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Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата

Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата

24 Юни, 2026 09:08 2 041 112

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  • промени в закона-
  • държавна политика-
  • новини българия

Регионалният министър разкри нови подходи към незаконното строителство, индексацията на договори и бъдещето на АМ „Хемус“

Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата е изправена пред дилема: Как да се справи с незаконното строителство?

В последните дни темата за незаконното строителство отново излезе на дневен ред, след като министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи важни изявления в "Денят започва" по БНТ.

Той подчерта, че държавата е изправена пред сериозно предизвикателство – премахването на всички незаконно издигнати постройки е практически невъзможно и би довело до огромни социални и икономически последици.

Промени в законодателството: Фокус върху инфраструктурата

Регионалният министър разкри, че се подготвят промени в нормативната уредба, които ще ограничат т.нар. „търпимост“ само до инженерната инфраструктура.

По този начин ще се даде възможност да се запази изграденото, но само ако то отговаря на всички технически и изисквания за безопасност.

„Като общество трябва да съхраним това, което е полезно и безопасно, след щателна проверка“, категоричен бе министърът.

Индексация на строителни договори: Край на двойното плащане

Във връзка с индексацията на договорите със строителните фирми, Иван Шишков изрази твърда позиция срещу практиката да се изплащат повторно аванси, отпуснати още през 2018 и 2019 година.

Той припомни, че предишното правителство е приело методика, която позволява индексиране на всички аванси, но настоящото ръководство е спряло тази практика, за да защити държавния интерес.

„Това не е атака срещу никого, а отговорно управление на публичните средства“, подчерта министърът.

АМ „Хемус“: Нови проекти и реалистични срокове

По отношение на ключовата автомагистрала „Хемус“, Иван Шишков увери, че до края на мандата ще бъде завършен 9-ият лот до Велико Търново.

Той обаче уточни, че 7-ми и 8-ми лот се нуждаят от цялостно ново проектиране, което ще отнеме време.

Не мога да обещая, че строителите ще успеят да приключат всичко за четири години, но ще направим всичко възможно да запълним голямата празнина по трасето“, каза още регионалният министър.

Баланс между законност и обществен интерес

Изказванията на Иван Шишков очертават нова посока в управлението на строителния сектор у нас – търсене на баланс между спазването на закона, защитата на обществения интерес и реалистичните възможности на държавата. Предстоят важни решения, които ще определят облика на инфраструктурата и градската среда в България през следващите години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    28 14 Отговор
    Покани тогава «музыкантами» от Вагнер да почват с разчистването.

    Коментиран от #73, #75

    09:11 24.06.2026

  • 2 Европеец

    64 1 Отговор
    Егати държавата, ха-ха-ха........

    09:11 24.06.2026

  • 3 ХА ХА ХА

    60 2 Отговор
    Оправданието на престъпника.

    А е толкова лесно - изземват се ВСИЧКИ АКТИВИ на строителя до десето коляно,
    и с тях се премахва ...

    Коментиран от #29, #90, #102

    09:12 24.06.2026

  • 4 ПОЛУДЯВАМ ПОЛЕКИЧКА

    60 2 Отговор
    Ами да я закрием тази държава тогава. Неможачи.

    Коментиран от #20

    09:13 24.06.2026

  • 5 Ега ти

    49 2 Отговор
    Територията?
    Оставка, другари от ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    Да нямаш една държавна фирма за транспорт, една държавна за строежи, една държавна банка и борса за храни да нямаш. Ето затова Турция строи газопроводи, терминали, АЕЦ-ове, водонапоителни с-ми с нашата вода.
    Закривай, това не е държава.
    Чакаме референдумът на Дойран?

    09:15 24.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    48 1 Отговор
    С други суми - цветнокожите могат да правят квото си искат - те са недосегаеми!

    Що бе Шишко е невъзможно? Тия във Варна поне имат някакви правни основания и някаква форма на разрешителни... има цветни, които дори не са помисляли за такива неща преди да строят! И не можело?!!

