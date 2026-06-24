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Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

24 Юни, 2026 21:30 1 142 31

  • министерство на финансите-
  • публикуване-
  • проектобюджет 2026

Рамката предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи за мотиви към закона., съобщават от Dariknews.bg.

Рамката предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г.

Планът залага свиване на дефицита до 3,8% от БВП през 2027 г. и до 3,0% през 2028 г. Дефицитът на сектор „Държавно управление" нараства до 5,4% от БВП през 2026 г. и се очаква да се консолидира до 3,9% през 2027 г. и 3,3% през 2028 г. Според мотивите рамката е съобразена с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Нарастването на дефицита през 2026 г. се обяснява главно с ефекта от структурното увеличение през предходните години на разходите за възнаграждения в публичния сектор и на социалните плащания.

Икономика и инфлация

Пролетната макроикономическа прогноза на министерството предвижда растеж от 2,6% през 2026 г. и по 2,5% през 2027 г. и 2028 г. Заради военния конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток през март се повишиха котировките на суровия петрол и природния газ. Средногодишната инфлация през 2026 г. се очаква да достигне 4,3% по ХИПЦ, а в края на годината потребителските цени да са с 5,2% по-високи на годишна база, при 3,5% към декември 2025 г. За 2027 г. се очаква средногодишна инфлация от 3,8%, която ще се забави до 2,5% през 2028 г.

Държавният дълг се предвижда да достигне 30,1% от БВП през 2026 г., 33,2% през 2027 г. и 35,2% през 2028 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Приходни мерки

Данъчните ставки остават без промяна. Максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро от 1 август 2026 г., а минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии се увеличават с 5% от същата дата. Винетните такси се увеличават с 30% от 1 август, а акцизният календар за тютюневите изделия се ускорява, с промяна на ставките също от 1 август.

В областта на хазарта се въвежда лицензионен режим за афилиейт операторите и двукомпонентна държавна такса върху комисионното им възнаграждение — годишна такса от 6000 евро и променлива част от 10% върху възнаграждението, обвързано с резултати.

Разходни мерки

За 2026 г. е приложена еднократна индексация от 5% на индивидуалните работни заплати в бюджетните организации, достигнати към 31 декември 2025 г. Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите, в сила от 1 септември 2026 г. (за четири месеца през 2026 г. и целогодишно за 2027–2028 г.), без да се намаляват достигнатите индивидуални основни заплати. От намалението са изключени общините, военнослужещите и служителите по специалните закони (МВР, ДАНС, НСО, разузнаването, изпълнение на наказанията), разпоредителите с делегиран бюджет и лечебните заведения.

Отпада ковид добавката към новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. Държавната субсидия за вероизповеданията се намалява от 10,2 евро на не по-малко от 7,7 евро на глас от 1 октомври, а субсидията за политическите партии — от 4,09 на 3,0 евро на глас от 30 април. Предвижда се и оптимизиране на текущите и капиталовите субсидии за БДЖ, НКЖИ, Български пощи и други.

Минималната работна заплата се запазва на нивото от 2026 г. Механизмът за определянето ѝ по чл. 244 от Кодекса на труда се преразглежда, като нов механизъм следва да бъде въведен през 2027 г.

Лични осигуровки за държавните служители и магистратите

Държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт започват поетапно да заплащат лични осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. съотношението между осигурителя и осигуреното лице ще е 80:20, разпределено по фондове. За фонд „Пенсии" при родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската от 14,8% се разпределя на 11,8% за работодателя и 3% за работника; за родените преди тази дата вноската е 19,8%, разпределена на 15,8% и 4%.

От 1 януари 2027 г. съотношението ще достигне размерите и съотношенията, валидни за останалите осигурени лица. От 2027 г. се предвижда разработването на подобен механизъм и за заетите по специалните закони, като Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили. За 2026 и 2027 г. за тези категории се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход.

Инвестиции

Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 9 360,6 млн. евро, от които 4 028,9 млн. евро с национално финансиране и 5 331,7 млн. евро с европейско финансиране, включително по Плана за възстановяване и устойчивост. За финансиране на мерки по Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени общо 70 168,8 хил. евро. Продължава разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти, за която през 2026 г. е разчетен ресурс от 1 108,0 млн. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окончателно

    29 5 Отговор
    погребаха България.
    Некадърници...

