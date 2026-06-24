"Иван Шишков: Масовото премахване на незаконни сгради е непосилно за държавата"

Държавата е изправена пред дилема: Как да се справи с незаконното строителство?
В последните дни темата за незаконното строителство отново излезе на дневен ред, след като министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи важни изявления в "Денят започва" по БНТ.
Той подчерта, че държавата е изправена пред сериозно предизвикателство – премахването на всички незаконно издигнати постройки е практически невъзможно и би довело до огромни социални и икономически последици.
Промени в законодателството: Фокус върху инфраструктурата
Регионалният министър разкри, че се подготвят промени в нормативната уредба, които ще ограничат т.нар. „търпимост“ само до инженерната инфраструктура.
По този начин ще се даде възможност да се запази изграденото, но само ако то отговаря на всички технически и изисквания за безопасност.
„Като общество трябва да съхраним това, което е полезно и безопасно, след щателна проверка“, категоричен бе министърът.
Индексация на строителни договори: Край на двойното плащане
Във връзка с индексацията на договорите със строителните фирми, Иван Шишков изрази твърда позиция срещу практиката да се изплащат повторно аванси, отпуснати още през 2018 и 2019 година.
Той припомни, че предишното правителство е приело методика, която позволява индексиране на всички аванси, но настоящото ръководство е спряло тази практика, за да защити държавния интерес.
„Това не е атака срещу никого, а отговорно управление на публичните средства“, подчерта министърът.
АМ „Хемус“: Нови проекти и реалистични срокове
По отношение на ключовата автомагистрала „Хемус“, Иван Шишков увери, че до края на мандата ще бъде завършен 9-ият лот до Велико Търново.
Той обаче уточни, че 7-ми и 8-ми лот се нуждаят от цялостно ново проектиране, което ще отнеме време.
„Не мога да обещая, че строителите ще успеят да приключат всичко за четири години, но ще направим всичко възможно да запълним голямата празнина по трасето“, каза още регионалният министър.
Баланс между законност и обществен интерес
Изказванията на Иван Шишков очертават нова посока в управлението на строителния сектор у нас – търсене на баланс между спазването на закона, защитата на обществения интерес и реалистичните възможности на държавата. Предстоят важни решения, които ще определят облика на инфраструктурата и градската среда в България през следващите години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #73, #75
09:11 24.06.2026
2 Европеец
09:11 24.06.2026
3 ХА ХА ХА
А е толкова лесно - изземват се ВСИЧКИ АКТИВИ на строителя до десето коляно,
и с тях се премахва ...
Коментиран от #29, #90, #102
09:12 24.06.2026
4 ПОЛУДЯВАМ ПОЛЕКИЧКА
Коментиран от #20
09:13 24.06.2026
5 Ега ти
Оставка, другари от ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
Да нямаш една държавна фирма за транспорт, една държавна за строежи, една държавна банка и борса за храни да нямаш. Ето затова Турция строи газопроводи, терминали, АЕЦ-ове, водонапоителни с-ми с нашата вода.
Закривай, това не е държава.
Чакаме референдумът на Дойран?
09:15 24.06.2026
6 ДрайвингПлежър
Що бе Шишко е невъзможно? Тия във Варна поне имат някакви правни основания и някаква форма на разрешителни... има цветни, които дори не са помисляли за такива неща преди да строят! И не можело?!!
Коментиран от #15
09:16 24.06.2026
7 държавата я няма от 89 година насам
Коментиран от #39
09:16 24.06.2026
8 законно е и на вълка му бутнаха палата
09:16 24.06.2026
9 оня с коня
нато на брани европа ни храни кои му трябва държава
09:17 24.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
Ще бъдат съборени 1-2 бараки, което ще се развее в медиите като успех и налагане на закон и справедливост. И всичко ще утихне и ще го покрие воала на забвението.
