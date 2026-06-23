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Алибегов: Целенасочено снимат празни плажове и касови бележки с високи цени

Алибегов: Целенасочено снимат празни плажове и касови бележки с високи цени

23 Юни, 2026 17:40 2 629 89

  • ричард алибегов-
  • цени-
  • море-
  • плажове

Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни

Алибегов: Целенасочено снимат празни плажове и касови бележки с високи цени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на юни почти никога няма много туристи. Реално от 15-20 юни започва запълването на курортите. Последните два уикенда по Южното Черноморие бяха много добре. Това каза Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов пред Радио "Фокус".

Алибегов заяви, че е твърде рано да се правят изводи за провален летен туристически сезон още в началото на юни.

Той посочи, че няма актуални наблюдения за ситуацията по Северното Черноморие, но ако има спад на германските туристи, това е проблем, който не може да бъде решен от хотелиерите и ресторантьорите.

"Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките“, подчерта той.

Алибегов изрази недоволство и заяви, че е се прави негативната кампания срещу Южното Черноморие през последните дни. Според него в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, заведения и касови бележки с високи цени.

"По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината“, заяви той.

"Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини“, заяви Ричард Алибегов.

"Има увеличение спрямо юни миналата година. Ръстът не е голям, но го има“, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 алибегай

    116 1 Отговор
    ИСКАМ ПАРИ!!!

    Коментиран от #15

    17:41 23.06.2026

  • 2 хаха

    129 2 Отговор
    Я реви още бе мазньо.

    17:41 23.06.2026

  • 3 Това ,

    93 7 Отговор
    че тоя е мошеник , не значи , че всички са като него !

    Коментиран от #27, #31, #34

    17:43 23.06.2026

  • 4 Мазно, мазно лъже

    121 2 Отговор
    Али, домати и краставици по 1,40 евро килими, салатите по 10 еврака, кво става пич

    Коментиран от #11

    17:46 23.06.2026

  • 5 смешарко плямпащ

    123 1 Отговор
    виж уеб камерите в момента
    и ще видиш плажовете почти празни барабар с празни чадъри
    с малко хора забили отстрани свои чадъри да не плащат 15е на концесионерите

    17:46 23.06.2026

  • 6 Тоя, ако го

    120 3 Отговор
    Питате, цени от 25 евро за салата и 50 евро за порция лефер са съвсем нормални! Хайде, разберете се с такива!

    Коментиран от #30

    17:47 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    91 2 Отговор
    Примат ....липсващото звено !!!
    Може да го продадем на Британския природонаучен музей !!!

    17:47 23.06.2026

  • 9 Тома

    95 2 Отговор
    Нищо не каза батко за мазута по морето и кафявата вода във Варна на офицерския плаж
    .

    17:47 23.06.2026

  • 10 Ако

    66 1 Отговор
    се пльоснеш с Цачевата на някой плаж , ще го запълните !

    17:48 23.06.2026

  • 11 алибега

    51 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мазно, мазно лъже":

    лапкам кинти от балъците!

    17:48 23.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 123

    45 1 Отговор
    Значи всичко е наред, 20.06 отмина, този уикенд ще е пълно и ще може да се покажат снимки с препълнените ни морски курорти. Ако се изпразнят входните пътища към Гърция, значи всичко е било пропаганда.
    Какъв е въобще смисъла от всичките тези коментари, пълни били, празни, скъпо и т.н - в края на сезона всичко ще е ясно.

    17:49 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 искате пари ама свърши филма

    67 2 Отговор

    До коментар #1 от "алибегай":

    за наивните
    а кошниците празни

    и на англичаните им е скъпо на сънито
    една каменица бира е 4.50е а 2 коктейла разредени на промоция 10е
    и после някви смешници разправят че алкохола бил евтин

    17:49 23.06.2026

  • 16 ШЕФА

    75 1 Отговор
    Скрий се бе палячо жалък.Само 100 % ид.от може да отиде в България на море !!!

    17:52 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 почиваща

    77 2 Отговор
    Алибегов,не желаем горили като теб,целите татуирани каквото и в Нова Гвинея ги няма да ме обслужват като келнери,разбра ли.Да ме гледат и притеглят колко да ме излъжат в сметката.Да ме навикват и псуват по плажовете.Там е по зле и от казарма по време на соца.Питиета на безбожни цени и разводнени,събирани от други неизпити.Бъркочи.Същото се прави и с порциите.Недоядените се събират и пак се добавят в нови поръчки.Това го няма дори на остров Тамбукту.

    17:52 23.06.2026

  • 19 Фалирайте и без вас можем

    67 1 Отговор
    А този, защо не каже поради каква причина има празни плажове и касови бележки с високи цени?

    С, какво ще обясни това ?

