискус, че айде пак разходи.

    14:53 22.06.2026

  • 19 хаха

    6 3 Отговор
    Байганьовците пак не знаят къде се намират.

    Всяка една от Тиквите им която дойде на власт само това дрънка.
    Абе прошляците, вие знаете ли защо се въвежда понякога ПЛОСЪК ДАНЪК (за известен период от време).

    За да се привлекат инвеститори! Вие какво "привличате" бе??? НИЩО.
    И защо така БЕ? Нито правосъдие, нито спазване на правила, изнудване + рекет, НАП се ползва за бухалка, необразовано население и.т.н и.т.н.
    Даже инвеститорите ви започнаха да напускат, защото не виждат перспективност.
    ТОЕСТ "плоския" ви данък обслужва само местните ви байганьовски ФЕОДАЛИ!

    ХАХАХА!

    14:55 22.06.2026

  • 20 Прогресивна България

    3 18 Отговор
    Генерал Румен Радев ще се увековечи в историята на България като държавникът спасил държавата от дълбока и тежка икономическа криза и създал отличен климат за бизнес и живот

    Коментиран от #60, #66

    14:56 22.06.2026

  • 21 колко време ще е това според букмейкърит

    4 1 Отговор
    Фааф, тройна прашка.Ще ни крадат еврото за богатата русия, чрез газ и нефт, като за газа е специална цената - и за Боташ.
    И отгоре на това Санкции ще има от ЕС, санкции и от Украйна...

    14:57 22.06.2026

  • 22 Андрей Новаков евродепутат

    10 3 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    14:58 22.06.2026

  • 23 Този

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "Фатмака":

    измислен премиер е срам и позор за България.

    14:58 22.06.2026

  • 24 Емил

    3 9 Отговор
    Бреее плюнките на до вчера управлявалите направиха язовир!!!
    Държат се сякаш не са те тези, които докараха България до това положение!!!
    Много бързо забравяте сглобкаджииските ППДБ+ГЕРБ+ДПС некадърни правителства!!!

    Коментиран от #42

    14:58 22.06.2026

  • 25 55 дни грабеж - 55 дни към фалит

    14 4 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    Коментиран от #29

    14:58 22.06.2026

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Сега покемоните на кРадев анализират, ще обсъдят, ще пуснат някое goBeдо,икономически лузър, като владо николов, гълъб донев ...., да обясни икономическите параметри на катастровата към която ни води румбата ВиденоFF II, естествено ще чуем нечувани все още npocтотии и накрая ще обвинят Асен Василев и Иван Костов.

    14:59 22.06.2026

  • 27 пресолена

    8 2 Отговор
    досега не сме видели и чули новите мерки. само лозунги.

    15:01 22.06.2026

  • 28 Пламен

    8 2 Отговор
    Не знам кой му пише безсмислените партийни лозунги , ама е сигурно е некой ,,бивш" партиен секретар.

    15:01 22.06.2026

  • 29 хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "55 дни грабеж - 55 дни към фалит":

    Ама лай още бе Сглобена Тикво Новоначалска и вГЗраждана.

    15:02 22.06.2026

  • 30 Ами сега?

    3 0 Отговор
    Разумният човек се адаптира към света; неразумният продължава да адаптира света към себе си. Следователно целият напредък зависи от неразумния човек. (Джордж Бърнард Шоу)

    15:04 22.06.2026

  • 31 И как

    6 1 Отговор
    мислиш да стане това,а селчо русофилитически?Май си по - тъп от б.б.

    15:06 22.06.2026

  • 32 миме

    3 1 Отговор
    много ми е интересно на какъв език са си говорели...най-вероятно на езика на общите им господари

    15:08 22.06.2026

  • 33 Анджо

    7 4 Отговор
    Правителството работи само на думи и да работи не за нашите интереси а за руските.👎👎👎👎👎тоя е пълен мърляч.

    15:09 22.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 от мурзиляци

    4 1 Отговор
    добро не очаквам

    15:11 22.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо триете м.у.р.з.и.л.к.@?

    7 1 Отговор
    Пречи на спонсора ви ли, а факти?

