Гастрономията като основен инструмент на дипломацията (ВИДЕО+СНИМКИ)

Светът днес е изправен пред редица предизвикателства – от климатични промени, през недостиг на питейна вода и храни, до войни. Борбата с климатичните изменения и глобалното затопляне е ежедневна. Войните, за съжаление, вече са неизменна част от новинарския поток, а храната – тя е основната част от нашия живот. Колкото по-чиста и екологична е тя, толкова по-здрав е човек.

През 2016 г. Организацията на обединените нации (ООН) определя 18 юни като Ден на устойчивата гастрономия. Целта е не само всяка нация да споделя вкуса и кулинарните си традиции, но и как потреблението на храна въздейства върху околната среда, икономика и общество като цяло. Устойчивата гастрономия има за цел да увеличи използването на местни и сезонни продукти, да намали количеството изхвърлена храна (бел. ред. близо 30% от произведената храна в света се губи или изхвърля), да подкрепи земеделието и рибарството (бел. ред. над 80% от световните хранителни нужди се осигуряват от растения), да съхрани традиционните кулинарни практики и не на последно място да насърчи здравословното и балансирано хранене.

Редица държави честват Деня на устойчивата гастрономия като представят свои традиционни ястия в други държави. Така беше и с посолството на Азербайджан в София. Н. Пр. Елмар Маммадов, посланик на Р Азербайджан в България събра представители на държавни институции, местни власти, академични среди, секторите на туризма, селското стопанство, околната среда, хотелиерството и гастрономията, представители на медиите от Азербайджан и България, както и международни организации на дискусия относно съвременните подходи към устойчивите хранителни системи. Бяха представени богатите кулинарни традиции на Азербайджан, много елементи от които са вписани в представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.

Посланик Мамедов говори за дълбоката връзка между кулинарните традиции, културното наследство и устойчивото развитие. Богатото кулинарно наследство на Азербайджан се основава на ценности, които отразяват хармонията между хората, културата и природната среда. Посланикът отбеляза, че принципи като уважение към природата, използване на сезонни продукти, опазване на биоразнообразието и отговорно използване на природните ресурси са живи в азербайджанската кухня от векове.

Елмар Мамедов заяви, че устойчивата гастрономия е в съответствие с целите на Инициативата за климатична хармония на фермерите COP29, която беше представена от Азербайджан в рамките на председателството на COP29. Той подчерта значението на обявяването на 2026 г. от ООН за Международна година на жените фермери и специално отбеляза приноса на жените за селското стопанство и продоволствената сигурност.

На събитието преподавателят от Пловдивския университет по хранителни технологии Хафиза Фидан информира за съвременните подходи за устойчиво производство и консумация на храни.

Дискусията беше последвана от дегустация на традиционна азербайджанска кухня, включваща национални ястия и десерти, включително Шах Плов, Долма, Салата Мангал, Дограмач, Пахлава, Шекербура и други деликатеси.

„Кухнята на Азербайджан е много богата и обединява различни вкусове. Част от представените блюда, са включени в списъка на ЮНЕСКО. Едно от тях е „Долма“, което наподобява българската сарма“, каза по време на представянето София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Свети Климент Охридски”. Ползват се и различни видове зелени листа, освен лозовите, според сезона.

Кулминацията на ястията беше „Шах Плов“. Нарича се така, тъй като самата му форма прилича на корона. При разрязването му наподобява цвете, което се разлиства. Съдържа ориз басмати, месо – агнешко и телешко, сухи плодове, кестени. „Шах Плов се слага на трапезата на всяко едно голямо събитие – сватба, официално посрещане на гости. Това е уважение и любов към хората“, поясни Митреска.

Не на последно място на събитието беше отбелязана и важната роля на гастрономията за развитието на културната дипломация и укрепването на връзките между народите на България и Азербайджан.