    Коментиран от #2, #5, #21

    21:34 24.06.2026

  • 2 мунчо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Окончателно":

    ще ви спася!

    21:41 24.06.2026

  • 3 Зеле

    7 11 Отговор
    Как така нито един от Жълтопаветните лумпени не замина за Краматорск да воюва за средна украински заплата ,а ще е принуден да седи в България на замразена минимална заплата от 630€

    21:47 24.06.2026

  • 4 Мимо

    23 1 Отговор
    Реалните лапачи на държавна пара с увлечение от по 70-90 % - МВР и силовите структури пак остават в сянка за "затягане на коланите" отново ще го отгладува редовия бачкатор....

    21:48 24.06.2026

  • 5 Европеец

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Окончателно":

    Не само некадърници, но и неграмотници и лъжци.... Месията радев се оказа за тия два месеца хем неграмотен, хем лъжец, хем некадърник.... Честито на тия които гласуваха за него..... България влиза спиралата на заемите..... Сега по програма саff ще теглят 3 милиарда 261 милиона и 700 000 евро заем за оръжие, който заем наистина ще плащат нашите деца и внуци в продължение на 55 години..... Оставка на мунчо, но тя няма да реши тинята в кочината.....

    Коментиран от #24

    21:49 24.06.2026

  • 6 Ужааас!

    21 2 Отговор
    Гааах ти некадърниците!
    Жан Виденов ще ни се види светец.

    Коментиран от #14

    21:51 24.06.2026

  • 7 Дефицит от 5,7%

    16 2 Отговор
    означава, че дългът, който Радю планира да изтегли, няма да стигне! Ще трябва още!

    Коментиран от #13

    21:52 24.06.2026

  • 8 Тити

    16 2 Отговор
    Този бюджет е пълна пародия.

    21:52 24.06.2026

  • 9 Студентите - революционери

    11 2 Отговор
    са във ваканция и са в София, времето е хубаво, бюджетът е скандален, Кокор, защо не вдигаш бунтове пак бе?

    Какво чакаш?

    Айде всички пред Министерския съвет да сваляме Минчо!
    Мухаха!

    21:55 24.06.2026

  • 10 Цървул

    13 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    21:57 24.06.2026

  • 11 Баба Ванга

    14 1 Отговор
    преди години предрече: "гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    21:58 24.06.2026

  • 12 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на

    13 1 Отговор
    Myнчo-

    Катастрофа. Това е бюджетът на управляващите.

    Два месеца сглобяват този Франкенщайн.

    Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.

    За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.

     Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример! 

    Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?

    Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!

    Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
    И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?

    Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.

    Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.

    Коментиран от #17, #31

    21:58 24.06.2026

  • 13 Пени

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дефицит от 5,7%":

    Идва Радева зима!

    22:01 24.06.2026

  • 14 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ужааас!":

    Той, Виденов не беше корумпиран и беше честен, но запада му спретна зърнената криза-българското майданче...

    Коментиран от #26

    22:04 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 5.7% дефицит предвижда крадеца Myнчo

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на":

    Би бил оправдан подобен дефицит ако в бюджета не се предвиждат нови заробващи заеми! Защото разходите са двойно по големи от приходите в държавният бюджет. А вие още първите месеци взехте безумен дълг от 3.8 млрд евро ,над 7.5 млрд.лв.. А същевременно си вдигнахте депутстските заплати на основна 4980 евро с комисии,сътрудници над 6500 евро. А в същото време удряте обикновените хорица толкова тежко с данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури а вие сега не само не коригирате а им раздавате и милиони бонуси. Прави са всички че този бюджет е 3 пъти по смазващ за народа от проекто бюджета на правителството "Желязков" заради който гражданите пометоха предишното управление.

    Коментиран от #19

    22:13 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Поет не може да го каже по-красиво-

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Окончателно":

    "структурното увеличение през предходните години на разходите за възнаграждения в публичния сектор"
    То хубаво , ама дълговете и инфлацита защо са за сметка на баламския сектор ?