    Коментиран от #15

    09:16 24.06.2026

  • 7 държавата я няма от 89 година насам

    17 6 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #39

    09:16 24.06.2026

  • 8 законно е и на вълка му бутнаха палата

    29 2 Отговор
    то с увеличаването на бетона и намаляването на населението държавата осезаемо обеднява и се превръща в копие на гръцка . един акт не може да пусне на Невзоров . и на Петрохан беше същото . кмета на гинци разказа за произвола дето царял на базите . не пазели лешоядите а обикаляли с оръжия да плашат народа и ограждали и заграждали безнаказано и секли гората .

    09:16 24.06.2026

  • 9 оня с коня

    13 7 Отговор
    ами нали има банани ?! защо ни е държава да имаме

    нато на брани европа ни храни кои му трябва държава

    09:17 24.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    40 1 Отговор
    Думите от заглавието са прелюдия към предизвестен край. Няма да бъдат премахнатаи незаконните постройки край Варна. Може би, защото упрвителните "институции", които неуспешно имитират държава, нямат ресурс и желание, а може би, защото има едни посланици, дето казват какво и как да става в тази територия.
    Ще бъдат съборени 1-2 бараки, което ще се развее в медиите като успех и налагане на закон и справедливост. И всичко ще утихне и ще го покрие воала на забвението.

    Коментиран от #16

    09:22 24.06.2026

  • 12 име

    40 1 Отговор
    Брей, значи, според благомир коцев е възможно за една година да се направят над 100 незаконни сгради, обаче според министъра е непосилно за държавата да ги премахне.

    09:22 24.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Тогава да действаме като в Албания.

    09:23 24.06.2026

  • 14 Гост

    35 1 Отговор
    Какво ни казваш "оправячо"??? Няма да се бута нищо незаконно??? Така ли?

    09:25 24.06.2026

  • 15 име

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Какво имат тия във Варна? Само недействителни удостоверения за търпимост, издадени на базата на фалшиви данни, че строежите са от преди 2001г, каквото е езескването според ЗУТ. Нищо длуго нямат, на база на тези фалшиви удостоверения започва всичко. Нямат планове ни за строежите, ни за инфраструктурата, ни за ел и ВиК свързването, нямат платени такси за строеж.

    09:26 24.06.2026

  • 16 име

    24 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Като всички други незаконни строежи, станали причина за наводнения и потопи. А смятай още колко много има, за които не се е разчуло само щото не е станал някой скандал или потоп.

    Коментиран от #43

    09:28 24.06.2026

  • 17 смях в залата

    27 4 Отговор
    Чорапа щял да бори олигархията и какво излезе ще я узаконява. И магистралите няма да построи.

    Коментиран от #19, #22

    09:32 24.06.2026

  • 18 Бачо

    28 2 Отговор
    С две думи, сега ще ви подготвим за баба Алино,че няма да се бутат и хората да си живеят спокойно и всеки който има пари да си строи, после бута малко рушвет и всичко е точно.все повече се убеждавам че тази държава си отива и след 20-30 г.макс , само ще се говори че някога тук е имало една държава на име България

    09:34 24.06.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    за мен е важно в магазина да има редовно банани

    друго не ми пука ако ще да става като във африка

    09:36 24.06.2026

  • 20 Не, нищо няма да закриваме!

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПОЛУДЯВАМ ПОЛЕКИЧКА":

    Неможачите са факт, но Шефа горе ще си прибере сам вересиите!

    09:39 24.06.2026

  • 21 Тъй върви света...

    25 2 Отговор
    Беше повече от ясно как ще приключи шумотевицата - по план, с промяна в законите, както е обещано.
    Кажи ми, кажи, бедний народе...
    За кокошка няма прошка, за милиони - фалшиви закони...

    Коментиран от #24

    09:39 24.06.2026

  • 22 Не знам

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "смях в залата":

    Чорапа какво ще узаконява, но "безсмъртните" виаграта ще ви довърши...