    17:52 23.06.2026

  • 20 Маркетинг трик

    64 2 Отговор
    Аликюпеков - да изпишем вежди. Рекламирайте ги тези плажове скъпи за много ВИП, и само за милионери, пък дано дойдат милионерите от Монако в Созочол на, таратор от 10 евро, вместо обяд за двама на пристанището на яхтите за 90

    17:55 23.06.2026

  • 21 Тоя няма ли пари

    56 1 Отговор
    До плати на фризьор да му подстриже дългата проскубана четина

    17:55 23.06.2026

  • 22 Даааа

    49 1 Отговор
    .....ръста не е голям, почти същото е, от лев в евро....дано все така да е пълно

    17:56 23.06.2026

  • 23 Механик

    79 2 Отговор
    Мазният, пърхотясал ром се прави на велик отново.
    По някога се чудя, дали живея в България или някъде в Кавказко-арабо-еврейска държава.
    Разни Алибеговци, Бабияни, Назаряни, Казасяни, Халваджани, там ония братя сирийците и какви ли не още, всеки ден ни учат как да живеем, и държат много да ги слушаме.

    17:58 23.06.2026

  • 24 си пън

    55 1 Отговор
    али,в 3ч.свети само луната а на снимките е слънчево

    17:58 23.06.2026

  • 25 Гадняри

    49 1 Отговор
    Нарочно искат да ви злепоставят, с не знаят, че работите на минимална печалба и не крадете и не лъжете !

    17:59 23.06.2026

  • 26 Варна

    59 1 Отговор
    Али,тази година няма да вървят сладоледчетата които продаваш на цена все едно сме в Монако,а не на Мичурин !

    17:59 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тиквата

    59 1 Отговор
    Те бележките са фалшиви,никой никого не гази по тротоарите и спирките,стрелбите побоищата,грабежитеи убииствата и те са фалшиви,просто Холивуд снимат филм хаахаааааааааааааааааааааа . Наглец противен и жалък.

    18:02 23.06.2026

  • 29 ккк

    58 2 Отговор
    Ричи като започнете да предлагате качество като в Гърция, Турция, Албания, и къде ли не тогава ще имаме и туристи и икономика , а вие го обърнахте само на бетон и високи цени

    18:04 23.06.2026

  • 30 Н. Павлов

    2 41 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя, ако го":

    Ако отидеш където ходят богатите може и бутилка шампанско за 5000Е да видиш. Иначе цените са нормални. В Несебър в стария град две добри порции риба. Сафрид и Скорпид Салата питка с кашкавал рибена чорба вода кафе 38Е. Днес още от сутринта плажа на Слънчев Бряг беше пълен.

    18:04 23.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ричарт Алибегов

    12 6 Отговор
    Завиждайте ми плебеи!

    18:06 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 чак сега забелязах

    32 1 Отговор
    че този смешен г еи не само бил алибегов ами и ричард........

    Коментиран от #63

    18:09 23.06.2026

  • 36 АБЕ , АЛИ БЕГОООВ , ЩО НЕ СНИМАШ ПЪЛНИТЕ

    37 1 Отговор
    ПЛАЖОВЕ , АМА ТАКА ЧЕ ДА ТИ ПОВЯРВАМЕ БЕ МОШЕНИК ГЕРБАВ !? СНИМАЙ И ГАЖЕТО СИ ДЕТО СЕ Е ИЗДУЛО ОТ МАЗНИ ПИЦИ !

    18:10 23.06.2026

  • 37 Буха ха

    44 1 Отговор
    Алибегов стои на входа на Бургас и раздава сода бикарбонат на туристите за да нямат киселини от цацата пържена в миналогодишното олио.

    18:10 23.06.2026

  • 38 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ

    27 0 Отговор
    Рано било да се правят изводи за провален сезон.
    Няма смисъл от проучвания или изводи. Компенсации и готово.

    18:10 23.06.2026

  • 39 Кую

    27 1 Отговор
    На този както и да му го завъртиш,пак ще е недоволен.

    18:11 23.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ПЪЛНИ Глупости

    16 0 Отговор
    АЙДЕЕЕ Али бегай ,тоя с един прът па муай колко искаш

    18:15 23.06.2026

  • 42 Шофер

    25 5 Отговор
    Но пък гориво има колкото щеш. Мазут и нефт Украина ни доставя безплатно по море до всеки плаж като гърмят по танкерите.

    18:16 23.06.2026

  • 43 разочарована

    40 2 Отговор
    Отидох за седмица върнах се след три дни с цялото семейство. Ешерихи еколи .Всичко е скъпо,ужасно скъпо.Няма да ви стъпя повече в заразите където ви се стичат тръбите.

    18:20 23.06.2026

  • 44 Али Бегай

    39 2 Отговор
    Много търсих да снимам касова бележка с ниски цени, но не намерих.

