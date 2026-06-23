Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии

По отношение на осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално от това на управляващите, да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - не само по отношение на вноските. Това каза пред БНР президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов.
"Не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители, защото те са част от доходите им, но не са част от заплатите им", подчерта синдикалистът.
Манолов уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си.
"Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още синдикалистът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:56 23.06.2026
2 Предложение
Коментиран от #6, #53
20:57 23.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако им вдигнат дохода със сумата която им взимат- неразбраните ще ревнат:
" На теА пак им вдигат заплатите!"
20:59 23.06.2026
4 Мдаа
20:59 23.06.2026
5 Всики Труд !
Да погазваш Закона Също !
За това !
Заплатите Им !
Са По - Високи !
21:01 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
Иначе е добре най-накрая да се покажат ИСТИНСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА. Пишат ги на по 1000 евро, ама без осигуровки взимат повече от в частния сектор на 1000 евро, дават им на всеки 3-4 месеца ДМС по 1-2 заплати... Работещите извън ДА, МВР и МО плащат като улави бюджетниците да взимат по-високи ЧИСТИ доходи и държавата лъже, че са ниски да не се усетят улавите драни.
Ама, ако излезе, че в НАП експерт взима 2-3000 евро чисто на месец, като нищо ще има бунтове. Легендата е, че взимат едва ли не МРЗ тия хора. Има много нископлатени длъжности и връзкарство за високи заплати- основно през ДМСтата шефовете контролират кой колко взима. Но пък връзкари на бая високи заплати има предостатъчно наместени.
21:04 23.06.2026
8 ТЯ ИМ ГИ ИЗВАДИ ШОТ ИМ ДАВАШВ
21:05 23.06.2026
9 Левски
21:17 23.06.2026
10 Илиян
Коментиран от #18
21:18 23.06.2026
11 Хаха
Факт е обаче, че данъците и осигуровките на държавните служители се начисляват, удържат и плащат на 100 процента!
За разлика от частния сектор, който никой не може да каже какъв е делът на неплащащите, укриващите и шмекеруващите данъци и осигуровки, но за това никой политик не обелва и дума....
Коментиран от #35
21:18 23.06.2026
12 Рай
В Америка половината плаща работодателя и другата половина служителя. Общо 45% от заолатата на служиеля орива за данъци и ,затраховки. А тук само 10%. След това плаща ДДС и наем на жилище.
В БГ е райна държавните служители.
21:21 23.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
Коментиран от #25, #32
21:23 23.06.2026
15 Цървул
21:23 23.06.2026
16 фиткифакти
Да не сте на линийки в тази редакцийка?
След днешното "7.1 по рихтер в Евия" няма да се учудя?
Коментиран от #31
21:23 23.06.2026
17 Кои са еманацията на мафията?
21:25 23.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Илиян":Ето първия Не разбрал❗
Служител взима от държавата 1 000€ заплата без да внася данък към държавата!
Решават да внася 100€ данък и за да не му намаляват доходите му вдигат заплатата на
1 100€ ❗
Какво общо имаш ти с твоите доходи❓
Всичко е прах в очите, а ла
"разделяй и владей"❗
Коментиран от #21, #26
21:25 23.06.2026
19 Земеделец
Кога ще го върнете. Не може всички да страдат заради полиция, военни, прокуратура и съд.
21:25 23.06.2026
20 Дзак
21:28 23.06.2026
21 Пенчо
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това не е вярно, служителя си плаща данъците, само не плаща неговата част от осигуровките. В същото време са с отнето право на клас. Като почнат да плащат ще съберат пари колкото МВР във фонда за безопасност, който са използвали за други неща. Ефект ще има, ако се приложи при полиция, пожарникри, военни и т.н.
21:30 23.06.2026
22 Език мой, враг мой
Коментиран от #42, #46
21:30 23.06.2026
23 Ганьо - Напускам политиката
21:30 23.06.2026
24 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нервен ми се струваш ... Ако мъничко се наведеш , може да цункаш Вовката по лисото ..
21:30 23.06.2026
25 Станчо
До коментар #14 от "Сатана Z":Ккаво ще кажат майките?
21:33 23.06.2026
26 Илиян
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз какво казвам, разбирача?
Откъде ще дойдат тия новите 100 евро на калпак , от държавата. Държават откъде ги взима ? От работещите , бизнеса и тн. Или според теб държава ги печата на 3д принтер..
Коментиран от #28, #29, #37
21:34 23.06.2026
27 Факт
21:34 23.06.2026
28 Факт
До коментар #26 от "Илиян":Просто поредната нова идея за пълнене на хазната от труда на работещите в частният сектор.
21:35 23.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Илиян":Нека опитам пак ❗
Държавата дава от хазната
1 000€ заплата на служител.
