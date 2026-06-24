"Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата"

Държавата е изправена пред дилема: Как да се справи с незаконното строителство?

В последните дни темата за незаконното строителство отново излезе на дневен ред, след като министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи важни изявления в "Денят започва" по БНТ.

Той подчерта, че държавата е изправена пред сериозно предизвикателство – премахването на всички незаконно издигнати постройки е практически невъзможно и би довело до огромни социални и икономически последици.

Промени в законодателството: Фокус върху инфраструктурата

Регионалният министър разкри, че се подготвят промени в нормативната уредба, които ще ограничат т.нар. „търпимост“ само до инженерната инфраструктура.

По този начин ще се даде възможност да се запази изграденото, но само ако то отговаря на всички технически и изисквания за безопасност.

„Като общество трябва да съхраним това, което е полезно и безопасно, след щателна проверка“, категоричен бе министърът.

Индексация на строителни договори: Край на двойното плащане

Във връзка с индексацията на договорите със строителните фирми, Иван Шишков изрази твърда позиция срещу практиката да се изплащат повторно аванси, отпуснати още през 2018 и 2019 година.

Той припомни, че предишното правителство е приело методика, която позволява индексиране на всички аванси, но настоящото ръководство е спряло тази практика, за да защити държавния интерес.

„Това не е атака срещу никого, а отговорно управление на публичните средства“, подчерта министърът.

АМ „Хемус“: Нови проекти и реалистични срокове

По отношение на ключовата автомагистрала „Хемус“, Иван Шишков увери, че до края на мандата ще бъде завършен 9-ият лот до Велико Търново.

Той обаче уточни, че 7-ми и 8-ми лот се нуждаят от цялостно ново проектиране, което ще отнеме време.

„Не мога да обещая, че строителите ще успеят да приключат всичко за четири години, но ще направим всичко възможно да запълним голямата празнина по трасето“, каза още регионалният министър.

Баланс между законност и обществен интерес

Изказванията на Иван Шишков очертават нова посока в управлението на строителния сектор у нас – търсене на баланс между спазването на закона, защитата на обществения интерес и реалистичните възможности на държавата. Предстоят важни решения, които ще определят облика на инфраструктурата и градската среда в България през следващите години.