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Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни

Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни

22 Юни, 2026 18:23 1 009 43

  • антон кутев-
  • дпс-
  • герб-
  • решения-
  • подкрепа-
  • политики

Резултат от досегашната работа на съдебната ни система е да дойде този нахалник Невзоров и да каже, че всичко му е законно. Той през цялото време е под наблюдение от МВР, но бе заповедта от прокуратурата той не може да бъде санкциониран нататък. Именно това е проблемът в съдебната ни система, коментира депутатът от ПБ

Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бих желал да сме свършили много повече работа в Народното събрание досега, но направихме някои неща, които са важни - променихме начина на работа на парламента, промени се и езикът, на който се говори. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев, цитиран от novini.bg.

Приехме няколко важни неща, друг е въпросът, че предстои изпълнителната власт да ги реализира. Искаше ми се влезем много по-бързо, искаше ми се да сме много по-решителни, но хубавото при нас е, че изпипваме нещата, добави той.

Започнахме работа по съдебната реформа. Това, което гледаме до момента, са спешните мерки, не е реалната промяна. Надявам се, е до началото на юли да започне процесът по номиниране на новите членове на Висшия съдебен съвет и до депутатската ваканция да новият Висш съдебен състав да бъде избран. За нас най-важното е да го направим както трябва, за да не работи като предишния. Важният процес, който трябва да се случи, е тези които имаха определени влияния във ВСС досега, да не продължат да ги имат, защото те не са станали по-бедни. Трябва да работим тези зависимости, които продължават да съществуват, да не са определящи по отношение на състава на ВСС, посочи Кутев.
Той коментира и днешната поява на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУБ, построила незаконния комплекс в "Баба Алино" край Варна.

Резултат от досегашната работа на съдебната ни система е да дойде този нахалник и да каже, че всичко му е законно. Той през цялото време е под наблюдение от МВР, но бе заповедта от прокуратурата той не може да бъде санкциониран нататък. Именно това е проблемът в съдебната ни система. Затова новият състав трябва да направи така, че прокуратурата да не е зависима. Убеден съм, че Невзоров далеч не е най-големият герой, който зависи от работата или бездействието на прокуратурата. Това са политически фигури, които "държаха" и този, и предишният главен прокурор, за да не си свършат работата по афери като "Хемус" и "Осемте джуджета", коментира депутатът от "Прогресивна България.
Със съдебната реформа трябва да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност, а не срещу политическите си противници. Наесен нещата ще са съвсем различни, убеден съм в това. Дотогава трябва да има нов Висш съдебен прокурор, нов главен прокурор, които да направят така, че всеки да знае, че ще бъде затворен, ако наруши правилата, подчерта Антон Кутев.

Той отбеляза, че се надява до депутатската ваканция, която по правилник започва от 1 август, парламентът да приеме окончателно удължителния закон за бюджета.

Кутев определи евентуално задължаване на служителите в държавната администрация да плащат сами осигуровките си като "прехвърляне от единия джоб в другия". Нашият стремеж е ничии доходи да не намаляват. По-добре е да се вдигат доходите в частния сектор, отколкото да намаляваме доходите на администрацията, отбеляза той.
В отговор на въпрос депутатът увери, че нито едно от решенията на "Прогресивна България" не е вземано в колаборация с ГЕРБ и ДПС, каквито съмнения се появиха след някои гласувания в парламента, при които двете партии гласуваха заедно с управляващите.

Не знам защо подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни. Обяснявам си го с това, че не искат да влизат в противоречия с нас. Нямаме договорки с тях, правим това, което е по нашата програма. Нямаме и нужда от тях, ние имаме достатъчно власт, за да направим това което искаме. Ако нещо трябва да се иска от нас, то е да го правим по-бързо. Категорично няма такива разговори от наша страна, а пък те защо го правят, е въпрос към тях, заяви Антон Кутев.

