Следващата седмица представят бюджета за настоящата година

Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите, съобщават от Нова телевизия.

Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план-сметката да започне да важи от август. В тазгодишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.

„Министерство на финансите работи по него, всичките дискусии предстоят през месец юли, тогава ще бъдат дадени всички детайли. Виждате, че сме вече закъснели с шест месеца. Надяваме се на конструктивни разговори в парламента, тези дискусии са важни и ще трябва да протекат”, каза Атанас Пеканов.