    15:14 22.06.2026

  • 38 Анонимен

    6 1 Отговор
    Оставка на бкп оставка на бкп оставка на бкп избори вън проруските

    15:16 22.06.2026

  • 39 Жонкота

    8 1 Отговор
    30 години след качествената промяна на икономическия климат на Жан Виденов, народът още има сексуални фантазии по майка му.
    И на Радев майката ще стане БГ секс-бомба без съмнение за десетилетия наред.

    15:19 22.06.2026

  • 40 Чума

    1 5 Отговор
    Много умно правителство! Който говори обратното е невеж, заслепен от пропаганда, забавено мислене от плюскане на много банани или просто враг! Обективно се вижда и усеща, че вече се диша по леко! България е прекрасна и хората имат пари! Изобщо, оплюваната от вас ДС ви преведе безоблачно през прехода, без югославски сценарии, ексцесии и разпад, влязохте в НАТО, влязохте навсякъде при хората, развихте потенциала си по света! Ама, какво ви убеждавам - погледнете какво представляваха подтиснатите при комунизма българси роми и колко по бързо усвоиха съвременните технологии, доказаха се в ЕС и у нас са по напред от вас по повечето екзистенциални показатели! Най важното - демографски стоят по добре! Боравят отлично с новите автомобили, тротинетки и телефони, за разлика от повечето висшисти и пенсионирани даскалици по химия и литература! Обичани са от политическата система, защото са ценен, осъзнат електорат! Всичко това постигнаха, защото демокрацията им даде шанс! Какъвто нямаха в миналото, освен да се крият по махалите си! Вие не бивате, а не Правителството!

    15:20 22.06.2026

  • 41 КАКВА КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА

    6 0 Отговор
    ОЧАКВАТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ КЛИМАТ .................... ЧОРАПА ЛИ Е ИКОНОМИСТ ИЛИ .................... ZKПЧ - ГЪЛЪБАРНИКА Е ФИНАНСИСТ .................... НЕГРАМОТНИЦИ В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА СТЕ ................ И ЧОРАПА И ГЪЛЪБА .................... ФАКТ !

    15:20 22.06.2026

  • 42 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Емил":

    Некадърни хахаха а радевите служебници а назначените от Радев партии с цел разруха на парламента да напишеш нещо от това

    15:20 22.06.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АЗ НАПРАВО ЩЯХ ДА И КАЖА НА ВУЙНА СТАЛИНКА
    ЧЕ ЩЕ ИМА СЕКИРА ЗА ПИМКО , АЛИАНЦА, СИК
    ПРИНЦ КИРЧО , ТИЛЕВИ И СТАНИШЕВИ

    15:22 22.06.2026

  • 44 Анонимен

    5 0 Отговор
    БКП червените олигарси съветските другари радевите служебници вън Избори

    Коментиран от #47

    15:24 22.06.2026

  • 45 Борис

    6 0 Отговор
    Рундьо, с какво ще промениш този икономически климат? То средният бизнес отдавна намери почва в... Румъния! Един милион български пенсионери живеят с по-малко от... 11 евро дневно! Работещите са живи умрели, едвам свързват двата края!
    Кошницата, цената за умряло, отдавна литна в небесата! Другото, другото са...
    сладки приказки и вярващи в не чудесата!

    Коментиран от #51

    15:24 22.06.2026

  • 46 Анонимен

    5 1 Отговор
    БКП червените олигарси съветските другари радевите служебници вън Избори

    15:24 22.06.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    ЧЕРВЕНИТЕ СИНИТЕ И БАНДИТИТЕ
    ПРАВЯТ ТРА-ЛА-ЛА ПОМЕЖДУ СИ ОЩЕ
    ОТ ВРЕМЕТО НА ГОЦЕ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    .... НЯМА. ДОБРИ И ЛОШИ - САМО СА ЛОШИ
    .....
    САМО ТИ СИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ :)

    15:27 22.06.2026

  • 48 миме

    0 4 Отговор
    явно , тъмносините п€€..р..33и пак яко са предозирали с мигрантска $п€.@

    15:28 22.06.2026

  • 49 Нексус

    6 1 Отговор
    Мунчо е цар на празните приказки.
    Преди време експерт каза - нужни са 3 фактора за инвеститори - перфектна инфраструктура, истински специалисти, коитомда са в топ десет на областта си и справедлива съдебна система.
    Кое от трите имаме ние?

    Коментиран от #53

    15:30 22.06.2026

  • 50 Анонимен

    6 0 Отговор
    Радев Оставка и Избори вън на проруските Избори

    Коментиран от #54

    15:31 22.06.2026

  • 51 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Борис":

    след 9-ти сички чорбаджий,крадци и тарикати ги набутаха у белене...отдавна е дошло време техните наследници също да бъдат набутани там

    Коментиран от #63

    15:32 22.06.2026

  • 52 Женята

    5 1 Отговор
    С преброените лозунги и дни на Мунчовото правителство, Румен Радев, към светлите безметежни дни от времето на Жан Виденов! Зимата е по близо, отколкото се вижда, Рундьо! Виж как живее, българина, ама в България! Не е гордост за гледане! Имаш и много емисари, на нищото! Пътник на времето си, скоро!

    15:33 22.06.2026

  • 53 Кочо

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Нексус":

    Ако имате всичките тези неща, защо са ви инвеститори!? Във Варна нали инвестирал човека и какво - подгонихте го!

    Коментиран от #55, #62

    15:35 22.06.2026

  • 54 миме

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    и кой ше доди на власт бе? кокорестата асенка? танас генома?крушарското тигърче с вдлъбнатото челце?пърхута?м? булката на кандев-гюро ламата нали го гласите за президент?

    Коментиран от #57

    15:39 22.06.2026

  • 55 Нексус

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кочо":

    Как за какво? Откъде ще вземеш началния капитал, ако нямаш какво да заложиш?
    За какъв човек във Варна става въпрос?

    15:42 22.06.2026

  • 56 Ъчко

    4 0 Отговор
    Половината от толеранса на Мунчовата гвардия, свърши, едно... НИЩО, другата половина не я виждам, а не ми се мисли, нищо повече от... ДВА ПЪТИ НИЩО!
    Вервайте ми, братя, българи, идва нищото!

    15:43 22.06.2026

  • 57 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "миме":

    Не желая дърти комунисти цял живот на държавната хранилка че и защитаващи руските Тук е България Оставка и Избори всеки друг но не и тези бкп излезли от някъде си изгладнели са Избори свобода демокрация това е дълги години градим европейска държава и трябва да си я пазим иразвиваме Избори

    Коментиран от #59

    15:47 22.06.2026

  • 58 Анонимен

    2 0 Отговор
    И най вече Радев отишъл в Брюксел изагация хвана ме срам Радев си мисли че в Брюксел са малоумниците които лъже тук Радев да ти кажа България е на всички българи дали се сети за нова СРАМ ме е това поведение на бълг мин председател Защитаващ руските интереси руски олигарси патриарси Затова Оставка Избори

    15:53 22.06.2026

  • 59 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Анонимен":

    страхотно,нали квичахте ,че бай тошо не ви пуска навънка....ето сега имаш избор,че даже два...кеф ти на изток при бандерите,кеф ти на запад при арабите и пакитата

    Коментиран от #64

    15:54 22.06.2026

  • 60 Хи,хи,хи...

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прогресивна България":

    По-голяма смешка не бях чел скоро. Смех!

    15:54 22.06.2026

  • 61 Нормално

    3 0 Отговор
    Радев е поел ангажименти към подсъдимите олигарси, които го финансираха.

    15:59 22.06.2026

  • 62 Чочо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кочо":

    Инвеститорите могат да бъдат и българи.

    А тия три изброени неща са условие за икономически успех, а не са икономика сами по себе си.

    16:00 22.06.2026

  • 63 Кака Пена

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "миме":

    Внимавай какво си пожелаваш. Да не дойде време, да Ви дадат същата справедливост, която Вие дадохте тогава на хората.

    16:02 22.06.2026

  • 64 Да питам,

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "миме":

    Лесно ли е, да си толкоз гнyceн???

    16:04 22.06.2026

  • 65 към оставки

    3 0 Отговор
    Това правителство, колкото по-малко работи, толкова по-малко вреди ще нанесе.

    16:04 22.06.2026

  • 66 Невероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прогресивна България":

    точен сарказъм за способностите на Президентска Бутафория и скалъпеното правителство..

    16:09 22.06.2026

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