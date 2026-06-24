Мартин Димитров за предложения Бюджет 2026: Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Виденов

„Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от „Прогресивна България“.“
Така народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров коментира представените от финансовия министър първи данни за държавния бюджет за 2026 г. Димитров е категоричен, че това е резултат от факта, че управляващите не представят достатъчно амбициозни мерки за съкращаване на разходите. „Няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма план за действие и реформи.“
Според съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов единствените реформи, които управляващите предлагат, са тези, които предложи опозицията, свързани с плащането на осигуровките от държавните служители. „За сметка на това още от 1 август се натоварва бизнесът с увеличение на максималния осигурителен доход.“
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта, че само преди половин година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и свалиха правителството на Росен Желязков, а една от основните причини за това беше безумният бюджет на ГЕРБ и ДПС.
„На последвалите избори Румен Радев получи огромна подкрепа и сериозен мандат за адекватна икономическа и бюджетна политика. Нищо подобно не виждаме. Най-добрата година за смели реформи е първата година от всяко управление. Вместо реформи, виждаме още от същото“, заяви Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тер
21:13 24.06.2026
3 az СВО Победа 81
21:13 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рени
Коментиран от #8
21:15 24.06.2026
6 народен съд за изменниците
Коментиран от #20
21:16 24.06.2026
7 щом всички ревнаха
21:17 24.06.2026
8 Много Голям !
До коментар #5 от "Рени":Оптимист !
Си !
21:17 24.06.2026
9 Варна
21:18 24.06.2026
10 До сега !
Не Е Предложил !
Нещо !
Съществено !
21:18 24.06.2026
11 една поправка
А реален....
21:19 24.06.2026
12 Нас ни бОли Фара,
21:20 24.06.2026
13 Голям
Радев, вие сте абсолютен аматьор и лаик в това да се управлявате държава, като България... нямате нито качествата за това, нито някаква идея как да го сторите (изключвам руските ви наставления от руското посолство) никога не съм гласувал за вас и няма да гласувам... аз за боклуци не гласувам и така са голяма част от българите.
21:22 24.06.2026
14 Фъфел
21:27 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имам предчувствието
21:31 24.06.2026
17 тука има, тука нема...
21:31 24.06.2026
18 Хмм
21:34 24.06.2026
19 Рундьо Радев е герой:
Скоро всичките копейки
ще си сложат тюбетейки.
Заблудени възрожденци
ще дрънчат със празни менци.
Прогресивните дебили
ще напънат всички сили
да работят за регреса
зарад Мунчо Мракобеса.
Спортисти ни кроят бюджета,
мутреси ни оправят кмета,
гълъбчета лекокрили
са с бояришник препили.
Русофили с русофоби:
Рундьо всички ще загроби.
21:38 24.06.2026
20 Анонимен
До коментар #6 от "народен съд за изменниците":Народен съд за теб и тези които фабрикуват гнусните лъжи срещу държавата ни Кога ти и такива като теб разпространители на лъжи ще и се търси отговорност Малоумници еврозона е тук разберете го и спрете да пишете простащините си
21:39 24.06.2026
21 Копейка, от най-верните
До коментар #1 от "Точно вие ни":И Митрофанова така ни каза да казваме.
21:42 24.06.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "Точно вие ни":До това дередже ни докара първо тиквата от Банкя с раздуване на администрацията и повишаване силовите заплати и тия на администрацията и ф -16..... После дойде кокорчо и той вземаше заеми да повишава заплати..... Паралелно с това служебните кабинети на леьотчика и на недоразуменията буля Гюрова и буля Желязкова продължаваха да ни заробват..... Сега народа гласува за месията, който ще ни зароби с 3 милиарда и 262 милиона еВраци заем за отбраната по програма saff, който ще плащаме 55 години..... Та както се казва честито на печелившите..... Още преди изборите писах, че съжалявам тия, които ще гласуват за Радев и като гледам бюджета му излиза ,че съм прав, да не говоря че не си мръдна за тия два месеца да намали държавна в администрация с големите заплати..... По всичко личи, ще влизаме в спиралата на заемите и както казваше Жорж Ганчев-Бог да пази България, но като гледам какви неграмотници не управляват последните години е сигурно че и Господ няма да може да ни помогне....
21:42 24.06.2026
23 А приходи
21:50 24.06.2026
24 Тити
21:54 24.06.2026
25 Спаз
21:57 24.06.2026
26 Да бе
21:58 24.06.2026
27 ЩО ЗА БОК ЛУЦИ ..............
Коментиран от #33
21:58 24.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нещастник
22:07 24.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Няма нормален военен комунист,
До коментар #27 от "ЩО ЗА БОК ЛУЦИ ..............":ти изтрещя ли ве?!
Коментиран от #36
22:09 24.06.2026
34 Браво Радев
22:10 24.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Верно нема
До коментар #33 от "Няма нормален военен комунист,":Дедо ти е ненормален комунист и ти отрочето педруханец
Коментиран от #38
22:12 24.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ясновидката ти е повредена,
До коментар #36 от "Верно нема":руски педофиле. Не улучваш. Крив мерник?
Стига сте крали украинчета заради идола си Хаяско.
22:14 24.06.2026
39 Сравнението с Ж.Виденов е силно неудачно
До коментар #1 от "Точно вие ни":Един от най- принципните премиери , който не е теглил нито $1 дълг , нито е продал независимостта на страната ни.
22:16 24.06.2026
40 Е па защо, батка?
До коментар #35 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тук е свобода на словото. Защо само вие, крадците на кРадев и на Коцето, трябва да се обаждате? Тук не ти е Русия. Ако много знаеш, ще ти спрем интернета. Искаш?
Коментиран от #48
22:17 24.06.2026
41 Бaлхар от северозапада
22:20 24.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Най-много се крадеше през соца, особено
Коментиран от #45
22:23 24.06.2026
44 Който крал - крал
Но кРадев слага всички в джоба си.
Направо е рафиниран с Боташа.
22:26 24.06.2026
45 Да де,
До коментар #43 от "Най-много се крадеше през соца, особено":Ама всички крадяха и пак имаше. Защото крадяха само това което им е необходимо в момента. Сега тези дето крадат не са и на половина от тези в соца, но крадат всичко до което могат да се докопат, дори и да не им е нужно. По време на соца всеки крадеше минимални количества от това с което работеше, Кой торба цимент, кой два болта с гайки, кой една или две осветителни крушки, а сега всички крадат само пари и то от общата хазна, а най много тези които не внасят нищо там.
22:36 24.06.2026
46 Жан Бойко
Вашата мам! а
22:44 24.06.2026
47 Интересно ми е ако на власт бяха ППДБ
22:52 24.06.2026
48 И как ще стане това
До коментар #40 от "Е па защо, батка?":Имаш ли представа от къде идва тока?
22:57 24.06.2026
49 Снежанка Димитрова
22:58 24.06.2026