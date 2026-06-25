Левон Хампарцумян: Целта на този бюджет е управляващите да спечелят президентските избори

В държавния бюджет винаги трябва да има политика и приоритети. С него се представя всяко правителство пред обществото и гражданите, които са гласували за тях. Вече беше дошъл моментът за свиване на критично раздутите разходи. Прави се опит да не са драстични рестрикциите върху доходите на хората. Това заяви пред БНТ бившият социален министър Христина Христова.
Икономистът Георги Ангелов обърна внимание, че този бюджет е довършителен: „Положителното е, че нямаме резки движения във влошаване спрямо предходния предложен бюджет – вдигане на данъци, затормозяване на икономиката. Притеснява ме обаче, че не се адресира инфлацията – бюджетното наливане на пари и тази година ще се увеличи. Единственото, на което се надява бюджетът, е банките да намалят кредитирането, но това не го виждаме в данните.“
Според банкерът Левон Хампарцумян целта на този бюджет е „да спечелим президентските избори”: „Следват малки цели – „да затворим Комисията по досиетата”. По-важен е бюджетът за 2027 г.“
„След пет години безчинстване с държавните финанси, трябва да се възстановява доверието и усещането за справедливост. На мен ми липсват 1-2 неща за пенсионната система, колкото и да е кратък периодът. Ако искаме да вкараме финансите на държавата в ред, неизбежно ще бъдат засегнати нечии интереси“, допълни Христова.
Ангелов призова поне пенсионната възраст за ранното пенсиониране в МВР да се пипне, като не може да се пипнат заплатите.
Хампарцумян сподели, че не е видял в новия бюджет реформи, които да доведат до истинско рязане на разходи: „Аз искам да видя това от утре, не от другата година.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиквенсониада
А защо не и за главен ГОТВАЧ ? Само подправките в кухнята му били на цени над няколко хиляди !
09:15 25.06.2026
2 провинциалист
09:17 25.06.2026
3 Окооо
09:18 25.06.2026
4 Виж, ти
09:18 25.06.2026
5 123
09:19 25.06.2026
6 Абе
09:19 25.06.2026
7 дяаес
09:19 25.06.2026
8 Юрошит копейка
Къде са 42 милиарда юрошит копейки от направление емисионно?
09:20 25.06.2026
9 Шкиф
09:20 25.06.2026
10 пръцумян
09:20 25.06.2026
11 Сталин
09:21 25.06.2026
12 Мурка
09:23 25.06.2026
13 Дориана
09:25 25.06.2026
14 Гост
09:25 25.06.2026
15 Истината
Коментиран от #24
09:26 25.06.2026
16 Хасковски каунь
09:28 25.06.2026
17 дред
09:29 25.06.2026
18 Добрин
добрият анализатор, достоен тв. водещ!
Гледай си държавната пенсия и остави хората да си почиват след работа и сутрин!
09:29 25.06.2026
19 Коста
09:31 25.06.2026
20 днес
Нито е експерт, нито е анализатро, а е просто Ерменец-лАжец.
09:33 25.06.2026
21 604
09:34 25.06.2026
22 Българин
09:35 25.06.2026
23 БОЦ - ко
Гордост е за Пут. Кин,
Но за нас - позор,
Де е минал всичко срутва,
Правейки се на жонгльор...
09:38 25.06.2026
24 Мурка
До коментар #15 от "Истината":АКО СИ УЧИЛ ХИМИЯ ЩЕШЕ ДА ЗНАЕШ МАГИЯТА НА ХИМИЯТА -------------------ВЪНШНО ТЪРГОВСКА БАНКА +ФАКТУРИ+ ГОЦЕ С ТРИТЕ ПЕРА +ИНДИЕЦА ОТ ДРАГАЛЕВЦИ = на ХАМПАРЦУМ БАНК
09:39 25.06.2026
25 хахаха
09:39 25.06.2026
26 1111
09:44 25.06.2026
27 И този химик
09:44 25.06.2026
28 0407
09:52 25.06.2026