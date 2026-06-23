Николай Денков: България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите

Не се чувстваме безпомощни. Политиката е изкуството на възможното. Това, което е възможно, това правим днес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков в отговор на въпрос за действията на партията в условията на пълното мнозинството в парламента на "Прогресивна България".
Ние сме свикнали с трудна среда – и в двете правителства, които имахме, нямахме стабилно мнозинство. Правим предложения и критични коментари. Винаги спорим с аргументи, а не с лични нападки. Търсим подкрепа и се надяваме, когато предложението ни е добро, да бъде използвано, както се случва с предложенията ни по отношение на майчинските и по отношение на вдигане на прага на ДДС, добави Денков.
В коментар на думите на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, че от партията на Бойко Борисов са готови да подкрепят "Прогресивна България" за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет "без никакви претенции", председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" посочи: "Ако "Прогресивна България" иска да назначи ВСС с ГЕРБ и ДПС, ще го направят – имат мнозинство. Не вярвам на нищо, което казва Борисов, не знам и кой му вярва. Не мисля, че и премиерът Радев вярва на едно такова изявление за една такава безсребърна подкрепа от страна на ГЕРБ. Друг е въпросът е че ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще се опитат да се прегрупират. При нас е съвсем различна ситуацията – ние имаме ясни принципи и ще настояваме във ВСС да бъдат избрани хора с ясна професионална квалификация".
Прави ми впечатление, че в цялата дискусия изчезна едно изречение, което се използва от премиера Радев в предизборната кампания и което години преди това беше казано от нас - че България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите, като се изключи смислената платформа за контрол на обществените поръчки СИГМА. Тя е добра, но е крайно недостатъчна. Защото думите са едно, но накрая ще съдим кабинета по делата. Наред с оплакването за наследството, е крайно време да кажат какво ще правят – какво те са успели да свършат, а не какво са заварили, защото това няма да помогне с нищо в момента, подчерта Николай Денков.
В бюджетите на Асен Василев никога не са вземани дългове в размери, каквито бяха през 2025 г. и сега. През 2025 г., в бюджета на Теменужка Петкова беше взет три пъти по-голям дълг, отколкото по времето на Асен Василев. Сега се вземат 3,8 млрд. евро. И още по-важно, по времето на Асен Василев беше точно обосновано защо дългът е в такъв размер. Докато сега не виждаме основания защо се взема дълг в такъв размер. А и в деня, след като беше гласуван дългът, стана ясно, че ще получим 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Не вярвам правителството да не е знаело за това. Това са много пари – да се вземат, без да има разчет за какво ще се използват, не е редно. Всички заявки за прозрачност катастрофираха и по отношение на дълга, и по време на дискусиите за бюджета. Например, в момента никой не знае колко ще е минималната заплата, а в същото време се казва, че до 30 юни ще има бюджет. Няма как всичко това да изглежда смислено. Всичко това означава, че има хаос и някой трябва да го подреди, коментира Денков.
В отговор на въпрос за изявлението на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, че бившият служебен премиер Андрей Гюров ще бъде издигнат за кандидат за президент от инициативен комитет, председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" отбеляза: "Чакаме кандидатурата да се заяви. Това е един добър кандидат за президент, но той първо трябва да бъде обявен като кандидатура. Ние имаме подписано споразумение и с Форума за демократична действие, и с "Демократична България", че ще излезем заедно и не смятам, че изявлението на Атанасов помага за този процес, за който всички сме се съгласили. Нека да видим каква ще е кандидатурата".
Той категорично отрече възможността "Продължаваме промяната" да преговаря с ГЕРБ за единна дясна кандидатура за президент.
С Борисов и с Пеевски няма да седнем за разговори по каквато и да била тема. Ние не им вярваме, нямаме им никакво доверие. Те могат да кажат каквото искат и да направят обратното. Ние сме минали през достатъчно лъжи от тяхна страна и знаем последствията от това, за да си губим времето с разговори с Борисов и Пеевски, заяви Николай Денков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Скапаняка
18:56 23.06.2026
2 пламен
Коментиран от #4
18:58 23.06.2026
3 Ха ХаХа
Ще намали кражбите
18:59 23.06.2026
4 Стани
До коментар #2 от "пламен":Военен или полицай.