    18:20 23.06.2026

  • 45 тоя

    18 0 Отговор
    няма ли да се изкъпе бе???

    18:22 23.06.2026

  • 46 Някой

    24 0 Отговор
    До кога този мнознайко на щат по всички телевизии, ще ни се натрапва и ако го питате сигурно и шпакловка знае,как се прави -няма начин ....

    18:25 23.06.2026

  • 47 Сами се рекламират

    23 1 Отговор
    Ако нещо съществува, значи не е лъжа или измама. Колкото и да се оправдава този индиански вожд, племето на алчните вилнее по морето, а държава свенливо констатира. Къде са свободните ивици на плажа, къде е свободната конкуренция? Един Ръбистан стана тук и мутрите са му и полицията и армията и реалната власт.

    18:27 23.06.2026

  • 48 Тъпа ушанка

    20 1 Отговор
    Знаех си аз, че има Световен заговор срещу българския туризъм.

    18:27 23.06.2026

  • 49 ТАМ Е ИСТИНАТА - ВИЖДАТ СЕ ПЛАЖОВЕТЕ !

    20 0 Отговор
    Следете на живо времето, плажовете или просто се наслаждавайте на гледката през очите на нашата колекция от уеб камери от морските курорти на България.

    18:27 23.06.2026

  • 50 КОЙ?? КОЙ???!

    10 0 Отговор
    ТУРЦИТЕ ИЛИ ГЪРЦИТЕ ГИ ПУСКАТ В ТИ ТОКа!!!!????

    18:28 23.06.2026

  • 51 Дааааа,

    13 0 Отговор
    а ги що не снимаш другите, ако ги има

    18:29 23.06.2026

  • 52 Г-н алибег

    15 0 Отговор
    Гостин алибег говорите празни неистини,вие нас за дойни крави ли ни мислите.

    18:31 23.06.2026

  • 53 Чапай

    15 0 Отговор
    али ръза кой те провъзгласи теб за викач на ресторантьорите?

    18:33 23.06.2026

  • 54 начев

    17 0 Отговор
    7 години ходя на различни места в Гърция.Парите които харча за 6 нощувки за 4ма човека със хранене по свободни ресноранти и платени плажове,ми излиза на половина от цената за 4 нощувки ол инклузив в скапаното Кранево у нас.Е тъпчете украинци и румънци по нашите плажове,хотели и кръчми и за пореден път гонете родни турист.Алибегов на бегом да пържи на украинците мъ.де.

    18:33 23.06.2026

  • 55 защо

    18 0 Отговор
    косата на тоя е толко мазна?

    18:34 23.06.2026

  • 56 Ричард

    20 0 Отговор
    Не се излагай да говориш неверни неща.
    Нека да са пълни българските плажове и цените да са като във Виетнам.
    Аз в моята родина на морето няма да стъпя дори през зимата. Тази ваша алчност ще убие и този сектор. Гърция, Сърбия и даже Северна Македония са ми по-близо. Ако не затворите и планините да ходим в чужбина.
    До там е докарахте с тази алчност!

    18:36 23.06.2026

  • 57 Желев

    22 2 Отговор
    Ало , Ваксинирания !!!
    Пиши го Нулев Сезон 2026 !!!

    Мазутът допълнително довърши Фекалните води

    18:38 23.06.2026

  • 58 Аз бре

    16 0 Отговор
    Аз не разбирам, след като има балъци да кълвът,кво иска тоя???
    Хора има казва,за какво реве тогава???

    18:39 23.06.2026

  • 59 Ей, Алибегов

    21 1 Отговор
    Целенасочено те призовавам да ме поканиш с жена ми в един от твойте ресторанти. За две салати, две основни, два десерта и две чаши вино давам 40€, защото това подобава на стандарта в България. Хайде, покажи че е възможно и ще снимам касовия бон.

    18:39 23.06.2026

  • 60 Софето

    23 1 Отговор
    Бо кл ук, кафето е две евро на Витошка, в Италия няма такива цени. Да фалирате дано всички

    18:40 23.06.2026

  • 61 Винкел

    14 1 Отговор
    Примат

    18:43 23.06.2026

  • 62 !!!?

    15 5 Отговор
    Копейките плачат за руски танкисти...затова внушават липса на германски туристи !
    Миналата година една Копейка на автобусната спирка в Несебър ме попита на руски "куда идèшь"...!!!

    18:44 23.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Миро

    15 2 Отговор
    Защо се дава изобщо думата на гербаджийският боклук алибегов!???

    18:45 23.06.2026

  • 65 Ами

    14 0 Отговор
    Мазната ти Мутра ли да снимат?’