    09:43 24.06.2026

  • 23 Мнение

    11 4 Отговор
    Затова ще махаме на неудобните, а на нашите ще стоят - модел Борисов. Така се прави и с малките имоти в София - има решение на съда да ги премахнат, но защото са гербаджии, наши хора, до ден днешен стоят и не плащат данъци крадат ток и вода, плащаме ние, останалите. С глобите по колите същото - огледайте, къде и на кого се слагат бележките, а на кого - не. Ще ви е интересно.

    Коментиран от #26

    09:43 24.06.2026

  • 24 Няма да бъде узаконяване, а търпимост

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тъй върви света...":

    Трябва да има и глоби или конфискация за незаконното строителство.

    09:45 24.06.2026

  • 25 Пламен

    14 0 Отговор
    Тоз кога работи ?

    09:47 24.06.2026

  • 26 Анонимен

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    Шишкото оставка ЗА толкова години заплата от държавата какво точно работиш освен да спъваш развитието на инфраструктурата ни защо ти си над законите ни кой стои зад теб Пускаш лъжи измислици заблуждаваш и затова получаваш заплата а онова момче с незаконната будка Оставка и разследване на този служебник цял живот на държавната хранилка Ето това е модел служебник

    09:49 24.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 това

    9 3 Отговор
    Това добре че са собственост на агент на гру(кгб). Ако бяха собственост на украинец до сега да ги бяха бутнали.

    09:52 24.06.2026

  • 29 Милчо Лаков

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХА ХА ХА":

    Какво ще му вземат?Дал е на половин Варна рушвети...Наште само лъжат,иначе трябва да връщат парите.

    09:52 24.06.2026

  • 30 Коректен

    15 2 Отговор
    Украинеца се е отчел където трябва и строителството става законно. Благо пак в затвора заради заповедите за събаряне. РАДЕВ Е ИСТИНСКИЯ ШАРЛАТАНИН!!!

    09:52 24.06.2026

  • 31 Корумпиран инженер

    20 0 Отговор
    Този спешник още ли е министър? Май и него го купиха! Архитекте, ти представляваш държавата и закона!!! Оставка!!!

    09:52 24.06.2026

  • 32 Голям майтап

    19 1 Отговор
    "Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата"

    Или другояче казано... непосилно е за нашето правителство да свърши каквато и да било работа, за държавата и българското общество.
    Това да не ви е руският комунизъм от близкото минало, където никой не можеше да ви държи сметка и на най-отговорните постове русия поставяше глупави и послушни идиоти като Тодор Живков, а сега Румен Радев.

    Събуди се народе...

    09:53 24.06.2026

  • 33 ХАЙДЕ СЕГА

    16 1 Отговор
    ВСИЧКИ ЗАМЕСЕНИ В ТАЗИ СХЕМА
    ДА СЕ ВКЛЮЧАТ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПРЕМАХВАНЕТО.
    ЩЕ СЕ СПРАВЯТ,ЗАЩОТО ТОВА СА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КОРУМПЕТА.

    09:54 24.06.2026

  • 34 Коректен

    16 2 Отговор
    Значи строя където си искам и ако е "полезно и безопасно, след щателна проверка" става законно. Яко

    09:54 24.06.2026

  • 35 Пламен

    17 0 Отговор
    Прав е министъра- египетскитв пирамиди също нямат ЗУТ , ПУТ ,УПИ, Д@ПИ..., ама никой не ги събаря.
    В България лесно се строи , но трудно се събаря. :)

    п.с.
    Много смешно ми стана , когато видях статия , че събарят оградата на селището. :)
    ТАМ ОГРАДА НИКОГА НЕ Е ИМАЛО.

    09:55 24.06.2026

  • 36 Шишков

    14 0 Отговор
    само сееш интриги. Много е просто, узаконете ги. И мисля, че Иванов ще те осъди, заради магистралите. Толкова слаб министър, нищо не разбира от строителство. Махайте го тоя регресивен човечец.

    09:56 24.06.2026

  • 37 шишко

    10 1 Отговор
    а Масовото премахване на незаконните и крадливи общ поръчкари и чекмеджари
    пак ли е непосилно за държавата

    09:57 24.06.2026

  • 38 анонимен

    0 8 Отговор
    Умно решение!