Хайде бе тутманик
Коментиран от #43
19:00 23.06.2026
5 НАЙ БОГАТАТА
1350 ГОДИНИ СЕ КРАДЕ,КРАДЕ,КРАДЕ,И ОЩЕ ИМА ЗА КРАДИНЕЕЕЕ,,,,,
Коментиран от #19
19:01 23.06.2026
6 Разочарован
19:02 23.06.2026
7 Опа
19:03 23.06.2026
8 1111
Коментиран от #48
19:03 23.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #12
19:04 23.06.2026
10 Кирил
Коментиран от #16
19:06 23.06.2026
11 пацо
19:07 23.06.2026
12 Най си феродо
До коментар #9 от "Дориана":Ама, ако не беше служебния кабинет на Гюров, то Радев щеше яда види 130 гласа на най си.
19:08 23.06.2026
13 Кражбите които и ти толерираше
19:08 23.06.2026
14 1234
19:10 23.06.2026
15 Сатана Z
Честито на всички печеливши.
19:11 23.06.2026
16 мда
До коментар #10 от "Кирил":Щяли да съкращават ОТНОВО незаети бройки в администрацията.
От 20 години така ги съкращават и администрацията все расте.
19:12 23.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А той не може да бъле сменен до като България е в този политическая система- на ЕС и НАТО.
Защото системата е крадлива.
Сащ - създаиеля на системата се гордеят че крадът нефт.
Какво очаквате надолу.
Франция, Белгия, Дания, Испания, Португалия, Холандия , Британия са съшите колониални крадци.
19:13 23.06.2026
18 на босия цървулите
19:13 23.06.2026
19 така така
До коментар #5 от "НАЙ БОГАТАТА":Не се краде, просто се управлява немарливо.
19:14 23.06.2026
20 ТОЯ ПЪК
19:14 23.06.2026
21 Сатана Z
19:15 23.06.2026
22 Пак за себе си мисли този
Иначе неговото е така:спрете кражбите,съберете пари в Държавата за да има какво да крадем като дойдем на власт.
Не на второстепенно място е да се опандидят такива българомразци.
19:17 23.06.2026
23 !!!?
да смачка олигархията !
Коментиран от #46
19:17 23.06.2026
24 ТОЗИ ПЛЪХ
Коментиран от #28
19:18 23.06.2026
25 Оня под Коня
19:19 23.06.2026
26 ето един начин
19:20 23.06.2026
27 Каквото
19:21 23.06.2026
28 !!!?
До коментар #24 от "ТОЗИ ПЛЪХ":Кои мигранти са ти върнали...тези, дето онзи ден ги хванаха в Бургаско ли !?
19:22 23.06.2026
29 Родина
и от чуждестранни НПО . Трябва да се реже до кокал .
19:22 23.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
19:25 23.06.2026
32 Ти да видиш
19:26 23.06.2026
33 Снежанка Димитрова
19:30 23.06.2026
34 Васил
19:32 23.06.2026
35 ЛАМИТЕ ОТ ПП
19:32 23.06.2026
36 А50
19:34 23.06.2026
37 Ахаааа, значи
19:36 23.06.2026
38 Отстрани
19:36 23.06.2026
39 Калин
Пътувай с двеста, денкофф....и по-далеч от България че смърдиш!!!
19:38 23.06.2026
40 Дай му акъл на Радев .
До зимата .
Ще стане много страшно .
19:38 23.06.2026
41 Ддд
19:38 23.06.2026
42 Денков нещастно човече / смърдиш .
Дано. да пукнеш .
Дано .
19:40 23.06.2026
43 Да стане, ама
До коментар #4 от "Стани":Няма дядо комунист.
19:40 23.06.2026
44 НИКИ ТРЯБВА ДА ПЪТУВА
19:40 23.06.2026
45 но виждаме
19:41 23.06.2026
46 Може би
До коментар #23 от "!!!?":Баба Славка знае защо...
19:42 23.06.2026
47 Нови избори. Наесен .
Подготви урните .
19:43 23.06.2026
48 мунчо
До коментар #8 от "1111":намаляваме заплатите качваме цените и се кланяме на путлер това е борбата с мафията!
19:43 23.06.2026