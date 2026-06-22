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Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в местността "Баба Алино"

Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в местността "Баба Алино"

22 Юни, 2026 16:08 2 082 70

  • олег невзоров-
  • разпит-
  • незаконно строителство-
  • баба алино

Спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това

Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в местността "Баба Алино" - 1
Снимка: forestclub.bg
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, научи "По света и у нас".

Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.
"По света и у нас" научи още, че на този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността "Баба Алино".

Спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.

По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация КУБ и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОграбващияСъюз

    43 5 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    Коментиран от #38

    16:09 22.06.2026

  • 2 Без име

    36 4 Отговор
    Че защо да го задържат, като всичко ще бъде узаконено?

    Коментиран от #40

    16:09 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 3 Отговор
    ЗА ОПГ - ТАТА ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ОТГОВАРЯ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
    ......
    ВАРНЕНСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ДЕЛОТО НА СОФИЙСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ...
    ... А НЕ ДА ПОКРИВАТ ДВАТА КРАДЛИВИ КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА:)

    16:11 22.06.2026

  • 5 Сталин

    40 7 Отговор
    Бандера каза ли колко милиона е дал на Потника,Коцето и Капо тути де капи- Тиквата

    Коментиран от #20

    16:11 22.06.2026

  • 6 Тома

    34 0 Отговор
    Защо бе той нали беше защитен свидетел още като кмета беше в ареста.Там само на кафе ли му гледаха

    16:11 22.06.2026

  • 7 хаха

    38 1 Отговор
    "като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура"

    Чаткате ли как стават нещата бе функционално неграмотни байганьовци???
    "мъ що милицията ни гу е арестувала ба? ама демерджиев го търсеше ба!"

    ХАХАХА

    16:12 22.06.2026

  • 8 Цеко сифоня

    33 3 Отговор
    Абе кой е луд да арестува кокошката де снася златните яйчица.

    16:12 22.06.2026

  • 9 те ми да да ама не

    35 0 Отговор
    "Свидетел"!?!?!? Пук разправят, че той бил строил т. е. извършител на престъпната дейност? Сигурно са го разпитвали, като свидетел сам срещу себе си?
    Къде живеем, къдееее!?

    16:12 22.06.2026

  • 10 Дориана

    29 7 Отговор
    Корумпирания руски олигарх Олег Невзоров трябва да бъде изгонен от България и всички незаконни постройки- разрушени.

    Коментиран от #29

    16:12 22.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вързал

    22 1 Отговор
    си е гащите , това са милиарди !

    16:13 22.06.2026

  • 13 Феномена Шиши

    33 0 Отговор
    А каза ли КОЙ му разреши да си строи хей така без разрешителни и да изсича горите ни?

    16:13 22.06.2026

  • 14 Сталин

    36 3 Отговор
    Само забележете перверзията на нашия съд ,Бандера е разпитван като свидетел ,а не като обвиняем

    Коментиран от #17, #30

    16:14 22.06.2026

  • 15 Виж сега,

    16 8 Отговор
    Накрая ще се окаже, че КУБ имат надлежно издадени разрешения за строеж от Коцев,ама той не знае. Цялата пушилка беше да се попречи на Невзоров да свидетелства на 30 по делото на Коцето за взети подкупи

    16:17 22.06.2026

  • 16 Юрий

    14 1 Отговор
    Днес ли разбрахте, че ще ми изкривите джуча от варненското недоволство!
    Мафията, отдавна има държава, България!

    16:19 22.06.2026

  • 17 Да обвият

    21 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Ментата , той е по ментаржийските номера и далаверите , щом ще прилапва пари ! Сдоби се с имоти в "Бабата Алино" на бърза ръка !

    16:19 22.06.2026

  • 18 Охохо

    15 2 Отговор
    Варненската прокуратура - най сериозната и неподкупната.

    16:19 22.06.2026

  • 19 Варненец

    17 4 Отговор
    Бандеровска изммет!

    16:23 22.06.2026

  • 20 Реалист

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ами явно вече е платил и на шайката на Рундю въздухаря ...

    16:24 22.06.2026

  • 21 Свидоренко

    5 3 Отговор
    Свидетелят Невзоров, призовава обвиняемият Неблагомир Коцев! От един месец, много, ама много шум за нищото!
    Пак на подкрепа за кмета и по-много, на
    тумби, за Бкажко, царя на рушветите!
    Всичко се активира, докато бях в ареста!

