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Мартин Димитров за бюджета: Опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока

Мартин Димитров за бюджета: Опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока

25 Юни, 2026 09:36 916 26

  • мартин димитров-
  • бюджет

Димитров отбеляза, че "има над 75 хил. души, които получават и заплати, и пенсии - това плаче за реформа, трябва да има план за поетапното освобождаване

Мартин Димитров за бюджета: Опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"И двата бюджета са лоши, и този който ГЕРБ предложи и доведе до протестите, и този на "Прогресивна България". Дефицит от 5,7% последно при Жан Виденов имаше", коментира пред Нова тв Мартин Димитров от "Демократична България".

И допълни: "7,2% е нещо, което Гълъб Донев си го измисли, много пъти му поискахме разчети, той не ги даде".

Димитров отбеляза, че "има над 75 хил. души, които получават и заплати, и пенсии - това плаче за реформа, трябва да има план за поетапното освобождаване. Трябва да има конкретен план какво ще се прави".

Според него "ако направиш 5,7% дефицит и голям дълг, като направиш това и го налееш в икономиката, ще вдигнеш инфлацията".

И допълни "опасяваме се, че инфлацията ще бъде по-висока заради това, което правят с бюджета - с голям дълг и голям дефицит".

Според депутата с 5,7% дефицит е възможно България да се окаже в "румънски сценарий": "Казваш, че ще намалиш дефицита, но има опасност да не успееш да го свалиш до 3%, както Румъния не успя. Румъния не успя и в някакъв момент се наложи да вдигат данъците, "Прогресивна България" е възможно да направи това, те искат да харчат като ГЕРБ".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    9 16 Отговор
    Затова пък ще намалим заплатите и пенсиите.

    Коментиран от #20

    09:38 25.06.2026

  • 2 Абе

    19 3 Отговор
    Язе се опасявам, че ше те изшием един път.

    09:38 25.06.2026

  • 3 1234

    23 7 Отговор
    Тоя дразни! Те да обяснят от къде дойде този дефицит и къде отидоха милярдите?

    09:38 25.06.2026

  • 4 оня с коня

    25 2 Отговор
    Има и депутати на заплата и пенсия.

    Коментиран от #10, #21

    09:39 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гого

    23 2 Отговор
    Искам да виждам карирани ризи! Къде е парата какво се направи с милярдите дадени за пътища за електронно правителство искаме отговори и който е бъркал в кацата карирана риза..........

    09:40 25.06.2026

  • 7 Мурка

    18 2 Отговор
    БРАВО РИЪЛ ПЕЙНКИЛЪР----ОТ ВСИЧКО РАЗБИРА даже и от (к) ЕКС идва му ОТРЪКИ

    09:42 25.06.2026

  • 8 Сталин

    22 4 Отговор
    Марти Димитров - вечния измекяр и подлизурко

    09:43 25.06.2026

  • 9 кедреф

    19 5 Отговор
    Този сектант и доказан некадърник от ПП и ДБ, Малтин, вече над 20 г пърди в парламента. Няма 1 ден да е работил нещо и освен глупост друго не е произвел. Сега след като ни вкара в клуба на богатите, тази гнида ни обяснява че няма да забогатяваме като лъга преди 6 месеца, а че ще обедняваме. И още има глупаци дето му се радват на Малтин глупака. Слава на Господ Иисус Христос, вече са един файтон ПП и ДБ педофили. Време е да бъде изхвърлен на боклука където му е мястото на паразита.

    09:44 25.06.2026

  • 10 оня с коня

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Депутатите, които са придобили право на пенсия, могат да продължат да работят като народни представители. Те получават едновременно пълния размер на депутатската си заплата и полагаемата им се пенсия, без таванът на пенсиите да ги ограничава

    Коментиран от #25

    09:45 25.06.2026

  • 11 аутизма

    7 2 Отговор
    е лошо нещо

    09:45 25.06.2026

  • 12 МИЗЕРИЯ

    15 6 Отговор
    Това € ни закопа нас обикновенните хора,богатите депутатчета на държавна хранилка и МВР само вие сте добре!Скоро народа ще ви люби отзад като в Румъния преди години как мятаха депутати в кофите !

