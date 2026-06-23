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Бойко Найденов: Ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане за Невзоров това е абсурд на абсурда, престъпление

Бойко Найденов: Ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане за Невзоров това е абсурд на абсурда, престъпление

23 Юни, 2026 23:06 1 596 15

  • бойко найденов-
  • данс-
  • олег неврозов

ДАНС по свое усмотрение отменя заповедта, в случая става въпрос за страшно много пари, силни политически влияния на местно и на национално ниво

Бойко Найденов: Ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане за Невзоров това е абсурд на абсурда, престъпление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Завръщането на Олег Невзоров предизвика повече въпроси, отколкото да даде отговори в публичното пространство.

Въпросът не се поражда сега, породи се още когато за това лице беше издадена заповед да бъде изгонен от страната и след това изненадващо беше отменена. Тогава прокуратурата водеше друго разследване, какво се е случвало във Варна в този момент - трябва максимално бързо да се даде отговор.

Да се разчита че прокуратура ще го направи - не съм голям оптимист, защото нещата не са лицеприятни и за ръководството на ДАНС, и за прокурорите, които са работили и по единия, и по други случай. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Завръщането на Олег Невзоров предизвика повече въпроси, отколкото да даде отговори в публичното пространство

Въпросът не се поражда сега, породи се още когато за това лице беше издадена заповед да бъде изгонен от страната и след това изненадващо беше отменена. Тогава прокуратурата водеше друго разследване, какво се е случвало във Варна в този момент - трябва максимално бързо да се даде отговор.

Да се разчита че прокуратура ще го направи - не съм голям оптимист, защото нещата не са лицеприятни и за ръководството на ДАНС, и за прокурорите, които са работили и по единия, и по други случай. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му посланикът на Украйна е чиновник, пратен от друга държава, и ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане, това "абсурд на абсурда, престъпление, което трябва да се проверява много внимателно".

"ДАНС по свое усмотрение отменя заповедта, в случая става въпрос за страшно много пари, силни политически влияния на местно и на национално ниво. Това ме кара да бъда неголям оптимист, че ще се разплете тази история в близко време", коментира Найденов.

Той изрази мнението си, че само със смяната на ръководството на една служба не може да се гарантира промяна в начина на действие - на нивата надолу са същите хора, които са взимали решенията. "Промените в работата стават с по-дълбоко рязане и сериозно разследване какво се е случвало преди това. Ако основанието е обаждане на чужд посланик - този човек е за съд. Няма значение кой посланик ти се е обадил и какво ти е казал, ти си длъжен да спазваш закона на страната - да пазиш националната сигурност", каза бившият шев на НСлС. Очакванията му са Олег Невзоров да разкрие много интересни факти. На него обвинение не може да се повдигне, защото евентуално е извършил само административно нарушение. "Престъпление е извършил някой, който си е затворил очите и е допуснал това. Ако тръгнете да си остъклявате балкона, след 4 дни ще дойдат да го спрат и ще ви наложат глоба и ще минете целия административен ред за узаконяване. В случая цял град изниква и всички си мълчат. Това е абсурд, това означава, че някой има дълбоко затворени очи", заяви Найденов и добави, че случаят може да се разплете, ако се проследи пътят на парите. Предстои тази седмица депутатите финално да гласуват промените в Закона за съдебната власт, през септември да имаме нов главен прокурор.

"Нека не очакваме, че с магическа пръчка като сменим ВСС и всичко ще се промени в републиката. Същите тези съдии и прокурори ще са на място, служителите на ДАНС, които са знаели какво се случва и са се смяли с глас, когато техният ръководител единия ден пише заповедта и на другия ден я отменя. И най-прекрасният закон зависи от тези, които го изпълняват", обобщи Бойко Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В територията

    15 0 Отговор
    Диджейите /ДАНС са пълен т ашак. Политиците главата на мафия. Където няма работеща съдебна система там вършеят криминалите.

    23:19 23.06.2026

  • 4 Мда

    8 5 Отговор
    Бойко Найденов завършва право в Академията на МВР и толкоз. С това страхотно образование е бивш директор на Националната следствена служба (юли 2007 – април 2013), главен прокурор на България (ноември 2012 – януари 2013). И естествено казва едното нищо, както се очаква от типичен гербав.

    23:19 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Читател

    4 1 Отговор
    Обзагвам се че този неврооознров не знам си кой ще приключи мача съвсем скоро.

    23:30 23.06.2026

  • 7 1234

    0 4 Отговор
    От къде го извадиха тоя, бе.

    23:34 23.06.2026

  • 8 Не е парадокс !

    6 1 Отговор
    В Турско-английския вилает дори укрите са шефове .

    23:42 23.06.2026

  • 9 Отстрани

    5 0 Отговор
    Всичко което казва този Найденов е точно така.

    23:46 23.06.2026

  • 10 Цвете

    2 1 Отговор
    МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОПРОВЕРГАЕ КАЗАНОТО ОТ НАЙДЕНОВ?! НИКОЙ, ЗАЩОТО СА СЕ НАВЪРЗАЛИ КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА. ЕДИН ДА КАЖЕ " А " И ПЛЕТКАТА САМА ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ. НО ДЕГИ СЕГА МЪЖАГИТЕ НАПЪЛНИЛИ ПАМПЕРСА.? ЩЕ СЕ РАЗЧУЕ, ДУПЕ ДА ИМ Е ЯКО НА ТУРИЛИ ПОДПИСИТЕ СИ ПОД НЕЩОТО, КОЕТО ЗНАЯТ ЧЕ Е НЕЗАКОННО.🫵🚔👨‍🎓🎭🫵

    23:58 23.06.2026

  • 11 Цвете

    2 2 Отговор
    МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОПРОВЕРГАЕ КАЗАНОТО ОТ НАЙДЕНОВ?! НИКОЙ, ЗАЩОТО СА СЕ НАВЪРЗАЛИ КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА. ЕДИН ДА КАЖЕ " А " И ПЛЕТКАТА САМА ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ. НО ДЕГИ СЕГА МЪЖАГИТЕ НАПЪЛНИЛИ ПАМПЕРСА.? ЩЕ СЕ РАЗЧУЕ, ДУПЕ ДА ИМ Е ЯКО НА ТУРИЛИ ПОДПИСИТЕ СИ ПОД НЕЩОТО, КОЕТО ЗНАЯТ ЧЕ Е НЕЗАКОННО.🫵🚔👨‍🎓🎭🫵

    23:59 23.06.2026

  • 12 От къде го намерихте тоя

    0 2 Отговор
    Тоя мазник Бойко Найденов беше посредствен като прокурор,същия "капацитет" е и като анализатор.
    Кръгла 0

    Коментиран от #15

    00:10 24.06.2026

  • 13 при толкова кражби и измами

    1 0 Отговор
    за толкоз много години един осъден да няма на какво прилича това?

    00:22 24.06.2026

  • 14 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Обръчът се свива господа

    00:32 24.06.2026

  • 15 БОЧКО

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "От къде го намерихте тоя":

    Тихо приятелю, тихо ! Ще ни лъсне голия гас

    00:39 24.06.2026

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