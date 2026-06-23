Николай Денков: България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите

Не се чувстваме безпомощни. Политиката е изкуството на възможното. Това, което е възможно, това правим днес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков в отговор на въпрос за действията на партията в условията на пълното мнозинството в парламента на "Прогресивна България".

Ние сме свикнали с трудна среда – и в двете правителства, които имахме, нямахме стабилно мнозинство. Правим предложения и критични коментари. Винаги спорим с аргументи, а не с лични нападки. Търсим подкрепа и се надяваме, когато предложението ни е добро, да бъде използвано, както се случва с предложенията ни по отношение на майчинските и по отношение на вдигане на прага на ДДС, добави Денков.

В коментар на думите на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, че от партията на Бойко Борисов са готови да подкрепят "Прогресивна България" за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет "без никакви претенции", председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" посочи: "Ако "Прогресивна България" иска да назначи ВСС с ГЕРБ и ДПС, ще го направят – имат мнозинство. Не вярвам на нищо, което казва Борисов, не знам и кой му вярва. Не мисля, че и премиерът Радев вярва на едно такова изявление за една такава безсребърна подкрепа от страна на ГЕРБ. Друг е въпросът е че ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще се опитат да се прегрупират. При нас е съвсем различна ситуацията – ние имаме ясни принципи и ще настояваме във ВСС да бъдат избрани хора с ясна професионална квалификация".

Прави ми впечатление, че в цялата дискусия изчезна едно изречение, което се използва от премиера Радев в предизборната кампания и което години преди това беше казано от нас - че България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите, като се изключи смислената платформа за контрол на обществените поръчки СИГМА. Тя е добра, но е крайно недостатъчна. Защото думите са едно, но накрая ще съдим кабинета по делата. Наред с оплакването за наследството, е крайно време да кажат какво ще правят – какво те са успели да свършат, а не какво са заварили, защото това няма да помогне с нищо в момента, подчерта Николай Денков.

В бюджетите на Асен Василев никога не са вземани дългове в размери, каквито бяха през 2025 г. и сега. През 2025 г., в бюджета на Теменужка Петкова беше взет три пъти по-голям дълг, отколкото по времето на Асен Василев. Сега се вземат 3,8 млрд. евро. И още по-важно, по времето на Асен Василев беше точно обосновано защо дългът е в такъв размер. Докато сега не виждаме основания защо се взема дълг в такъв размер. А и в деня, след като беше гласуван дългът, стана ясно, че ще получим 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Не вярвам правителството да не е знаело за това. Това са много пари – да се вземат, без да има разчет за какво ще се използват, не е редно. Всички заявки за прозрачност катастрофираха и по отношение на дълга, и по време на дискусиите за бюджета. Например, в момента никой не знае колко ще е минималната заплата, а в същото време се казва, че до 30 юни ще има бюджет. Няма как всичко това да изглежда смислено. Всичко това означава, че има хаос и някой трябва да го подреди, коментира Денков.

В отговор на въпрос за изявлението на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, че бившият служебен премиер Андрей Гюров ще бъде издигнат за кандидат за президент от инициативен комитет, председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" отбеляза: "Чакаме кандидатурата да се заяви. Това е един добър кандидат за президент, но той първо трябва да бъде обявен като кандидатура. Ние имаме подписано споразумение и с Форума за демократична действие, и с "Демократична България", че ще излезем заедно и не смятам, че изявлението на Атанасов помага за този процес, за който всички сме се съгласили. Нека да видим каква ще е кандидатурата".

Той категорично отрече възможността "Продължаваме промяната" да преговаря с ГЕРБ за единна дясна кандидатура за президент.

С Борисов и с Пеевски няма да седнем за разговори по каквато и да била тема. Ние не им вярваме, нямаме им никакво доверие. Те могат да кажат каквото искат и да направят обратното. Ние сме минали през достатъчно лъжи от тяхна страна и знаем последствията от това, за да си губим времето с разговори с Борисов и Пеевски, заяви Николай Денков.