    09:58 24.06.2026

  • 39 Голям

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "държавата я няма от 89 година насам":

    Такива русофилски изказвания затвърждават теорията ми, че до един русофилските същества сте продажници... за едните 30 сребърника и майка си предавате ако е в интерес на комунистическата ви партия и Русия.

    09:58 24.06.2026

  • 40 Тома

    9 0 Отговор
    Че те нали за това ги построиха за да ги узаконят.Иначе от държавата могат да се крадат милиарди на година без проблем

    09:59 24.06.2026

  • 41 избирател

    17 0 Отговор
    Тоест аз съм излъган .Гласувах защото обещаха да завършат Хемус в най кратки срокове .Доколкото си спомням преди изборите говориха за 2 години , после стана в рамките на мандата , сега стана в рамките на мандата до В.Търново , демек наполовина . Толкоз по въпроса .

    09:59 24.06.2026

  • 42 Виж сега,

    18 0 Отговор
    Бързо клекна.Толкова е нефелно това правителство,че дори не знаят какво говорят и едва ли ще свършат нещо. Време е да си вървите.

    10:01 24.06.2026

  • 43 Наводнения

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    си стават и в законни къщи и постройки. Пример, Търново и много села!

    10:02 24.06.2026

  • 44 Обективен

    8 0 Отговор
    Шишков, когато сутрин се бръснеш, виждаш ли въобще лице в огледалото? Изобщо няма да те питам дали се срамуваш от себе си. Не си падам по нонсенси.

    10:03 24.06.2026

  • 45 Вагит Алекперов

    9 0 Отговор
    Да, също така е непосилно държавните служители и архитекти да правят огледи на районите си и да следят за незаконно строителство.

    10:04 24.06.2026

  • 46 Бай Зеленички

    6 1 Отговор
    Няма да ми бутате къщурките ...аз съм се разбрал с главните. Народът ви ще се наложи да ни търпи.

    10:05 24.06.2026

  • 47 Изчезвайте

    8 1 Отговор
    всички кремълски субекти , ни Род и Родина у вас , ни съвест и човешки ценности , за християнски пък да не говорим ! Всяка секунда е много , вредите ви са пагубни и катастрофални , лъжите непоносими и нетърпими ! Слуги на Дявола !

    10:05 24.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пенчо

    6 2 Отговор
    Назад, назад моме шишкова!

    Коментиран от #52

    10:08 24.06.2026

  • 50 Исторически парк

    4 1 Отговор
    СЪБАРЯЙ!

    10:09 24.06.2026

  • 51 При комунизма законът беше

    5 5 Отговор
    Проверява се и се национализира незаконното строителство.
    Разни тъпаци искат бутане.
    Плащайте го от джоба си бе боклуци

    10:09 24.06.2026

  • 52 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пенчо":

    Ти ли бе Петрохански еерас?

    10:10 24.06.2026

  • 53 Ти беше

    8 1 Отговор
    за затвора , бе , но на бърза ръка те цопнаха архитект в Банкя ! Марш на село и не тежи на България и българите !

    10:11 24.06.2026

  • 54 ДА КОЙТО СТРОИЛ ПРИ

    3 2 Отговор
    Тууулупа и ШИШКОТО и по ДБ слафчу ЗАФЧУ Доган опрощение. И ВСИЧКО ПАК ИЗБОРНО. ЩОМ НЕ МОГАТ ВСИЧКИ ДА СЪБОРЯТ НА КОЙ ПЛАТИ НЕ СЪБАРЯТ. ЗА КОКОШКА ПАК НЯМА ПРОШКА

    10:11 24.06.2026

  • 55 Директора👨‍✈️

    12 1 Отговор
    Значи първо строиш НЕЗАКОННО и МАЩАБНО, после държавата не може да те барне!

    хахаахахах 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    10:12 24.06.2026

  • 56 Ясно

    11 1 Отговор
    И тия са като, ония! Излъгахте хората за пореден път.

    Коментиран от #60

    10:12 24.06.2026

  • 57 Само да попитам

    8 0 Отговор
    Масовото строене на незаконни сгради допустимо ли е за държавата?