Сега му дава
1 100€ заплата,
а той връща в хазната 100€❗
Дете от Фтори клас ще ти каже, че 100€ се прехвърлят само с химикал пред очите ти,
а от хазната пак излизат само 1 000€❗
21:42 23.06.2026
30 защото
21:42 23.06.2026
31 Амчи ДА!
До коментар #16 от "фиткифакти":В този сайт ,са фенове на Зеленски и явно съответно и те са на...,,линийки",като него...!
21:44 23.06.2026
32 Хаха
До коментар #14 от "Сатана Z":Стабилно казваш ще държим години наред "замразена" най-ниската и в момента МРЗ в ЕССР!
Това ли ни "обещаваха" преди 01.01.26 г., кожато влязохме в "клуба на богатите"!?
Я пуснете десетките интервюта с говорящите глави от телевизора от преди 6 - 12 месеца!
21:47 23.06.2026
33 А ве,Марче...!
Едно заглавие,като хората не си изписала,какво остава да ти четем статията,под него...!
Май си завършила журналистика с...афне...😉🤣😆😝?!
Коментиран от #34
21:48 23.06.2026
34 Поправка!
До коментар #33 от "А ве,Марче...!":С ,,агне"...
21:50 23.06.2026
35 0407
До коментар #11 от "Хаха":съгласен съм.......въпрос към синдиката ,имате иконо мисти....за пример можете по
-=прости и не много точни смеки да изчислите колко осигуровки са платени за неспиращото да кажем само на жилищното строителство....има методи за това,ако не знаете как питайте в белите държави ,ще лъсне спестени осигуровки за много,много милиарди,да не говорим ,колко е по обява кв. м и колкоса даниците на фирмите продавачи.....много мъгла има в бг икономиката......
Коментиран от #48
21:50 23.06.2026
36 Шекспир
21:59 23.06.2026
37 1111
До коментар #26 от "Илиян":Пак не си разбрал - ако сега взема 1000 и държавата плаща за него още 100 осигуровки, правят му заплатата 1100 и му вземат пак 100 за осигуровки. Къде виждаш вземане на повече пари от тебе?
Това е абсолютна глупост.
Друг е въпросът, че си потресаващо неграмотен и не ставаш за държавна работа.
22:02 23.06.2026
38 Така
Един закон за всички без изключения
22:05 23.06.2026
39 Маро , умната
Коментиран от #44
22:05 23.06.2026
40 Така
Един закон за всички без изключения
22:06 23.06.2026
41 Да клонират бай Тошо
22:06 23.06.2026
42 Почвам вече да се чудя?!
До коментар #22 от "Език мой, враг мой":Тия от редакцията,наистина ли са толкова неграмотни,че постоянно демонстрират невежество,с поредните си неправилно изписани заглавия....!
Или обратното-
Умишлено ги пускат такива ,,дефектни" заглавия,като въдички,народа да кълве и да печелят колкото се може повече кликове и лайкове...?!
22:07 23.06.2026
43 Българските политици защо не искат
Кой реши че българите са наполовин европейци
22:07 23.06.2026
44 В казармата викахме...-
До коментар #39 от "Маро , умната":Сефте комендантски...!
22:10 23.06.2026
45 безпартиен
22:11 23.06.2026
46 Ами и тя незнае
До коментар #22 от "Език мой, враг мой":Ама, така е , като е завършила в столицата!
Ако беше в шуменския, като Миленчо, пак щеше да пише бълвочи!
22:11 23.06.2026
47 Аз не съм европеец делен на две
Според мен в България има неписано правило всеки сам да си спестява пари за старини да не се чака на пенсионната система
22:15 23.06.2026
48 Неразбран
До коментар #35 от "0407":Какви държавни служители са служителите в съда,с такива ниски заплати са,голяма част от тях не получават класове,тъй като има таван до 40 процента, ако би трябвало да са държавни служители заплатите няма да са им толкова ниски.Заплатите на държавен служител са в други размери,много по високи,това на нищо не прилича,кой това го провери,никой.Затова в съда хората напускат и още ще започнат да напускат.Хората там работят къртовски труд,особено тези в залите имам предвид секретарите,направо ги живи жалим, къртовски труд за никакви пари.Никога не са получавали заплати на държавни служители.Не спират писания с глупости.Проверете и Вие синдикати как стоят нещата.
22:17 23.06.2026
49 Така ли
22:30 23.06.2026
50 Карък
22:39 23.06.2026
51 Ха ха ха
22:47 23.06.2026
52 Линииичко
22:51 23.06.2026
53 Киро жарта
До коментар #2 от "Предложение":Да ти обърнем хастара пак не щеш ли
00:00 24.06.2026
54 Бай Хой
00:05 24.06.2026