    22:24 24.06.2026

  • 22 Давидан

    4 0 Отговор
    Утрепахте народа си . Герб на кубик . Олигархията се бори точно с вдигане 30 % на винетки такси и тол такси. И майчинските и детските и пенсиите за старост много вдигнахте. Да вземете изобщо да ги премахнете та да си замразите по-високи парламентарни и номенклатурни заплати. Съдебна реформа ,престъпници ,олигархия с недоказани средства и екскурзии постоянни за наша сметка . Това Държава не става. И тези комунистически отрочета излъгаха както всички предишни. Хипер инфлация с колко нули в Евро банкноти ще оправяте ? А ще напечата ли Европа нови банкноти специално за Вас . Как нямате срама ,бе ? Пътища като в Африка и дълбока Руска Азия , а такси колкото в Австрия ,Италия и Хърватска . За сега . И пътища на Турците ще давате ние да им плащаме. Връщайте всички взети до сега пари щом с това си признавате ,че нищо не сте направили от кражби и некадърност ,крадци . И президентка искат да слагат . Кусур им е . След една седмица си вище пак стъкмистическата статистика и да платите на телевизиите за пиар. Не сте по-доло от досегашните или сте . Ще видим.

    22:25 24.06.2026

  • 23 Мнение

    11 0 Отговор
    Протести! Протести! Протести срещу лапачите! Няма нищо хубаво да направят, всичко е предвидено за да стовари върху гърба на онеправданите. Намек няма за реформите. До смърт ще пазят ББ, олигарсите и модела за кражбите Да си ходят некадърниците

    22:25 24.06.2026

  • 24 Контов

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Програма -толкова , но всъщност към 7 милиарда и едни милиард и 400 милиона взеха. Още по-голямо папкане ще падне. И хотел с три водопада и един вулкан ще си направят даже. А шосетата на Турците да ни скубят с такси ,щото няма пари за Боташ. Все едно аз и ти сме подписвали. Нещастие ,че сме родени тук .

    22:29 24.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Африканец

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Не Европейци , а неговите червени другари настоящи вождове на олигархичните родове . Те с куфари пари изкупуваха евтино житото и после го вкараха обратно цяло или преработено като скъп внос. Разходиха го с едни кораби и тирове из съседни държави и морета. Но , пак си бяха техните червени мутри. Сега същите имат и власт и се стремят към цялата такава възможна. за това е виновен крадливия Бойко и брат му Шо-Ши. Заради техните негодници и техните кражби хората гласуваха за този . номенклатурата на ГЕРБ-НН съсипа България и с Радев я довършва. Жална му майка на този който остане .

    22:36 24.06.2026

  • 27 Въпрос

    2 0 Отговор
    ЗАЩО силовите ведомства - МВР, МО , съдебната власт остават извън всякакви рестрикции и ограничения????? ЗАЩО??? Като говорим за наистина реформи, а не това активно мероприятие за пред хората с местене на едни и същи пари от джоб в джоб, което ще бъде компенсирано с вдигане отново на заплатите, а отгоре на това ще се "мисли" за догодина да започне да се облагат и МВР - сега няма пипане , и няма и да има . СРАМ , СРАМ! Защо противопоставят хората едни на други по такъв долен начин? Защо така широко оповестява че държавните служители ще почват да внасят осигуровки, като не уточняват че въпросните ведомства остават извън тази практика? Дупката в бюджета дойде именно от безбожното раздуване на техните заплати през последните години, държавната администрация както я наричат навсякъде са със заплати от 1000 евро я малко отгоре, я малко отдолу. Тия с първата категория под пагоните - те катастрофираха държавата, и в същото време там няма да има по всичко личи абсолютно никакви реформи по никакъв начин. Това е повече от абсурдно.

    22:36 24.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЛЕКАРСТВОТО Е ЕДНО

    2 0 Отговор
    ДЕБЕЛА ТОЯГА ПО ИЗМАМНИЦИТЕ

    22:38 24.06.2026

  • 30 Калин

    1 0 Отговор
    И така резултата за Радевистите 1: на минус 100 % за хората . Освен това бих добавил и разрешението на общините да вдигнат данъците за имот чрез несправедливите по формирането си промили за това което дори не ползваш ,но просто го имаш. 400 -600 % по-високи в различните общини. Освен това и писаното по горе "данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури "

    22:43 24.06.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Калоян Методиев бивш шеф на кабинета на":

    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    22:51 24.06.2026

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