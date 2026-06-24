Атанас Славов: Коцев не трябва да се опакова със скандала с "Баба Алино"

Имаме изникнало селище, имаме администрации, които са си затваряли очите и един инвеститор, който е бил свидетел по делото срещу Благомир Коцев. Това заяви пред БТВ бившият министър на правосъдието и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Славов.

Според него именно заради това кметът на Варна Благомир Коцев и общината не трябва да се опаковат със скандала с "Баба Алино".

Вината е на ДНСК, общинските служби също са бездействали, допълни той.

"Да пратиш прокурори във Варна означава, че много не се доверяваш на районната прокуратура там. Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни. Отговорите трябва да ги дадат разследването и прокуратурата."

Според него казусът може да продължи с години.