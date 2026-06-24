Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи за мотиви към закона., съобщават от Dariknews.bg.

Рамката предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г.

Планът залага свиване на дефицита до 3,8% от БВП през 2027 г. и до 3,0% през 2028 г. Дефицитът на сектор „Държавно управление" нараства до 5,4% от БВП през 2026 г. и се очаква да се консолидира до 3,9% през 2027 г. и 3,3% през 2028 г. Според мотивите рамката е съобразена с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Нарастването на дефицита през 2026 г. се обяснява главно с ефекта от структурното увеличение през предходните години на разходите за възнаграждения в публичния сектор и на социалните плащания.

Икономика и инфлация

Пролетната макроикономическа прогноза на министерството предвижда растеж от 2,6% през 2026 г. и по 2,5% през 2027 г. и 2028 г. Заради военния конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток през март се повишиха котировките на суровия петрол и природния газ. Средногодишната инфлация през 2026 г. се очаква да достигне 4,3% по ХИПЦ, а в края на годината потребителските цени да са с 5,2% по-високи на годишна база, при 3,5% към декември 2025 г. За 2027 г. се очаква средногодишна инфлация от 3,8%, която ще се забави до 2,5% през 2028 г.

Държавният дълг се предвижда да достигне 30,1% от БВП през 2026 г., 33,2% през 2027 г. и 35,2% през 2028 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Приходни мерки

Данъчните ставки остават без промяна. Максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро от 1 август 2026 г., а минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии се увеличават с 5% от същата дата. Винетните такси се увеличават с 30% от 1 август, а акцизният календар за тютюневите изделия се ускорява, с промяна на ставките също от 1 август.

В областта на хазарта се въвежда лицензионен режим за афилиейт операторите и двукомпонентна държавна такса върху комисионното им възнаграждение — годишна такса от 6000 евро и променлива част от 10% върху възнаграждението, обвързано с резултати.

Разходни мерки

За 2026 г. е приложена еднократна индексация от 5% на индивидуалните работни заплати в бюджетните организации, достигнати към 31 декември 2025 г. Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите, в сила от 1 септември 2026 г. (за четири месеца през 2026 г. и целогодишно за 2027–2028 г.), без да се намаляват достигнатите индивидуални основни заплати. От намалението са изключени общините, военнослужещите и служителите по специалните закони (МВР, ДАНС, НСО, разузнаването, изпълнение на наказанията), разпоредителите с делегиран бюджет и лечебните заведения.

Отпада ковид добавката към новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. Държавната субсидия за вероизповеданията се намалява от 10,2 евро на не по-малко от 7,7 евро на глас от 1 октомври, а субсидията за политическите партии — от 4,09 на 3,0 евро на глас от 30 април. Предвижда се и оптимизиране на текущите и капиталовите субсидии за БДЖ, НКЖИ, Български пощи и други.

Минималната работна заплата се запазва на нивото от 2026 г. Механизмът за определянето ѝ по чл. 244 от Кодекса на труда се преразглежда, като нов механизъм следва да бъде въведен през 2027 г.

Лични осигуровки за държавните служители и магистратите

Държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт започват поетапно да заплащат лични осигурителни вноски. От 1 август 2026 г. съотношението между осигурителя и осигуреното лице ще е 80:20, разпределено по фондове. За фонд „Пенсии" при родените след 31 декември 1959 г., които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската от 14,8% се разпределя на 11,8% за работодателя и 3% за работника; за родените преди тази дата вноската е 19,8%, разпределена на 15,8% и 4%.

От 1 януари 2027 г. съотношението ще достигне размерите и съотношенията, валидни за останалите осигурени лица. От 2027 г. се предвижда разработването на подобен механизъм и за заетите по специалните закони, като Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили. За 2026 и 2027 г. за тези категории се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход.

Инвестиции

Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 9 360,6 млн. евро, от които 4 028,9 млн. евро с национално финансиране и 5 331,7 млн. евро с европейско финансиране, включително по Плана за възстановяване и устойчивост. За финансиране на мерки по Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени общо 70 168,8 хил. евро. Продължава разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти, за която през 2026 г. е разчетен ресурс от 1 108,0 млн. евро.