Той коментира и решенията на правителството по отношение на европейските санкции срещу Русия заради войната в Украйна. По-рано през седмицата правителството "Радев" обяви, че няма да подкрепи санкции за руския патриарх Кирил, както и за най-големия акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов.
Това е съвсем нормален европейски механизъм и ние вървим по него, за да се защитят българските национални интереси. Въпросът е и за българския национален интерес и за защита на православието е важен, каза Кутев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    15 2 Отговор
    Още един начин да разберем дали Румен Радев прикрива модела ГЕРБ-Пеевски или не. Ще предприемат ли действията срещу грандиозната корупционна схема но Чичко Тревичко - Ковачки, която Антикорупционен фонд разкриха
    Подпиши призива ни до властите за решителни действия срещу енергийната империя на Христо Ковачки

    Коментиран от #4

    18:31 22.06.2026

  • 2 Камен

    15 2 Отговор
    Как да не знаете като лично благодарихте на ДПС за подкрепата за новия дълг от близо 4 млрд.евро...Подкрепата не е непоискана -
    Иван Христанов бивш министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"

    Коментиран от #27

    18:33 22.06.2026

  • 3 Морски

    17 1 Отговор
    Ха ха ха! Събрах ме се. Събрах ме се.

    Коментиран от #13

    18:33 22.06.2026

  • 4 Стенли

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Дали ги прикрива?
    Румен Радев назначи бивш депутат от ДПС заместник-министър на икономиката

    Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Левент Орхан Мемиш.

    Това съобщиха от Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

    Мемиш беше депутат от 51-вото Народно събрание. На парламентарните избори през октомври 2024 г. бе избран от 20-и МИР – Силистра.

    18:33 22.06.2026

  • 5 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    19 3 Отговор
    Щото сте едно и също - аватари на съветско-комунистическата олигархия, инсталирана у нас по московски образец, ограбвайки Страната ни вече 82 години

    18:33 22.06.2026

  • 6 ООрана държава

    1 13 Отговор
    Знаят че приключват и се мазнят на шампиона

    18:34 22.06.2026

  • 7 Дориана

    0 18 Отговор
    Безспорният Български лидер и победител съставя правителство от технократи и експерти. Най добрите експерти в своите области на ГЕРБ ,ИТН и ДПС. Защото генерал Радев не дели гражданите по партийна принадлежност. Един истински лидер и водач на България.

    Коментиран от #28

    18:34 22.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Радват се че благодарение на вас са на свобода.

    18:35 22.06.2026

  • 9 хаха

    7 3 Отговор
    Борисов за договора с “Боташ”: Това е печатница за пари за българите

    Бойко Борисов обяви договора с "Боташ" за най-проваленото нещо, което се е случило на България.

    Затова бе пухъл. Единият ден - така, а на другия - онака. Кухи Тикви сте всичките там.
    ХАХАХА

    Коментиран от #14

    18:36 22.06.2026

  • 10 защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни

    8 4 Отговор
    амче питай ги
    може да не са гладни вече
    ама първо ги питай къде са липсващите милиарди и разяснение за как са похаречени париците за общ поръчки та сега теглите около 4 милиарди и ще съкращавате

    18:36 22.06.2026

  • 11 Нали

    17 0 Отговор
    сте си от едно котило , бе , другарино ! Миш маш от червената номенклатура ,и потеклата им , ДС продукти , милиционери с купища престъпления , олигарси..... Та , подкрепяте се , мафия ! Не се прави на умряла лисугер !

    18:37 22.06.2026

  • 12 Шмекер Копейкин празнодумеца

    11 3 Отговор
    Костя и той така се правеше на луд като подкрепяше ГЕРБ.
    Но на онова видео, с подкрепата на медицинската мафия, беше хванат в крачка, как деса дуловската го изкомандва, как той изкомандва cбиpщината около него ...

    18:37 22.06.2026

  • 13 Като

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Морски":

    краставите магарета !

