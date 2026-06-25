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Левон Хампарцумян: Целта на този бюджет е управляващите да спечелят президентските избори

Левон Хампарцумян: Целта на този бюджет е управляващите да спечелят президентските избори

25 Юни, 2026 09:11 1 116 28

  • левон хампарцумян-
  • бюджет

Той сподели, че не е видял в новия бюджет реформи, които да доведат до истинско рязане на разходи: „Аз искам да видя това от утре, не от другата година

Левон Хампарцумян: Целта на този бюджет е управляващите да спечелят президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В държавния бюджет винаги трябва да има политика и приоритети. С него се представя всяко правителство пред обществото и гражданите, които са гласували за тях. Вече беше дошъл моментът за свиване на критично раздутите разходи. Прави се опит да не са драстични рестрикциите върху доходите на хората. Това заяви пред БНТ бившият социален министър Христина Христова.

Икономистът Георги Ангелов обърна внимание, че този бюджет е довършителен: „Положителното е, че нямаме резки движения във влошаване спрямо предходния предложен бюджет – вдигане на данъци, затормозяване на икономиката. Притеснява ме обаче, че не се адресира инфлацията – бюджетното наливане на пари и тази година ще се увеличи. Единственото, на което се надява бюджетът, е банките да намалят кредитирането, но това не го виждаме в данните.“

Според банкерът Левон Хампарцумян целта на този бюджет е „да спечелим президентските избори”: „Следват малки цели – „да затворим Комисията по досиетата”. По-важен е бюджетът за 2027 г.“

„След пет години безчинстване с държавните финанси, трябва да се възстановява доверието и усещането за справедливост. На мен ми липсват 1-2 неща за пенсионната система, колкото и да е кратък периодът. Ако искаме да вкараме финансите на държавата в ред, неизбежно ще бъдат засегнати нечии интереси“, допълни Христова.

Ангелов призова поне пенсионната възраст за ранното пенсиониране в МВР да се пипне, като не може да се пипнат заплатите.

Хампарцумян сподели, че не е видял в новия бюджет реформи, които да доведат до истинско рязане на разходи: „Аз искам да видя това от утре, не от другата година.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквенсониада

    23 5 Отговор
    Дали някой няма да предложи Хампарцумяна за ПРЕзидент например ?
    А защо не и за главен ГОТВАЧ ? Само подправките в кухнята му били на цени над няколко хиляди !

    09:15 25.06.2026

  • 2 провинциалист

    11 6 Отговор
    А целта на реването за рязане на доходи е да се свали това правителство и да се върнат старите чорбаджии. За рязане на щатове и доходи се говори може би през целия "преход", всеки знае, че без това не може и всеки знае, че който го направи е политически пътник. Оттам нататък въпросът е кой на кого ще подлее вода и ще го остави да опере пешкира.

    09:17 25.06.2026

  • 3 Окооо

    21 6 Отговор
    Този е един от главните виновници за стъкмистиката, фалша и насилствено налагане на еврото над България... Заедно ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН ни вкараха преждевременно... Та сега решил да плюе по новото управление....

    09:18 25.06.2026

  • 4 Виж, ти

    16 3 Отговор
    Хампарцумян искал да види нещо? Ами, толкова години този човек служи вярно на СДС, Царя, ГЕРБ и ППДБ. Тогава явно виждаше в бюджетите само хубави неща и затова не се обаждаше. Сега изведнъж реши да каже нещо. Реформите няма да станат тази година. Иска се време за да се изгради експертната база за тях.

    09:18 25.06.2026

  • 5 123

    25 4 Отговор
    Левоне, спиш ли спокойно , след като наговори толкова глупости за еврото.Съмнявам се, едно е сигурно много българи са те споменали с "добро".

    09:19 25.06.2026

  • 6 Абе

    15 3 Отговор
    Тоа що продължава да е Левон, що не се е прекръстил още на Еврон.

    09:19 25.06.2026

  • 7 дяаес

    15 2 Отговор
    Кочияша на Драгалевския циганин Иван, Хампарцун още не е в затвора??? Дава интервюта този паразит. Ограби каквото можа при приватизацията и сега с редките зъби, дава интервюта и съвети??? А вече можеше да е с райе и да чика камъни за магистралите. Слава на Господ Иисус Христос вече не е във властта този кърлеж. Сега остава някои да му разреди още зъбите и да почва да чука камъни.

    09:19 25.06.2026

  • 8 Юрошит копейка

    2 2 Отговор
    не е от юрошита.
    Къде са 42 милиарда юрошит копейки от направление емисионно?

    09:20 25.06.2026

  • 9 Шкиф

    12 1 Отговор
    ВХТИ-то да не се обажда. Такива химици-финансисти, настанени по партийна линия на високи кресла по банките хич да не ми се правят на разбирачи и да говорят с апломб по телевизиите. Гледайки банковата система в България как живее от такси и таксички за всяко кихане са ясни колко са финансисти тия. По пенсионните фондове е същата работа. Едно поколение "финансисти" се пенсионираха "на дебело" благодарение на това, че с връзки и познанства бяха настанени по уютните кресла на т.нар. "инвеститори" или "управление на капитала". Е, по нулевата/отрицателна доходност на тия кухи, паразитни структури се вижда колко си могат тия хорица, затова народа трупа кинти по банките и имаме най-голямата си мъртва парична маса стояща на депозити в историята. Иначе по телевизора всички са финансисти и разбирачи, да.

