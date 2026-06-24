Новини
България »
Атанас Славов: Коцев не трябва да се опакова със скандала с "Баба Алино"

Атанас Славов: Коцев не трябва да се опакова със скандала с "Баба Алино"

24 Юни, 2026 10:48 1 185 22

  • атанас славов-
  • баба алино-
  • благомир коцев

Вината е на ДНСК, общинските служби също са бездействали

Атанас Славов: Коцев не трябва да се опакова със скандала с "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме изникнало селище, имаме администрации, които са си затваряли очите и един инвеститор, който е бил свидетел по делото срещу Благомир Коцев. Това заяви пред БТВ бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Славов.

Според него именно заради това кметът на Варна Благомир Коцев и общината не трябва да се опаковат със скандала с "Баба Алино".

Вината е на ДНСК, общинските служби също са бездействали, допълни той.

"Да пратиш прокурори във Варна означава, че много не се доверяваш на районната прокуратура там. Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни. Отговорите трябва да ги дадат разследването и прокуратурата."

Според него казусът може да продължи с години.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вкк

    34 8 Отговор
    Той Коцев е ни чул, ни видял и естествено е невинен!!! Пълен цирк!!!

    10:51 24.06.2026

  • 2 ПеПеДеБерас

    10 16 Отговор
    Благо е невинен.

    Коментиран от #18, #20

    10:53 24.06.2026

  • 3 1234

    28 9 Отговор
    Не трябва защото е наш. Всички други са виновни. Егати държавата след като тоя е бил министър.

    10:57 24.06.2026

  • 4 Тити на Кака

    27 8 Отговор
    Гений Слав Гологлав: когато ние крадем, това означава, че се борим с корупцията! Когато другите крадат, това означава, че пречат на нашата борба!

    10:57 24.06.2026

  • 5 Така е

    22 6 Отговор
    Но типично за другарите , винаги някой да им е виновен ! А лъжата е в гена им . Както и мушенгиите им !

    10:58 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЙДЕ БЕ...?!

    15 7 Отговор
    Все едно Коцев ,да те гръмне и някой много акъллия,като теб да излезе и каже-
    ,,Коцев не бива да се опакова,с това убийство на Славов..."...?!

    11:01 24.06.2026

  • 8 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Апропо, нека осведомя любознателните тук: юридическият термин "опаковам" е част от речника на мутроюристите.

    11:07 24.06.2026

  • 9 КъсаПамет

    9 7 Отговор
    Болен Здрав Носи - стара поговрка, но ние в целия си преход носихме всички колонизатори от ЕС на гърба, само и само да не фалират.... плащаме на френски, немски, австрийски, чешки дружества за ток, вода, храна ... и това било нормално, че накрая те плащали 10% в/у 3% чиста печалба, която са обявили (разбира се 97% са скритите печалби) ... инеститори били: отбор мошеници ... сега и н аУкрайна ще плащаме да ни заграбва.

    11:07 24.06.2026

  • 10 паци

    7 3 Отговор
    пак ли ща опаковате "пеевски"? ще го опаковате ли-пеевски с "калашниците", с теди еврото, дето я били да взема кинти, а?

    11:11 24.06.2026

  • 11 Точен

    1 8 Отговор
    Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен, Коцев е невинен...

    Коментиран от #13, #14

    11:13 24.06.2026

  • 12 иван костов

    12 4 Отговор
    Славов е изключително нахален и нагъл соросоид! И Коцев и всичките ппдб/ЛГБТ са в центъра на Петрохан , баба Украина, доставчици на пици и т.н.

    11:13 24.06.2026

  • 13 Моарейн

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    И един мармот....

    11:15 24.06.2026

  • 14 Баш-Точен

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    Задай на навигацията си-,,гр.Раднево" и като отидеш,там има едно ,,заведение" за твоят случай...

    11:21 24.06.2026

  • 15 идиоти вън

    5 2 Отговор
    Е добре, няма да е пакетиран, но трябва да бъде опакован!!! Как им лъсва на педроханци оцапания от корупция (нека да са задни части за по-прилично на тяхното неприличие), спомнете си и записа за ,,топлите острови"!!!

    11:26 24.06.2026

  • 16 Голям го вади, ама мек

    7 2 Отговор
    "Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни."
    Танасе, какво трябва и какво не трябва няма ти да казваш! Ти къде си спал, нали беше някакъв зам., ама на кое и ти не помниш вече!

    11:28 24.06.2026

  • 17 хихи

    5 1 Отговор
    и двамата сте за хижа Петрохан..

    11:30 24.06.2026

  • 18 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПеПеДеБерас":

    девствен е! но Къде?

    11:31 24.06.2026

  • 19 Пеееали

    0 0 Отговор
    И на--циу--трепки пеедо----фили

    11:52 24.06.2026

  • 20 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПеПеДеБерас":

    Само Портних е виновен. Че орчт 1 година тръбата в езерото е спукана и излиза зарази Също!

    12:04 24.06.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Само са се разписвали, ама не ги опаковайте. А въпросният "инвеститор" се оказа, че не е свидетелствал срещу коця.

    12:09 24.06.2026

  • 22 Един

    1 0 Отговор
    Не може да обвинявате на Блажко. Той милият 3 години търсеше града на който е избран за кмет. Даже и в кафеза го търсеше. И накрая като го намери, толкова много документи за разписване имаше, че нямаше време да гледа кое законно и кое не.

    12:34 24.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове