Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното строителство в местността "Баба Алино"

Олег Невзоров е установен от служителите на МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни 2026 година, като за това веднага е уведомена Варненска окръжна прокуратура, научи "По света и у нас".
Той е разпитан от органите на реда и осигурен за разпит на органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата е бил под постоянно наблюдение на МВР.
"По света и у нас" научи още, че на този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността "Баба Алино".
Спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.
По-рано днес стана ясно, че се е провела среща между основателя на корпорация КУБ и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от "Форест клуб" на страницата си във Фейсбук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОграбващияСъюз
Коментиран от #38
16:09 22.06.2026
2 Без име
Коментиран от #40
16:09 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВАРНЕНСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ДЕЛОТО НА СОФИЙСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ...
... А НЕ ДА ПОКРИВАТ ДВАТА КРАДЛИВИ КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА:)
16:11 22.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #20
16:11 22.06.2026
6 Тома
16:11 22.06.2026
7 хаха
Чаткате ли как стават нещата бе функционално неграмотни байганьовци???
"мъ що милицията ни гу е арестувала ба? ама демерджиев го търсеше ба!"
ХАХАХА
16:12 22.06.2026
8 Цеко сифоня
16:12 22.06.2026
9 те ми да да ама не
Къде живеем, къдееее!?
16:12 22.06.2026
10 Дориана
Коментиран от #29
16:12 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вързал
16:13 22.06.2026
13 Феномена Шиши
16:13 22.06.2026
14 Сталин
Коментиран от #17, #30
16:14 22.06.2026
15 Виж сега,
16:17 22.06.2026
16 Юрий
Мафията, отдавна има държава, България!
16:19 22.06.2026
17 Да обвият
До коментар #14 от "Сталин":Ментата , той е по ментаржийските номера и далаверите , щом ще прилапва пари ! Сдоби се с имоти в "Бабата Алино" на бърза ръка !
16:19 22.06.2026
18 Охохо
16:19 22.06.2026
19 Варненец
16:23 22.06.2026
20 Реалист
До коментар #5 от "Сталин":Ами явно вече е платил и на шайката на Рундю въздухаря ...
16:24 22.06.2026
21 Свидоренко
Пак на подкрепа за кмета и по-много, на
тумби, за Бкажко, царя на рушветите!
Всичко се активира, докато бях в ареста!
16:24 22.06.2026
22 Чукча писател
До коментар #11 от "хаха":02 Юни 2026
Демерджиев: Издирваме Невзоров
Разследващите имат информацията за всички собственици и нотариуси по случая "Баба Алино"
Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев.
Що се отнася до оттеглянето на мярката на ДАНС спрямо бизнесмена в кратък период след издаването ѝ, и то без мотив и спазване на реда за това, Демерджиев обясни, че има данни за намеса на политическо ниво какво да се върши. Това е обект на проверка на председателя на ДАНС, като негова структура. Запитан колко високо ниво, Демерджиев отговори: “На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС.”
16:28 22.06.2026
23 Сега
16:28 22.06.2026
24 хаха
16:32 22.06.2026
25 Горски
16:33 22.06.2026
26 🦁ЩЩД🦁
16:33 22.06.2026
27 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #42, #59
16:36 22.06.2026
28 Съдиев
16:37 22.06.2026
29 Бил
До коментар #10 от "Дориана":УКРАИНСКИ Е
Коментиран от #37, #63
16:38 22.06.2026
30 Я пъ тоа
До коментар #14 от "Сталин":Кой ти каза че Невзоров е ОБЕИНЯЕМ.
16:41 22.06.2026
31 Читател
16:43 22.06.2026
32 Гост
16:45 22.06.2026
33 Страната на npaceтата 🐷🐷
Виждаме поредното активно мероприятие на ГЕРБ-Пеевската машина от която съществена част е и патерицата Възраждане. Не случайно се включиха с пищене по темата на доста по-късен етап и не споменават руския гражданин Николаевич Портних. Отново виждаме и добре познатата ни стара игра на доброто и лошото ченге - Възраждане-ГЕРБ-Пеевски 🙂
Фактите са безспорни:
Цитатът, в който Невзоров се хвали, че „има хора в министерствата, прекрасни отношения с кмета на Варна, връзки със спецслужбите и решава всичко“, е от 2022 година когато кмет беше Иван Портних от ГЕРБ. Именно тогава Невзоров започва масово да търси инвеститори за своите проекти в „Баба Алино“.
Фирмената му структура в България НЕ стартира през 2022 год. - компании, свързани с баща му, са действали значително по-рано.
Но зависимият „разследващ“ персонал умишлено премълчава тези елементарни факти. Защото задачата не е да информират, а да прехвърлят вината от ГЕРБ към сегашното управление и да прикрият старите зависимости.
Кои служби и институции (сарафатура, ДАНС, кадастър, РДНСК, общински контрол) покриваха години наред сигналите за незаконното строителство в „Баба Алино“?
