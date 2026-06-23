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"Спаси София" не хареса новата заповед на Терзиев срещу 215-метровата кула на "Черни връх"

"Спаси София" не хареса новата заповед на Терзиев срещу 215-метровата кула на "Черни връх"

23 Юни, 2026 10:09 1 226 16

  • борис бонев-
  • софия-
  • черни връх-
  • строеж-
  • небостъргач-
  • забрана

София има нужда от ясни, категорични и юридически издържани решения, а не от промени, които създават впечатление за ограничение, без да дават отговор на основните въпроси за транспорта, устройството на територията и бъдещето на града

"Спаси София" не хареса новата заповед на Терзиев срещу 215-метровата кула на "Черни връх" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Новата заповед на кмета Терзиев за служебен ПУП за 215-метровата кула на бул. "Черни връх" създава усещане за действие, но пак пропуска възможности да се опази обществения интерес. Вместо реални ограничения виждаме преместване на проблема на хартия". Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, цитиран от пресцентъра на партията.

Припомняме, че формацията и градоначалникът се борят срещу проекта за изграждане на 55-етажна сграда с височина 215 метра до мол "Парадайс" на бул. "Черни връх" в София, като от "Спаси София" не за пръв път критикуват действията на Терзиев по казуса. Столичният кмет се опита да спре строежа на Paradise Tower със служебна промяна на подробния устройствен план (ПУП) за района. Първоначалната му заповед за това беше отменена от съда заради административни пропуски, а вчера Терзиев издаде нова заповед с претенциите в нея пропуските да са отстранени, отбеляза news.bg.

От "Спаси София" заявяват, че проектът продължава да поражда сериозни въпроси относно транспортното обслужване, устройствените параметри и реалното ограничаване на бъдещото застрояване в района на бул. "Тодор Каблешков" и търговския център.

"Транспортът беше един от основните аргументи за преразглеждането на плана, но в новата заповед не се посочва нужното място за бъдещото трамвайно трасе по бул. "Тодор Каблешков" като аргумент", посочва заместник-председател на Комисията по архитектура и градоустройство към Столичния общински съвет (СОС) арх. Росица Николова. Според нея мотивирането на заповедта с нуждата да се анализира необходимостта от нови спирки е безспорен аргумент, с който изграждането на небостъргача окончателно да бъде направено невъзможно.

От "Спаси София" изтъкват, че се запазват както надземната, така и предвидената подземна връзка с търговския център. "Именно тези връзки са сред основанията имотът да бъде разглеждан като ъглов по смисъла на Закона за устройство на територията и това позволява на сградата да е толкова висока", обяснява арх. Николова. "Ако тези връзки остават непроменени, възниква съвсем логичният въпрос как точно се ограничава застрояването и дали изобщо се постига заявената цел на новата заповед", заявява Борис Бонев.

Иначе, за "Спаси София" е най-важният въпрос е каква ще бъде максималната височина на сградата. От формацията посочват, че отговор на този въпрос липсва. "Въпреки че се въвежда коефициент на интензивност на застрояване съгласно Общия устройствен план и се намалява броят на подземните нива, никъде не е записано ограничение за височината", отбелязват от партията. "При липсата на такова ограничение остава напълно възможно да бъде проектирана отново много висока сграда с по-малка площ на етажите, която формално да отговаря на новите показатели. Това означава, че ключовият проблем може да остане нерешен", изтъква Росица Николова.

"София има нужда от ясни, категорични и юридически издържани решения, а не от промени, които създават впечатление за ограничение, без да дават отговор на основните въпроси за транспорта, устройството на територията и бъдещето на града", коментира Борис Бонев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 2 Отговор
    Тези трябва да се преименуват на "Разсипи София"

    Коментиран от #5, #7

    10:14 23.06.2026

  • 2 Софето

    14 0 Отговор
    София гръмна, едно паркоместо няма в центъра и никой нищо не прави, занимават се с глупости.
    Пропилян мандат на терзиев

    10:18 23.06.2026

  • 3 Анонимен

    13 0 Отговор
    Кога най-накрая ще затворите вратичката с "ъгловите" парцели? С оглед бъдещо реконструиране на кръстовищата, даже трябва да са по-ограничени!
    А те намалили подземните нива, т.е. махат паркинга, за да стане "рай" за паркирането в района.

