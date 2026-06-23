Самолет с румънски туристи кацна аварийно в Горна Оряховица

Самолет на египетските авиолинии е кацнал извънредно на летището в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

Самолетът Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines е изпълнявал полет от Египет до Румъния.

Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен за летището в Горна Оряховица, където е кацнал и впоследствие е излетял за крайната си дестинация в Румъния, казаха от министерството.

От ведомството уточниха, че пътниците на борда не са слизали от самолета.