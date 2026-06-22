Кутев: Не знам защо ГЕРБ и ДПС подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни

Бих желал да сме свършили много повече работа в Народното събрание досега, но направихме някои неща, които са важни - променихме начина на работа на парламента, промени се и езикът, на който се говори. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев, цитиран от novini.bg.

Приехме няколко важни неща, друг е въпросът, че предстои изпълнителната власт да ги реализира. Искаше ми се влезем много по-бързо, искаше ми се да сме много по-решителни, но хубавото при нас е, че изпипваме нещата, добави той.

Започнахме работа по съдебната реформа. Това, което гледаме до момента, са спешните мерки, не е реалната промяна. Надявам се, е до началото на юли да започне процесът по номиниране на новите членове на Висшия съдебен съвет и до депутатската ваканция да новият Висш съдебен състав да бъде избран. За нас най-важното е да го направим както трябва, за да не работи като предишния. Важният процес, който трябва да се случи, е тези които имаха определени влияния във ВСС досега, да не продължат да ги имат, защото те не са станали по-бедни. Трябва да работим тези зависимости, които продължават да съществуват, да не са определящи по отношение на състава на ВСС, посочи Кутев.

Той коментира и днешната поява на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУБ, построила незаконния комплекс в "Баба Алино" край Варна.

Резултат от досегашната работа на съдебната ни система е да дойде този нахалник и да каже, че всичко му е законно. Той през цялото време е под наблюдение от МВР, но бе заповедта от прокуратурата той не може да бъде санкциониран нататък. Именно това е проблемът в съдебната ни система. Затова новият състав трябва да направи така, че прокуратурата да не е зависима. Убеден съм, че Невзоров далеч не е най-големият герой, който зависи от работата или бездействието на прокуратурата. Това са политически фигури, които "държаха" и този, и предишният главен прокурор, за да не си свършат работата по афери като "Хемус" и "Осемте джуджета", коментира депутатът от "Прогресивна България.

Със съдебната реформа трябва да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност, а не срещу политическите си противници. Наесен нещата ще са съвсем различни, убеден съм в това. Дотогава трябва да има нов Висш съдебен прокурор, нов главен прокурор, които да направят така, че всеки да знае, че ще бъде затворен, ако наруши правилата, подчерта Антон Кутев.

Той отбеляза, че се надява до депутатската ваканция, която по правилник започва от 1 август, парламентът да приеме окончателно удължителния закон за бюджета.

Кутев определи евентуално задължаване на служителите в държавната администрация да плащат сами осигуровките си като "прехвърляне от единия джоб в другия". Нашият стремеж е ничии доходи да не намаляват. По-добре е да се вдигат доходите в частния сектор, отколкото да намаляваме доходите на администрацията, отбеляза той.

В отговор на въпрос депутатът увери, че нито едно от решенията на "Прогресивна България" не е вземано в колаборация с ГЕРБ и ДПС, каквито съмнения се появиха след някои гласувания в парламента, при които двете партии гласуваха заедно с управляващите.

Не знам защо подкрепят решенията ни, може би много добре оценяват политиките ни. Обяснявам си го с това, че не искат да влизат в противоречия с нас. Нямаме договорки с тях, правим това, което е по нашата програма. Нямаме и нужда от тях, ние имаме достатъчно власт, за да направим това което искаме. Ако нещо трябва да се иска от нас, то е да го правим по-бързо. Категорично няма такива разговори от наша страна, а пък те защо го правят, е въпрос към тях, заяви Антон Кутев.

Той коментира и решенията на правителството по отношение на европейските санкции срещу Русия заради войната в Украйна. По-рано през седмицата правителството "Радев" обяви, че няма да подкрепи санкции за руския патриарх Кирил, както и за най-големия акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов.

Това е съвсем нормален европейски механизъм и ние вървим по него, за да се защитят българските национални интереси. Въпросът е и за българския национален интерес и за защита на православието е важен, каза Кутев.