"Спаси София" не хареса новата заповед на Терзиев срещу 215-метровата кула на "Черни връх"

"Новата заповед на кмета Терзиев за служебен ПУП за 215-метровата кула на бул. "Черни връх" създава усещане за действие, но пак пропуска възможности да се опази обществения интерес. Вместо реални ограничения виждаме преместване на проблема на хартия". Това коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, цитиран от пресцентъра на партията.

Припомняме, че формацията и градоначалникът се борят срещу проекта за изграждане на 55-етажна сграда с височина 215 метра до мол "Парадайс" на бул. "Черни връх" в София, като от "Спаси София" не за пръв път критикуват действията на Терзиев по казуса. Столичният кмет се опита да спре строежа на Paradise Tower със служебна промяна на подробния устройствен план (ПУП) за района. Първоначалната му заповед за това беше отменена от съда заради административни пропуски, а вчера Терзиев издаде нова заповед с претенциите в нея пропуските да са отстранени, отбеляза news.bg.

От "Спаси София" заявяват, че проектът продължава да поражда сериозни въпроси относно транспортното обслужване, устройствените параметри и реалното ограничаване на бъдещото застрояване в района на бул. "Тодор Каблешков" и търговския център.

"Транспортът беше един от основните аргументи за преразглеждането на плана, но в новата заповед не се посочва нужното място за бъдещото трамвайно трасе по бул. "Тодор Каблешков" като аргумент", посочва заместник-председател на Комисията по архитектура и градоустройство към Столичния общински съвет (СОС) арх. Росица Николова. Според нея мотивирането на заповедта с нуждата да се анализира необходимостта от нови спирки е безспорен аргумент, с който изграждането на небостъргача окончателно да бъде направено невъзможно.

От "Спаси София" изтъкват, че се запазват както надземната, така и предвидената подземна връзка с търговския център. "Именно тези връзки са сред основанията имотът да бъде разглеждан като ъглов по смисъла на Закона за устройство на територията и това позволява на сградата да е толкова висока", обяснява арх. Николова. "Ако тези връзки остават непроменени, възниква съвсем логичният въпрос как точно се ограничава застрояването и дали изобщо се постига заявената цел на новата заповед", заявява Борис Бонев.

Иначе, за "Спаси София" е най-важният въпрос е каква ще бъде максималната височина на сградата. От формацията посочват, че отговор на този въпрос липсва. "Въпреки че се въвежда коефициент на интензивност на застрояване съгласно Общия устройствен план и се намалява броят на подземните нива, никъде не е записано ограничение за височината", отбелязват от партията. "При липсата на такова ограничение остава напълно възможно да бъде проектирана отново много висока сграда с по-малка площ на етажите, която формално да отговаря на новите показатели. Това означава, че ключовият проблем може да остане нерешен", изтъква Росица Николова.

"София има нужда от ясни, категорични и юридически издържани решения, а не от промени, които създават впечатление за ограничение, без да дават отговор на основните въпроси за транспорта, устройството на територията и бъдещето на града", коментира Борис Бонев.