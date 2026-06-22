Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни

Бих желал да сме свършили много повече работа в Народното събрание досега, но направихме някои неща, които са важни - променихме начина на работа на парламента, промени се и езикът, на който се говори. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев, цитиран от novini.bg.
Приехме няколко важни неща, друг е въпросът, че предстои изпълнителната власт да ги реализира. Искаше ми се влезем много по-бързо, искаше ми се да сме много по-решителни, но хубавото при нас е, че изпипваме нещата, добави той.
Започнахме работа по съдебната реформа. Това, което гледаме до момента, са спешните мерки, не е реалната промяна. Надявам се, е до началото на юли да започне процесът по номиниране на новите членове на Висшия съдебен съвет и до депутатската ваканция да новият Висш съдебен състав да бъде избран. За нас най-важното е да го направим както трябва, за да не работи като предишния. Важният процес, който трябва да се случи, е тези които имаха определени влияния във ВСС досега, да не продължат да ги имат, защото те не са станали по-бедни. Трябва да работим тези зависимости, които продължават да съществуват, да не са определящи по отношение на състава на ВСС, посочи Кутев.
Той коментира и днешната поява на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУБ, построила незаконния комплекс в "Баба Алино" край Варна.
Резултат от досегашната работа на съдебната ни система е да дойде този нахалник и да каже, че всичко му е законно. Той през цялото време е под наблюдение от МВР, но бе заповедта от прокуратурата той не може да бъде санкциониран нататък. Именно това е проблемът в съдебната ни система. Затова новият състав трябва да направи така, че прокуратурата да не е зависима. Убеден съм, че Невзоров далеч не е най-големият герой, който зависи от работата или бездействието на прокуратурата. Това са политически фигури, които "държаха" и този, и предишният главен прокурор, за да не си свършат работата по афери като "Хемус" и "Осемте джуджета", коментира депутатът от "Прогресивна България.
Със съдебната реформа трябва да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност, а не срещу политическите си противници. Наесен нещата ще са съвсем различни, убеден съм в това. Дотогава трябва да има нов Висш съдебен прокурор, нов главен прокурор, които да направят така, че всеки да знае, че ще бъде затворен, ако наруши правилата, подчерта Антон Кутев.
Той отбеляза, че се надява до депутатската ваканция, която по правилник започва от 1 август, парламентът да приеме окончателно удължителния закон за бюджета.
Кутев определи евентуално задължаване на служителите в държавната администрация да плащат сами осигуровките си като "прехвърляне от единия джоб в другия". Нашият стремеж е ничии доходи да не намаляват. По-добре е да се вдигат доходите в частния сектор, отколкото да намаляваме доходите на администрацията, отбеляза той.
В отговор на въпрос депутатът увери, че нито едно от решенията на "Прогресивна България" не е вземано в колаборация с ГЕРБ и ДПС, каквито съмнения се появиха след някои гласувания в парламента, при които двете партии гласуваха заедно с управляващите.
Не знам защо подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни. Обяснявам си го с това, че не искат да влизат в противоречия с нас. Нямаме договорки с тях, правим това, което е по нашата програма. Нямаме и нужда от тях, ние имаме достатъчно власт, за да направим това което искаме. Ако нещо трябва да се иска от нас, то е да го правим по-бързо. Категорично няма такива разговори от наша страна, а пък те защо го правят, е въпрос към тях, заяви Антон Кутев.
Той коментира и решенията на правителството по отношение на европейските санкции срещу Русия заради войната в Украйна. По-рано през седмицата правителството "Радев" обяви, че няма да подкрепи санкции за руския патриарх Кирил, както и за най-големия акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов.
Това е съвсем нормален европейски механизъм и ние вървим по него, за да се защитят българските национални интереси. Въпросът е и за българския национален интерес и за защита на православието е важен, каза Кутев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Подпиши призива ни до властите за решителни действия срещу енергийната империя на Христо Ковачки
Коментиран от #4
18:31 22.06.2026
2 Камен
Иван Христанов бивш министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"
Коментиран от #27
18:33 22.06.2026
3 Морски
Коментиран от #13
18:33 22.06.2026
4 Стенли
До коментар #1 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Дали ги прикрива?
Румен Радев назначи бивш депутат от ДПС заместник-министър на икономиката
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.
Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).
Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.
18:33 22.06.2026
5 "Всякога проклета Русия" по Раковски
18:33 22.06.2026
6 ООрана държава
18:34 22.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #28
18:34 22.06.2026
8 Последния Софиянец
18:35 22.06.2026
9 хаха
Бойко Борисов обяви договора с "Боташ" за най-проваленото нещо, което се е случило на България.
Затова бе пухъл. Единият ден - така, а на другия - онака. Кухи Тикви сте всичките там.
ХАХАХА
Коментиран от #14
18:36 22.06.2026
10 защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни
може да не са гладни вече
ама първо ги питай къде са липсващите милиарди и разяснение за как са похаречени париците за общ поръчки та сега теглите около 4 милиарди и ще съкращавате
18:36 22.06.2026
11 Нали
18:37 22.06.2026
12 Шмекер Копейкин празнодумеца
Но на онова видео, с подкрепата на медицинската мафия, беше хванат в крачка, как деса дуловската го изкомандва, как той изкомандва cбиpщината около него ...
18:37 22.06.2026
13 Като
До коментар #3 от "Морски":краставите магарета !
18:38 22.06.2026
14 тиквата съм
До коментар #9 от "хаха":може Кухи Тикви да сме всичките там
ама с пълни чекмеджета от вашти данъци, ддс, осигуровки, такси
и ще ги харчат париците и наште унучета
18:40 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Търновец
Каква стана? Вместо разграждане- надграждане!
Честито!
Прогресивно ли ви е?
18:41 22.06.2026
17 Ами
е желателно някой хора да не предизвикват съдбата :)
18:44 22.06.2026
18 Подла ,
18:44 22.06.2026
19 !!!?
Копейките ряпа да ядат...!!!?
18:46 22.06.2026
20 Трай Коньо !
Плява !
36 Години !
Беззаконие !
В Българската !
Държава !
Коментиран от #29
18:48 22.06.2026
21 Емигрант
Коментиран от #23, #35
18:58 22.06.2026
22 Ветеран от протеста
18:58 22.06.2026
23 гост
До коментар #21 от "Емигрант":Чалга славуца ряпа да яде пред мyнчo боташа! Славуца беше само една безропотна патерица и подлога а кayнa мyнчо боташа с олигарсите си крадат като откачени и измами народа че ще има възмездие по най подъл и коварен начин.
19:00 22.06.2026
24 АГАТ а Кристи
19:06 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Поредните измамници
19:09 22.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Питане
До коментар #7 от "Дориана":Бабе, днес по колко платихме за "удоволствието" Боташ ???
Това комунягите ср ам нямате и от Господ Ленин даже. А почвате да демонстрирате и наг.ло.ста си.
Бъди сигурна, че зимата ще цъфнеш с тенджера и чирпак да тропаш пред Министерски съвет.
19:15 22.06.2026
29 Комуняго,
До коментар #20 от "Трай Коньо !":Сега ще преядеш от празната кошница. И да не забравиш да се оригнеш, по стар комунистически навик, роден след 09.09 1944 г.
Кьо рав ли си та пишеш през ред ???
19:19 22.06.2026
30 Хмм
19:21 22.06.2026
31 Умряла Работа !
Умряла Работа !
19:26 22.06.2026
32 Защото сте от котилото на БКП
19:33 22.06.2026
33 Тъпа ушанка
19:36 22.06.2026
34 Анонимен
19:40 22.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Боруна Лом
19:48 22.06.2026
37 Анонимен
19:50 22.06.2026
38 хмммм
20:01 22.06.2026
39 Засега е така
Глей кво става при малък гаф на Радев.
Ще има "Чичо Румене излез"...мистър Кеш !
20:15 22.06.2026
40 Анджо
20:17 22.06.2026
41 Хм Хм
Съдебна реформа отново няма да има. А никой не е застрахован от корупция. И най-праведният може да се изкуши. Затова трябва да има независима прокуратура и съд.
Нямаше лустрация, няма да има съдебна реформа и всичко продължава постарому.
Да напомня само, че ние си избираме управляващите.
И да напомня отново, че умна политика се прави от умни и образовани хора.
20:18 22.06.2026
42 Кмета
20:20 22.06.2026
43 Оставка на радевата хунта
20:28 22.06.2026