Мартин Димитров за бюджета: Опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока

"И двата бюджета са лоши, и този който ГЕРБ предложи и доведе до протестите, и този на "Прогресивна България". Дефицит от 5,7% последно при Жан Виденов имаше", коментира пред Нова тв Мартин Димитров от "Демократична България".
И допълни: "7,2% е нещо, което Гълъб Донев си го измисли, много пъти му поискахме разчети, той не ги даде".
Димитров отбеляза, че "има над 75 хил. души, които получават и заплати, и пенсии - това плаче за реформа, трябва да има план за поетапното освобождаване. Трябва да има конкретен план какво ще се прави".
Според него "ако направиш 5,7% дефицит и голям дълг, като направиш това и го налееш в икономиката, ще вдигнеш инфлацията".
И допълни "опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока заради това, което правят с бюджета - с голям дълг и голям дефицит".
Според депутата с 5,7% дефицит е възможно България да се окаже в "румънски сценарий": "Казваш, че ще намалиш дефицита, но има опасност да не успееш да го свалиш до 3%, както Румъния не успя. Румъния не успя и в някакъв момент се наложи да вдигат данъците, "Прогресивна България" е възможно да направи това, те искат да харчат като ГЕРБ".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Радев
Коментиран от #20
09:38 25.06.2026
2 Абе
09:38 25.06.2026
3 1234
09:38 25.06.2026
4 оня с коня
Коментиран от #10, #21
09:39 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гого
09:40 25.06.2026
7 Мурка
09:42 25.06.2026
8 Сталин
09:43 25.06.2026
9 кедреф
09:44 25.06.2026
10 оня с коня
До коментар #4 от "оня с коня":Депутатите, които са придобили право на пенсия, могат да продължат да работят като народни представители. Те получават едновременно пълния размер на депутатската си заплата и полагаемата им се пенсия, без таванът на пенсиите да ги ограничава
Коментиран от #25
09:45 25.06.2026
11 аутизма
09:45 25.06.2026
12 МИЗЕРИЯ
09:47 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
Е, може и след пенсия да е депутат, ако има балами да го избират и тогава - депутатска заплата, плюс довавки за участие в комисии, плюс максимална пенсия, всичко това от бюджета за тоя "безценен" кадър! Найс, а!
09:53 25.06.2026
16 анонимен
09:55 25.06.2026
17 анонимен
09:57 25.06.2026
18 анонимен
09:57 25.06.2026
19 ами инфлация има . но за него лично
09:58 25.06.2026
20 оня с коня
До коментар #1 от "Румен Радев":че нормално е да ги намалят, тия пенсионери станаха по-богати от работещите
а само лежат по дивана цял ден и нищо не правят, редно е да ги намалят пенсийте разбира се
10:05 25.06.2026
21 тъ пак
До коментар #4 от "оня с коня":коня е по-умен от вас
Коментиран от #22
10:06 25.06.2026
22 оня с коня
До коментар #21 от "тъ пак":Галош
10:09 25.06.2026
23 бай мишок
виновните крадци за изпразнената хазна
ще се разминат с разследвания и ще си харчат с кеф заграбеното от чекмеджетата
всички лаладжии и плямпала мълчите на тема кражбите и ненужните надути общ поръчки
10:11 25.06.2026
24 Депутатите, които
10:30 25.06.2026
25 Хаха
До коментар #10 от "оня с коня":Ако искат истински реформи и махане на всички пенсионери от държавна служба, то би следвало първо депутати и министри да дадат личен пример:
Такива военни и милиционерски пенсионери, като Радев, Г. Донев. Румен Миланов, Бойко Борисов и всички други абсолютно доброволно да декларрират, че се отказват от пенсията си или да я даряват в пълен размер за някаква кауза, ако няма законова възможност да я откажат!
Ако държат на пенсията, да се отказват от министерство и депутатстване!
Това да важи и за всички бюджетни служители пенсионери!
Не разбирате ли, че без личен пример това е загубена кауза!?
10:35 25.06.2026
26 последен шанс за народа
10:38 25.06.2026