Новини
България »
Минималната работна заплата през 2026: Нови правила и очаквания

Минималната работна заплата през 2026: Нови правила и очаквания

24 Юни, 2026 08:11 1 028 15

  • минимална работна заплата 2026-
  • държавен бюджет-
  • промени в заплатите-
  • осигуровки-
  • държавни служители-
  • тристранен съвет-
  • социални партньори-
  • трудови права-
  • българия-
  • икономически реформи-
  • бизнес-
  • икономика-
  • новини българия-
  • бизнес българия

Нов подход към минималното възнаграждение. Какви промени подготвя държавата и как ще се отразят на работещите?

Минималната работна заплата през 2026: Нови правила и очаквания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С наближаването на представянето на държавния бюджет за 2026 година, общественото внимание е приковано към една от най-важните теми – определянето на минималната работна заплата.

Правителството, ръководено от премиера Румен Радев, подготвя съществени промени, които ще влязат в сила още от 1 август.

Новият механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение обещава прозрачност и справедливост, като категорично се отхвърля възможността за замразяване на нивата.

Какво ще се промени за държавните служители?

Освен минималната работна заплата, на дневен ред са и разходите за възнаграждения в държавния сектор. Очаква се и тук да има корекции, които да отразят новите икономически реалности и да осигурят по-ефективно разпределение на бюджетните средства.

Възможно е служителите в публичната администрация да поемат по-голяма отговорност за собствените си осигуровки – идея, която вече се обсъжда на най-високо ниво.

Тристранният диалог – ключ към реформите

Вчера социалните партньори – представители на правителството, работодателите и синдикатите – се събраха на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На масата бяха поставени четири законопроекта, засягащи трудовите, осигурителните и здравните права на работещите. Основната цел на тези промени е да се намали бюджетният дефицит и да се гарантира устойчивост на социалната система.

Какво означава това за работещите в България?

Планираните реформи ще засегнат пряко милиони българи. Новият модел за определяне на минималната работна заплата ще отчита икономическите показатели и нуждите на пазара на труда, като се стреми да осигури по-добър стандарт на живот за най-нискодоходните групи.

В същото време, промяната в осигурителната тежест за държавните служители може да доведе до по-голяма финансова дисциплина и прозрачност.

Очаквания и предизвикателства Бюджет 2026 се очертава като ключов за бъдещето на трудовите отношения и социалната политика в България.

Всички погледи са насочени към предстоящите решения, които ще определят не само размера на минималната работна заплата, но и цялостната посока на икономическото развитие на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    8 1 Отговор
    Шапкарят ще ви раздаде купоните за полевата кухня.

    08:21 24.06.2026

  • 3 Обективен

    3 1 Отговор
    Боже! Някой в сайта чете ли ѝ публикациите на тази жена?!

    08:22 24.06.2026

  • 4 Копринени неможачи

    5 1 Отговор
    Тия са толкона зле, че даже като външната коза изобщо не се и усещат , че са изпуснали всички влакове. Толкова плиткоумие , даже таблицата за умножение те знаят, а седнали бюджет да правят. Да се махат на време, че ще направят много големи бели.

    08:24 24.06.2026

  • 5 Винкело

    4 1 Отговор
    Ластици и Локуми. Общи лафове като от Тринайстия конгрес конгрес на Партията. Все по-пълно и всестранно задоволяване на нарастващите потребности на работническата класа.

    08:24 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 миме

    2 0 Отговор
    абсолютно никаква разлика между радевистите и отявлените карадци-ппдб, герб и дпс

    Коментиран от #11

    08:34 24.06.2026

  • 8 Мнение

    2 0 Отговор
    Управляващите първо си увеличиха заплатите, на кой още бяха увеличени? И след милостиво ги замразиха за неопределено време, мине ли малко време пак ще ги увеличат, независимо че с такива облаги могат да живеят и без заплати. А сега се въртят как да ощетят работещото население и гледа да приказват много само и само да няма протести. Крият бюджета, теглят времето да няма протести, защото мерките не са популярни и само за по-бедната част от население прослойка. Няма мерки срещу олигархия и разграждане на покварения модел. Единствено правителството на Асен Василев направи нещо за по-бедното население и сега наблюдаваме опити за затриване на тези придобивки.

    08:43 24.06.2026

  • 9 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    В България не трябва да има минимална заплата! Хората работят и дават всичко от себе си в труда си,не работим минимално.Ако работим минимално,за колко години ще постоим примерно една нова къща?!За 10 или 20 години?

    Коментиран от #12

    08:46 24.06.2026

  • 10 явер

    0 0 Отговор
    Те щяха да се борят с олигархията и престъпноста и корупцията във власта, тръгнаха с минималната заплата, що за малоумници.

    08:48 24.06.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "миме":

    Така е след като може за учител да се
    назначава лицебез необходимото образование на пълна заплата и институциите да си затварят очите въпреки сезирането от родители и обществен съвет. ....модела Янка

    08:50 24.06.2026

  • 12 явер

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "дедо Флашко":

    Тя една къща се строи за толкова 10-20г.

    08:50 24.06.2026

  • 13 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    08:51 24.06.2026

  • 14 Коза

    0 0 Отговор
    Една от първи стъпки на правителство в борбата с олигархията засяга и моята заплата. Чувствам се олигархично! YES!

    08:53 24.06.2026

  • 15 Необлагаем минимум

    0 0 Отговор
    От прочетеното разбирам, че отново ще повишавате размер осигуровки с МРЗ, което е странно, предвид липсата на качество на услугите в здравен сектор, и доплащане в доболнична помощ между 40 и 60% за осигурени пациенти. България е единствената държава в ЕС, в която пациентите доплащат до 60%. Замразете и намалете заплатите на бюджетниците. Направете сериозни реформи по сектори и тогава говорете за "Справедливост". Единадесет млрд. лв. за НЗОК, кацата без дъно източвана чудовищно. Като съотношение Здравна спрямо МРЗ с доплащане пациенти става около 17 млрд лева и минахме Германия по този показател, там е 16% спрямо МРЗ, а тук 17% спрямо МРЗ, доплащане и пари от бюджета. Замразете ги тези заплати, не може да давате 23 млрд. лв. за бюджетни заплати в нереформирани сектори. НЕ МОЖЕ. Теглите заеми, за да плащате текущи разходи, а лихвите вече са 4%. Ние сме евтин суровинен придатък на ЕС, без производство с висока добавена стойност. Не вкарвайте тези чудовищни суми в обращение, това не са пари от реален сектор, помпате инфлацията.

    08:57 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове