Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи за мотиви към закона., съобщават от Dariknews.bg.
Рамката предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г.
Планът залага свиване на дефицита до 3,8% от БВП през 2027 г. и до 3,0% през 2028 г. Дефицитът на сектор „Държавно управление" нараства до 5,4% от БВП през 2026 г. и се очаква да се консолидира до 3,9% през 2027 г. и 3,3% през 2028 г. Според мотивите рамката е съобразена с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Нарастването на дефицита през 2026 г. се обяснява главно с ефекта от структурното увеличение през предходните години на разходите за възнаграждения в публичния сектор и на социалните плащания.
Икономика и инфлация
Пролетната макроикономическа прогноза на министерството предвижда растеж от 2,6% през 2026 г. и по 2,5% през 2027 г. и 2028 г. Заради военния конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток през март се повишиха котировките на суровия петрол и природния газ. Средногодишната инфлация през 2026 г. се очаква да достигне 4,3% по ХИПЦ, а в края на годината потребителските цени да са с 5,2% по-високи на годишна база, при 3,5% към декември 2025 г. За 2027 г. се очаква средногодишна инфлация от 3,8%, която ще се забави до 2,5% през 2028 г.
Държавният дълг се предвижда да достигне 30,1% от БВП през 2026 г., 33,2% през 2027 г. и 35,2% през 2028 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.
Приходни мерки
Данъчните ставки остават без промяна. Максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро от 1 август 2026 г., а минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии се увеличават с 5% от същата дата. Винетните такси се увеличават с 30% от 1 август, а акцизният календар за тютюневите изделия се ускорява, с промяна на ставките също от 1 август.
В областта на хазарта се въвежда лицензионен режим за афилиейт операторите и двукомпонентна държавна такса върху комисионното им възнаграждение — годишна такса от 6000 евро и променлива част от 10% върху възнаграждението, обвързано с резултати.
Разходни мерки
За 2026 г. е приложена еднократна индексация от 5% на индивидуалните работни заплати в бюджетните организации, достигнати към 31 декември 2025 г. Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите, в сила от 1 септември 2026 г. (за четири месеца през 2026 г. и целогодишно за 2027–2028 г.), без да се намаляват достигнатите индивидуални основни заплати. От намалението са изключени общините, военнослужещите и служителите по специалните закони (МВР, ДАНС, НСО, разузнаването, изпълнение на наказанията), разпоредителите с делегиран бюджет и лечебните заведения.
Отпада ковид добавката към новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. Държавната субсидия за вероизповеданията се намалява от 10,2 евро на не по-малко от 7,7 евро на глас от 1 октомври, а субсидията за политическите партии — от 4,09 на 3,0 евро на глас от 30 април. Предвижда се и оптимизиране на текущите и капиталовите субсидии за БДЖ, НКЖИ, Български пощи и други.
Минималната работна заплата се запазва на нивото от 2026 г. Механизмът за определянето ѝ по чл. 244 от Кодекса на труда се преразглежда, като нов механизъм следва да бъде въведен през 2027 г.
Лични осигуровки за държавните служители и магистратите
Държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт започват поетапно да заплащат лични осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. съотношението между осигурителя и осигуреното лице ще е 80:20, разпределено по фондове. За фонд „Пенсии" при родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската от 14,8% се разпределя на 11,8% за работодателя и 3% за работника; за родените преди тази дата вноската е 19,8%, разпределена на 15,8% и 4%.
От 1 януари 2027 г. съотношението ще достигне размерите и съотношенията, валидни за останалите осигурени лица. От 2027 г. се предвижда разработването на подобен механизъм и за заетите по специалните закони, като Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили. За 2026 и 2027 г. за тези категории се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход.
Инвестиции
Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 9 360,6 млн. евро, от които 4 028,9 млн. евро с национално финансиране и 5 331,7 млн. евро с европейско финансиране, включително по Плана за възстановяване и устойчивост. За финансиране на мерки по Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени общо 70 168,8 хил. евро. Продължава разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти, за която през 2026 г. е разчетен ресурс от 1 108,0 млн. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Окончателно
Некадърници...
Коментиран от #2, #5, #21
21:34 24.06.2026
2 мунчо
До коментар #1 от "Окончателно":ще ви спася!
