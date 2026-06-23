Алибегов: Целенасочено снимат празни плажове и касови бележки с високи цени

В началото на юни почти никога няма много туристи. Реално от 15-20 юни започва запълването на курортите. Последните два уикенда по Южното Черноморие бяха много добре. Това каза Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов пред Радио "Фокус".
Алибегов заяви, че е твърде рано да се правят изводи за провален летен туристически сезон още в началото на юни.
Той посочи, че няма актуални наблюдения за ситуацията по Северното Черноморие, но ако има спад на германските туристи, това е проблем, който не може да бъде решен от хотелиерите и ресторантьорите.
"Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките“, подчерта той.
Алибегов изрази недоволство и заяви, че е се прави негативната кампания срещу Южното Черноморие през последните дни. Според него в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, заведения и касови бележки с високи цени.
"По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината“, заяви той.
"Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини“, заяви Ричард Алибегов.
"Има увеличение спрямо юни миналата година. Ръстът не е голям, но го има“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 алибегай
Коментиран от #15
17:41 23.06.2026
2 хаха
17:41 23.06.2026
3 Това ,
Коментиран от #27, #31, #34
17:43 23.06.2026
4 Мазно, мазно лъже
Коментиран от #11
17:46 23.06.2026
5 смешарко плямпащ
и ще видиш плажовете почти празни барабар с празни чадъри
с малко хора забили отстрани свои чадъри да не плащат 15е на концесионерите
17:46 23.06.2026
6 Тоя, ако го
Коментиран от #30
17:47 23.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
Може да го продадем на Британския природонаучен музей !!!
17:47 23.06.2026
9 Тома
.
17:47 23.06.2026
10 Ако
17:48 23.06.2026
11 алибега
До коментар #4 от "Мазно, мазно лъже":лапкам кинти от балъците!
17:48 23.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 123
Какъв е въобще смисъла от всичките тези коментари, пълни били, празни, скъпо и т.н - в края на сезона всичко ще е ясно.
17:49 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 искате пари ама свърши филма
До коментар #1 от "алибегай":за наивните
а кошниците празни
и на англичаните им е скъпо на сънито
една каменица бира е 4.50е а 2 коктейла разредени на промоция 10е
и после някви смешници разправят че алкохола бил евтин
17:49 23.06.2026
16 ШЕФА
17:52 23.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 почиваща
17:52 23.06.2026
19 Фалирайте и без вас можем
С, какво ще обясни това ?
17:52 23.06.2026
20 Маркетинг трик
17:55 23.06.2026
21 Тоя няма ли пари
17:55 23.06.2026
22 Даааа
17:56 23.06.2026
23 Механик
По някога се чудя, дали живея в България или някъде в Кавказко-арабо-еврейска държава.
Разни Алибеговци, Бабияни, Назаряни, Казасяни, Халваджани, там ония братя сирийците и какви ли не още, всеки ден ни учат как да живеем, и държат много да ги слушаме.
17:58 23.06.2026
24 си пън
17:58 23.06.2026
25 Гадняри
17:59 23.06.2026
26 Варна
17:59 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тиквата
18:02 23.06.2026
29 ккк
18:04 23.06.2026
30 Н. Павлов
До коментар #6 от "Тоя, ако го":Ако отидеш където ходят богатите може и бутилка шампанско за 5000Е да видиш. Иначе цените са нормални. В Несебър в стария град две добри порции риба. Сафрид и Скорпид Салата питка с кашкавал рибена чорба вода кафе 38Е. Днес още от сутринта плажа на Слънчев Бряг беше пълен.
18:04 23.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ричарт Алибегов
18:06 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 чак сега забелязах
Коментиран от #63
18:09 23.06.2026
36 АБЕ , АЛИ БЕГОООВ , ЩО НЕ СНИМАШ ПЪЛНИТЕ
18:10 23.06.2026
37 Буха ха
18:10 23.06.2026
38 СВО 1 580 дни РЕЗИЛ
Няма смисъл от проучвания или изводи. Компенсации и готово.
18:10 23.06.2026
39 Кую
18:11 23.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ПЪЛНИ Глупости
18:15 23.06.2026
42 Шофер
18:16 23.06.2026
43 разочарована
18:20 23.06.2026
44 Али Бегай
18:20 23.06.2026
45 тоя
18:22 23.06.2026
46 Някой
18:25 23.06.2026
47 Сами се рекламират
18:27 23.06.2026
48 Тъпа ушанка
18:27 23.06.2026
49 ТАМ Е ИСТИНАТА - ВИЖДАТ СЕ ПЛАЖОВЕТЕ !
18:27 23.06.2026
50 КОЙ?? КОЙ???!
18:28 23.06.2026
51 Дааааа,
18:29 23.06.2026
52 Г-н алибег
18:31 23.06.2026
53 Чапай
18:33 23.06.2026
54 начев
18:33 23.06.2026
55 защо
18:34 23.06.2026
56 Ричард
Нека да са пълни българските плажове и цените да са като във Виетнам.
Аз в моята родина на морето няма да стъпя дори през зимата. Тази ваша алчност ще убие и този сектор. Гърция, Сърбия и даже Северна Македония са ми по-близо. Ако не затворите и планините да ходим в чужбина.
До там е докарахте с тази алчност!
18:36 23.06.2026
57 Желев
Пиши го Нулев Сезон 2026 !!!
Мазутът допълнително довърши Фекалните води
18:38 23.06.2026
58 Аз бре
Хора има казва,за какво реве тогава???
18:39 23.06.2026
59 Ей, Алибегов
18:39 23.06.2026
60 Софето
18:40 23.06.2026
61 Винкел
18:43 23.06.2026
62 !!!?
Миналата година една Копейка на автобусната спирка в Несебър ме попита на руски "куда идèшь"...!!!
18:44 23.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Миро
18:45 23.06.2026
65 Ами
18:47 23.06.2026
66 Самоубийствено изказване
Ха сега да се самосезират институциите и наложат адекватен данък,а не сегашното толериране.
Туй плакане дето го изплакаха и крокодил не може ги настигнат.
Коментиран от #88
18:47 23.06.2026
67 Дориана
18:48 23.06.2026
68 Али
18:53 23.06.2026
69 Урйо
18:55 23.06.2026
70 Само минавам
18:57 23.06.2026
71 Съжалявам много,
18:57 23.06.2026
72 Р.Н
18:59 23.06.2026
73 нагъл на хранилката
19:00 23.06.2026
74 павела митова
19:01 23.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Иван
19:03 23.06.2026
77 Българин
19:03 23.06.2026
78 Кунчо
19:04 23.06.2026
79 Зайче
19:04 23.06.2026
80 ДОСТА
Картофките по18лв.Не е на плажа.
19:17 23.06.2026
81 Пфу
19:18 23.06.2026
82 Ти да видиш
19:30 23.06.2026
83 АЛО БЕГОВ!,,, от тука
Коментиран от #85
19:30 23.06.2026
84 Снежанка Димитрова
19:33 23.06.2026
85 и персонала
До коментар #83 от "АЛО БЕГОВ!,,, от тука":ще те гледа кръвожадно зарада мизерните заплати и алчността на ганчо бизнесменя както и всички наоколо заради всеобщата тъпота на населението..
19:34 23.06.2026
86 Васил
19:34 23.06.2026
87 Да, да
19:34 23.06.2026
88 крокодил крокодил
До коментар #66 от "Самоубийствено изказване":ама гепи кинтите а ти плащай данъци
19:36 23.06.2026
89 И ТОЯ Е ОТ КАЛАШНИЦИТЕ
19:38 23.06.2026