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Самолетът с фалшив сигнал излетя от Бургас

Самолетът с фалшив сигнал излетя от Бургас

1 Юли, 2026 04:25, обновена 1 Юли, 2026 04:32 403 1

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Машината, която задейства мисия на НАТО и българските ВВС, отпътува за Тел Авив в полунощ след щателна проверка

Самолетът с фалшив сигнал излетя от Бургас - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътническият самолет Airbus A320, който по-рано предизвика международна тревога в небето над Балканите, излетя успешно от летище Бургас в полунощ на 1 юли 2026 г.. Очаква се машината да кацне в крайната си дестинация — Израел — около 1:15 ч. през нощта.

Самолетът прекара близо седем часа на пистата на бургаския аеропорт. Настаняването на пътниците и проверката на въздухоплавателното средство се проведоха при засилени мерки за сигурност, като през това време на 180-те пътници и екипажа бяха осигурени храна и вода.

Хронология на инцидента

Чартърният полет, изпълняван от българската авиокомпания Electra Airways от името на полския национален превозвач LOT, излита от Варшава за Тел Авив в 12:30 ч. българско време.

  • 13:57 ч. – Самолетът навлиза в българското въздушно пространство през река Дунав. Малко преди това Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон засича, че транспондерът на машината излъчва код 7500 – международен сигнал за отвличане или незаконна намеса на борда.
  • Военна реакция – Българските ВВС незабавно активират дежурен изтребител МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“ в рамките на мисията по охрана на въздушното пространство Air Policing. Българският пилот извършва прехват, визуален оглед и ескортира машината до южната ни граница.
  • Международна верига – На турската граница ескортът е поет от два турски изтребителя F-16. Пътническият самолет продължава маршрута си на юг, но впоследствие получава отказ за кацане от Кипър (поради натоварен трафик) и от Израел заради първоначалния сигнал за опасност.

Причина за принудителното кацане

След като заплахата е отхвърлена и е потвърдено, че няма реално отвличане, полетът към Тел Авив е прекратен. По искане на авиокомпанията превозвач, самолетът се насочва обратно към България поради изтичане на работното време на екипажа. Изтребителите МиГ-29 го вдигат под конвой за втори път и в 17:15 ч. той каца извънредно на летище Бургас.

Министерството на транспорта и съобщенията официално потвърди, че кризата е породена от техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив авариен код. На летище Бургас веднага е свикан Кризисен щаб и бе обявена местна аварийна готовност, но инцидентът не повлия на останалия редовен трафик на летището.

Източници: БНТ и bTV Новините


Бургас / България
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