    16:24 22.06.2026

  • 22 Чукча писател

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    02 Юни 2026
    Демерджиев: Издирваме Невзоров
    Разследващите имат информацията за всички собственици и нотариуси по случая "Баба Алино"
    Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев.
    Що се отнася до оттеглянето на мярката на ДАНС спрямо бизнесмена в кратък период след издаването ѝ, и то без мотив и спазване на реда за това, Демерджиев обясни, че има данни за намеса на политическо ниво какво да се върши. Това е обект на проверка на председателя на ДАНС, като негова структура. Запитан колко високо ниво, Демерджиев отговори: “На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС.”

    16:28 22.06.2026

  • 23 Сега

    17 3 Отговор
    като се свлекат къщите , строени на свлачище , и ще се озоват в морето ! А който прибрал милиардите - прибрал , както и помощниците му .

    16:28 22.06.2026

  • 24 хаха

    21 3 Отговор
    разбира се , че няма да арестуваме и да тормозим украинското бизнесменче с неудобни въпроси, че иначе ще ядосаме стриптизьорката от украинското посолство

    16:32 22.06.2026

  • 25 Горски

    19 1 Отговор
    Всички престъпници , Черепа , Брендо , Невзоров , братя Галеви и други , се прибраха сами , защото тук е рая на престъпниците , очакваме Цветан Василев , Еврото и другия. Ако Невзоров обещае да построи магистрала Хемус, със свои сили и средства, предлагам да отпаднат всички обвинения към него. Човекът явно е кадърен, а община Варна начело с двата кмета Портних и Коцев да възстановят баба Алино също със свои средства! За какво му е да ходи в посолството и да го изкарват с кола, след като свободно си минава през ГПТа та и там го питат приятелски: Здрасти, как, си?

    16:33 22.06.2026

  • 26 🦁ЩЩД🦁

    7 1 Отговор
    Странни критерии имат редакторите на "Факти". Снимката на един известен бандит и престъпник с размери и помпозност,които на времето използваше в-к "Работническо дело", когато ставаше въпрос за другаря Тодор Живков.Значи нещо повече от уважение,от респект,напраео преклонение пред великото му дело.Аферим !

    16:33 22.06.2026

  • 27 Възpожденец 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Случаят"Баба Алино" касае Националната сигурност а не някакво обикновено незаконно строителство. Невзоров преди да си е помислил да прави каквото и да било службите са знаели. Сигурно нямат „агенти“ в средите на т.нар. уреждачи, които цяла Варна ги знае. Или може би арх. Койчев с 20 годишен стаж ще издаде тези „Удостоверения за търпимост“ срещу някое €? Не няма да го направи защото не е глупав, има огромен административен и професионален опит. Очевидно някой го е натиснал. А дали службите случайно нямат „агенти под прикритие“ в кметство „Приморски“, или в Кадастъра, или във ВиК? Шефката на Кадастъра и тя е шеф от 20 години и много добре знае какво може и какво „минава определени граници“. Тук със сигурност е имало „чадър“ от много, много високо място. И когато кмета Коцев е тръгнал нещо там да рови го прибраха за 6 месеца в ареста. И как точно след като държавата арестува Кмета по свидетелства на Невзоров, обикновения строителен инспектор да се прави на смелчак и да очаква защита от тези дето прибраха шефа му !!! А на Кмета на Варна Благомир Коцев вместо да му благодарят, че „осветли“ този случай, продължават да му организират масов „Хейт“. И как точно очакваме утре някой друг кмет да се опита да защити закона и националната сигурност? Много, много въпроси, които трябва да получат адекватен отговор, иначе ще продължаваме да се чудим Например………………….. „Чия е Камчия“

    Коментиран от #42, #59

    16:36 22.06.2026

  • 28 Съдиев

    8 0 Отговор
    Ако този е разпитван отново като свидетел ,то се пита кой е " извършител " и срещу кого и за какво свидетелства ? Сега ще събаряме ли построено на крадена Българска земя или ще му давате още да си строи където иска защото е Свидетел . Явно ще започва масово строителство и няма значение къде . Това Натура -Матура 2000 да си го носят в Европата . То не е за Африканска територия ,макар ,че там се стреля за най-малкото нарушение в парк. Ние сме оттатък Марс ,не Африканци или Латиноси. Няма такова чудо за кражби при това от навлеци. А колко бли още ще се домъкнат сега ?

