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Николай Денков: България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите

Николай Денков: България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите

23 Юни, 2026 18:51 726 48

  • николай денков-
  • прогресивна българия-
  • всс-
  • бюджет

В бюджетите на Асен Василев никога не са вземани дългове в размери, каквито бяха през 2025 г. и сега

Николай Денков: България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не се чувстваме безпомощни. Политиката е изкуството на възможното. Това, което е възможно, това правим днес, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков в отговор на въпрос за действията на партията в условията на пълното мнозинството в парламента на "Прогресивна България".

Ние сме свикнали с трудна среда – и в двете правителства, които имахме, нямахме стабилно мнозинство. Правим предложения и критични коментари. Винаги спорим с аргументи, а не с лични нападки. Търсим подкрепа и се надяваме, когато предложението ни е добро, да бъде използвано, както се случва с предложенията ни по отношение на майчинските и по отношение на вдигане на прага на ДДС, добави Денков.

В коментар на думите на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, че от партията на Бойко Борисов са готови да подкрепят "Прогресивна България" за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет "без никакви претенции", председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" посочи: "Ако "Прогресивна България" иска да назначи ВСС с ГЕРБ и ДПС, ще го направят – имат мнозинство. Не вярвам на нищо, което казва Борисов, не знам и кой му вярва. Не мисля, че и премиерът Радев вярва на едно такова изявление за една такава безсребърна подкрепа от страна на ГЕРБ. Друг е въпросът е че ГЕРБ и ДПС са в трудна ситуация и ще се опитат да се прегрупират. При нас е съвсем различна ситуацията – ние имаме ясни принципи и ще настояваме във ВСС да бъдат избрани хора с ясна професионална квалификация".

Прави ми впечатление, че в цялата дискусия изчезна едно изречение, което се използва от премиера Радев в предизборната кампания и което години преди това беше казано от нас - че България не бедна, а е много крадена. Не чуваме как сегашното правителство смята да намали кражбите, като се изключи смислената платформа за контрол на обществените поръчки СИГМА. Тя е добра, но е крайно недостатъчна. Защото думите са едно, но накрая ще съдим кабинета по делата. Наред с оплакването за наследството, е крайно време да кажат какво ще правят – какво те са успели да свършат, а не какво са заварили, защото това няма да помогне с нищо в момента, подчерта Николай Денков.

В бюджетите на Асен Василев никога не са вземани дългове в размери, каквито бяха през 2025 г. и сега. През 2025 г., в бюджета на Теменужка Петкова беше взет три пъти по-голям дълг, отколкото по времето на Асен Василев. Сега се вземат 3,8 млрд. евро. И още по-важно, по времето на Асен Василев беше точно обосновано защо дългът е в такъв размер. Докато сега не виждаме основания защо се взема дълг в такъв размер. А и в деня, след като беше гласуван дългът, стана ясно, че ще получим 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Не вярвам правителството да не е знаело за това. Това са много пари – да се вземат, без да има разчет за какво ще се използват, не е редно. Всички заявки за прозрачност катастрофираха и по отношение на дълга, и по време на дискусиите за бюджета. Например, в момента никой не знае колко ще е минималната заплата, а в същото време се казва, че до 30 юни ще има бюджет. Няма как всичко това да изглежда смислено. Всичко това означава, че има хаос и някой трябва да го подреди, коментира Денков.

В отговор на въпрос за изявлението на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, че бившият служебен премиер Андрей Гюров ще бъде издигнат за кандидат за президент от инициативен комитет, председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" отбеляза: "Чакаме кандидатурата да се заяви. Това е един добър кандидат за президент, но той първо трябва да бъде обявен като кандидатура. Ние имаме подписано споразумение и с Форума за демократична действие, и с "Демократична България", че ще излезем заедно и не смятам, че изявлението на Атанасов помага за този процес, за който всички сме се съгласили. Нека да видим каква ще е кандидатурата".

Той категорично отрече възможността "Продължаваме промяната" да преговаря с ГЕРБ за единна дясна кандидатура за президент.

С Борисов и с Пеевски няма да седнем за разговори по каквато и да била тема. Ние не им вярваме, нямаме им никакво доверие. Те могат да кажат каквото искат и да направят обратното. Ние сме минали през достатъчно лъжи от тяхна страна и знаем последствията от това, за да си губим времето с разговори с Борисов и Пеевски, заяви Николай Денков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Скапаняка

    9 11 Отговор
    Радев нищо не предлага реформи да спрат кражбите.

