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Вигенин: България вече не иска да подхранва войната в Украйна

Вигенин: България вече не иска да подхранва войната в Украйна

22 Юни, 2026 18:55 632

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Той допълни, че досегашната политика вече пета година не дава резултат

Вигенин: България вече не иска да подхранва войната в Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Важен сигнал е, че България не иска политически да бъде част от продължаването на войната в Украйна. Може да има различни спекулации, но ми се иска да вярвам, че това е заради изпълнението на ангажимента си към избирателите от страна на управляващите. Много хора гласуваха за тях именно защото обещаха различна политика от страна на България по този конфликт. Тази позиция в голяма степен съвпада с позицията на БСП от самото начало на войната. В този смисъл усилията на Румен Радев да се опита да зададе различна рамка на европейската политика към Украйна заслужават адмирации, защото това е усилие, което български министър-председател не е правил досега.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в дебат от Страсбург в предаването на БТВ „120 минути“. Той допълни, че досегашната политика вече пета година не дава резултат, а Европейският съюз все още не може да представи собствена стратегия за това какво трябва да се случи в Украйна, за да има устойчив мир и как той да бъде постигнат.

Естествено, справедливият мир трябва да гарантира на Украйна перспективи за икономическо развитие, трайна сигурност и възможност сама да избира в какви съюзи да членува или да не членува. Това е свобода, която ѝ беше отказана“, е формулата на Вигенин за успешно разрешаване на конфликта. Според него обаче истинският въпрос е как да бъде постигнат този мир, а не какво означава справедлив мир: „Можем да формулираме много красиви принципи, но въпросът е кое е възможното и как да стане. Защото как да постигнем справедлив мир между две страни в конфликт, когато Европейският съюз отказва да води каквито и да било разговори с едната от тези страни?“

Евродепутатът оценява положително започналия процес на изграждане на истинска европейска устойчивост във всяка една сфера, включително и в отбраната. „Вярно е, че това отнема време, но разговорът днес в Брюксел, в Страсбург и в столиците на европейските държави вече е съвсем различен. Аз съм оптимист, че Европа много скоро ще играе сериозна роля в глобалните отношения. Сега поставяме основите, които, ако бъдат надградени правилно, ще направят така, че никой в бъдеще да не може да ни поставя на колене или да ни извива ръцете. Европа трябва да се превърне в сила, която стабилизира света“, акцентира Вигенин.

По темата за европейската отбрана той подчерта, че засилването на отбранителните способности не трябва да се бърка с милитаризация на Европейския съюз. „Ние, социалистите в Европейския парламент, както и социалистите в България, смятаме, че ако част от тези разходи бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата, което е важно от гледна точка на отбраната, но ще се използва и за граждански цели, това е добре. Ако подобрим здравните си системи, така че да могат да реагират при критични ситуации и инвестираме средства в това, то е добре за всеки един от нас. Нека намерим онези форми на инвестиране в отбраната, които имат и силно гражданско измерение. Тогава сме „за“. Но ако просто ще храним военната индустрия, тогава няма смисъл“, заяви е евродепутатът и допълни, че ресурсът трябва да се концентрира в Европа, а не да изтича към американските компании.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: България вече не иска да подхранва войната в Украйна


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