    16:37 22.06.2026

  • 29 Бил

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    УКРАИНСКИ Е

    Коментиран от #37, #63

    16:38 22.06.2026

  • 30 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Кой ти каза че Невзоров е ОБЕИНЯЕМ.

    16:41 22.06.2026

  • 31 Читател

    11 0 Отговор
    Що не триете бряг,написах че го издирваха с цел арест сега свидетел.На какво е свидетел на изрязването на гората

    16:43 22.06.2026

  • 32 Гост

    11 0 Отговор
    Търсиха го, търсиха го..... И като им дойде на крака, взеха, че се отказаха да го търсят.

    16:45 22.06.2026

  • 33 Страната на npaceтата 🐷🐷

    9 2 Отговор
    И на Възраждане им спускат лъжите от главната кочuна на ГЕРБ-Пеевски.
    Виждаме поредното активно мероприятие на ГЕРБ-Пеевската машина от която съществена част е и патерицата Възраждане. Не случайно се включиха с пищене по темата на доста по-късен етап и не споменават руския гражданин Николаевич Портних. Отново виждаме и добре познатата ни стара игра на доброто и лошото ченге - Възраждане-ГЕРБ-Пеевски 🙂
    Фактите са безспорни:
    Цитатът, в който Невзоров се хвали, че „има хора в министерствата, прекрасни отношения с кмета на Варна, връзки със спецслужбите и решава всичко“, е от 2022 година когато кмет беше Иван Портних от ГЕРБ. Именно тогава Невзоров започва масово да търси инвеститори за своите проекти в „Баба Алино“.
    Фирмената му структура в България НЕ стартира през 2022 год. - компании, свързани с баща му, са действали значително по-рано.
    Но зависимият „разследващ“ персонал умишлено премълчава тези елементарни факти. Защото задачата не е да информират, а да прехвърлят вината от ГЕРБ към сегашното управление и да прикрият старите зависимости.
    Кои служби и институции (сарафатура, ДАНС, кадастър, РДНСК, общински контрол) покриваха години наред сигналите за незаконното строителство в „Баба Алино“?
    И най-пикантното: точно когато кметът Благомир Коцев започна реални действия срещу незаконното селище, беше вкаран в ареста по скалъпен политически процес, за близо 6 месеца. А един от ключовите „защитени свидетели“ по делото срещу него се оказва

    16:45 22.06.2026

  • 34 Свидетел

    9 2 Отговор
    Колко политкоректно - този укрински престъпник, бетонирал гора и официално признат в укрина за престъпник, се завърнал да доказва, че ще си прави каквото ще.
    Но не е виновен той, а едно управление загърнаро в синьо - жълтото знаме.

    16:47 22.06.2026

  • 35 Цвете

    9 0 Отговор
    КОЙ ИМА ЖЕЛАНИЕ, БЪЛГАРИТЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ГЛУПАЦИ? ДО ВЧЕРА ГО " ИЗДИРВАХА " ,ДНЕС БИЛ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ? ДО ДНЕС 22. 06.2026 ГОДИНА КЪДЕ СЕ Е ПОДВИЗАВАЛ ? С КАКЪВ ПАСПОРТ СЕ ПОДВИЗАВА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЗА КАКЪВ СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ Е ИЗДАДЕНА ? 🤔😠🚔👨‍🎓👀

    16:47 22.06.2026

  • 36 Интересно

    8 0 Отговор
    Свидетел, срещу кого?

    16:47 22.06.2026

  • 37 Бъркаш

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Бил":

    Етнически руснак е, взел украински паспорт 2009 г., две години по рано от както руснака Иван Портних взема български паспорт.
    По това време вее всеки приема руснаците за диваци и не е престижно да си с руски паспорт.

    16:48 22.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 тъй ли...

    10 0 Отговор
    Ще видите, че този ще се подиграе с цялата ни изпълнителна власт и ще си тръгне чист и с почести.

    16:50 22.06.2026

  • 40 Жожи

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Той най малко е виновен. Тия, които са получавали заплати за да бранят закона и държавните интереси, и които са вземали огромни подкупи-те са много по-виновни, да не се правят на ни лук ял, ни лук мирисал.

    16:50 22.06.2026

  • 41 как

    7 0 Отговор
    от углавно виновен стана свидетел - възход и падение на Бг правосъдието !

