Мнението на БСК и КНСБ за проектобюджет 2026

Дали това е балансираният бюджет? Според нас не е. Могат да се променят още разходите, а сивата икономика не е толкова засегната, колкото ни се иска. Това заяви за проектобюджет 2026 Пламен Димитров, КНСБ.
Да не се пипа минималната работана заплата, докато не се разберем с работодателите. Нека дойде есента, а не сега на парче да се правят нещата, призова той.
В 2026 г. нищо по заплатите не се променя, няма ефект за тази година, коментира Мария Минчева от БСК за замразяването на заплати.
Виждаме неща, които не ни харесват - размерът на бюджетния дефицит и вдигнатия таван на дълга. Разбрахме се да се мисли за по-малък дефицит и за по-малко дълг, да има внимателно планиране на тегленето на дълг, защото всички плащаме лихвите, допълни тя.
Ефектът от вдигането на максималния осигурителен праг е 90 млн., коментира Минчева.
Димитров обърна внимание на капиталовата програма: "3,5 млрд. евро повече, но как ще се оползотворят. Има нещо като буфер, но как ще се действа, не е ясно – уж има стари, неплатени разходи. Не виждаме 700 млн. разходи за персонал – има "фиктивно" ограничение на разходи, само 85 млн. за МВР и армията спестяваме, затова хората са на улицата."
Минчева заяви, че със сезонността са дошли и по-ниските цени на плодовете и зеленчуците в магазина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Георги
09:07 30.06.2026
2 Добре
09:07 30.06.2026
3 Иво
09:08 30.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
09:12 30.06.2026
5 Гост
09:13 30.06.2026
6 АМИ, ЗАСЕГНЕТЕ Я ВИЕ СИВАТА ИКОНОМИКА
09:18 30.06.2026
7 700 000 държавни търтеи!
09:20 30.06.2026
8 Мнение
09:20 30.06.2026
9 Мда
09:20 30.06.2026
10 Драго
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Е нали щеше да бори олигархията , коя олигархия ? Тази ,която му плати предизборната кампания ? Бягай бе , софиянец , кой реже клона на който седи ? Е Мунчо не е много умен , но не вярвам да го направи .
09:22 30.06.2026
11 Голям смях
09:23 30.06.2026
12 Какво
09:23 30.06.2026
13 Все по-прогресиращ бо(га)таш
09:24 30.06.2026
14 донол
Те така изкарват пари.
09:30 30.06.2026
15 евалата чалгопитеци
09:37 30.06.2026
16 Ка не се ебето
09:41 30.06.2026