21:41 24.06.2026
3 Зеле
21:47 24.06.2026
4 Мимо
21:48 24.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Окончателно":Не само некадърници, но и неграмотници и лъжци.... Месията радев се оказа за тия два месеца хем неграмотен, хем лъжец, хем некадърник.... Честито на тия които гласуваха за него..... България влиза спиралата на заемите..... Сега по програма саff ще теглят 3 милиарда 261 милиона и 700 000 евро заем за оръжие, който заем наистина ще плащат нашите деца и внуци в продължение на 55 години..... Оставка на мунчо, но тя няма да реши тинята в кочината.....
Коментиран от #24
21:49 24.06.2026
6 Ужааас!
Жан Виденов ще ни се види светец.
Коментиран от #14
21:51 24.06.2026
7 Дефицит от 5,7%
Коментиран от #13
21:52 24.06.2026
8 Тити
21:52 24.06.2026
9 Студентите - революционери
Какво чакаш?
Айде всички пред Министерския съвет да сваляме Минчо!
Мухаха!
21:55 24.06.2026
10 Цървул
21:57 24.06.2026
11 Баба Ванга
21:58 24.06.2026
12 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на
Катастрофа. Това е бюджетът на управляващите.
Два месеца сглобяват този Франкенщайн.
Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.
За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.
Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример!
Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?
Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!
Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?
Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.
Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.
Коментиран от #17, #31
21:58 24.06.2026
13 Пени
До коментар #7 от "Дефицит от 5,7%":Идва Радева зима!
22:01 24.06.2026
14 Европеец
До коментар #6 от "Ужааас!":Той, Виденов не беше корумпиран и беше честен, но запада му спретна зърнената криза-българското майданче...
Коментиран от #26
22:04 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 5.7% дефицит предвижда крадеца Myнчo
До коментар #12 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на":Би бил оправдан подобен дефицит ако в бюджета не се предвиждат нови заробващи заеми! Защото разходите са двойно по големи от приходите в държавният бюджет. А вие още първите месеци взехте безумен дълг от 3.8 млрд евро ,над 7.5 млрд.лв.. А същевременно си вдигнахте депутстските заплати на основна 4980 евро с комисии,сътрудници над 6500 евро. А в същото време удряте обикновените хорица толкова тежко с данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури а вие сега не само не коригирате а им раздавате и милиони бонуси. Прави са всички че този бюджет е 3 пъти по смазващ за народа от проекто бюджета на правителството "Желязков" заради който гражданите пометоха предишното управление.
Коментиран от #19
22:13 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Поет не може да го каже по-красиво-
До коментар #1 от "Окончателно":"структурното увеличение през предходните години на разходите за възнаграждения в публичния сектор"
То хубаво , ама дълговете и инфлацита защо са за сметка на баламския сектор ?
22:24 24.06.2026
22 Давидан
22:25 24.06.2026
23 Мнение
22:25 24.06.2026
24 Контов
До коментар #5 от "Европеец":Програма -толкова , но всъщност към 7 милиарда и едни милиард и 400 милиона взеха. Още по-голямо папкане ще падне. И хотел с три водопада и един вулкан ще си направят даже. А шосетата на Турците да ни скубят с такси ,щото няма пари за Боташ. Все едно аз и ти сме подписвали. Нещастие ,че сме родени тук .
22:29 24.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Африканец
До коментар #14 от "Европеец":Не Европейци , а неговите червени другари настоящи вождове на олигархичните родове . Те с куфари пари изкупуваха евтино житото и после го вкараха обратно цяло или преработено като скъп внос. Разходиха го с едни кораби и тирове из съседни държави и морета. Но , пак си бяха техните червени мутри. Сега същите имат и власт и се стремят към цялата такава възможна. за това е виновен крадливия Бойко и брат му Шо-Ши. Заради техните негодници и техните кражби хората гласуваха за този . номенклатурата на ГЕРБ-НН съсипа България и с Радев я довършва. Жална му майка на този който остане .
22:36 24.06.2026
27 Въпрос
22:36 24.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЛЕКАРСТВОТО Е ЕДНО
22:38 24.06.2026
30 Калин
22:43 24.06.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на":И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
22:51 24.06.2026