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Следващата седмица представят бюджета за настоящата година

Следващата седмица представят бюджета за настоящата година

22 Юни, 2026 16:40 675 8

  • следваща седмица-
  • бюджет-
  • настояща година

Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план-сметката да започне да важи от август. В тазгодишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.

Следващата седмица представят бюджета за настоящата година - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите, съобщават от Нова телевизия.
Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план-сметката да започне да важи от август. В тазгодишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.

„Министерство на финансите работи по него, всичките дискусии предстоят през месец юли, тогава ще бъдат дадени всички детайли. Виждате, че сме вече закъснели с шест месеца. Надяваме се на конструктивни разговори в парламента, тези дискусии са важни и ще трябва да протекат”, каза Атанас Пеканов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    За кога? Годината свърши.

    16:45 22.06.2026

  • 2 Хипотетично

    10 1 Отговор
    Поредните неможачи ще харчат и ще стрижат и подстригват обикновените граждани, запазили дядовата си къща на село.

    16:45 22.06.2026

  • 3 Нищо

    8 1 Отговор
    да не представят , а да се разкарват час по - скоро ! Нищо положително до сега , нищо и не се очаква , само по надолнище !

    16:54 22.06.2026

  • 4 Анонимен

    4 1 Отговор
    Некадърниците проруските вън оставка и нови избори Годината свърши хахахаха позор сте Кой онзи гълъбъ ли бюджет ми прави кога е виждал той бюджет вън служебници фалшиви

    Коментиран от #6

    17:01 22.06.2026

  • 5 Твърде Нищожни сме !

    1 0 Отговор
    За да стигне правдатата !

    И До Нас !

    17:13 22.06.2026

  • 6 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    никога повече сглобкаджийте пп и дб от педофилската секта педухан нема да имате власт

    17:46 22.06.2026

  • 7 Пак Някой Друг !

    1 0 Отговор
    Ще трябва Да плаща ! ъ

    Вместо Друг !

    17:48 22.06.2026

  • 8 ПазителДържавата

    0 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    18:07 22.06.2026

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