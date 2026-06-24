Атанас Славов: Коцев не трябва да се опакова със скандала с "Баба Алино"

Имаме изникнало селище, имаме администрации, които са си затваряли очите и един инвеститор, който е бил свидетел по делото срещу Благомир Коцев. Това заяви пред БТВ бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Славов.
Според него именно заради това кметът на Варна Благомир Коцев и общината не трябва да се опаковат със скандала с "Баба Алино".
Вината е на ДНСК, общинските служби също са бездействали, допълни той.
"Да пратиш прокурори във Варна означава, че много не се доверяваш на районната прокуратура там. Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни. Отговорите трябва да ги дадат разследването и прокуратурата."
Според него казусът може да продължи с години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вкк
10:51 24.06.2026
2 ПеПеДеБерас
Коментиран от #18, #20
10:53 24.06.2026
3 1234
10:57 24.06.2026
4 Тити на Кака
10:57 24.06.2026
5 Така е
10:58 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЙДЕ БЕ...?!
,,Коцев не бива да се опакова,с това убийство на Славов..."...?!
11:01 24.06.2026
8 Тити на Кака
11:07 24.06.2026
9 КъсаПамет
11:07 24.06.2026
10 паци
11:11 24.06.2026
11 Точен
Коментиран от #13, #14
11:13 24.06.2026
12 иван костов
11:13 24.06.2026
13 Моарейн
До коментар #11 от "Точен":И един мармот....
11:15 24.06.2026
14 Баш-Точен
До коментар #11 от "Точен":Задай на навигацията си-,,гр.Раднево" и като отидеш,там има едно ,,заведение" за твоят случай...
11:21 24.06.2026
15 идиоти вън
11:26 24.06.2026
16 Голям го вади, ама мек
Танасе, какво трябва и какво не трябва няма ти да казваш! Ти къде си спал, нали беше някакъв зам., ама на кое и ти не помниш вече!
11:28 24.06.2026
17 хихи
11:30 24.06.2026
18 хихи
До коментар #2 от "ПеПеДеБерас":девствен е! но Къде?
11:31 24.06.2026
19 Пеееали
11:52 24.06.2026
20 Коста
До коментар #2 от "ПеПеДеБерас":Само Портних е виновен. Че орчт 1 година тръбата в езерото е спукана и излиза зарази Също!
12:04 24.06.2026
21 Анонимен
12:09 24.06.2026
22 Един
12:34 24.06.2026