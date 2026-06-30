Новини
България »
Мнението на БСК и КНСБ за проектобюджет 2026

Мнението на БСК и КНСБ за проектобюджет 2026

30 Юни, 2026 09:04 719 16

  • бск-
  • кнсб-
  • проектобюджет 2026

Виждаме неща, които не ни харесват - размерът на бюджетния дефицит и вдигнатия таван на дълга

Мнението на БСК и КНСБ за проектобюджет 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дали това е балансираният бюджет? Според нас не е. Могат да се променят още разходите, а сивата икономика не е толкова засегната, колкото ни се иска. Това заяви за проектобюджет 2026 Пламен Димитров, КНСБ.

Да не се пипа минималната работана заплата, докато не се разберем с работодателите. Нека дойде есента, а не сега на парче да се правят нещата, призова той.

В 2026 г. нищо по заплатите не се променя, няма ефект за тази година, коментира Мария Минчева от БСК за замразяването на заплати.

Виждаме неща, които не ни харесват - размерът на бюджетния дефицит и вдигнатия таван на дълга. Разбрахме се да се мисли за по-малък дефицит и за по-малко дълг, да има внимателно планиране на тегленето на дълг, защото всички плащаме лихвите, допълни тя.

Ефектът от вдигането на максималния осигурителен праг е 90 млн., коментира Минчева.

Димитров обърна внимание на капиталовата програма: "3,5 млрд. евро повече, но как ще се оползотворят. Има нещо като буфер, но как ще се действа, не е ясно – уж има стари, неплатени разходи. Не виждаме 700 млн. разходи за персонал – има "фиктивно" ограничение на разходи, само 85 млн. за МВР и армията спестяваме, затова хората са на улицата."

Минчева заяви, че със сезонността са дошли и по-ниските цени на плодовете и зеленчуците в магазина.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Георги

    14 1 Отговор
    Димитров е прав или за всички или за никой.Онези в МВР и МО с какво са по висши от другите?Да си плащат осигуровките.

    09:07 30.06.2026

  • 2 Добре

    7 5 Отговор
    е да се иска мнение от тия институции, но не и представени от гербажийските слуги.

    09:07 30.06.2026

  • 3 Иво

    10 4 Отговор
    Какви са КНСБ, партнйори на олигарсите правят само схеми за пари техните близки са на държавна хранилка и са нагрухкани с имоти и бизнеси.

    09:08 30.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.Това е накратко.

    Коментиран от #10

    09:12 30.06.2026

  • 5 Гост

    8 3 Отговор
    Синдикалните феодали, обречени до живот да "защитават" интересите на трудовите хора и НАЙ-ВЕЧЕ СОБСТВЕНИТЕ!

    09:13 30.06.2026

  • 6 АМИ, ЗАСЕГНЕТЕ Я ВИЕ СИВАТА ИКОНОМИКА

    10 1 Отговор
    КОЛКО ГОДИНИ САМО ГЛЕДАТЕ СЕИР

    09:18 30.06.2026

  • 7 700 000 държавни търтеи!

    10 1 Отговор
    Не виждаме да има съкращения!

    09:20 30.06.2026

  • 8 Мнение

    6 0 Отговор
    според огромните рушвети !

    09:20 30.06.2026

  • 9 Мда

    7 2 Отговор
    Синдикатите въобще нямат право на мнение! Когато се деряха с пълно гърло, колко е добро еврото и колко сме готови и как дефицита е Ок, нямаше проблем! Да си плащат осигуровките и 80 съкратени!

    09:20 30.06.2026

  • 10 Драго

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Е нали щеше да бори олигархията , коя олигархия ? Тази ,която му плати предизборната кампания ? Бягай бе , софиянец , кой реже клона на който седи ? Е Мунчо не е много умен , но не вярвам да го направи .

    09:22 30.06.2026

  • 11 Голям смях

    6 0 Отговор
    Тези които отговарят за съществуването на сивата икономика, чакат друг да се бори срещу нея. ЦИРК.

    09:23 30.06.2026

  • 12 Какво

    1 5 Отговор
    се джафкате, това е бюджет за 2026, от която останаха 6м. Държавата илибтива което е останало е на самотек.. всеки вика само дай и искам, ама насреща няма нищо. Сърдете се на предните управляващи, които сътвориха този финансов батак

    09:23 30.06.2026

  • 13 Все по-прогресиращ бо(га)таш

    7 0 Отговор
    до година най-много две всеки роб в частния бизнес ще получава текущата минимална плата.

    09:24 30.06.2026

  • 14 донол

    3 0 Отговор
    Това е все едно да питаш платена жрица на любовта дали си добър в леглото?!

    Те така изкарват пари.

    09:30 30.06.2026

  • 15 евалата чалгопитеци

    1 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Свежичко ли ви е още? Нали за това скачахте миналата година? Дано новия бюджет да ви харесва.

    09:37 30.06.2026

  • 16 Ка не се ебето

    0 0 Отговор
    Профсъюз с,, кауза,,

    09:41 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове