Румен Радев: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат

Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст. По време на разговора бяха обсъдени перспективите пред българската икономика, необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността и ролята на новите технологии и изкуствения интелект, съобщават от пресцентъра на МС.
Министър-председателят Румен Радев подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък публичен дълг, но това не бива да успокоява, тъй като през последните години страната ни е сред страни членки на ЕС, които най-много са теглили кредити. „През последните пет години икономическият растеж се формираше основно от стимулирано вътрешно потребление, докато инвестициите и индустриалното производство изоставаха. Трябва да променим модела на растеж и да върнем инвестициите, производството и износа в центъра на икономическото развитие. Само така можем да постигнем устойчив растеж, по-висока производителност и по-добри доходи за гражданите“, заяви премиерът.
Той отбеляза също така, че приоритет на новото правителство е намаляването на административната тежест за бизнеса и създаването на среда, която да насърчава инвестициите и да изсветлява процесите в икономиката. Във връзка с това премиерът открои значението на СИГМА за обществените поръчки и подчерта, че повишената прозрачност при тяхното провеждане е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите.
Румен Радев отбеляза и стратегическото значение на България като мост между Европа и Азия, с потенциал за развитие на транспортни, енергийни и дигитални коридори. По думите на министър-председателя добрите традиции на българското образование в областта на точните науки следва да бъдат подкрепени с оглед на необходимостта от подготовка на повече инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
14:42 22.06.2026
2 Питане
На олигарсите, дето ти спретнаха невиждана до сега предизборна кампания, а сега си искат вложените пари ???
14:44 22.06.2026
3 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Партийния секретар ли ви го каза на снощното събрание на ППО..
14:46 22.06.2026
4 Позор
нито взе от мутри и олигарси, а сега се кани да обере хората чрез данък сграда.
Коментиран от #13
14:46 22.06.2026
5 СпонсориТерорист
Коментиран от #16
14:47 22.06.2026
6 Сатана Z
14:48 22.06.2026
7 Тя все и смешно на тая жена
14:49 22.06.2026
8 Точно
14:49 22.06.2026
9 Цвете
14:50 22.06.2026
10 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Разбира се олигархиата също се разширява, старата се пази, още по старата се възражда.
14:51 22.06.2026
11 Що не си
Коментиран от #15
14:51 22.06.2026
12 Ивелин Михайлов
14:51 22.06.2026
13 тиририрам
До коментар #4 от "Позор":А преди това заяви, че няма да се вдигат данъците.😎
14:52 22.06.2026
14 Фатмака
Коментиран от #23
14:52 22.06.2026
15 хмм
До коментар #11 от "Що не си":Ще дойдем на вас да ги бием накрая...
14:53 22.06.2026
16 Да се ограничи само маркирането за Бг
До коментар #5 от "СпонсориТерорист":Поне една каса трябва да работи с клиенти , които не желаят да се само маркират. Виждам че и млади хора не желаят камоли възрастните. Кофти е.
14:53 22.06.2026
17 Васо
14:53 22.06.2026
18 Да се не презорят, ей!
14:53 22.06.2026
19 хаха
Всяка една от Тиквите им която дойде на власт само това дрънка.
Абе прошляците, вие знаете ли защо се въвежда понякога ПЛОСЪК ДАНЪК (за известен период от време).
За да се привлекат инвеститори! Вие какво "привличате" бе??? НИЩО.
И защо така БЕ? Нито правосъдие, нито спазване на правила, изнудване + рекет, НАП се ползва за бухалка, необразовано население и.т.н и.т.н.
Даже инвеститорите ви започнаха да напускат, защото не виждат перспективност.
ТОЕСТ "плоския" ви данък обслужва само местните ви байганьовски ФЕОДАЛИ!
ХАХАХА!
14:55 22.06.2026
20 Прогресивна България
Коментиран от #60, #66
14:56 22.06.2026
21 колко време ще е това според букмейкърит
И отгоре на това Санкции ще има от ЕС, санкции и от Украйна...
14:57 22.06.2026
22 Андрей Новаков евродепутат
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
14:58 22.06.2026
23 Този
До коментар #14 от "Фатмака":измислен премиер е срам и позор за България.
14:58 22.06.2026
24 Емил
Държат се сякаш не са те тези, които докараха България до това положение!!!
Много бързо забравяте сглобкаджииските ППДБ+ГЕРБ+ДПС некадърни правителства!!!
Коментиран от #42
14:58 22.06.2026
25 55 дни грабеж - 55 дни към фалит
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
Коментиран от #29
14:58 22.06.2026
26 Възpожденец 🇧🇬
14:59 22.06.2026
27 пресолена
15:01 22.06.2026
28 Пламен
15:01 22.06.2026
29 хаха
До коментар #25 от "55 дни грабеж - 55 дни към фалит":Ама лай още бе Сглобена Тикво Новоначалска и вГЗраждана.
15:02 22.06.2026
30 Ами сега?
