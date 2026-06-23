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Шишков: Мъка и позор е пътят за Видин

Шишков: Мъка и позор е пътят за Видин

23 Юни, 2026 16:26 1 232 25

  • иван шишков-
  • път-
  • магистрали-
  • видин

Няма как ако си политик и управляващ, защото първото условие е да присъстваш и да живееш с проблемите на държавата, като че ли тези хора никога не са живели в държавата, не са се возили по пътищата, не са усетили, че картата е на дупки

Шишков: Мъка и позор е пътят за Видин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета.

"Няма цялата магистрала "Струма", няма изграден път от Видин до София, единствено имаме магистрала "Тракия", а магистрала "Хемус" е с една голяма дупка по средата - дупката е по-голяма от това, което е изпълнено", каза той.

Шишков обясни, че магистралата от Русе към Велико Търново, която следва да бъде до "Маказа", в момента се строят първите два лота в начален етап.

Той каза още, че още лотове се строят от АМ "Хемус" "мъчително". "Пътят до Враца - един лот завършен, един лот се строи", каза още Шишков.

"Мъката, позорът, е пътят за Видин - това е мъката на хората и позорът на управлението. Там се строи изключително бавно и мъчително", заяви Шишков.

"Държавата до този момент в годините назад сякаш не е присъствала в живота на държавата. Няма как ако си политик и управляващ, защото първото условие е да присъстваш и да живееш с проблемите на държавата, като че ли тези хора никога не са живели в държавата, не са се возили по пътищата, не са усетили, че картата е на дупки", каза той.

По думите му от Враца към Монтана е в абсолютно начална фаза, пътят не е проектиран целия, има начални възлагания. Той определи тунела под "Петрохан" за истинската връзка между Видин и "Кулата", което също е в начална фаза. Магистралата до Северна Македония също е в начална фаза на проектиране.

"Наследството е бавно, мъчително, незапочнато строителство. Преди 3 години, когато беше нашият служебен кабинет е започнато възлагане на проектирането", обясни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивно ли ви е😂🤣😅🤠🤯🥸

    7 10 Отговор
    След като правителството на мyнчo боташов изтегли 3.8 млрд.евро дълг за да платели пенсиите за юли и заплатите на полицаи и военни ,днес от ПБ с предложение за нов дълг края на другия месец за да платят пенсии и заплати на полицаи и военни за месец август-
    Без емитирането на нов дълг на международните пазари в спешен порядък бюджетът няма да може да плати пенсиите в началото на август. Това призна с половин уста финансовото министерство във вторник. Фискалният резерв е на ръба и тегленето на дълг е неизбежно, но въпреки това опозицията е против мярката, докато не се представи проект на Бюджет 2026. Управляващите обаче още не са готови с рамката на финансовия план на държавата за догодина и засега се чака тя да види бял свят в последните дни на юни.

    Правителството предлага на парламента увеличаване на тавана на дълга, защото иначе състоянието на фискалния резерв ще бъде критично през август и септември, стана ясно от изказване на зам.-министър Людмила Петкова. 

    16:28 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    17 1 Отговор
    България е страната с най-скъпа пътна инфраструктура на глава от населението в света.

    16:29 23.06.2026

  • 3 Тоя

    14 2 Отговор
    до кога ще го разхождат с лимузини и охрани из България на вятъра ?

    16:29 23.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    КИТАЙСКИ ИЛИ КОРЕЙСКИ РАБОТНИЦИ
    МОГАТ ДА ПОСТРОЯТ МАГИСТРАЛА ХЕМУС ЗА 2 ГОДИНИ
    БЕЗ БЪЛГАРСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, АКО ДЪРЖАВАТА ИМ ОСИГУРЯВА ЧАКЪЛ И АСФАЛТ

    Коментиран от #11

    16:30 23.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Ша са разплача Иване, нидей така!

    16:30 23.06.2026

  • 6 Майора

    10 4 Отговор
    Ало Шишков , служебните кабинети управляваха повечето време , така че то си новен за това положение също! ИПО твое време също имаше ин хаус процедури и ти скри документите за лот 4 на “Хемус”! С какво направихте срещу екомилионерите Сандов , Белев и Ковачев , които години наред стопираха”Струма” и други иважни инфраструктурни обекти?

    16:31 23.06.2026

  • 7 Доротея

    6 1 Отговор
    Тя Роси Кирова затова още в началото уж бе от ИТН, а се качи в джипката Му /сюжет от фолклора на Слави Т. за джипа и ципа/, но вие и отнехте възможността да оправи И пътя за Видин!