    18:38 22.06.2026

  • 14 тиквата съм

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    може Кухи Тикви да сме всичките там
    ама с пълни чекмеджета от вашти данъци, ддс, осигуровки, такси
    и ще ги харчат париците и наште унучета

    18:40 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Търновец

    14 0 Отговор
    Да ви зарадвам България! Коалицията ПБ - ГЕРБ - ДПС е мощна и непоклатима. Миналия ден кмета на нашия град старата столица Велико Търново, който е областен координатор на партия ГЕРБ и член на БФС от квотата на ГЕРБ Даниел Панов покани бившият президент и сегашен премиер Радев и му връчи карта на България като неин безспорен властелин. Радев вижте как сияе и колко е щастлив и се обърна към кмета от ГЕРБ и областен координатор на партията - "Благодаря ви на вас лично и на партия ГЕРБ защото винаги сме взаимодействали като истински експерти. Сега ще надграждаме вашето управление"...
    Каква стана? Вместо разграждане- надграждане!
    Честито!
    Прогресивно ли ви е?

    18:41 22.06.2026

  • 17 Ами

    0 0 Отговор
    Когато има голяма вероятност за силни магнитни бури,
    е желателно някой хора да не предизвикват съдбата :)

    18:44 22.06.2026

  • 18 Подла ,

    14 0 Отговор
    ехидна , алчна и престъпна физиономия на снимката .

    18:44 22.06.2026

  • 19 !!!?

    14 0 Отговор
    Кутев, вие обещахте много неща, но до сега нищо не сте направили освен, че си гласувахте 3,8 млрд. Евро Кеш, а за наивниците "кошница с грижа"...на книга !
    Копейките ряпа да ядат...!!!?

    18:46 22.06.2026

  • 20 Трай Коньо !

    4 1 Отговор
    За Зелена !

    Плява !

    36 Години !

    Беззаконие !

    В Българската !

    Държава !

    Коментиран от #29

    18:48 22.06.2026

  • 21 Емигрант

    4 4 Отговор
    Как не знаеш бе, лицемер такъв - ПОДКРЕПЯТ ВИ ЗА ДА НЕ ИМ РАЗВАЛЯТЕ РАХАТЛЪКЪТ СЪС ЗАТВОР ? Как преди това когато управляваха винаги атакуваха Радев, то не беше "шофьор на самолет", "мистър кеш", "чичо Румен" и т.н., как не те е срам да казваш "НЕ ЗНАЯ", или за да не развалиш комунистическото ЛИЦЕМЕРИЕ политиканстваш с "не зная" ? И циганнорите разбраха, че Тиквата и Пеевски сега от страх вече лижат "налъмите" на Радев ! Бре маммка му, и този лицемер сега е в управлението на държавата ! Не минаха и 100 дни и се разбра, че нищо няма да сторите на престъпниците обрали българите по най-подлия начин чрез простащината си ! Вкарването на министри и заместници близки до Тиквата и Пеевски ви превърна в поредните измамници на суверена по образец на Чалгаря !

    Коментиран от #23, #35

    18:58 22.06.2026

  • 22 Ветеран от протеста

    10 0 Отговор
    Здравейте сънародници! 3 граждански обединения организират в събота 27 юни протест за оставка и съд на лицето Румен Георгиев Радев който за 56 дни удари обикновените хора толкова тежко и липсват 6.8 млрд.евро от държавния бюджет и взе 3.8 млрд.евро нов дълг. Според тези сдружения зимата вече ще е късно за народа и България. С изявление от ДБ ( Демократична България) заявават че всеки който участва ще го считат за провокатор. Така се дава възможност на Радев да намери оправдание че не са го оставили да работи и избяга с крадения кеш от милиарди. Би трябвало да се изчака зимата когато няма да мине само с оставка. Организаторите отговарят че тогава няма да има вече спасение а от ДБ също отговарят че населението трябва да изпие горчивата чаша до дъно за своя избор

    18:58 22.06.2026

  • 23 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Емигрант":

    Чалга славуца ряпа да яде пред мyнчo боташа! Славуца беше само една безропотна патерица и подлога а кayнa мyнчо боташа с олигарсите си крадат като откачени и измами народа че ще има възмездие по най подъл и коварен начин.