Коментиран от #16
09:22 24.06.2026
12 име
09:22 24.06.2026
13 Последния Софиянец
09:23 24.06.2026
14 Гост
09:25 24.06.2026
15 име
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Какво имат тия във Варна? Само недействителни удостоверения за търпимост, издадени на базата на фалшиви данни, че строежите са от преди 2001г, каквото е езескването според ЗУТ. Нищо длуго нямат, на база на тези фалшиви удостоверения започва всичко. Нямат планове ни за строежите, ни за инфраструктурата, ни за ел и ВиК свързването, нямат платени такси за строеж.
09:26 24.06.2026
16 име
До коментар #11 от "Някой":Като всички други незаконни строежи, станали причина за наводнения и потопи. А смятай още колко много има, за които не се е разчуло само щото не е станал някой скандал или потоп.
Коментиран от #43
09:28 24.06.2026
17 смях в залата
Коментиран от #19, #22
09:32 24.06.2026
18 Бачо
09:34 24.06.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "смях в залата":за мен е важно в магазина да има редовно банани
друго не ми пука ако ще да става като във африка
09:36 24.06.2026
20 Не, нищо няма да закриваме!
До коментар #4 от "ПОЛУДЯВАМ ПОЛЕКИЧКА":Неможачите са факт, но Шефа горе ще си прибере сам вересиите!
09:39 24.06.2026
21 Тъй върви света...
Кажи ми, кажи, бедний народе...
За кокошка няма прошка, за милиони - фалшиви закони...
Коментиран от #24
09:39 24.06.2026
22 Не знам
До коментар #17 от "смях в залата":Чорапа какво ще узаконява, но "безсмъртните" виаграта ще ви довърши...
09:43 24.06.2026
23 Мнение
Коментиран от #26
09:43 24.06.2026
24 Няма да бъде узаконяване, а търпимост
До коментар #21 от "Тъй върви света...":Трябва да има и глоби или конфискация за незаконното строителство.
09:45 24.06.2026
25 Пламен
09:47 24.06.2026
26 Анонимен
До коментар #23 от "Мнение":Шишкото оставка ЗА толкова години заплата от държавата какво точно работиш освен да спъваш развитието на инфраструктурата ни защо ти си над законите ни кой стои зад теб Пускаш лъжи измислици заблуждаваш и затова получаваш заплата а онова момче с незаконната будка Оставка и разследване на този служебник цял живот на държавната хранилка Ето това е модел служебник
09:49 24.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 това
09:52 24.06.2026
29 Милчо Лаков
До коментар #3 от "ХА ХА ХА":Какво ще му вземат?Дал е на половин Варна рушвети...Наште само лъжат,иначе трябва да връщат парите.
09:52 24.06.2026
30 Коректен
09:52 24.06.2026
31 Корумпиран инженер
09:52 24.06.2026
32 Голям майтап
Или другояче казано... непосилно е за нашето правителство да свърши каквато и да било работа, за държавата и българското общество.
Това да не ви е руският комунизъм от близкото минало, където никой не можеше да ви държи сметка и на най-отговорните постове русия поставяше глупави и послушни идиоти като Тодор Живков, а сега Румен Радев.
Събуди се народе...
09:53 24.06.2026
33 ХАЙДЕ СЕГА
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПРЕМАХВАНЕТО.
ЩЕ СЕ СПРАВЯТ,ЗАЩОТО ТОВА СА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КОРУМПЕТА.
09:54 24.06.2026
34 Коректен
09:54 24.06.2026
35 Пламен
В България лесно се строи , но трудно се събаря. :)
п.с.
Много смешно ми стана , когато видях статия , че събарят оградата на селището. :)
ТАМ ОГРАДА НИКОГА НЕ Е ИМАЛО.
09:55 24.06.2026
36 Шишков
09:56 24.06.2026
37 шишко
пак ли е непосилно за държавата
09:57 24.06.2026
38 анонимен
09:58 24.06.2026
39 Голям
До коментар #7 от "държавата я няма от 89 година насам":Такива русофилски изказвания затвърждават теорията ми, че до един русофилските същества сте продажници... за едните 30 сребърника и майка си предавате ако е в интерес на комунистическата ви партия и Русия.
