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Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии

Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии

23 Юни, 2026 20:52 4 803 54

  • димитър манолов-
  • осигуровки-
  • държавни служители

Той уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си

Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По отношение на осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално от това на управляващите, да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - не само по отношение на вноските. Това каза пред БНР президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители, защото те са част от доходите им, но не са част от заплатите им", подчерта синдикалистът.

Манолов уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си.

"Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още синдикалистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 4 Отговор
    Все едно баща да дава джобни на детето си и да му иска да му върне 10%❗

    20:56 23.06.2026

  • 2 Предложение

    8 20 Отговор
    Да обърнем пенсиите на ошанките , 1:1 евро-рубла ...

    Коментиран от #6, #53

    20:57 23.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 7 Отговор
    Ако им взимат данък без да им вдигнат заплатите- това си е намаляване на дохода❗
    Ако им вдигнат дохода със сумата която им взимат- неразбраните ще ревнат:
    " На теА пак им вдигат заплатите!"

    20:59 23.06.2026

  • 4 Мдаа

    62 24 Отговор
    Всички на държавна хранилка, на минимална заплата. Единственото което произвеждат е корупция.

    20:59 23.06.2026

  • 5 Всики Труд !

    19 6 Отговор
    Си Има Цена !

    Да погазваш Закона Също !

    За това !

    Заплатите Им !

    Са По - Високи !

    21:01 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    33 12 Отговор
    Какво е "линиичко"?

    Иначе е добре най-накрая да се покажат ИСТИНСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА. Пишат ги на по 1000 евро, ама без осигуровки взимат повече от в частния сектор на 1000 евро, дават им на всеки 3-4 месеца ДМС по 1-2 заплати... Работещите извън ДА, МВР и МО плащат като улави бюджетниците да взимат по-високи ЧИСТИ доходи и държавата лъже, че са ниски да не се усетят улавите драни.
    Ама, ако излезе, че в НАП експерт взима 2-3000 евро чисто на месец, като нищо ще има бунтове. Легендата е, че взимат едва ли не МРЗ тия хора. Има много нископлатени длъжности и връзкарство за високи заплати- основно през ДМСтата шефовете контролират кой колко взима. Но пък връзкари на бая високи заплати има предостатъчно наместени.

    21:04 23.06.2026

  • 8 ТЯ ИМ ГИ ИЗВАДИ ШОТ ИМ ДАВАШВ

    2 6 Отговор
    По сто лева заплати ся КЪТУ ЗЕМАТ 5000 ЛЕВА ША ИМ ГИ ВАДИ ОТ 5000 Х. ЛЕВА...

    21:05 23.06.2026

  • 9 Левски

    34 8 Отговор
    Митко, кога ще защитавате правата на работниците, които изкарват парите за държавата, стига с тия търтеи. Ама така ви е лесно. А на вас кой ви плаща заплатите. Милата Татковина. Неблагодарници.

    21:17 23.06.2026

  • 10 Илиян

    34 10 Отговор
    Демек трябва да вземат още от работещите , които си плащаме всичко от години, за да вдигнат на търтейте (не всички , разбира се !) заплатите , за да могат те да си плащат осигуровките. И в крайна сметка откъде пак ще дойдат пак парите....от работещите. И реално като ти трябва някаква услуга...всеки път се хващаш за главата и се чудиш тия хора защо изобщо са там...Като не им харесва на господата в администрацията , да отидат в часния сектор и да видим там с тяхната работа - колко пари ще получават .

    Коментиран от #18

    21:18 23.06.2026

  • 11 Хаха

    37 8 Отговор
    Не знам какво са се вторачили в осигуровките на държавните служители, които са все за сметка на бюджета, независимо дали ще им ги удържат лично или за сметка на централния бюджет!
    Факт е обаче, че данъците и осигуровките на държавните служители се начисляват, удържат и плащат на 100 процента!
    За разлика от частния сектор, който никой не може да каже какъв е делът на неплащащите, укриващите и шмекеруващите данъци и осигуровки, но за това никой политик не обелва и дума....

