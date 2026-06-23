Самолет с румънски туристи кацна аварийно в Горна Оряховица

Самолет на египетските авиолинии е кацнал извънредно на летището в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.
Самолетът Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines е изпълнявал полет от Египет до Румъния.
Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен за летището в Горна Оряховица, където е кацнал и впоследствие е излетял за крайната си дестинация в Румъния, казаха от министерството.
От ведомството уточниха, че пътниците на борда не са слизали от самолета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алибръков
21:29 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бун венит, домнилор.
21:31 23.06.2026
4 Ей сега...
21:37 23.06.2026
5 Ние35години
21:39 23.06.2026
6 Румънец с куфари
21:43 23.06.2026
7 Нисколетящ
Коментиран от #11
21:53 23.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
22:06 23.06.2026
10 Сатана Z
22:14 23.06.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Нисколетящ":Кацнал е и е излетял. Значи става. Пътувал съм със самолет от София до Горна Оряховица и обратно. Имаше редовна линия. С витлов самолет беше.
22:16 23.06.2026
12 Попов
Коментиран от #13
22:28 23.06.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Попов":Хайде по-сериозно. Не са слизали, щото явно няма гранична полиция там.
Коментиран от #14
22:32 23.06.2026
14 Мда
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":На летището в Горна Оряховица има всичко - гранична полиция, митница и пр. Nesma Airlines са решили да кацнат в Горна Оряховица заради метео - лошо верме. Просто са изчакали с пътници на борда известно време и така. Всички авиокомпании кацат на резервно летище, ако има лоши метео условия към дестинацията.
22:49 23.06.2026