09:58 24.06.2026
40 Тома
09:59 24.06.2026
41 избирател
09:59 24.06.2026
42 Виж сега,
10:01 24.06.2026
43 Наводнения
До коментар #16 от "име":си стават и в законни къщи и постройки. Пример, Търново и много села!
10:02 24.06.2026
44 Обективен
10:03 24.06.2026
45 Вагит Алекперов
10:04 24.06.2026
46 Бай Зеленички
10:05 24.06.2026
47 Изчезвайте
10:05 24.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пенчо
Коментиран от #52
10:08 24.06.2026
50 Исторически парк
10:09 24.06.2026
51 При комунизма законът беше
Разни тъпаци искат бутане.
Плащайте го от джоба си бе боклуци
10:09 24.06.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #49 от "Пенчо":Ти ли бе Петрохански еерас?
10:10 24.06.2026
53 Ти беше
10:11 24.06.2026
54 ДА КОЙТО СТРОИЛ ПРИ
10:11 24.06.2026
55 Директора👨✈️
хахаахахах 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
10:12 24.06.2026
56 Ясно
Коментиран от #60
10:12 24.06.2026
57 Само да попитам
10:15 24.06.2026
58 ДА КОЙТО СТРОИЛ ПРИ
10:15 24.06.2026
59 ами
10:15 24.06.2026
60 Ха ХаХа
До коментар #56 от "Ясно":Ако не бяха тия, никой нямаше да чуе за Баба Алино.
Варналии под ръководството на ПП и честният Коцев как са?
10:17 24.06.2026
61 Шумен
10:18 24.06.2026
62 Нещастници
Коментиран от #63, #77
10:19 24.06.2026
63 Глупости
До коментар #62 от "Нещастници":Бива простотия, но чак пък толкова голяма?
10:21 24.06.2026
64 Обективен
10:21 24.06.2026
65 Маринчо
10:21 24.06.2026
66 Дид
10:22 24.06.2026
67 Верно ли
Коментиран от #79
10:25 24.06.2026
68 Прокопи
10:26 24.06.2026
69 не може ли
10:26 24.06.2026
70 Коментар
10:27 24.06.2026
71 Лопата Орешник
10:27 24.06.2026
72 Азззззззз
Хайде стига корупция!
10:28 24.06.2026
73 Предложение
До коментар #1 от "честен ционист":А може и по една бомба в мазетата,всичко ше рухне за секунди.
10:28 24.06.2026
74 ПРОКУРОРА
Коментиран от #94
10:28 24.06.2026
75 Варненско лято
До коментар #1 от "честен ционист":Да поканят и "Малый театър" от Одесса.
10:28 24.06.2026
76 Само да предложа
10:29 24.06.2026
77 читател
До коментар #62 от "Нещастници":Сградите в Баба Алина са 200% законни в сравнение с тези в Максуда, и още на стотици места на "шведите".Никой не ги пипа. Целият този спектакъл беше една манипулация на общ. мнение. Обявиха го незаконен, още преди да видят документите. Медиите угодливо припяват. В България има стотици затворени кварталчета, едва ли по-законни от този, и никой не ги пипа.
10:31 24.06.2026
78 гру
Коментиран от #80
10:32 24.06.2026
79 Тъпак
До коментар #67 от "Верно ли":Ще се национализират.
Скрий се
10:32 24.06.2026
80 Простак
До коментар #78 от "гру":119%
10:33 24.06.2026
81 Гори, гори огънче
Министър, та дрънка!
Оставка на цялата пасмина, озурпирала властта с фалшиви избори!
Това сметище трябва да се изгори, за да спре заразата! Друго спасение няма!