    Коментиран от #35

    21:18 23.06.2026

  • 12 Рай

    15 8 Отговор
    Как ще ги изравниш, като заплатата на държавните служители се повишава с размера на частта на застраховките, които те трйбва да заплащат.

    В Америка половината плаща работодателя и другата половина служителя. Общо 45% от заолатата на служиеля орива за данъци и ,затраховки. А тук само 10%. След това плаща ДДС и наем на жилище.

    В БГ е райна държавните служители.

    21:21 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    7 13 Отговор
    Най -хубавата нещо ,което се е случвало в България е замразяването на минималната заплата от 630€ за 2 години.

    Коментиран от #25, #32

    21:23 23.06.2026

  • 15 Цървул

    17 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    21:23 23.06.2026

  • 16 фиткифакти

    7 1 Отговор
    "линииичко"!?
    Да не сте на линийки в тази редакцийка?
    След днешното "7.1 по рихтер в Евия" няма да се учудя?

    Коментиран от #31

    21:23 23.06.2026

  • 17 Кои са еманацията на мафията?

    8 2 Отговор
    Ами профсъюзите естествено!

    21:25 23.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Илиян":

    Ето първия Не разбрал❗
    Служител взима от държавата 1 000€ заплата без да внася данък към държавата!
    Решават да внася 100€ данък и за да не му намаляват доходите му вдигат заплатата на
    1 100€ ❗
    Какво общо имаш ти с твоите доходи❓
    Всичко е прах в очите, а ла
    "разделяй и владей"❗

    Коментиран от #21, #26

    21:25 23.06.2026

  • 19 Земеделец

    21 5 Отговор
    ...а КЛАС?!?!?! Държавните служители им отнеха класа!
    Кога ще го върнете. Не може всички да страдат заради полиция, военни, прокуратура и съд.

    21:25 23.06.2026

  • 20 Дзак

    12 8 Отговор
    Възнаграждението в държавния сектор трябва да отговаря на състоянието на държавата. Дефицит, дългове, инфлация - значи държавата работи зле и няма откъде да дойде увеличение.

    21:28 23.06.2026

  • 21 Пенчо

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това не е вярно, служителя си плаща данъците, само не плаща неговата част от осигуровките. В същото време са с отнето право на клас. Като почнат да плащат ще съберат пари колкото МВР във фонда за безопасност, който са използвали за други неща. Ефект ще има, ако се приложи при полиция, пожарникри, военни и т.н.

    21:30 23.06.2026

  • 22 Език мой, враг мой

    10 0 Отговор
    Какво е линиичко бе, Мария?

    Коментиран от #42, #46

    21:30 23.06.2026

  • 23 Ганьо - Напускам политиката

    10 4 Отговор
    Държавен служител, завеси къде работи. Колко получава. Не може да са под един калпак мерките. План трябва да има. Прилични заплати в държавата имат само определени структури. Останалото е зле.

    21:30 23.06.2026

  • 24 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нервен ми се струваш ... Ако мъничко се наведеш , може да цункаш Вовката по лисото ..

    21:30 23.06.2026

  • 25 Станчо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Ккаво ще кажат майките?

    21:33 23.06.2026

  • 26 Илиян

    14 4 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз какво казвам, разбирача?
    Откъде ще дойдат тия новите 100 евро на калпак , от държавата. Държават откъде ги взима ? От работещите , бизнеса и тн. Или според теб държава ги печата на 3д принтер..

    Коментиран от #28, #29, #37

    21:34 23.06.2026

  • 27 Факт

    10 5 Отговор
    Да караш държавните служители да си внасят осигуровките е популизъм. Те получават парите си от държавата. Какъв е смисълът да ги връщат обратно?

    21:34 23.06.2026

  • 28 Факт

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "Илиян":

    Просто поредната нова идея за пълнене на хазната от труда на работещите в частният сектор.

    21:35 23.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "Илиян":

    Нека опитам пак ❗
    Държавата дава от хазната
    1 000€ заплата на служител.
    Сега му дава
    1 100€ заплата,
    а той връща в хазната 100€❗
    Дете от Фтори клас ще ти каже, че 100€ се прехвърлят само с химикал пред очите ти,
    а от хазната пак излизат само 1 000€❗

    21:42 23.06.2026

  • 30 защото

    13 1 Отговор
    ах тяхната кожа мафиот ска значи хем вземат 10 заплати повече и хем ще им платим осигуровките никаква парламентарна държава не ни трябва 1 президент и 12 министри никакви дупе-давци не ни трябват 240 депутата вземат заплатите на 2400 работника гръм да ги удари народа мрази депутатите защото са мафиоти

    21:42 23.06.2026

  • 31 Амчи ДА!

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "фиткифакти":

    В този сайт ,са фенове на Зеленски и явно съответно и те са на...,,линийки",като него...!

    21:44 23.06.2026

  • 32 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Стабилно казваш ще държим години наред "замразена" най-ниската и в момента МРЗ в ЕССР!
    Това ли ни "обещаваха" преди 01.01.26 г., кожато влязохме в "клуба на богатите"!?
    Я пуснете десетките интервюта с говорящите глави от телевизора от преди 6 - 12 месеца!

    21:47 23.06.2026

  • 33 А ве,Марче...!

    6 0 Отговор
    ,,по трудово правоотношение по всички ЛИНИИИЧКО.."
    Едно заглавие,като хората не си изписала,какво остава да ти четем статията,под него...!
    Май си завършила журналистика с...афне...😉🤣😆😝?!

    Коментиран от #34

    21:48 23.06.2026

  • 34 Поправка!

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "А ве,Марче...!":

    С ,,агне"...

    21:50 23.06.2026

  • 35 0407

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    съгласен съм.......въпрос към синдиката ,имате иконо мисти....за пример можете по

    -=прости и не много точни смеки да изчислите колко осигуровки са платени за неспиращото да кажем само на жилищното строителство....има методи за това,ако не знаете как питайте в белите държави ,ще лъсне спестени осигуровки за много,много милиарди,да не говорим ,колко е по обява кв. м и колкоса даниците на фирмите продавачи.....много мъгла има в бг икономиката......

    Коментиран от #48

    21:50 23.06.2026

  • 36 Шекспир

    2 0 Отговор
    Много шум за нищо...

    21:59 23.06.2026

  • 37 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Илиян":

    Пак не си разбрал - ако сега взема 1000 и държавата плаща за него още 100 осигуровки, правят му заплатата 1100 и му вземат пак 100 за осигуровки. Къде виждаш вземане на повече пари от тебе?
    Това е абсолютна глупост.
    Друг е въпросът, че си потресаващо неграмотен и не ставаш за държавна работа.

    22:02 23.06.2026

  • 38 Така

    3 1 Отговор
    Всеки в България да си плаща осигуровките.
    Един закон за всички без изключения

    22:05 23.06.2026

  • 39 Маро , умната

    3 0 Отговор
    Какво е това заглавие

    Коментиран от #44

    22:05 23.06.2026

  • 40 Така

    5 1 Отговор
    Всеки в България да си плаща осигуровките.
    Един закон за всички без изключения

    22:06 23.06.2026

  • 41 Да клонират бай Тошо

    2 0 Отговор
    Това ще е най- справедливо!

    22:06 23.06.2026

  • 42 Почвам вече да се чудя?!

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Език мой, враг мой":

    Тия от редакцията,наистина ли са толкова неграмотни,че постоянно демонстрират невежество,с поредните си неправилно изписани заглавия....!
    Или обратното-
    Умишлено ги пускат такива ,,дефектни" заглавия,като въдички,народа да кълве и да печелят колкото се може повече кликове и лайкове...?!

    22:07 23.06.2026

  • 43 Българските политици защо не искат

    6 0 Отговор
    ЕЦБ да изравни евро лев и хората да си получават заплатите и пенсиите както бяха в левове
    Кой реши че българите са наполовин европейци

    22:07 23.06.2026

  • 44 В казармата викахме...-

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Маро , умната":

    Сефте комендантски...!