И най-пикантното: точно когато кметът Благомир Коцев започна реални действия срещу незаконното селище, беше вкаран в ареста по скалъпен политически процес, за близо 6 месеца. А един от ключовите „защитени свидетели“ по делото срещу него се оказва
16:45 22.06.2026
34 Свидетел
Но не е виновен той, а едно управление загърнаро в синьо - жълтото знаме.
16:47 22.06.2026
35 Цвете
16:47 22.06.2026
36 Интересно
16:47 22.06.2026
37 Бъркаш
До коментар #29 от "Бил":Етнически руснак е, взел украински паспорт 2009 г., две години по рано от както руснака Иван Портних взема български паспорт.
По това време вее всеки приема руснаците за диваци и не е престижно да си с руски паспорт.
16:48 22.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 тъй ли...
16:50 22.06.2026
40 Жожи
До коментар #2 от "Без име":Той най малко е виновен. Тия, които са получавали заплати за да бранят закона и държавните интереси, и които са вземали огромни подкупи-те са много по-виновни, да не се правят на ни лук ял, ни лук мирисал.
16:50 22.06.2026
41 как
16:51 22.06.2026
42 Тити на Кака
До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":Само за протокола - Али Баба Коцко "осветли" случая едва след като стана ясно и на бабите в Алино, че три години си е затварял очите за незаконното строителство, а веднага след излизането си от ареста се е заел с нанасянето на имотите в кадастъра и нов ПУП на района, узаконяващ незаконното строителство.
На това вие, тъППопитеците, му викате "борба с корупция и незаконното строителство".
А ние му казваме "100% корупционна практика в арсенала на варненския кмет".
Сега си свободен да продължиш с викането на наредените ти правилни лозунги, все пак си с мозък на папагал 😂😂😂
16:54 22.06.2026
43 Цвете
16:57 22.06.2026
44 Пламен
16:58 22.06.2026
45 Емигрант
16:59 22.06.2026
46 ВКК 531
16:59 22.06.2026
47 Как
17:00 22.06.2026
48 Това е някаква пародия
17:02 22.06.2026
49 Бай Коста
17:02 22.06.2026
50 Щяха
Коментиран от #54, #61
17:05 22.06.2026
51 Наблюдател
17:06 22.06.2026
52 Краси
17:08 22.06.2026
53 Надзирател
17:08 22.06.2026
54 Не е украинец,
До коментар #50 от "Щяха":руснак е, но е използвал украински паспорт защото в България украинците са "под закрила", ето и сега как от обвиняем стана свидетел....да видиме кого ще натопи сега ?
Коментиран от #58
17:09 22.06.2026
55 В България
17:09 22.06.2026
56 КУБ
17:11 22.06.2026
57 Хохо Бохо
17:12 22.06.2026
58 Няма значение какъв е по националност
До коментар #54 от "Не е украинец,":или етнос. Лама Калушев като беше мексиканец, някой да го е съдил? Даже напротив, властта го финансираше.
Коментиран от #60
17:12 22.06.2026
59 🦁ЩЩД🦁
До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":Аз да те "осветля" нещо.Всички,повтарям всички твой любимци от ППДБ са милиционерски синчета и дъщерички ! При това некадърни.При това са всичко друго,освен родолюбци.В тези среди това е манталитета-дядо кокорбашия с пагони,тати кокорбашия и аз кокорбашия.И биографиите им- некадърно скроени,по калъп -имах супер печеливш бизнес (демек изпрах на тати парите), продадох го,жертвайки са Родината и.... станах кой министър ,кой кмет кой депутат.Тъпо,много тъпо ,Седларов! Не нам !
17:15 22.06.2026
60 Има, има, в България
До коментар #58 от "Няма значение какъв е по националност":която свети в ЧЕРВЕНО винаги от 1944 г до днес е 8мало значение от каква националност или етнос си ! Къде живееш ти, че си толкова "надрусан" с наивност ?
17:17 22.06.2026
61 Търновец
До коментар #50 от "Щяха":В някои цивилизовани страни местните прокурори и съдии са избираеми както и полицейските шефове. А в т.н. Украйна много хора да с Руски корени. Трябва не прокуратура а парламентарна анкетна комисия да разследва защото Варненската прокуратура е виждала беззаконието - може ли е Област НАТУРА повече от сто постройки да са построени без прокуратурата да знае - за какво да прокурори?
17:20 22.06.2026
62 Емигрант
Коментиран от #65
17:31 22.06.2026
63 Дориана
До коментар #29 от "Бил":Да , така е украински олигарх е Олег Невзоров. Украинския посланик няма право да се бърка в националните интереси на България . Невзоров веднага да бъде изгонен от страната.
17:38 22.06.2026
64 Егати държавата
17:38 22.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 долу сащ
17:44 22.06.2026
67 тоя
17:46 22.06.2026
68 руснак
17:47 22.06.2026
69 Мухаа ха!
17:56 22.06.2026
70 Васил
18:06 22.06.2026