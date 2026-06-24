Мартин Димитров за предложения Бюджет 2026: Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Виденов

„Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България“.“

Така народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров коментира представените от финансовия министър първи данни за държавния бюджет за 2026 г. Димитров е категоричен, че това е резултат от факта, че управляващите не представят достатъчно амбициозни мерки за съкращаване на разходите. „Няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма план за действие и реформи.“

Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. „За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта, че само преди половин година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и свалиха правителството на Росен Желязков, а една от основните причини за това беше безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС.

„На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме. Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото“, заяви Мирчев.