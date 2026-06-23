Иван Иванов: Министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство

Не съм критик на това правителство. За съжаление министър Шишков може да нанесе сериозна вреда на това правителство. Може да вкара кабинета в обяснителен режим. Изнесените от него данни в голямата си част са внушения. Това заяви бившият министър на регионалното развитие Иван Иванов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Със сигурност това ще се отрази на имиджа на правителството. Има риск да спре завършването на АМ “Хемус“, допусна той.

Първо промяната в методиката за индексациите бе инициирана от Камарата на строителите след широко обществено обсъждане. Тя се отнася по договори за обществените поръчки, не по инхаус договорите, по които се строи Хемус и пътя Ботевград – Видин. Тя се отнася за поръчки напред във времето, обяви бившият регионален министър.

Той показа своя заповед, според която се забранява да се правят всякакви опити за индексации.

Не знам как са направени тези сметки. Всичко, което чухме днес от регионалния министър е невярно. Той не е спирал нищо. Аз не видях днес официални документи, освен някакви рисунки. Остава му още малко време, след което ще отговаря за своите действия. Явно министър Шишков се е пренавил, защото има големи обществени очаквания към него, посочи Иванов.

Останах с впечатление, че АМ „Хемус“ няма да се построи по негово време, което е жалко за хората от Северна България, допълни той.

По думите му плащания по ЛОТ 4 на АМ „Хемус“ последно са направени по време на служебния кабинет „Гюров“. Иван Иванов добави, че в тази ситуация ще бъде принуден да потърси правата си в съда.

„Баба Алино е един изключително грозен пример как някой е допуснал построяването на цял град. Аз съм изумен, защото научих за случилото се след моя мандат. Не бе постъпил нито един сигнал. Кметът Коцев е идвал многократно в моя кабинет, но не е повдигал темата за този проблем. Разследването, което тече в момента ще даде точна информация как и защо това се е случило“, заяви Иванов.

С г-н Христанов разкрихме доста такива случаи във Варна по мое време. Тези действия са извършени назад във времето, разясни Иван Иванов.

От БСП ще дадем оценка на това правителството след 100 дни управление. Искрено се надявам БСП да намери своя път. Пожелавам на г-н Зарков да намери нов път с нова риторика и то към младите. Без лява партия България няма как да съществува, смята той.