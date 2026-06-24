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Мартин Димитров за предложения Бюджет 2026: Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Виденов

Мартин Димитров за предложения Бюджет 2026: Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Виденов

24 Юни, 2026 21:10 1 168 49

  • мартин димитров-
  • дефицит-
  • жан виденов-
  • опасна плоскост

 След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България“, коментира депутатът от "Демократична България"

Мартин Димитров за предложения Бюджет 2026: Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Виденов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България“.“
Така народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров коментира представените от финансовия министър първи данни за държавния бюджет за 2026 г. Димитров е категоричен, че това е резултат от факта, че управляващите не представят достатъчно амбициозни мерки за съкращаване на разходите. „Няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма план за действие и реформи.“
Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. „За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта, че само преди половин година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и свалиха правителството на Росен Желязков, а една от основните причини за това беше безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС.
„На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме. Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото“, заяви Мирчев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тер

    32 6 Отговор
    Дивия капитализъм, може да се пребори само с див социализъм.

    21:13 24.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    34 7 Отговор
    И ти си виновен за тоя дефицит!

    21:13 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рени

    26 2 Отговор
    Господи, Господи, колко много измет има в Парламента! Най-вероятно са към 75%!!!

    Коментиран от #8

    21:15 24.06.2026

  • 6 народен съд за изменниците

    43 6 Отговор
    Голямата измама еврозона с фалшиви данни.Довела до най големия обир на население и държава ,резерви в цялата история на България.

    Коментиран от #20

    21:16 24.06.2026

  • 7 щом всички ревнаха

    21 13 Отговор
    значи че бюджета е супер

    21:17 24.06.2026

  • 8 Много Голям !

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рени":

    Оптимист !

    Си !

    21:17 24.06.2026

  • 9 Варна

    28 7 Отговор
    Познавате ли щатният Депутат Мартин,а знаете ли защо е така ? Така е защото е некадърник,пед.... лъжец и крадец без нито един ден трудов стаж !

    21:18 24.06.2026

  • 10 До сега !

    17 1 Отговор
    Никой !

    Не Е Предложил !

    Нещо !

    Съществено !

    21:18 24.06.2026

  • 11 една поправка

    18 4 Отговор
    Признат дефицид от 5.7% не е имало от тогава.
    А реален....

    21:19 24.06.2026

  • 12 Нас ни бОли Фара,

    12 7 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    21:20 24.06.2026

  • 13 Голям

    17 20 Отговор
    Оказва се че Румен Радев и "Прогресивна България" са изключително и само от некадърни хора, които нямат опит, познания и никаква идея как да управляват България.

    Радев, вие сте абсолютен аматьор и лаик в това да се управлявате държава, като България... нямате нито качествата за това, нито някаква идея как да го сторите (изключвам руските ви наставления от руското посолство) никога не съм гласувал за вас и няма да гласувам... аз за боклуци не гласувам и така са голяма част от българите.

    21:22 24.06.2026

  • 14 Фъфел

    16 6 Отговор
    Още един "гений" с коментар.

    21:27 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имам предчувствието

    16 14 Отговор
    Че Радев, който няма компетентността да ръководи правителство и партия, бил е генерал без война, държавен глава без отговорности и с набързо събраните от кол и въже съпартийци, депутати и министри ще повтори политическия успех на Жан Виденов.

    21:31 24.06.2026

  • 17 тука има, тука нема...

    9 3 Отговор
    Всичко върви по план!

    21:31 24.06.2026

  • 18 Хмм

    12 5 Отговор
    ами като вашето служебно правителство е оглозгало хазната само за няколко месеца, теглило е заем колкото тавана на дълга, заемът който ще тегли Радев е двойно по-малък от този на борисов

    21:34 24.06.2026

  • 19 Рундьо Радев е герой:

    10 12 Отговор
    държавата фалира той.
    Скоро всичките копейки
    ще си сложат тюбетейки.
    Заблудени възрожденци
    ще дрънчат със празни менци.
    Прогресивните дебили
    ще напънат всички сили
    да работят за регреса
    зарад Мунчо Мракобеса.
    Спортисти ни кроят бюджета,
    мутреси ни оправят кмета,
    гълъбчета лекокрили
    са с бояришник препили.
    Русофили с русофоби:
    Рундьо всички ще загроби.

    21:38 24.06.2026

  • 20 Анонимен

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "народен съд за изменниците":

    Народен съд за теб и тези които фабрикуват гнусните лъжи срещу държавата ни Кога ти и такива като теб разпространители на лъжи ще и се търси отговорност Малоумници еврозона е тук разберете го и спрете да пишете простащините си

    21:39 24.06.2026

  • 21 Копейка, от най-верните

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Точно вие ни":

    И Митрофанова така ни каза да казваме.

    21:42 24.06.2026

  • 22 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Точно вие ни":

    До това дередже ни докара първо тиквата от Банкя с раздуване на администрацията и повишаване силовите заплати и тия на администрацията и ф -16..... После дойде кокорчо и той вземаше заеми да повишава заплати..... Паралелно с това служебните кабинети на леьотчика и на недоразуменията буля Гюрова и буля Желязкова продължаваха да ни заробват..... Сега народа гласува за месията, който ще ни зароби с 3 милиарда и 262 милиона еВраци заем за отбраната по програма saff, който ще плащаме 55 години..... Та както се казва честито на печелившите..... Още преди изборите писах, че съжалявам тия, които ще гласуват за Радев и като гледам бюджета му излиза ,че съм прав, да не говоря че не си мръдна за тия два месеца да намали държавна в администрация с големите заплати..... По всичко личи, ще влизаме в спиралата на заемите и както казваше Жорж Ганчев-Бог да пази България, но като гледам какви неграмотници не управляват последните години е сигурно че и Господ няма да може да ни помогне....