    22:10 23.06.2026

  • 45 безпартиен

    4 1 Отговор
    И всеки бяга от въпроса за "работещи пенсионери" в бюджетната сфера!Ние сме единствената държава в ЕС която разрешава на пенсиониран служител да получава пенсия+заплата ако остане на работа!В нормални държави при навършване на пенсионна възраст се предлага ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА РАБОТА ако желае!Няма 2 в 1 както у нас!Така е дори в Русия и бившите ОНД републики!!!В нашето МВР има над 5000 такива "работещи" пенсионери!Още над 3500 има и в МО!!!!!А колко са по всички министерства, агенции, ведомства, учреждения, области и всякакви други е тайна пазена по строго от държавна тайна!!!А и никой не пита!! Толкова ли са незаменими такива специалисти,че ако се махнат ще трябва да се закрият министерства??? Населението на страната ни е намаляло с поне 25/100 за последните 36 години! Логично е с толкова да се намали щата в бюджетната сфера!!Няма как да се съберат средства в държавата без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!На световните пазари сме конкурентни само с ниските цени на зърнени храни и производство на ишлеме в леката промишленост където все още е останала! Взетите заеми трябва да се връщат! Единственото ценно което е останало е ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!Очаквам и нея да сложат на тезгяха когато банките започнат да си искат парите!А за банките кредитори е отделен въпрос!

    22:11 23.06.2026

  • 46 Ами и тя незнае

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Език мой, враг мой":

    Ама, така е , като е завършила в столицата!
    Ако беше в шуменския, като Миленчо, пак щеше да пише бълвочи!

    22:11 23.06.2026

  • 47 Аз не съм европеец делен на две

    4 0 Отговор
    Българските политици да искат от ЕЦБ курс 1 евро 1 лев
    Според мен в България има неписано правило всеки сам да си спестява пари за старини да не се чака на пенсионната система

    22:15 23.06.2026

  • 48 Неразбран

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "0407":

    Какви държавни служители са служителите в съда,с такива ниски заплати са,голяма част от тях не получават класове,тъй като има таван до 40 процента, ако би трябвало да са държавни служители заплатите няма да са им толкова ниски.Заплатите на държавен служител са в други размери,много по високи,това на нищо не прилича,кой това го провери,никой.Затова в съда хората напускат и още ще започнат да напускат.Хората там работят къртовски труд,особено тези в залите имам предвид секретарите,направо ги живи жалим, къртовски труд за никакви пари.Никога не са получавали заплати на държавни служители.Не спират писания с глупости.Проверете и Вие синдикати как стоят нещата.

    22:17 23.06.2026

  • 49 Така ли

    1 0 Отговор
    Да се изплатят класовете за прослужени години тогава

    22:30 23.06.2026

  • 50 Карък

    1 0 Отговор
    Всеки с МРЗ може дава половин заплата за данъци, а тия търтеи с големите заплати дето все не им стигат не могат .СПОРЕД МЕН ШЛЮЗА ВЕЧЕ Е ВДИГНАТ И ПБ ПОТЕЧЕ В КАНАЛА ,ДА ИМ Е ЧЕСТИТО!

    22:39 23.06.2026

  • 51 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Каква е тази дума линииичко, факти за стотен път ви пиша да преглеждате статиите за грешки преди публикуване. Не бива да се излагате така.

    22:47 23.06.2026

  • 52 Линииичко

    1 0 Отговор
    Радев замразява минималната заплата. На следващите избори си помислете преди да гласувате за льотчици и ЗКПЧ-та и бивши военни.

    22:51 23.06.2026

  • 53 Киро жарта

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предложение":

    Да ти обърнем хастара пак не щеш ли

    00:00 24.06.2026

  • 54 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Абе тва значи ли че вече могат да бачкат къде искат,да си направят партия ,да имат фирма и те да укриват данъци и да плащат минимална на работниците без почивен ден и отпуска ???!!

    00:05 24.06.2026

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