    10:15 24.06.2026

  • 58 ДА КОЙТО СТРОИЛ ПРИ

    5 3 Отговор
    Тууулупа и ШИШКОТО и по ДБ слафчу ЗАФЧУ Доган опрощение. И ВСИЧКО ПАК ИЗБОРНО. ЩОМ НЕ МОГАТ ВСИЧКИ ДА СЪБОРЯТ НА КОЙ ПЛАТИ НЕ СЪБАРЯТ. ЗА КОКОШКА ПАК НЯМА ПРОШКА. И ПРЕТЕ ДА ТРИЕТЕ НАПЪЛНО НОРМАЛНИ КОМЕНТАРИ. НАТАНЯХУ Е ПОДОБИЕ НА ХИТЛЕР. ЗА ПУТИН МОЖЕ ЗАПОРИ БОЙКОТИ ЗА ЕВРЕИТЕ НЕ И ТО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ГИ ТРАЕТЕ вие "силните""на ДЕНЯ.

    10:15 24.06.2026

  • 59 ами

    7 0 Отговор
    ха ха ха - получил е обаждане от зеленски

    10:15 24.06.2026

  • 60 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ясно":

    Ако не бяха тия, никой нямаше да чуе за Баба Алино.
    Варналии под ръководството на ПП и честният Коцев как са?

    10:17 24.06.2026

  • 61 Шумен

    9 0 Отговор
    Ем чи като е така отивам да строя вила на плажа

    10:18 24.06.2026

  • 62 Нещастници

    6 2 Отговор
    три посолства стоят зад АлиБаба и улраинските разбойници, Посолството и ЦРу, 007 и фашисткото. Там са изпрани и заложение парите от войната, откраднатите такива от оръжие и помощи. Затова Невзоров се върна на бял кон. Няма да лежи и нишо наюа да се събаря. всичко ще се узакони и продаде. Да поставиш на колене 10 министерства и днас може само комбинацията от горните три. Украинското има пълната подкрепа на 007 и Цру. Кое не е ясно? Шишков просто слуша началниците

    Коментиран от #63, #77

    10:19 24.06.2026

  • 63 Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Нещастници":

    Бива простотия, но чак пък толкова голяма?

    10:21 24.06.2026

  • 64 Обективен

    6 0 Отговор
    Факти, до побърксване да триете постове пак ще сте си същите мисирки.

    10:21 24.06.2026

  • 65 Маринчо

    5 0 Отговор
    И този не е нормален!!!

    10:21 24.06.2026

  • 66 Дид

    7 0 Отговор
    Е с това интервю поне стана ясно, че пушилката за Баба Алино е само за реклама и нищо няма да съборят, щото ще се окаже, че сградите отговарят на повечето строителни изисквания и според промените, които гласят...ще ги узаконят.

    10:22 24.06.2026

  • 67 Верно ли

    12 2 Отговор
    Значи украинските незаконни сгради остават,така ли бе цървул! Измамихте милиони,поредните боклуци!

    Коментиран от #79

    10:25 24.06.2026

  • 68 Прокопи

    9 0 Отговор
    Така,така!До вчера институциите работеха на частно.Издаваха всички необходими документи,прибираха си огромните подкупи,рушвети или каквото там ги наричат.Днес се оказва,че държавата е безсилна да ги събори.Каквото било,било.Как се омъжи!Значи ще променят закона.Кмета ва Варна ще продължава да е кмет,така ли?Това питаме ние като общество.Защо за пореден път няма виновни,няма осъдени,няма лица положили подписи върху фалшиви документи.Колкото осъдиха Лена-парапета.

    10:26 24.06.2026

  • 69 не може ли

    4 0 Отговор
    НАТО да проведе край Варна едно учение за сапьори Sea boom 26?

