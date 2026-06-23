Шишков: Мъка и позор е пътят за Видин

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета.
"Няма цялата магистрала "Струма", няма изграден път от Видин до София, единствено имаме магистрала "Тракия", а магистрала "Хемус" е с една голяма дупка по средата - дупката е по-голяма от това, което е изпълнено", каза той.
Шишков обясни, че магистралата от Русе към Велико Търново, която следва да бъде до "Маказа", в момента се строят първите два лота в начален етап.
Той каза още, че още лотове се строят от АМ "Хемус" "мъчително". "Пътят до Враца - един лот завършен, един лот се строи", каза още Шишков.
"Мъката, позорът, е пътят за Видин - това е мъката на хората и позорът на управлението. Там се строи изключително бавно и мъчително", заяви Шишков.
"Държавата до този момент в годините назад сякаш не е присъствала в живота на държавата. Няма как ако си политик и управляващ, защото първото условие е да присъстваш и да живееш с проблемите на държавата, като че ли тези хора никога не са живели в държавата, не са се возили по пътищата, не са усетили, че картата е на дупки", каза той.
По думите му от Враца към Монтана е в абсолютно начална фаза, пътят не е проектиран целия, има начални възлагания. Той определи тунела под "Петрохан" за истинската връзка между Видин и "Кулата", което също е в начална фаза. Магистралата до Северна Македония също е в начална фаза на проектиране.
"Наследството е бавно, мъчително, незапочнато строителство. Преди 3 години, когато беше нашият служебен кабинет е започнато възлагане на проектирането", обясни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸
Без емитирането на нов дълг на международните пазари в спешен порядък бюджетът няма да може да плати пенсиите в началото на август. Това призна с половин уста финансовото министерство във вторник. Фискалният резерв е на ръба и тегленето на дълг е неизбежно, но въпреки това опозицията е против мярката, докато не се представи проект на Бюджет 2026. Управляващите обаче още не са готови с рамката на финансовия план на държавата за догодина и засега се чака тя да види бял свят в последните дни на юни.
Правителството предлага на парламента увеличаване на тавана на дълга, защото иначе състоянието на фискалния резерв ще бъде критично през август и септември, стана ясно от изказване на зам.-министър Людмила Петкова.
16:28 23.06.2026
2 честен ционист
16:29 23.06.2026
3 Тоя
16:29 23.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОГАТ ДА ПОСТРОЯТ МАГИСТРАЛА ХЕМУС ЗА 2 ГОДИНИ
БЕЗ БЪЛГАРСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, АКО ДЪРЖАВАТА ИМ ОСИГУРЯВА ЧАКЪЛ И АСФАЛТ
Коментиран от #11
16:30 23.06.2026
5 ДрайвингПлежър
16:30 23.06.2026
6 Майора
16:31 23.06.2026
7 Доротея
16:32 23.06.2026
8 Бойо тъпото
Коментиран от #13, #19, #21
16:32 23.06.2026
9 седесарко
16:34 23.06.2026
10 Шишко:
наследство от шайката на тиквата
преизбирани от наивни стада
16:35 23.06.2026
11 КИТАЙЦИТЕ
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОСТРОИХА БОЛНИЦА,АМА ЗАЩОТО НЯМАТ КРАДЛИВА СГАН КАТО НАШАТА.
16:35 23.06.2026
12 Един шофьор
16:35 23.06.2026
13 тиквата съм или Бойо тъпото
До коментар #8 от "Бойо тъпото":не сме крали
а усвоили съвсем законно
затва радевите не ни закачат и ще теглят нови заеми
а избирачите ни и вие дето ме възхваляте ще ги плащате
16:38 23.06.2026
14 име
Коментиран от #22
16:40 23.06.2026
15 Това е В Резултат !
Неимоверни Усилия !
16:40 23.06.2026
16 бандит методиев борисов-яшаров
16:40 23.06.2026
17 Държава нема
16:42 23.06.2026
18 ДрайвингПлежър
Ако сме платили за нов път и тоя път има дупки - шефа на фирмата ще плати с кръвта си!
Намирам го за адски мотивиращо, да знаете!
16:42 23.06.2026
19 Чума
До коментар #8 от "Бойо тъпото":Той поне ги открадна, а тези и това май не умеят да направят! Не знам дали приказват излишно повече или медиите ги представят целенасочено като дразнещи плямпала, но вече не се търпи! Стана вече няколко седмици, само охкане, вайкане и заклинания колко е тежко, няма пари, и как сега правят анализ, и след малко ще ги почват проблемите най институционално, а не като примитивен реваншизъм и, и...голяма говорилня! Демерджиев всеки ден върти очи и само намеква колко интересни факти излизали и на следващия от 50 задържани, 48 освободени, тоя хукнал навсякъде и показва дупки, ропи, срутища и свлачища, хазната празна! Има я тази тактика, както и предишните да казват, че е зле, за да отчетат след това голямо справяне, но не отчитат, че изстрадалия народ не иска да слуша лоши работи и как не може да стане! При бай Тошо по това време първите 15 минути от новините бяха кой комбайнер поставил рекорд и коя тъкачка вече работи по плана за 2030 година!
16:43 23.06.2026
20 Кога ше има обесени пилитици
16:43 23.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #14 от "име":14 крадец има тук краде много краде упорито краде постоянно крадец е 14
17:04 23.06.2026
23 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #25
17:05 23.06.2026
24 Анонимен
17:07 23.06.2026
25 Анонимен
До коментар #23 от "Гласове от зайчарника в Банкя":23 я питай този служебник кога какво е построил а ти 23
17:07 23.06.2026