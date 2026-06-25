Христо Гаджев положи клетва като народен представител на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС. Той зае мястото на оттеглилия се Делян Добрев, който беше преди него в листата за 24 МИР-София съобщават от Нова телевизия.
Гаджев е дългогодишен народен представител от ГЕРБ, като за първи път влиза в Народното събрание през 2014 г. в 43-тото НС. След това е депутат и в 44-тото, 45-тото, 46-тото, 47-мото, 48-мото, 49-ото и 50-ото Народно събрание, като през годините работи основно по теми, свързани с отбраната и националната сигурност. Бил е председател и заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана и е сред водещите експерти на ГЕРБ в този ресор.
Народното събрание освободи Добрев от депутатския му пост, след като той подаде оставка като народен представител от ГЕРБ-СДС. Решението беше прието без разисквания със 187 гласа „за“.
При гласуването трима депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха против освобождаването му, един се въздържа, а отрицателен вот даде и народен представител от „Продължаваме Промяната“.
Добрев внесе заявлението си за прекратяване на пълномощията като депутат от 24-ти многомандатен избирателен район – София, на 22 юни. Два дни по-рано той обяви решението си да се оттегли по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 плъхове
09:48 25.06.2026
2 надарена кака
09:50 25.06.2026
3 Мурка
09:53 25.06.2026
4 герберастки наглец!
Коментиран от #11
09:53 25.06.2026
5 Ахааа
Коментиран от #17
09:53 25.06.2026
6 Сталин
09:53 25.06.2026
7 дояесв
09:54 25.06.2026
8 Ей ама нали
09:55 25.06.2026
9 Сталин
09:56 25.06.2026
10 Читател
09:58 25.06.2026
11 млад но утвърден
До коментар #4 от "герберастки наглец!":оседнал в няколко мандата
нещо като москов
герберски кадри
верни и послушни тиквенчета
10:05 25.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Работел “по теми”
Само като му видиш челюстта и ти става ясно, че работи “вярно куче” на който му даде повече!
10:08 25.06.2026
14 ДОКО
10:11 25.06.2026
15 Мутри
10:13 25.06.2026
16 Зашо ми се струва че тази шматка...
КУПЕНИ НА ДВОЙНА ЦЕНА ,
С РАЗХОДИ ЗА ОЩЕ ТОЛКОВА МИЛИАРДА(летише ,хангари ,и въоръжение )
КОЛОТО СТРУВАТ ПРИЗЕМЕНИТЕ КУПИЩА АЛУМИНИЙ!!!
Такива са за затвора, а не за Парламента !!!
10:14 25.06.2026
17 Нито Добрев е стар
До коментар #5 от "Ахааа":Нито тоз е млад.
10:15 25.06.2026
18 Гост
10:18 25.06.2026
19 Ако е честен човек
Коментиран от #20, #21
10:20 25.06.2026
20 Летописец
До коментар #19 от "Ако е честен човек":След като беше изпран (за половин милион от проекта Белене ) , за да се съгласи ГЕРБ на "сглобката" , сега Делян Добрев се оттегля за да стане лобист за канцерогенен шистов газ от земята на Добруджа !
10:34 25.06.2026
21 Вариант
До коментар #19 от "Ако е честен човек":Напуска защото герб го готвят за президент.
Бог да пази България!
10:37 25.06.2026
22 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ
НАИСТИНА МНОГО НА ЗЛЕ ВЪРВЯТ НЕЩАТА, "ПБ"-Партия Баджанак ДОГОДИНА $а АУТ,
НО И Г€РБ НЕ МИ СЕ ИСКА ДА СЕ ВРЪЩА!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ(и Мургави)нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
10:51 25.06.2026
23 Същия
11:01 25.06.2026