    10:26 24.06.2026

  • 70 Коментар

    0 4 Отговор
    Влизайте в двора на Методиев Борисов и започвайте да вадите всички тръби и всеки елемент, на който металотърсачът реагира, защото там са скрити кюпюрите и златото. После разбийте стените навсякъде, където се появява електрически сигнал, защото там са флашките за два милиарда изкопани от присъстващи Бургас със съдействието на усмихнатия Митко. Разбивайте, върнете три милиарда евро в бюджета, а убийците на деца за органи Методиев Борисов и Любчо Спасов на минус втори в Централния софийски затвор. Нямайте милост спрямо сто-двеста герберсти, те не са хора, а държавници въобще, интересуват ги само далаверите. Трябваше да има смъртно наказание и всеки ден да се беси гербераст

    10:27 24.06.2026

  • 71 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Как непосилно ве? Ква държава сте? Закривай!!

    10:27 24.06.2026

  • 72 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Ако държавата не изпълнява законите, на какво основание иска от гражданите си да ги изпълняват?!
    Хайде стига корупция!

    10:28 24.06.2026

  • 73 Предложение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А може и по една бомба в мазетата,всичко ше рухне за секунди.

    10:28 24.06.2026

  • 74 ПРОКУРОРА

    5 0 Отговор
    Много негативно за справедливостта е премахване на сградите. ТОВА НЕ РЕШАВА КРАЯТ НА МАФИЯТА, НАПРОТИВ. Трябва банковите служители, и нотариусите да влязат за 10-години в затворът. И държавните служители подписали, и одобрили. Глоба и от фирмата реализатор, и изпълнителен архитект архитект.

    Коментиран от #94

    10:28 24.06.2026

  • 75 Варненско лято

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да поканят и "Малый театър" от Одесса.

    10:28 24.06.2026

  • 76 Само да предложа

    3 1 Отговор
    Невзоров да ги събори и да плати на излъганите

    10:29 24.06.2026

  • 77 читател

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Нещастници":

    Сградите в Баба Алина са 200% законни в сравнение с тези в Максуда, и още на стотици места на "шведите".Никой не ги пипа. Целият този спектакъл беше една манипулация на общ. мнение. Обявиха го незаконен, още преди да видят документите. Медиите угодливо припяват. В България има стотици затворени кварталчета, едва ли по-законни от този, и никой не ги пипа.

    10:31 24.06.2026

  • 78 гру

    0 3 Отговор
    Гру митрофанова ако бяха украински до сега да са ги узнали.

    Коментиран от #80

    10:32 24.06.2026

  • 79 Тъпак

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Верно ли":

    Ще се национализират.
    Скрий се

    10:32 24.06.2026

  • 80 Простак

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "гру":

    119%

    10:33 24.06.2026

  • 81 Гори, гори огънче

    5 1 Отговор
    Според закона руши незаконното строителство този, който е строил незаконно. За своя сметка!
    Министър, та дрънка!
    Оставка на цялата пасмина, озурпирала властта с фалшиви избори!
    Това сметище трябва да се изгори, за да спре заразата! Друго спасение няма!

    Коментиран от #83

    10:33 24.06.2026

  • 82 Дедовото

    4 0 Отговор
    Много, много тъжни неща започват да се случват. Излиза, че държавата ще узакони тежката корупция срещу която щеше да се бори и в затвора няма да има никой, напротив корупционерите ще продължат да си правят схемите и народът ще плаща за всичко това. Егати и прогреса, егати и прогресивните намерения. Наистина съм бесен!

    10:34 24.06.2026

  • 83 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гори, гори огънче":

    Отпадналите от необходимост вият ат гробищата

    10:34 24.06.2026

  • 84 ИВАН

    4 0 Отговор
    Не е нужно да се премахват, само да се конфискуват, все за нещо ще послужат, но следващите които ще строят незаконно ще имат едно на ум.

    10:34 24.06.2026

  • 85 смях в залата

    4 1 Отговор
    Даваме назад. Май не е украинска мафия. Някой натисна чорапа да не се рови по-вече по черноморието

    Коментиран от #87

    10:35 24.06.2026

  • 86 баба Витка

    4 0 Отговор
    А сега другарю Шишков как ще измиете срама от челата?На Вас се падна честа да промените закона.Покрай този незаконен град ще узаконите и други стотици,ако не хиляди из Отечеството.Айде,хаирлия да е!Честито на печелевшите.Кмета ще продължава ли да подписва документи с невярно съдържание,и до кога ще е кмет изобщо.