Коментиран от #83
10:33 24.06.2026
82 Дедовото
10:34 24.06.2026
83 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Гори, гори огънче":Отпадналите от необходимост вият ат гробищата
10:34 24.06.2026
84 ИВАН
10:34 24.06.2026
85 смях в залата
Коментиран от #87
10:35 24.06.2026
86 баба Витка
10:35 24.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дедо Пене
Този зализан архитект, на който му се услажда властта не прави НИЩО ПОЛЕЗНО!!!
Коментиран от #93
10:39 24.06.2026
90 Тити на Кака
До коментар #3 от "ХА ХА ХА":Изземване на активи "до десето коляно"?
Отлично влизаш в болшевишки обувки и си обрал овациите на всички криптоболшевики тук.
Апропо, да те попитам - готов ли си да загубиш цялата си недвижима собственост и финансови активи заради незаконните действия на някой твой роднина бабаалинец?
Ще споделиш ли мъдростта си, свързана с подобен казус?
10:40 24.06.2026
91 Янко
10:41 24.06.2026
92 Патилан
10:41 24.06.2026
93 Дедо Пено
До коментар #89 от "Дедо Пене":Ако не беше този министър, тогава твоят мошенник Благовир Коцев ли щеше да ти каже за Баба Алино.
Изчезвай.....
10:42 24.06.2026
94 ПРОКУРОРА
До коментар #74 от "ПРОКУРОРА":Трябва закон - който да е главното изискване към нотариуса и банкови служители, за покупка . че се лежи 10 години за подпис за подпис за покупка на незаконен имот. И дори само агенция от 10 служители наблюдатели, да следят за законът и да носят отговорност - затвор 10 години. Всичко си има рецепта, но не я прилагат, всичко е единна мафия. ИМА ЗАКОНИ ПО СВЕТЪТ, И РЕЦЕПТА КАК ДА СЕ ПРИЛАГАТ. В България да се закрият всички правни училища, и всички дипломи да се вземат и скъсат.
Коментиран от #101
10:42 24.06.2026
95 мдаа
10:42 24.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Лопата Орешник
10:44 24.06.2026
98 4321
10:44 24.06.2026
99 Корумпиран бо--клу-к
10:45 24.06.2026
100 Процедураиа е проста
10:46 24.06.2026
101 хмм
До коментар #94 от "ПРОКУРОРА":Два пъти се сблъсках с очевидни престъпления, извършени от нотариуси. Доказателствата са писмени и безспорни. И двата пъти прокуратурата отказа да образува досъдебни производства. А разследваща полицайка направо ми каза да се откажа, защото "нотариусите са държава в държавата". А всички имотни измами минават именно през нотариусите. Затова всички съдии и прокурори уредиха дечицата да станат нотариуси - работата е лека и много доходна, а отговорност никаква. Имах някаква надежда в Радев, но получаваме още от същото, че може и по-лошо да се окаже.
10:46 24.06.2026
102 Министъра
До коментар #3 от "ХА ХА ХА":Не можем, Сорос не ни дава. Сорос е западният Путин.
10:47 24.06.2026
103 Ти ли ще плащаш съборянето
Национализира се както беше комунистическият закон и се използува
Коментиран от #107
10:47 24.06.2026
104 Уха
10:50 24.06.2026
105 Ей гладуващите за Радев къде сте бе
Коментиран от #106
10:51 24.06.2026
106 Ха ХаХа
До коментар #105 от "Ей гладуващите за Радев къде сте бе":Изчезвай помиярино тъп
Коментиран от #112
10:54 24.06.2026
107 Кви плащате бе еднодневки
До коментар #103 от "Ти ли ще плащаш съборянето":Дошъл ги хол и бос без никой да те питам, гол ще се върнеш в пръстта като тор на земята, пак без никой да те пита..
Коментиран от #110
10:54 24.06.2026
108 Шишо Бакшишо
10:54 24.06.2026
109 чудесно
10:55 24.06.2026
110 Простак
До коментар #107 от "Кви плащате бе еднодневки":310%
10:55 24.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.