    18:56 23.06.2026

  • 2 пламен

    19 11 Отговор
    Сегашното правителство е на военни и полицаи. Тлъсти заплати плюс пенсии на наш гръб и внуци на сладки длъжности

    Коментиран от #4

    18:58 23.06.2026

  • 3 Ха ХаХа

    17 8 Отговор
    Като вкара ПП ДБ в затвора.
    Ще намали кражбите

    18:59 23.06.2026

  • 4 Стани

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "пламен":

    Военен или полицай.
    Хайде бе тутманик

    Коментиран от #43

    19:00 23.06.2026

  • 5 НАЙ БОГАТАТА

    17 1 Отговор
    ДЪРЖАВА В СВЕТА Е БЪЛГАРИЯ!!!
    1350 ГОДИНИ СЕ КРАДЕ,КРАДЕ,КРАДЕ,И ОЩЕ ИМА ЗА КРАДИНЕЕЕЕ,,,,,

    Коментиран от #19

    19:01 23.06.2026

  • 6 Разочарован

    11 2 Отговор
    Никаква промяна досега! Никалви реформи в администрацията както беше говорено. Сега даже и осигуровки ще им включели над сегашната заплата. Че тонтова си е увеличение на заплатата по всички стандарти. Ако така ще бъде няма да изкара много Радев.Незнам защо си мисли че ще го търпи народа 4год

    19:02 23.06.2026

  • 7 Опа

    8 2 Отговор
    Какво сега ПБ се погрижи за своите заплати увеличиха ги и замразиха основната заплата , а бонусите и за комисиите остават непроследяеми. Протестите започват от 27 и няма да има спиране.

    19:03 23.06.2026

  • 8 1111

    6 2 Отговор
    Засега чухме само как ще намалят минималната заплата, което изобщо не е в интерес на "Прогресивна селяния".

    Коментиран от #48

    19:03 23.06.2026

  • 9 Дориана

    13 4 Отговор
    Денков, вие , ГЕРБ и ДПС се надпреварвахте кой повече да се облагодетелства от властта. Пример за това са разкритията за незаконните сгради в Баба Алино . Приближени нотариуси на ГЕРБ са участвали в сделките, хора от ДПС умишлено си затваряли очите , а вие и кмета на Варна Коцев също решихте да скриете истината , дори ваш депутат от ДБ си е купил имот там. Така, че сега нямате никакво морално право да пречите на Новото правителство да си върши работата. Незаконните сделки в Боаба Алино са Национално предателство.

    Коментиран от #12

    19:04 23.06.2026

  • 10 Кирил

    10 3 Отговор
    Теглят 3.8 милиарда дългове за да плащат на паразитите заплатите

    Коментиран от #16

    19:06 23.06.2026

  • 11 пацо

    2 1 Отговор
    Население от иди оти избира иди оти да го управляват

    19:07 23.06.2026

  • 12 Най си феродо

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ама, ако не беше служебния кабинет на Гюров, то Радев щеше яда види 130 гласа на най си.

    19:08 23.06.2026

  • 13 Кражбите които и ти толерираше

    8 4 Отговор
    Сладко ли беше?

    19:08 23.06.2026

  • 14 1234

    7 3 Отговор
    Целта на настоящото правителство не е да спре някакви кражби, а напротив, да ги увеличи и да се обагодетелства от тях!

    19:10 23.06.2026

  • 15 Сатана Z

    6 0 Отговор
    "Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г"

    Честито на всички печеливши.

    19:11 23.06.2026

  • 16 мда

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Щяли да съкращават ОТНОВО незаети бройки в администрацията.
    От 20 години така ги съкращават и администрацията все расте.

    19:12 23.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Кражбите не могат да бъдат намалени от този политически елит.
    А той не може да бъле сменен до като България е в този политическая система- на ЕС и НАТО.
    Защото системата е крадлива.
    Сащ - създаиеля на системата се гордеят че крадът нефт.
    Какво очаквате надолу.
    Франция, Белгия, Дания, Испания, Португалия, Холандия , Британия са съшите колониални крадци.

    19:13 23.06.2026

  • 18 на босия цървулите

    2 1 Отговор
    Няма и да чуеш , новото е като старото

    19:13 23.06.2026

  • 19 така така

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "НАЙ БОГАТАТА":

    Не се краде, просто се управлява немарливо.

    19:14 23.06.2026

  • 20 ТОЯ ПЪК

    12 1 Отговор
    Николайчо, ти какво направи за да спреш кражбите. Забрави ли, че и ти беше премиер. Срам и резил. До къде сме я докарали.......с премиер като теб......

    19:14 23.06.2026

  • 21 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Само часове ,след като Летеца замрази заплатите на депутатите,Гълъба замрази и минималните заплати на Българите до 2028 година по това време.

    19:15 23.06.2026

  • 22 Пак за себе си мисли този

    4 0 Отговор
    Правилният въпрос е кога ще се отреже главата на хидрата,в която е и това нещо.
    Иначе неговото е така:спрете кражбите,съберете пари в Държавата за да има какво да крадем като дойдем на власт.
    Не на второстепенно място е да се опандидят такива българомразци.

    19:17 23.06.2026

  • 23 !!!?