    10:35 24.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дедо Пене

    4 1 Отговор
    Като не можеш със силата на Държавата да премахнеш незаконните сгради (повечето цигански постройки и на мафиози) махай се и да дойде друг министър с топки, а не да обикаля студията със сладки приказки, а с действия!!!!
    Този зализан архитект, на който му се услажда властта не прави НИЩО ПОЛЕЗНО!!!

    Коментиран от #93

    10:39 24.06.2026

  • 90 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХА ХА ХА":

    Изземване на активи "до десето коляно"?
    Отлично влизаш в болшевишки обувки и си обрал овациите на всички криптоболшевики тук.
    Апропо, да те попитам - готов ли си да загубиш цялата си недвижима собственост и финансови активи заради незаконните действия на някой твой роднина бабаалинец?
    Ще споделиш ли мъдростта си, свързана с подобен казус?

    10:40 24.06.2026

  • 91 Янко

    2 1 Отговор
    Ето за това никой не спазва законите. Дори министъра ги престъпва и прави буламачи за да оправдае узаконяването на Укропския град. Е бати държавата,

    10:41 24.06.2026

  • 92 Патилан

    1 0 Отговор
    Радев,Радеев!! Само фойерверки и пунта мара. За какво дойдохте на власт,като нищо не се получавало.Всичките ти министри със сватбарски пищови.Но то джапането свършва.Нали обещахте Хемус до Шумен в рамките на мандата?!Сега имало проблем.Ами нали за това сте там.Решавайте проблемите и стройте магистрала.Не скоростен път с тесни ленти и остри завои.Само оправдания и гръмки изказвания.Това не върши работа.

    10:41 24.06.2026

  • 93 Дедо Пено

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Дедо Пене":

    Ако не беше този министър, тогава твоят мошенник Благовир Коцев ли щеше да ти каже за Баба Алино.
    Изчезвай.....

    10:42 24.06.2026

  • 94 ПРОКУРОРА

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "ПРОКУРОРА":

    Трябва закон - който да е главното изискване към нотариуса и банкови служители, за покупка . че се лежи 10 години за подпис за подпис за покупка на незаконен имот. И дори само агенция от 10 служители наблюдатели, да следят за законът и да носят отговорност - затвор 10 години. Всичко си има рецепта, но не я прилагат, всичко е единна мафия. ИМА ЗАКОНИ ПО СВЕТЪТ, И РЕЦЕПТА КАК ДА СЕ ПРИЛАГАТ. В България да се закрият всички правни училища, и всички дипломи да се вземат и скъсат.

    Коментиран от #101

    10:42 24.06.2026

  • 95 мдаа

    1 0 Отговор
    Още когато съобщиха, че Невзоров се е върнал в България и е събрал собствениците, ви казах, че има сделка. Натискът очевидно е дошъл отвън. И не, не е вярно, че за държавата е непосилно да вкара булдозерите и да премахне сградите, след което да почисти терена. Събарянето е за сметка на строителя и собствениците, а те не са бедни хорица. Второ - парите трябва да се търсят от всички виновни длъжностни лица, а имуществото им да бъде конфискувано в полза на държавата и внесено в специален фонд за премахване на незаконно строителство. Цялото Черноморие е безнадеждно бетонирано, грозно и недостъпно. Ако държавата отстъпи и не премахне сградите това ознава само едно - държава няма, следователно не дължим на това престъпно образувание нито данъци, нито спазване на законите, които се менят по волята на 240 предатели.

    10:42 24.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    С две думи, държавата не може да приложи закона? Самото изказване е престъпление! Радев трябва веднага да го разкара този! Що за абдикация е това и какво послание отправя? То граничи с бунт и диверсия срещу държавността! Калъфа може да прибира заплата, но не може да приложи закона? Оставката моментално и да се даде шанс на други, които поне вярват, че могат!! С това изказване директно казва на всички да строят незаконно и после нищо!

    10:44 24.06.2026

  • 98 4321

    0 0 Отговор
    Ааа, започна със стъпките назад. А беше толкова настървен...

