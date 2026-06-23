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Самолет с румънски туристи кацна аварийно в Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно в Горна Оряховица

23 Юни, 2026 21:24 1 453 14

  • самолет-
  • румънски туристи

Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен

Самолет с румънски туристи кацна аварийно в Горна Оряховица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет на египетските авиолинии е кацнал извънредно на летището в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

Самолетът Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines е изпълнявал полет от Египет до Румъния.

Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен за летището в Горна Оряховица, където е кацнал и впоследствие е излетял за крайната си дестинация в Румъния, казаха от министерството.

От ведомството уточниха, че пътниците на борда не са слизали от самолета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алибръков

    7 3 Отговор
    С розовият потник се търкалям по пистата да ги уговарям да ми дойдат на хотела, че празен.

    21:29 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бун венит, домнилор.

    0 2 Отговор
    Ще останете доволни от посрещането.

    21:31 23.06.2026

  • 4 Ей сега...

    8 2 Отговор
    Ще пробват таратор по десет евро!

    21:37 23.06.2026

  • 5 Ние35години

    9 0 Отговор
    Ние 35 години не може да кацнем успешно и само вървим към дъното. Както знаем сме на 1350 години, а 35 припиляхме да търсим това дъно, водени от обещанията на 27-ма измамници и затова сега плащаме надценки на български продукти на французи, немци, чехи и т.н.

    21:39 23.06.2026

  • 6 Румънец с куфари

    4 1 Отговор
    Додухми на море по 100€ на вечер, по 10€ таратора, по 30€ чадъра и шезлонга, на мазутни бани и дрон-партита.

    21:43 23.06.2026

  • 7 Нисколетящ

    3 8 Отговор
    Какво "летище" може да е 900 метров бетонен път, който няма и рульожка?! Още повече, че това бетонно пътче е в Долна Оряховица.

    Коментиран от #11

    21:53 23.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    9 0 Отговор
    Браво, че са запазили летището. Макар вероятно да е с военно предназначение!

    22:06 23.06.2026

  • 10 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Самолетът е излетял след като пътниците са се запознали с цените на шкембето в ресторанта на летището в ГО

    22:14 23.06.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нисколетящ":

    Кацнал е и е излетял. Значи става. Пътувал съм със самолет от София до Горна Оряховица и обратно. Имаше редовна линия. С витлов самолет беше.

    22:16 23.06.2026

  • 12 Попов

    1 2 Отговор
    Не са слизали от самолета понеже са решили че ще откраднат нещо румънците

    Коментиран от #13

    22:28 23.06.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Попов":

    Хайде по-сериозно. Не са слизали, щото явно няма гранична полиция там.

    Коментиран от #14

    22:32 23.06.2026

  • 14 Мда

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    На летището в Горна Оряховица има всичко - гранична полиция, митница и пр. Nesma Airlines са решили да кацнат в Горна Оряховица заради метео - лошо верме. Просто са изчакали с пътници на борда известно време и така. Всички авиокомпании кацат на резервно летище, ако има лоши метео условия към дестинацията.

    22:49 23.06.2026

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