    19:00 22.06.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    И Sfin Ята, и зайчара сега са по-ниски от окосена трева с единица на косачката, защото са си приготвили пасти, четки за зъби и всичко необходимо за дълъг престой. Даже и костюми на раета са си ушили, че тези там за за хора с нормално телосложение.

    19:06 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Поредните измамници

    5 0 Отговор
    Прогресивните работят с Делян и с Бойко!!!

    19:09 22.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Питане

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Бабе, днес по колко платихме за "удоволствието" Боташ ???
    Това комунягите ср ам нямате и от Господ Ленин даже. А почвате да демонстрирате и наг.ло.ста си.
    Бъди сигурна, че зимата ще цъфнеш с тенджера и чирпак да тропаш пред Министерски съвет.

    19:15 22.06.2026

  • 29 Комуняго,

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трай Коньо !":

    Сега ще преядеш от празната кошница. И да не забравиш да се оригнеш, по стар комунистически навик, роден след 09.09 1944 г.
    Кьо рав ли си та пишеш през ред ???

    19:19 22.06.2026

  • 30 Хмм

    1 0 Отговор
    те си казаха, това е волята на българския народ и не могат да тръгнат срещу него със своите десетина процента, но си действат подмолно - ето, извадиха цяла гвардия "експерти" против решенито на Радев против санкциите срещу руския патриарх, дори свещеник намериха

    19:21 22.06.2026

  • 31 Умряла Работа !

    6 0 Отговор
    пб

    Умряла Работа !

    19:26 22.06.2026

  • 32 Защото сте от котилото на БКП

    6 1 Отговор
    Глупав гьонсурат.

    19:33 22.06.2026

  • 33 Тъпа ушанка

    4 1 Отговор
    Като видя Кутев с тази разпенена уста, направо ми става гнусно. Нагъл лицемер.

    19:36 22.06.2026

  • 34 Анонимен

    3 0 Отговор
    Дъртите червени комунисти кога как кой гласува за тях Кога завладяха държавата ни Оставка дъртите вън Нищоправещи Избори

    19:40 22.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    МРРР.ШЛЯК

    19:48 22.06.2026

  • 37 Анонимен

    4 0 Отговор
    Дърти червени комунисти кога завладяхте демокрацията ни Кога превзехте властта ОНЗИ Вигенин кога и кой му даде власт че да говори от мое име че ще защитава Русия ПОЗОР сте

    19:50 22.06.2026

  • 38 хмммм

    3 0 Отговор
    Защото всичките сте национал-социалисти. Демек едни и същи.

    20:01 22.06.2026

  • 39 Засега е така

    1 0 Отговор
    Временно Куте,временно!Засега ,щото ги е страх.
    Глей кво става при малък гаф на Радев.
    Ще има "Чичо Румене излез"...мистър Кеш !

    20:15 22.06.2026

  • 40 Анджо

    5 0 Отговор
    Кой интерес защитава Боташ, защо говори ТОЯ от името на българският народ ,че и ние имаме такъв интерес. Аз нямам такъв интерес. Тоя говори пълни глупости и за това не го гледах до край.

    20:17 22.06.2026

  • 41 Хм Хм

    3 0 Отговор
    Те го подкрепят, той не ги закача. Шиши му "наля" едни гласове от махалите. Хората извадиха данните, никой не обърна внимание.
    Съдебна реформа отново няма да има. А никой не е застрахован от корупция. И най-праведният може да се изкуши. Затова трябва да има независима прокуратура и съд.
    Нямаше лустрация, няма да има съдебна реформа и всичко продължава постарому.
    Да напомня само, че ние си избираме управляващите.
    И да напомня отново, че умна политика се прави от умни и образовани хора.

    20:18 22.06.2026

  • 42 Кмета

    2 0 Отговор
    Не че ви харесват политиките ,просто ви мажат ските!

    20:20 22.06.2026

  • 43 Оставка на радевата хунта

    2 0 Отговор
    Оставка, оставка,оставка!!!

    20:28 22.06.2026

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