    09:20 25.06.2026

  • 10 пръцумян

    8 3 Отговор
    кога ще те срещна случайно в тъмното ?

    09:20 25.06.2026

  • 11 Сталин

    14 4 Отговор
    Парпацумян - вечния подлизурко и измекяр

    09:21 25.06.2026

  • 12 Мурка

    12 4 Отговор
    ЦЕЛТА НА ТОЗИ БЮДЖЕТ Е ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАТОРИТЕ инж. ХИМИЦИ ТРАНСФОРМИРАНИ В БАНКЕРИ ЗА ЕДНА НОЩ със съдействието на ТЪМЕН ДРАГАЛЕВСКИ СУБЕКТ

    09:23 25.06.2026

  • 13 Дориана

    7 6 Отговор
    Много ясно Прогресивна България ще спечелят Президентските избори, нали не мислите, че амбициите на ГЕРБ, ДПС и ПП ДБ са за доброто на България. Те искат Президент , който е послушен с преклонена глава пред ЕС за да вкарат България като член на НАТО във война. Но, Няма да им се получи. На политическата сцена вече има нови политици с друг морал, съвест и решителност. България ща отстоява вече националните си интереси. Българския народ, а не ЕС вече са на Първо място.

    09:25 25.06.2026

  • 14 Гост

    10 3 Отговор
    Великий ИЗМАМНИКО, що станА с цените след приемането на еврото? Нали се кълнеше, че няма да мръднат? Е, Прогнозата ти се сбъдна! Това което струваше 1 лев станА 1 евро само за 5 месеца, до като в братска Германия станА за 1 година! Ами то евреин и арменец срама имат ли?

    09:25 25.06.2026

  • 15 Истината

    8 1 Отговор
    Който нее завършил дори икономически техникум няма право да говори за икономика

    Коментиран от #24

    09:26 25.06.2026

  • 16 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Икспертът се появи отново за ужаст на нормалните хора

    09:28 25.06.2026

  • 17 дред

    8 2 Отговор
    тоя трябва да открие новия затвор в белене и да остане там

    09:29 25.06.2026

  • 18 Добрин

    5 2 Отговор
    Доказан химик, само на скамейката, доказан банкер, парашутист, доказан икономист, ръководител на жестовете, най-
    добрият анализатор, достоен тв. водещ!
    Гледай си държавната пенсия и остави хората да си почиват след работа и сутрин!

    09:29 25.06.2026

  • 19 Коста

    5 1 Отговор
    Тоз Хампарцумян е голем пенкилер бе от всичко разбира. Той трябва да е Президент! Хаха

    09:31 25.06.2026

  • 20 днес

    6 1 Отговор
    КОЙ и защо вника този доказан иизмамник в телевизора???
    Нито е експерт, нито е анализатро, а е просто Ерменец-лАжец.

    09:33 25.06.2026

  • 21 604

    7 1 Отговор
    Скрийте го тоя..че дразни много!

    09:34 25.06.2026

  • 22 Българин

    4 1 Отговор
    Този вече трябваше да е в затвора с доживотна присъда! От 2024 година кисне по медиите да убеждава колко ще забогатеем първо след Шенген, след това и в Еврозоната.

    09:35 25.06.2026

  • 23 БОЦ - ко

    0 1 Отговор
    На онзи - на "общата".

    Гордост е за Пут. Кин,
    Но за нас - позор,
    Де е минал всичко срутва,
    Правейки се на жонгльор...

    09:38 25.06.2026

  • 24 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    АКО СИ УЧИЛ ХИМИЯ ЩЕШЕ ДА ЗНАЕШ МАГИЯТА НА ХИМИЯТА -------------------ВЪНШНО ТЪРГОВСКА БАНКА +ФАКТУРИ+ ГОЦЕ С ТРИТЕ ПЕРА +ИНДИЕЦА ОТ ДРАГАЛЕВЦИ = на ХАМПАРЦУМ БАНК

    09:39 25.06.2026

  • 25 хахаха

    5 1 Отговор
    Някакъв си, който е завършил основно благодарение на роднински връзки, а след това химия със среден успех тръгнал да коментира икономика и финанси:)))

    09:39 25.06.2026

  • 26 1111

    1 0 Отговор
    Не си продавайте гласа!

    09:44 25.06.2026

  • 27 И този химик

    5 0 Отговор
    пак изпълзя... Майму,,,,,,но..нали ни агитираше за еврото и ще че сме по-богати бе..бо...к.л...у..к. маз..ен....марш в дупката

    09:44 25.06.2026

  • 28 0407

    0 0 Отговор
    каква е разликата между Жотев и Левон.....е бедна ви е фантазията.....

    09:52 25.06.2026

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