    16:51 22.06.2026

  • 42 Тити на Кака

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само за протокола - Али Баба Коцко "осветли" случая едва след като стана ясно и на бабите в Алино, че три години си е затварял очите за незаконното строителство, а веднага след излизането си от ареста се е заел с нанасянето на имотите в кадастъра и нов ПУП на района, узаконяващ незаконното строителство.
    На това вие, тъППопитеците, му викате "борба с корупция и незаконното строителство".
    А ние му казваме "100% корупционна практика в арсенала на варненския кмет".
    Сега си свободен да продължиш с викането на наредените ти правилни лозунги, все пак си с мозък на папагал 😂😂😂

    16:54 22.06.2026

  • 43 Цвете

    3 0 Отговор
    КОЙ ИМА ЖЕЛАНИЕ, БЪЛГАРИТЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ГЛУПАЦИ? ДО ВЧЕРА ГО " ИЗДИРВАХА " ,ДНЕС БИЛ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ? ДО ДНЕС 22. 06.2026 ГОДИНА КЪДЕ СЕ Е ПОДВИЗАВАЛ ? С КАКЪВ ПАСПОРТ СЕ ПОДВИЗАВА В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА И ЗА КАКЪВ СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ Е ИЗДАДЕНА ? 🤔😠🚔👨‍🎓👀

    16:57 22.06.2026

  • 44 Пламен

    2 0 Отговор
    Аз казвах ли ви ... :)

    16:58 22.06.2026

  • 45 Емигрант

    4 0 Отговор
    Нали този се издирваше, бях чул и по ТВ, че е в неизвестност и е напуснал държавата, сега бил свидетел, срещу кого бе некадърни полицаи и разследващи-прокурори ? Парите ли пак "заиграха" "кючек" под бюрата на шефове в полицията и прокуратурата ? Написал цял куп простащини коментиращ N 1 и не забелязва, че БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ го оприличават на завършен простак и му се подиграват със съществуването му, затова и му са виновни чуждите инвеститори, ТЕ ГО ОГРАБВАЛИ, а не например Тиквата и кохортата му от измамници и Пеевски за когото и чужди разузнавания предупредиха България !

    16:59 22.06.2026

  • 46 ВКК 531

    4 0 Отговор
    Абсолютни продажници властват!

    16:59 22.06.2026

  • 47 Как

    4 1 Отговор
    Невзоров е украйнец само по паспорт.Руснак е роден в Украйна.

    17:00 22.06.2026

  • 48 Това е някаква пародия

    4 0 Отговор
    Егати държавата

    17:02 22.06.2026

  • 49 Бай Коста

    3 0 Отговор
    Егати държавната мафия в тая Варна. Някой здраво е пълнил касичката. Само Терзиев в София имаше топки да събори ловната на вълка. Тук ми се струва, че това няма как да се случи. Пък за осъдителни присъди на чиновници хептен. То трябва сигурно два затвора да напълнят, ако всички блажили бъдат осъдени. Няма такава тежка корупция никъде, както у нас.

    17:02 22.06.2026

  • 50 Щяха

    4 0 Отговор
    уж да го издирват,да го обвиняват, да го задържат! Каква стана тя? Сега е свидетел украта!

    Коментиран от #54, #61

    17:05 22.06.2026

  • 51 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Разпитали го, не го задържали, с други думи поговорили си. А дали всички институции у нас са в кюпа или гледаме да не засегнем украинската посланичка, както внимаваме да не засегнем нито руснаци, нито американци, нито брюкселци? От бай Ганьо насам сме си все същите - И да сме добре хем с немците, хем с русите, ама дай ми ти на мене Солунската митница.

    17:06 22.06.2026

  • 52 Краси

    4 1 Отговор
    Разбира че мафията ще си го пази, нали той е техен човек и таен свидетел срещу кмета. Нали точно заради него ДАНС си отменя заповедите и то без мотиви.

    17:08 22.06.2026

  • 53 Надзирател

    3 3 Отговор
    Блаже Коцев е за затвора. Невзоров е невинен.

    17:08 22.06.2026

  • 54 Не е украинец,

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Щяха":

    руснак е, но е използвал украински паспорт защото в България украинците са "под закрила", ето и сега как от обвиняем стана свидетел....да видиме кого ще натопи сега ?

    Коментиран от #58

    17:09 22.06.2026

  • 55 В България

    5 0 Отговор
    осъждат само неплатежоспособните.

    17:09 22.06.2026

  • 56 КУБ

    4 1 Отговор
    Вкарайте всички Варненски управници в затвора. Оставете хората в Бабалино да си живеят.

    17:11 22.06.2026

  • 57 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Благо невинното пак ще е у панделата, а умнокрасивия хайвер ще кине ризи

    17:12 22.06.2026

  • 58 Няма значение какъв е по националност

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Не е украинец,":

    или етнос. Лама Калушев като беше мексиканец, някой да го е съдил? Даже напротив, властта го финансираше.

    Коментиран от #60

    17:12 22.06.2026

  • 59 🦁ЩЩД🦁

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Аз да те "осветля" нещо.Всички,повтарям всички твой любимци от ППДБ са милиционерски синчета и дъщерички ! При това некадърни.При това са всичко друго,освен родолюбци.В тези среди това е манталитета-дядо кокорбашия с пагони,тати кокорбашия и аз кокорбашия.И биографиите им- некадърно скроени,по калъп -имах супер печеливш бизнес (демек изпрах на тати парите), продадох го,жертвайки са Родината и.... станах кой министър ,кой кмет кой депутат.Тъпо,много тъпо ,Седларов! Не нам !

    17:15 22.06.2026

  • 60 Има, има, в България

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Няма значение какъв е по националност":

    която свети в ЧЕРВЕНО винаги от 1944 г до днес е 8мало значение от каква националност или етнос си ! Къде живееш ти, че си толкова "надрусан" с наивност ?

    17:17 22.06.2026

  • 61 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Щяха":

    В някои цивилизовани страни местните прокурори и съдии са избираеми както и полицейските шефове. А в т.н. Украйна много хора да с Руски корени. Трябва не прокуратура а парламентарна анкетна комисия да разследва защото Варненската прокуратура е виждала беззаконието - може ли е Област НАТУРА повече от сто постройки да са построени без прокуратурата да знае - за какво да прокурори?

    17:20 22.06.2026

  • 62 Емигрант

    2 1 Отговор
    КАНДЕВ е бил прав като си е тръгнал, никой не може да пребори българската мафия ! Единствено достоен и уважаван е Кандев, с оставката си доказа, че няма смел НАРОД в България, има само управляваща мафия ! Радев и той поддаде, срамното е, че е генерал, но не като Пиночет !

    Коментиран от #65

    17:31 22.06.2026

  • 63 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бил":

    Да , така е украински олигарх е Олег Невзоров. Украинския посланик няма право да се бърка в националните интереси на България . Невзоров веднага да бъде изгонен от страната.

    17:38 22.06.2026

  • 64 Егати държавата

    3 0 Отговор
    Щом е украинец става свидетел

    17:38 22.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 долу сащ

    1 1 Отговор
    перачът на пари е наритан от цру обратно, защото си искат парите! само гледайте как държавата ще го изпере! трите посолства фашисткото английското и краварското ще задействат всичко срещу България! само гледайте как навеждането започва!

    17:44 22.06.2026

  • 67 тоя

    1 0 Отговор
    Тоя добре, че е руснак. Ако беше украинец или неправилен българин до сега щеше да е в панделата.

    17:46 22.06.2026

  • 68 руснак

    1 0 Отговор
    Руснак-кгб

    17:47 22.06.2026

  • 69 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Той се укрива,ама никой не го търси! По пробита територия от тази няма в Европа.Да даваш брифинги,изявления цял месец,пред всички медии,накрая да го разпитва МВР,като свидетел!? Какви показания ще дава,или е дал? Срещу самия себе си.? Дошъл е със сигурност,да си прехвърли 💸 навън.Друго обяснение няма.А от там се започва: пълен запор на всички сметки и авоари ,във всяка банка у нас.Едно ЧСИ с решение на обикновен районен съдия,блокира на един скъсан човек ,с едно разпореждане,налага запор във всяка банка,НОИ,НАП,пенсия заплата,всичкото недвижимо имущество, автомобил.Дори за иск от хиляда евро.Тук,цялата държавна машина,гледа в тавана- отзад напред!Явно има някакъв огромен натиск отвън,на ниво ЕС.

    17:56 22.06.2026

  • 70 Васил

    0 0 Отговор
    Държавата е най големият съучастник на Невзоров.

    18:06 22.06.2026

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