15:04 22.06.2026
31 И как
15:06 22.06.2026
32 миме
15:08 22.06.2026
33 Анджо
15:09 22.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 от мурзиляци
15:11 22.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Защо триете м.у.р.з.и.л.к.@?
15:14 22.06.2026
38 Анонимен
15:16 22.06.2026
39 Жонкота
И на Радев майката ще стане БГ секс-бомба без съмнение за десетилетия наред.
15:19 22.06.2026
40 Чума
15:20 22.06.2026
41 КАКВА КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА
15:20 22.06.2026
42 Анонимен
До коментар #24 от "Емил":Некадърни хахаха а радевите служебници а назначените от Радев партии с цел разруха на парламента да напишеш нещо от това
15:20 22.06.2026
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЩЕ ИМА СЕКИРА ЗА ПИМКО , АЛИАНЦА, СИК
ПРИНЦ КИРЧО , ТИЛЕВИ И СТАНИШЕВИ
15:22 22.06.2026
44 Анонимен
Коментиран от #47
15:24 22.06.2026
45 Борис
Кошницата, цената за умряло, отдавна литна в небесата! Другото, другото са...
сладки приказки и вярващи в не чудесата!
Коментиран от #51
15:24 22.06.2026
46 Анонимен
15:24 22.06.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #44 от "Анонимен":ЧЕРВЕНИТЕ СИНИТЕ И БАНДИТИТЕ
ПРАВЯТ ТРА-ЛА-ЛА ПОМЕЖДУ СИ ОЩЕ
ОТ ВРЕМЕТО НА ГОЦЕ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
.... НЯМА. ДОБРИ И ЛОШИ - САМО СА ЛОШИ
.....
САМО ТИ СИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ :)
15:27 22.06.2026
48 миме
15:28 22.06.2026
49 Нексус
Преди време експерт каза - нужни са 3 фактора за инвеститори - перфектна инфраструктура, истински специалисти, коитомда са в топ десет на областта си и справедлива съдебна система.
Кое от трите имаме ние?
Коментиран от #53
15:30 22.06.2026
50 Анонимен
Коментиран от #54
15:31 22.06.2026
51 миме
До коментар #45 от "Борис":след 9-ти сички чорбаджий,крадци и тарикати ги набутаха у белене...отдавна е дошло време техните наследници също да бъдат набутани там
Коментиран от #63
15:32 22.06.2026
52 Женята
15:33 22.06.2026
53 Кочо
До коментар #49 от "Нексус":Ако имате всичките тези неща, защо са ви инвеститори!? Във Варна нали инвестирал човека и какво - подгонихте го!
Коментиран от #55, #62
15:35 22.06.2026
54 миме
До коментар #50 от "Анонимен":и кой ше доди на власт бе? кокорестата асенка? танас генома?крушарското тигърче с вдлъбнатото челце?пърхута?м? булката на кандев-гюро ламата нали го гласите за президент?
Коментиран от #57
15:39 22.06.2026
55 Нексус
До коментар #53 от "Кочо":Как за какво? Откъде ще вземеш началния капитал, ако нямаш какво да заложиш?
За какъв човек във Варна става въпрос?
15:42 22.06.2026
56 Ъчко
Вервайте ми, братя, българи, идва нищото!
15:43 22.06.2026
57 Анонимен
До коментар #54 от "миме":Не желая дърти комунисти цял живот на държавната хранилка че и защитаващи руските Тук е България Оставка и Избори всеки друг но не и тези бкп излезли от някъде си изгладнели са Избори свобода демокрация това е дълги години градим европейска държава и трябва да си я пазим иразвиваме Избори
Коментиран от #59
15:47 22.06.2026
58 Анонимен
15:53 22.06.2026
59 миме
До коментар #57 от "Анонимен":страхотно,нали квичахте ,че бай тошо не ви пуска навънка....ето сега имаш избор,че даже два...кеф ти на изток при бандерите,кеф ти на запад при арабите и пакитата
Коментиран от #64
15:54 22.06.2026
60 Хи,хи,хи...
До коментар #20 от "Прогресивна България":По-голяма смешка не бях чел скоро. Смех!
15:54 22.06.2026
61 Нормално
15:59 22.06.2026
62 Чочо
До коментар #53 от "Кочо":Инвеститорите могат да бъдат и българи.
А тия три изброени неща са условие за икономически успех, а не са икономика сами по себе си.
16:00 22.06.2026
63 Кака Пена
До коментар #51 от "миме":Внимавай какво си пожелаваш. Да не дойде време, да Ви дадат същата справедливост, която Вие дадохте тогава на хората.
16:02 22.06.2026
64 Да питам,
До коментар #59 от "миме":Лесно ли е, да си толкоз гнyceн???
16:04 22.06.2026
65 към оставки
16:04 22.06.2026
66 Невероятно
До коментар #20 от "Прогресивна България":точен сарказъм за способностите на Президентска Бутафория и скалъпеното правителство..
16:09 22.06.2026