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Ива Лазарова: Новата ЦИК няма да има дълъг период с кредит на доверие

Ива Лазарова: Новата ЦИК няма да има дълъг период с кредит на доверие

24 Юни, 2026 12:36 588 10

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  • цик-
  • доверие

Няма достатъчно време да се върви към широк дебат по предлаганите изборни промени, смята председателят на Обществения съвет на ЦИК

Ива Лазарова: Новата ЦИК няма да има дълъг период с кредит на доверие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Има много задачи, много проблеми диагностицираха членовете на ЦИК по време на изслушването. Не чухме конкретни ангажименти, срокове и измерими цели. Предвид предстоящите след броени месеци президентски избори няма да има възможност да се възползват от дълъг период с кредит на доверие".

Това заяви пред БНР Ива Лазарова - председател на Обществения съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда, относно новия състав на Комисията, който вчера встъпи в длъжност. Първото заседание на новата ЦИК ще бъде днес от 14 часа.

"По време на изслушването на вече новата комисия чухме много по темата за професионализма на изборната администрация от самите тях. Част от членовете нямат сериозен предишен опит в изборната сфера. Но това, разбира се, не означава автоматично, че няма да се справят. Все пак обаче става все по-важен въпросът какъв капацитет ще изгради самата комисия, защото в последните години виждаме тревожна тенденция, че не се изграждат например постоянни експертни структури към ЦИК, които да съхраняват някакви знания и опит между отделните избори, а твърде много зависи от конкретния състав на ЦИК в дадения момент. А изборите са прекалено важен процес, за да може да разчитаме единствено на индивидуалния опит на членовете", коментира тя.

Според нея, ако новият състав на ЦИК наистина иска да покаже промяна, има няколко неща, които може да направи още в първия си месец, без да се изискват нито законови промени, нито допълнителен бюджет. Лазарова даде пример с това - всички обсъждания по време на заседанията да се провеждат при включени микрофони. Друг въпрос е този за публикуването на проектите за дневен ред достатъчно рано, така че всички заинтересовани страни да могат да ги проследят, допълни тя в предаването "Преди всички".

"По отношение на работните заседания на комисията - те са малко като "досиетата X". Те са тема, която рядко влиза в публичния дебат, но докато се говори за официалните заседания и на тях се обръща много внимание, реално голяма част от решенията се оформят още преди те да стигнат до гласуване в зала и подготовката на решенията остава в голяма степен невидима за обществото, а има задължение в Изборния кодекс да има информация, да е ясно какво се случва на тези работни заседания".

Медийните пакети също са тема, за която рядко се говори, отбеляза Ива Лазарова. И разясни:

"Само от 2021 година до последните през април тази година избори данните ни показват, че са похарчени близо 2,7 млн. евро под формата на тази държавна помощ, а има абонирани формации, които например не успяват да съберат дори толкова гласове, колкото подписи са имали в подкрепа на регистрацията си за участие на изборите. И тук тази ЦИК може да работи по отношение на създаването на публичен регистър за предстоящата изборна кампания, който в реално време да показва кой получава средствата, с кои медии се сключват договори, каква услуга се предоставя и на каква цена. Това е стъпка, която не изисква допълнителни ресурси. Това е информация, която ЦИК притежава във всяка една от кампаниите, защото те контролират разходването на тези средства".

По време на изслушването при президента всички членове заявиха желание да работят като единен орган, седящ над политическите дребнотемия и разправии, напомни Ива Лазарова и подчерта обаче, че назад във времето сме виждали как комисията често по-скоро защитава тяснопартийни интереси, отколкото да работи като единна институция.

Председателят на Обществения съвет на ЦИК наблегна и на обученията на членовете на секционните комисии:

"Важен въпрос е когато поставяш акцент в работата си върху обучението на членовете на СИК, като добро начало през 2026 г. е да започне наистина работа по създаване на такова обучително звено, а не само да се говори за необходимостта от създаването му. Предстои да видим. Има достатъчно време, ако през лятото работят по темата членовете на комисията, да се организират например едни по-добри обучителни материали, да се върне отново формата на по-дълги обучения, в които участват и самите членове на Централната избирателна комисия, да се помисли за някакво тестване на хората, които преминават тези обучения, създаване на бази данни с хора, които са преминали успешно подобно тестване".

Според Обществения съвет на ЦИК няма достатъчно време да се върви към широк дебат по предлаганите изборни промени и няма време да се гради отново доверие:

"Не считаме, че ще има време, в което да могат да бъдат обсъдени спокойно предстоящи промени в Изборния кодекс, което би било отново проблем и би изглеждало на обществото като стъпка, в която просто политическите формации искат да потърсят един по-изгоден за тях резултат, например на президентските избори".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Новата ЦИК надали ще просъществува още дълго, преди Радевисти да обявят еднопартийна система.

    12:38 24.06.2026

  • 2 Въй

    0 3 Отговор
    Новата ЦвИК няма да има много дълъг период с "Вземете си кредит на доверие!".

    12:42 24.06.2026

  • 3 Истината Е !

    1 0 Отговор
    Че този Изборен Модел ! ъ

    Е Немеродавен !

    И Трябва да се Заличи !

    12:50 24.06.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор
    Ще ще...сравнено с преди ще са 200% удобрение......

    12:51 24.06.2026

  • 5 въпросче

    0 2 Отговор
    Новата ЦИК събира ли най-добрите комици в България? Като Ванката и Андрейчо.

    12:53 24.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    Коментиран от #8

    12:54 24.06.2026

  • 7 тиририрам

    1 0 Отговор
    Старата имаше ли доверие?

    13:09 24.06.2026

  • 8 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тези си правеха каквото си искат, което налага както забрана за подвизаващи се калинки с по няколко мандата там, така и промени в закона, с които да изпълняват решенията на Конституционния съд, без да ги тълкуват.

    13:15 24.06.2026

  • 9 Шапкаря

    2 0 Отговор
    Много институт, много умник! Всички съветват малко от тях работят.

    13:21 24.06.2026

  • 10 НЕ СИ СЛУШАЛА ВНИМАТЕЛНО

    1 0 Отговор
    ИСКАШ ДА ТИ ГО СДЪВЧАТ ЗА ПО-ЛЕСНО АМВАНЕ

    13:49 24.06.2026

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