    09:47 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    15 4 Отговор
    Тоя мижавия без един ден реален трудов стаж, все акъл раздава като говоряща глава от телевизора и един ден ще се пенсионира, като депутат с максимална пенсия!
    Е, може и след пенсия да е депутат, ако има балами да го избират и тогава - депутатска заплата, плюс довавки за участие в комисии, плюс максимална пенсия, всичко това от бюджета за тоя "безценен" кадър! Найс, а!

    09:53 25.06.2026

  • 16 анонимен

    10 2 Отговор
    Нулеви реформи, няма нужда от такъв бюджет. Отчайващи мерки. Нямаме кризи, за да се налага държавата да харчи близо 6% дефицит.

    09:55 25.06.2026

  • 17 анонимен

    7 3 Отговор
    Всички експерти се изказват : БЮДЖЕТ ПО ЛОШ ОТ БЮДЖЕТ ЖЕЛЯЗКОВ, никакви реформи с които открадна протеста ОСТАВКА.

    09:57 25.06.2026

  • 18 анонимен

    6 2 Отговор
    Всички експерти в областта на финансите се изказват : БЮДЖЕТ ПО ЛОШ ОТ БЮДЖЕТ ЖЕЛЯЗКОВ, никакви реформи с които открадна протеста О С Т А В К А.

    09:57 25.06.2026

  • 19 ами инфлация има . но за него лично

    4 1 Отговор
    няма да е опасна . с какво 5,7 процента ще го засегнат лично него не става ясно . но всява несигурност и малко паника . в украйна и ЮСА е даже над 6 проценти . но храбро харчат бюджетите . а по редно е като се прави бюджета да даде предложение . а той чака да го напишат и после критикува . явно има 2 лагера . противоположни мнения . както и оценките за последните 3-4 години . войните и цената на петрола ще повишат инфлацията . тук никой нищо не произвежда .

    09:58 25.06.2026

  • 20 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Радев":

    че нормално е да ги намалят, тия пенсионери станаха по-богати от работещите

    а само лежат по дивана цял ден и нищо не правят, редно е да ги намалят пенсийте разбира се

    10:05 25.06.2026

  • 21 тъ пак

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    коня е по-умен от вас

    Коментиран от #22

    10:06 25.06.2026

  • 22 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "тъ пак":

    Галош

    10:09 25.06.2026

  • 23 бай мишок

    4 1 Отговор
    а не се ли Опасявате се, че
    виновните крадци за изпразнената хазна
    ще се разминат с разследвания и ще си харчат с кеф заграбеното от чекмеджетата

    всички лаладжии и плямпала мълчите на тема кражбите и ненужните надути общ поръчки

    10:11 25.06.2026

  • 24 Депутатите, които

    1 0 Отговор
    Депутатите, които са придобили право на пенсия, могат да продължат да работят като народни представители. Те получават едновременно пълния размер на депутатската си заплата и полагаемата им се пенсия, без таванът на пенсиите да ги ограничава. - А ЗАЩО?

    10:30 25.06.2026

  • 25 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Ако искат истински реформи и махане на всички пенсионери от държавна служба, то би следвало първо депутати и министри да дадат личен пример:
    Такива военни и милиционерски пенсионери, като Радев, Г. Донев. Румен Миланов, Бойко Борисов и всички други абсолютно доброволно да декларрират, че се отказват от пенсията си или да я даряват в пълен размер за някаква кауза, ако няма законова възможност да я откажат!
    Ако държат на пенсията, да се отказват от министерство и депутатстване!
    Това да важи и за всички бюджетни служители пенсионери!
    Не разбирате ли, че без личен пример това е загубена кауза!?

    10:35 25.06.2026

  • 26 последен шанс за народа

    0 0 Отговор
    Опасявам се ,че без народен съд ще доунищожите народа и държавата.

    10:38 25.06.2026

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