    21:42 24.06.2026

  • 23 А приходи

    2 6 Отговор
    от мита и акцизи на внос от Турция и Китай ще има ли?

    21:50 24.06.2026

  • 24 Тити

    6 5 Отговор
    Вервайтв му Радев ще ни оправи за 800 дни.

    21:54 24.06.2026

  • 25 Спаз

    9 5 Отговор
    Гумен Гадев толкова си може. Ако някой3е очаквал друго от 4орапа много е сбъркал..

    21:57 24.06.2026

  • 26 Да бе

    6 2 Отговор
    Тези от сектата на костов от седмия ден не спряха да реват заедно с биков от герб. Защо не се земат с цунки? Сглобкаджии, само за едни кинти се ожениха с герб. Е. след герб/нн/пп/дб последва потоп. Защо сега костов (разбирай дб) трябва да се ляля срещу някой, който се стреми да оправи бакиите на окрадената от герб/нн държава?

    21:58 24.06.2026

  • 27 ЩО ЗА БОК ЛУЦИ ..............

    10 3 Отговор
    .......АБЕ ФЪФ ЛЬООООО, ВСИЧКИТЕ ДО СЕГА ЩАВЕХТЕ НАРОД И ДЪРЖАВА , ДОЙДЕ ЕДИН НОР МАЛЕН И ВСИЧКИ В ХОР РЕВНАХТЕ ЩОТО НЕМА ВЕЧЕ ДА ЛАПКАТЕ

    Коментиран от #33

    21:58 24.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нещастник

    4 1 Отговор
    Всичко се дължи на крадливото ви управление

    22:07 24.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Няма нормален военен комунист,

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "ЩО ЗА БОК ЛУЦИ ..............":

    ти изтрещя ли ве?!

    Коментиран от #36

    22:09 24.06.2026

  • 34 Браво Радев

    4 0 Отговор
    Закривай свинарника

    22:10 24.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Верно нема

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Няма нормален военен комунист,":

    Дедо ти е ненормален комунист и ти отрочето педруханец

    Коментиран от #38

    22:12 24.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ясновидката ти е повредена,

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Верно нема":

    руски педофиле. Не улучваш. Крив мерник?
    Стига сте крали украинчета заради идола си Хаяско.

    22:14 24.06.2026

  • 39 Сравнението с Ж.Виденов е силно неудачно

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Точно вие ни":

    Един от най- принципните премиери , който не е теглил нито $1 дълг , нито е продал независимостта на страната ни.

    22:16 24.06.2026

  • 40 Е па защо, батка?

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тук е свобода на словото. Защо само вие, крадците на кРадев и на Коцето, трябва да се обаждате? Тук не ти е Русия. Ако много знаеш, ще ти спрем интернета. Искаш?

    Коментиран от #48

    22:17 24.06.2026

  • 41 Бaлхар от северозапада

    3 1 Отговор
    Marтин40 ако не е депутат ще умре от глад. Той негодникът беше против атомната централа, оти имаме си ток достатъчно. Делиорманският цървул, чепик няма да стане и още повече икономист

    22:20 24.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Най-много се крадеше през соца, особено

    2 5 Отговор
    в родната казарма. Откъдето произлиза Радев. Що вили/къщи на генерали и партийни секретари се построиха безплатно с труда на редниците и с крадени материали. Всичко се "бракуваше" и крадеше.

    Коментиран от #45

    22:23 24.06.2026

  • 44 Който крал - крал

    2 3 Отговор
    Копейките се възмущават от чиста завист към по-изпеченоте крадци от тях.
    Но кРадев слага всички в джоба си.
    Направо е рафиниран с Боташа.

    22:26 24.06.2026

  • 45 Да де,

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Най-много се крадеше през соца, особено":

    Ама всички крадяха и пак имаше. Защото крадяха само това което им е необходимо в момента. Сега тези дето крадат не са и на половина от тези в соца, но крадат всичко до което могат да се докопат, дори и да не им е нужно. По време на соца всеки крадеше минимални количества от това с което работеше, Кой торба цимент, кой два болта с гайки, кой една или две осветителни крушки, а сега всички крадат само пари и то от общата хазна, а най много тези които не внасят нищо там.

    22:36 24.06.2026

  • 46 Жан Бойко

    0 1 Отговор
    Не е имало ли !?? От 6 години правите фокуси с бюджета . Но го виждате когато не сте на власт . 5000 евро минимална работна заплата ! Веднага !!
    Вашата мам! а

    22:44 24.06.2026

  • 47 Интересно ми е ако на власт бяха ППДБ

    1 1 Отговор
    Точно те започнаха да вземат заеми а най много заеми изтеглиха миналата година правителството което вкара България в еврозоната без да пита народа и после народа го свали.

    22:52 24.06.2026

  • 48 И как ще стане това

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Е па защо, батка?":

    Имаш ли представа от къде идва тока?

    22:57 24.06.2026

  • 49 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Наглец. Вие имате голям принос за това.

    22:58 24.06.2026

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