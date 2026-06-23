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Иван Иванов: Министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство

Иван Иванов: Министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство

23 Юни, 2026 20:27 1 137 15

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  • иван шишков-
  • сведения

За съжаление министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство. Може да вкара кабинета в обяснителен режим. Изнесените от него данни в голямата си част са внушения

Иван Иванов: Министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм критик на това правителство. За съжаление министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство. Може да вкара кабинета в обяснителен режим. Изнесените от него данни в голямата си част са внушения. Това заяви бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Със сигурност това ще се отрази на имиджа на правителството. Има риск да спре завършването на АМ “Хемус“, допусна той.

Първо промяната в методиката за индексациите бе инициирана от Камарата на строителите след широко обществено обсъждане. Тя се отнася по договори за обществените поръчки, не по инхаус договорите, по които се строи Хемус и пътя Ботевград – Видин. Тя се отнася за поръчки напред във времето, обяви бившият регионален министър.

Той показа своя заповед, според която се забранява да се правят всякакви опити за индексации.

Не знам как са направени тези сметки. Всичко, което чухме днес от регионалния министър е невярно. Той не е спирал нищо. Аз не видях днес официални документи, освен някакви рисунки. Остава му още малко време, след което ще отговаря за своите действия. Явно министър Шишков се е пренавил, защото има големи обществени очаквания към него, посочи Иванов.

Останах с впечатление, че АМ „Хемус“ няма да се построи по негово време, което е жалко за хората от Северна България, допълни той.

По думите му плащания по ЛОТ 4 на АМ „Хемус“ последно са направени по време на служебния кабинет „Гюров“. Иван Иванов добави, че в тази ситуация ще бъде принуден да потърси правата си в съда.

„Баба Алино е един изключително грозен пример как някой е допуснал построяването на цял град. Аз съм изумен, защото научих за случилото се след моя мандат. Не бе постъпил нито един сигнал. Кметът Коцев е идвал многократно в моя кабинет, но не е повдигал темата за този проблем. Разследването, което тече в момента ще даде точна информация как и защо това се е случило“, заяви Иванов.

С г-н Христанов разкрихме доста такива случаи във Варна по мое време. Тези действия са извършени назад във времето, разясни Иван Иванов.

От БСП ще дадем оценка на това правителството след 100 дни управление. Искрено се надявам БСП да намери своя път. Пожелавам на г-н Зарков да намери нов път с нова риторика и то към младите. Без лява партия България няма как да съществува, смята той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    26 5 Отговор
    с истината и професионалния изказ може да се нанася вреда, тогава той е най вредния министър въобще който е имало в МРРБ !
    Иванов по добре да млъкне, защото това което са сътворили и той и тия преди него, като го ровят само се размирисва повече !

    Коментиран от #15

    20:33 23.06.2026

  • 2 БСП ръководството на Фритюра.

    22 1 Отговор
    Прибра парата от сглобката и се покри. Да ама направиха повече мизерии които излизат на светло.

    20:38 23.06.2026

  • 3 ???????

    4 0 Отговор
    ехаааааааааа за малко да съм първи

    20:38 23.06.2026

  • 4 Питам

    21 2 Отговор
    А тоз църУУЛ на снимката знаеше ли на какво е министър

    20:39 23.06.2026

  • 5 Пич

    7 4 Отговор
    Да погледнем в тъмнината! Баба Алино е част от строен план, България да бъде превърната в провинция на Украйна!!! Да започнем отдалече - Израел!!! Чудите се защо?! Израел е временна спирка за евреите. Защо? Как беше създаден? Като с огромни репресии евреите от цяла Европа бяха подготвени за там! Така създадоха това, което им трябва - малка, но агресивна държава. Но..... не за да останат завинаги! Не случайно Израел беше създаден сред море от врагове. И сега....... отново тези врагове ще извършат репресии срещу евреите, и ще ги подгонят на към........ Украйна!!! Предвижда се България и Румъния да са спомагателни държави! Кой - тъмната държава, ръководена от сюзерена, Англия. И шепа евреи, на които не им пука за останалите евреи, както по времето на Хитлер. Тръмп е научил, че Иран има споразумение със сюзерена, да започне репресии срещу евреите. И всичко което прави, включително за Иран и Украйна е, за да освободи САЩ от Англия!!! Разбирате ли сега, защо англичаните, които винаги са първите скочили заедно със САЩ, не си помръднаха пръста за да му помогнат с Иран?!

    20:41 23.06.2026

  • 6 Парпърляк

    15 1 Отговор
    Единствено герберската сган трябва да е обяснителен режим

    Коментиран от #8

    20:42 23.06.2026

  • 7 Те Си Го Избраха !

    4 0 Отговор
    -- -- --- -- !

    20:43 23.06.2026

  • 8 Всички Са !

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Парпърляк":

    В Кюпа !

    20:44 23.06.2026

  • 9 Гост

    8 1 Отговор
    После ти ще дойдеш на бял кон, от шайщата на депесе, и с пеефски ще оправите всичко. Ееее, чичееее

    20:45 23.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    6 2 Отговор
    В изборната нощ БСП почти повярваха че ще влязат в НС на база временните преброявания,а Зарков бе особено Превъзбуден и се кълнеше че няма начин да не са Депутати по простата логика че...БГ не може без "Ляво".И ква стана тя?Радев им ОШМУЛИ Електората независимо че преди изборите Зарков наставляваше че с Партията на Радев гледат в "Една посока" и в Парламента ще са естествен Радев съюзник.И като дойде Утрото и БСП ИЗТРЕЗНЯ започнаха да се чуват Бесепарски жални въпроси от рода на "Оти ручахме Жабетата",а Иван Иванич уж твърди че не е критик на Радевото правителство,но ще го СЪДИ...

    20:49 23.06.2026

  • 12 Вуте

    7 2 Отговор
    Много акъл давате, по добре ревете и идете на църква да се молите, разбирачи от всичко сте.Руменчо ще ви сипе с големия черпак

    20:51 23.06.2026

  • 13 Има нещо такова

    4 0 Отговор
    Иначе и двамата читави

    20:53 23.06.2026

  • 14 Май ги удариха по ахилеса

    9 0 Отговор
    Щом толкова ги боли и пращат корумпетата да ги защитават.
    Народа следващия път ще ви постави на точното място.
    Истинското име е БОП.
    олигархична

    20:55 23.06.2026

  • 15 А,аааа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Искам, искам да замирише.

    21:03 23.06.2026

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