    18:47 23.06.2026

  • 66 Самоубийствено изказване

    10 0 Отговор
    Заради нарцизма си показа че освен реализирани големи печалби сучат и от Държавата.
    Ха сега да се самосезират институциите и наложат адекватен данък,а не сегашното толериране.
    Туй плакане дето го изплакаха и крокодил не може ги настигнат.

    Коментиран от #88

    18:47 23.06.2026

  • 67 Дориана

    14 1 Отговор
    Алибеков, само за пари мислиш как да обереш парите на горките почиващи. Цените по плажовете са надути като за Световно. Когато ви намалиха ДДС продължихте да вдигате цените от алчност. Искате да забогатеете на гърба на народа , но идва деня когато ще разберете, че каквото посееш- това ще пожънеш- Празни плажове .

    18:48 23.06.2026

  • 68 Али

    5 0 Отговор
    Бегай бе

    18:53 23.06.2026

  • 69 Урйо

    6 0 Отговор
    Сандокан да обяви, кои са заведенията по морето, които взимат по 10 евро за празна чиния. че да си знаем... Те май са всички, но понеже твърди, че снимали избирателно само най-високите цени..

    18:55 23.06.2026

  • 70 Само минавам

    0 11 Отговор
    В Турция и Гърция туризма е държавна политика. За плюене срещу туризма тихомълком вкарват в затвора. Мисля, че и в България трябва да стане държавна политика.

    18:57 23.06.2026

  • 71 Съжалявам много,

    9 0 Отговор
    но ако това е лицето на българският туризъм, клиенти няма да има!

    18:57 23.06.2026

  • 72 Р.Н

    6 0 Отговор
    Очакваме и повече данъци от бранша в такъв случай.

    18:59 23.06.2026

  • 73 нагъл на хранилката

    8 0 Отговор
    Всички му казват ,че е скъпо той ни обяснява,че грешката е в нас.режимаджийските медии си го канят редовно и така си крепят кражбите като налагат какво да се случва.

    19:00 23.06.2026

  • 74 павела митова

    2 0 Отговор
    Я НА МАКЯ МУ В РАЗПЕРЕНИЯ ГАРВАН ДА ГО МОНТИРА САЛИ-ПАРЧЕТО

    19:01 23.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Иван

    6 0 Отговор
    Мазния мошеник

    19:03 23.06.2026

  • 77 Българин

    0 6 Отговор
    За мене да дам 3-4 еврака за няколко дена на Слънчака не е проблем! А загубеняците нека ходят на Никити и да ядат филии с майонеза на плажа!

    19:03 23.06.2026

  • 78 Кунчо

    3 0 Отговор
    Като е пълно всичко значи няма нужда от подкрепа! Дори трябва да включат ресторантьорите и хотелиерите в ПУЛ за да си финансират сами чартърните програми за догодина за които плачат! Тогава ще са ви още по пълни заведенията и хотелите :)

    19:04 23.06.2026

  • 79 Зайче

    1 0 Отговор
    Ма то ако плажовете са пълни, няма как да снимат празни

    19:04 23.06.2026

  • 80 ДОСТА

    1 0 Отговор
    Идете в Лозенец.Една чорба е 12 лева.
    Картофките по18лв.Не е на плажа.

    19:17 23.06.2026

  • 81 Пфу

    4 0 Отговор
    Ходи се скрий някъде бе тъпан. Смешник.

    19:18 23.06.2026

  • 82 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Ами покажете няколко бележки с нормални цени. ;)

    19:30 23.06.2026

  • 83 АЛО БЕГОВ!,,, от тука

    4 0 Отговор
    В момента съм в Бавария…малко курортно градче на езерото Кьоникзее. Всеки ден плащам в ресторанти някакви сметки за нормални ястия и гарнитури, които, ако случайно намеря в булгаристанските курорти, ще бъдат два пъти по скъпи, а на вкус три пъти по-зле!!!

    Коментиран от #85

    19:30 23.06.2026

  • 84 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор
    Хората го казват и показват. Толкова нахално и арогантно човече, нямам думи.

    19:33 23.06.2026

  • 85 и персонала

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "АЛО БЕГОВ!,,, от тука":

    ще те гледа кръвожадно зарада мизерните заплати и алчността на ганчо бизнесменя както и всички наоколо заради всеобщата тъпота на населението..

    19:34 23.06.2026

  • 86 Васил

    3 0 Отговор
    Алибегов май истината боли???

    19:34 23.06.2026

  • 87 Да, да

    0 0 Отговор
    Страхотно! Честит да си, Алибегов, милионер!

    19:34 23.06.2026

  • 88 крокодил крокодил

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Самоубийствено изказване":

    ама гепи кинтите а ти плащай данъци

    19:36 23.06.2026

  • 89 И ТОЯ Е ОТ КАЛАШНИЦИТЕ

    1 0 Отговор
    Избягал от факултето.

    19:38 23.06.2026

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