    10:44 24.06.2026

  • 99 Корумпиран бо--клу-к

    3 0 Отговор
    Не те ли е срам бе, нищо-:жес--тва безс-+рамн--и оставка и затвор, ти си същия като тия, които го построиха, ти, Радев, Радевци, сте Бойко , Пеевски и усраинската п--ач--ав-ра, старата песен на нов глас срещу българския народ ... Да режете от парите за психично болни можете, да бутате незаконни коптори от мръсни пари на укронац--ис---ти не можете оставка и затворрт

    10:45 24.06.2026

  • 100 Процедураиа е проста

    1 0 Отговор
    Запорирате сметките на Украинеца

    10:46 24.06.2026

  • 101 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "ПРОКУРОРА":

    Два пъти се сблъсках с очевидни престъпления, извършени от нотариуси. Доказателствата са писмени и безспорни. И двата пъти прокуратурата отказа да образува досъдебни производства. А разследваща полицайка направо ми каза да се откажа, защото "нотариусите са държава в държавата". А всички имотни измами минават именно през нотариусите. Затова всички съдии и прокурори уредиха дечицата да станат нотариуси - работата е лека и много доходна, а отговорност никаква. Имах някаква надежда в Радев, но получаваме още от същото, че може и по-лошо да се окаже.

    10:46 24.06.2026

  • 102 Министъра

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХА ХА ХА":

    Не можем, Сорос не ни дава. Сорос е западният Путин.

    10:47 24.06.2026

  • 103 Ти ли ще плащаш съборянето

    2 1 Отговор
    Според този тъп закон.
    Национализира се както беше комунистическият закон и се използува

    Коментиран от #107

    10:47 24.06.2026

  • 104 Уха

    3 0 Отговор
    По една виличка за РунДьо и Коприната и премахването приключи

    10:50 24.06.2026

  • 105 Ей гладуващите за Радев къде сте бе

    1 1 Отговор
    1,4 милиона овце ни натресохте този доказан за 9 години играч с мафията от преЦеденството, дето ги прикриваше като ням и не отговаряли на никви г аждански сигнали, разигра ви скеча "жертва на Пеевски" и вие им се вързахте и ги ореизбрахте същите мръсни мафиоти Боко, Радев, Пеевски и то без никакви къв контрол от световни хора като от гражданското движение , участвали в изборите на Росен Миленов - ДНК, Пряка демокрация, Величие , имаше и много други светтни участници в последните избори, които вие не забелязахте

    Коментиран от #106

    10:51 24.06.2026

  • 106 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ей гладуващите за Радев къде сте бе":

    Изчезвай помиярино тъп

    Коментиран от #112

    10:54 24.06.2026

  • 107 Кви плащате бе еднодневки

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ти ли ще плащаш съборянето":

    Дошъл ги хол и бос без никой да те питам, гол ще се върнеш в пръстта като тор на земята, пак без никой да те пита..

    Коментиран от #110

    10:54 24.06.2026

  • 108 Шишо Бакшишо

    1 0 Отговор
    Личи му че е "Архиполитик". Половин час говори и нищо конкретно не каза. Прехвърляше подробности от неясното минало към още по-неясното бъдеще, като удобно забравя че самия той е бил и ще бъде в този процес. Някой брига ли го дали АМ Хемус законна ли е или не като я няма? Досега щеше да е построена, а тоя мушмурок ни обяснява как няма да стане. От 2021 нищо не е построено благодарение Комитовица, Шишо Бакшишо и Цековия. Не-щастници рундьови.

    10:54 24.06.2026

  • 109 чудесно

    0 0 Отговор
    Харесал съм си едно местенце в Морската градина във Варна и другата седмица започвам да строя. Само да дойде някой да ме проверява и да ми спира строителния процес, ще го съдя за дискриминация. Не може за украинеца да може, а за мен да не може. Законите са еднакви за всички, а според политиците ни България е правова държава.

    10:55 24.06.2026

  • 110 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Кви плащате бе еднодневки":

    310%

    10:55 24.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

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