    16:32 23.06.2026

  • 8 Бойо тъпото

    12 4 Отговор
    открадна парите,предназначени за магистрали.

    Коментиран от #13, #19, #21

    16:32 23.06.2026

  • 9 седесарко

    5 6 Отговор
    паздравление за министър Шишков относно позицията му, и особено за тунела “Петрохан“; когато човик реши да мисли, може и да стане нещо ....

    16:34 23.06.2026

  • 10 Шишко:

    13 2 Отговор
    Мъка и позор е пътят за Видин строен от гроб
    наследство от шайката на тиквата
    преизбирани от наивни стада

    16:35 23.06.2026

  • 11 КИТАЙЦИТЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОСТРОИХА БОЛНИЦА,АМА ЗАЩОТО НЯМАТ КРАДЛИВА СГАН КАТО НАШАТА.

    16:35 23.06.2026

  • 12 Един шофьор

    8 1 Отговор
    И околовръстно на Пловдив ще има обаче друг път.

    16:35 23.06.2026

  • 13 тиквата съм или Бойо тъпото

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бойо тъпото":

    не сме крали
    а усвоили съвсем законно
    затва радевите не ни закачат и ще теглят нови заеми
    а избирачите ни и вие дето ме възхваляте ще ги плащате

    16:38 23.06.2026

  • 14 име

    10 2 Отговор
    Още по времето на драгалевския тъмен субект въведоха иновацията да се мотат безкрайно с ремонтите и строежите, за да се оправдават огромните пари. Сигурно са решили, че ако се мотат, хората няма да забележат, че хем крадат в пъти, хем работят некачествено и си мислят че огромните пари изглеждат правдоподобно на фона на разтегленото време. Обаче крадливия банкянски тулуп издигна тази схема на съвсем друго ниво!

    Коментиран от #22

    16:40 23.06.2026

  • 15 Това е В Резултат !

    5 2 Отговор
    На Вашите !

    Неимоверни Усилия !

    16:40 23.06.2026

  • 16 бандит методиев борисов-яшаров

    6 2 Отговор
    краде ми се и не мога да се спра

    16:40 23.06.2026

  • 17 Държава нема

    4 3 Отговор
    И така от 681г насам

    16:42 23.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Вчера ми попадна некъв пич от Уганда... не ги знам кой кой е там ама явно е барото - простичко рече:
    Ако сме платили за нов път и тоя път има дупки - шефа на фирмата ще плати с кръвта си!

    Намирам го за адски мотивиращо, да знаете!

    16:42 23.06.2026

  • 19 Чума

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бойо тъпото":

    Той поне ги открадна, а тези и това май не умеят да направят! Не знам дали приказват излишно повече или медиите ги представят целенасочено като дразнещи плямпала, но вече не се търпи! Стана вече няколко седмици, само охкане, вайкане и заклинания колко е тежко, няма пари, и как сега правят анализ, и след малко ще ги почват проблемите най институционално, а не като примитивен реваншизъм и, и...голяма говорилня! Демерджиев всеки ден върти очи и само намеква колко интересни факти излизали и на следващия от 50 задържани, 48 освободени, тоя хукнал навсякъде и показва дупки, ропи, срутища и свлачища, хазната празна! Има я тази тактика, както и предишните да казват, че е зле, за да отчетат след това голямо справяне, но не отчитат, че изстрадалия народ не иска да слуша лоши работи и как не може да стане! При бай Тошо по това време първите 15 минути от новините бяха кой комбайнер поставил рекорд и коя тъкачка вече работи по плана за 2030 година!

    16:43 23.06.2026

  • 20 Кога ше има обесени пилитици

    6 1 Отговор
    Магистрати милиционери мутри и военни банкери?без това няма оправия да има

    16:43 23.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    14 крадец има тук краде много краде упорито краде постоянно крадец е 14

    17:04 23.06.2026

  • 23 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 3 Отговор
    Дайте на Бацо десет мандата власт и ще ви построи поне 10 км чиста завършена магистрала!

    Коментиран от #25

    17:05 23.06.2026

  • 24 Анонимен

    3 2 Отговор
    Киро нали построи тунели шишкото вън оставка позор си служебник си нищоправещ си

    17:07 23.06.2026

  • 25 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    23 я питай този служебник кога какво е построил а ти 23

    17:07 23.06.2026

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