    Коментиран от #12

    10:19 23.06.2026

  • 4 Столичанин

    5 0 Отговор
    Лошото е, че ако забранят такъв проект в даден квартал или парцел, после след няколко месеца или година ще цъфне пак в съседен район и там се започват същите спорове, докато накрая не го построят съвсем където не му е мястото. Затова трябва трайно решение на този проблем, а не на парче! То и сега няма място нито за паркиране, нито за още трафик по булевардите. Една 40-50 етажна сграда с колко офиси и служители ще бъде. Ако е жилищна, това колко апартамента са и колко народ на едно място?

    10:30 23.06.2026

  • 5 Петроханска задруга

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тези бяга заедно с кмета и разиграват театър..

    10:59 23.06.2026

  • 6 Евроджендър

    4 1 Отговор
    Мис Бонка дълбокото гърло и Васко ухото от ДС съсипаха София

    11:03 23.06.2026

  • 7 СОС

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Те са си "Смучи София"!

    11:05 23.06.2026

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    Боклук

    11:13 23.06.2026

  • 9 УдоМача

    2 0 Отговор
    Нищооо! Земетръсчо ще реши проблема!!!

    11:32 23.06.2026

  • 10 забавляващ се

    2 0 Отговор
    Ндаа , когато "бръмчаха" заедно Борисчо и Васко - всички проекти /чиито инвеститори се бяха "отчели"/ си бяха супер , ама ... сега Васко не ще да дели /зер ... нали е кмет/ и Борисчо вдига ли пара , вдига , а па Васко му прави "сечено" на всичко което Борисчо е "договорил" ... и - обратното . Забавно, нали ?!

    11:42 23.06.2026

  • 11 Никой

    0 0 Отговор
    Имат пари - строят - това са бивши ливади там - като има щурави хора да отидат там.

    Има разум София да се застроява на други места, но ето това е станало.

    11:44 23.06.2026

  • 12 ВЪТРЕШЕН ЧОВЕК

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Вратичката, касаеща ъгловите имоти, е затворена през април 2018, от НС по инициатива на последното правителство на ГЕРБ заедно с ОП/Обединени патриоти/. Промените касаят чл. 27 от ЗУТ, с която се позволяваше презастрояване в ъгловите парцели.

    11:45 23.06.2026

  • 13 циник

    3 0 Отговор
    Не желая да съм циничен ,но битката за кеша между двама П. Е. ,дали ме интересува ? - Не ! Софиянци си ги избраха ,сега нека им се радват (докато обезкостяват София).

    11:45 23.06.2026

  • 14 Софиянец

    1 0 Отговор
    Аз не знам какъв е този зор да се строят небостъргачи в южната част на София, а също и много високи сгради в центъра на града?
    Ако някой иска да си има небостъргач, да го построи в района на северната периферия на града. Така няма да засенчва никого. И освен това, добре ще е ако такива грамади се строят на известно разстояние от останалите сгради. Все пак сме в земетръсна зона. Макар много рядко, но и тук са ставали силни земетресения. Представяте ли си какво ще стане, ако такова чудо рухне?

    12:02 23.06.2026

  • 15 Трябва да се мисли

    1 0 Отговор
    Грамадна сграда в южната част на града не само ще засенчва много прозорци, но и ще спира чистия въздух, който идва откъм планината Витоша и така спасява София от задушаване със смог.

    12:05 23.06.2026

  • 16 Възмутен

    1 0 Отговор
    Вървете да видите на какво е заприличал площад "Македония" в София. Беше един от най-красивите в града, защото сградата на Министерството на земеделието му придаваше изискан, европейски вид като в градовете, формирали облика си още през 19-и век. В района има оцелели не една и две и други, доста по-малки, но стилни сгради, които навремето са били строени от богати хора за да служат за частни жилищни нужди.
    Сега като забиха там една грамада под името хотел "Мариот", голямата иначе сграда на министерството изведнъж се изгуби, като че ли се заличи и вече не доминира на този площад, а изглежда като нещо сбутано и излишно, макар че иначе е много стилна.
    Огромният, изцяло остъклен "Мариот" не се вписва в облика на останалите сгради. Стои като огромна кръпка върху красива рокля или като тумор. Да не говорим, че приветливите иначе малки улички наоколо сега са като усойно дъно на кладенец, слънце няма да може да стига до много от прозорците в района.
    Кой разреши такова загрозяване там? Задължително е да го видим по телевизията, после да бъде съден, да плати огромна глоба и да иде в затвора. Още по-добре ще е да го съборят този "Мариот", за да е за урок на бъдещи управляващи, лакоми за комисиони. Но ако го съборят, цялата ни държава ще трябва да плаща огромна неустойка на собствениците, които - доколкото разбрах - били чужденци.

    12:15 23.06.2026

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