    6 5 Отговор
    Не чакайте на Румен Кеша партията
    да смачка олигархията !

    Коментиран от #46

    19:17 23.06.2026

  • 24 ТОЗИ ПЛЪХ

    7 1 Отговор
    Подписа да ни връщат мигрантите на Меркел. Долен предател.

    Коментиран от #28

    19:18 23.06.2026

  • 25 Оня под Коня

    3 0 Отговор
    Важно е кой стои отзад! Няма да седнете на Пеевски за разговори, но бихте му седнали на скут, особено голям мерак има Мирчев! За ваше нещастие Пеевски не гей! Нито Вие, Нито ген. Гном, Нито Кънев, не е на нивото на Иван Костов, и Никой от вас няма капацитет. А и Румен Радев, ако не допусне голяма грешка има отличната перспектива, на фона на абсолютно слабите и некачествени предходни кабинета на Роската Жел. и Гюров, който едва ли ще стане Президент.

    19:19 23.06.2026

  • 26 ето един начин

    2 1 Отговор
    Радев ще отнеме академичната степен на мишока денков, защото вече е с отпаднала необходимост и няма нужда от експертиза по сапуните. Така държават ще си спести от пари за университетите, които плащат повече хонорари на денков заради безполезната му академична степен.

    19:20 23.06.2026

  • 27 Каквото

    3 1 Отговор
    и да чуем , ще бъдат лъжи !

    19:21 23.06.2026

  • 28 !!!?

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "ТОЗИ ПЛЪХ":

    Кои мигранти са ти върнали...тези, дето онзи ден ги хванаха в Бургаско ли !?

    19:22 23.06.2026

  • 29 Родина

    4 1 Отговор
    Всичко идва от съд и прокуратура. Както
    и от чуждестранни НПО . Трябва да се реже до кокал .

    19:22 23.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор
    Как се знаеш какво прави до сега.

    19:25 23.06.2026

  • 32 Ти да видиш

    2 3 Отговор
    Сапунче, сегашното правителство смята да увеличи кражбите до невиждани размери и висини, не да ги намаля или спира.

    19:26 23.06.2026

  • 33 Снежанка Димитрова

    1 1 Отговор
    От вашите уста това е цинизъм. Вашето безвремие допринесе за влошаването на положението на страната и на трудовите хора.

    19:30 23.06.2026

  • 34 Васил

    2 2 Отговор
    Радев ако се погледне в огледалото ще види образа на Боко само костюма му е различен преди ни управляваше тъп пожарникар сега летец който забива самолета по надолу.

    19:32 23.06.2026

  • 35 ЛАМИТЕ ОТ ПП

    2 1 Отговор
    ЩО СЕ НЕ СКРИЕШ БЕ САПУНКОООО

    19:32 23.06.2026

  • 36 А50

    1 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца. Какво да ви направи Радев като си имате Съдебна система и се чувствате прекрасно

    19:34 23.06.2026

  • 37 Ахаааа, значи

    0 0 Отговор
    Докато ти беше премиер крадяхте, а сега някой трябва вече да спре кражбите - нали вие вече така и така не можете да крадете?!?

    19:36 23.06.2026

  • 38 Отстрани

    0 0 Отговор
    Нека да чуем първо царят на плъховете Денков какво точно той направи, за да се спрат кражбите!?

    19:36 23.06.2026

  • 39 Калин

    0 0 Отговор
    Денкофф, стягай си денковете и пътувай!!

    Пътувай с двеста, денкофф....и по-далеч от България че смърдиш!!!

    19:38 23.06.2026

  • 40 Дай му акъл на Радев .

    0 0 Отговор
    Ще ни забатачи .
    До зимата .
    Ще стане много страшно .

    19:38 23.06.2026

  • 41 Ддд

    0 0 Отговор
    Тези крадоха на власт, Коцев и Терзиев продължават тяхната практика. Но ни обясняват как другите крали, не те. :)))))))

    19:38 23.06.2026

  • 42 Денков нещастно човече / смърдиш .

    1 0 Отговор
    Селско изчадие недно .
    Дано. да пукнеш .
    Дано .

    19:40 23.06.2026

  • 43 Да стане, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стани":

    Няма дядо комунист.

    19:40 23.06.2026

  • 44 НИКИ ТРЯБВА ДА ПЪТУВА

    1 0 Отговор
    Долен плъх.

    19:40 23.06.2026

  • 45 но виждаме

    0 0 Отговор
    как ги увеличи

    19:41 23.06.2026

  • 46 Може би

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    Баба Славка знае защо...

    19:42 23.06.2026

  • 47 Нови избори. Наесен .

    1 0 Отговор
    А честито :
    Подготви урните .

    19:43 23.06.2026

  • 48 мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    намаляваме заплатите качваме цените и се кланяме на путлер това е борбата с мафията!

    19:43 23.06.2026

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