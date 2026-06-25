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Христо Гаджев положи клетва като народен представител на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев положи клетва като народен представител на мястото на Делян Добрев

25 Юни, 2026 09:44 764 23

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  • делян добрев

Гаджев е дългогодишен народен представител от ГЕРБ, като за първи път влиза в Народното събрание през 2014 г. в 43-тото НС. След това е депутат и в 44-тото, 45-тото, 46-тото, 47-мото, 48-мото, 49-ото и 50-ото Народно събрание, като през годините работи основно по теми, свързани с отбраната и националната сигурност.

Христо Гаджев положи клетва като народен представител на мястото на Делян Добрев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Христо Гаджев положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС. Той зае мястото на оттеглилия се Делян Добрев, който беше преди него в листата за 24 МИР-София съобщават от Нова телевизия.
Гаджев е дългогодишен народен представител от ГЕРБ, като за първи път влиза в Народното събрание през 2014 г. в 43-тото НС. След това е депутат и в 44-тото, 45-тото, 46-тото, 47-мото, 48-мото, 49-ото и 50-ото Народно събрание, като през годините работи основно по теми, свързани с отбраната и националната сигурност. Бил е председател и заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана и е сред водещите експерти на ГЕРБ в този ресор.
Народното събрание освободи Добрев от депутатския му пост, след като той подаде оставка като народен представител от ГЕРБ-СДС. Решението беше прието без разисквания със 187 гласа „за“.

При гласуването трима депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха против освобождаването му, един се въздържа, а отрицателен вот даде и народен представител от „Продължаваме Промяната“.

Добрев внесе заявлението си за прекратяване на пълномощията като депутат от 24-ти многомандатен избирателен район – София, на 22 юни. Два дни по-рано той обяви решението си да се оттегли по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 плъхове

    10 0 Отговор
    бягат от гемията на циганина яшаров

    09:48 25.06.2026

  • 2 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:50 25.06.2026

  • 3 Мурка

    8 0 Отговор
    Винаги се сещам за филма ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН : НОВИЯТ ДЕПУТАТ ОТ НАШИЯТ РАЙОН ЗА КОЕТО ЩЕ ОТКРИЕ ПАМЕТНИК И ШЪ ДЪРЖИ РЕЧ гусин ТУТМАКОВ-ПАРДОН ТОКМАКОВ

    09:53 25.06.2026

  • 4 герберастки наглец!

    16 0 Отговор
    Едно Леке сменя другото!

    Коментиран от #11

    09:53 25.06.2026

  • 5 Ахааа

    13 0 Отговор
    Ахаха, казаха че махат старите, за да дойдат младите.. Та колко по- млад е този от стария Делян Добрев??????

    Коментиран от #17

    09:53 25.06.2026

  • 6 Сталин

    12 0 Отговор
    Боклук in, боклук out

    09:53 25.06.2026

  • 7 дояесв

    9 0 Отговор
    Този ГЕРБ боклук, няма 1 ден трудов стаж??? Не е работил нищо. И вече 20 г е в парламента и закони гласува??? Някои сеща ли се защо сме най бедни и ограбени??? Слава на Господ Иисус Христос, добре го бяха изритали българите този паразит, и се завъртя и пак влезе да яде от парите на българите. Пак да го хранят паразита. А какъв хубав затворник може да стане от тази ГЕРБ гнида, така ще му ходи райе.

    09:54 25.06.2026

  • 8 Ей ама нали

    9 0 Отговор
    Нали щеше да дава път на младите? Този "младеж" е бил депутат в 8 народни събрания. Това ли са младите на коти обяви на всеослушание, че дава път на развитие и развитие на партията? Цирк....

    09:55 25.06.2026

  • 9 Сталин

    10 1 Отговор
    Има ли изобщо някой от Гроб да не е бандит и измекяр

    09:56 25.06.2026

  • 10 Читател

    7 0 Отговор
    На мястото на Д.Добрев,влиза едно герберско куче,отглеждано при специални условия.То не ръмжи,направо хапе до кокал.Избирателите решили да го остават зад борда,но така,или иначе,той остава на борда.Естествено ще бъде нисък,ще го търсим в гюрлюка.

    09:58 25.06.2026

  • 11 млад но утвърден

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "герберастки наглец!":

    оседнал в няколко мандата
    нещо като москов
    герберски кадри
    верни и послушни тиквенчета

    10:05 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работел “по теми”

    2 0 Отговор
    За отбраната и… - а, бе, ние каква отбрана имаме, че и нац. сигурност, че тоя тутманик да работи нещо!!
    Само като му видиш челюстта и ти става ясно, че работи “вярно куче” на който му даде повече!

    10:08 25.06.2026

  • 14 ДОКО

    3 1 Отговор
    НИВОТО НА ГЕРБ БОКЛУКА СИ ОСТАВА СЪЩОТО..САМО ДЕТО БЪЛГАРИНА СМЕНИ ГЕНЕРАЛА ПОЖАРНИКАР С ГЕНЕРАЛ ПИЛОТ..

    10:11 25.06.2026

  • 15 Мутри

    8 0 Отговор
    Стара муцуна. От малък е депутат от партия Корупция

    10:13 25.06.2026

  • 16 Зашо ми се струва че тази шматка...

    8 0 Отговор
    ДЕПУТАТ , беше в комисията която ни докара 6 изтребителя "Ф-16" ,
    КУПЕНИ НА ДВОЙНА ЦЕНА ,
    С РАЗХОДИ ЗА ОЩЕ ТОЛКОВА МИЛИАРДА(летише ,хангари ,и въоръжение )
    КОЛОТО СТРУВАТ ПРИЗЕМЕНИТЕ КУПИЩА АЛУМИНИЙ!!!
    Такива са за затвора, а не за Парламента !!!

    10:14 25.06.2026

  • 17 Нито Добрев е стар

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Нито тоз е млад.

    10:15 25.06.2026

  • 18 Гост

    3 0 Отговор
    Един малък корупционер заменя друг, доста по-сериозен корупционер от него. Тарикатът добрев слиза от сцената, но продължава със схемите и далаверите, надявайки се да бъде забравен до година, две! Хасковски хитрец!

    10:18 25.06.2026

  • 19 Ако е честен човек

    1 0 Отговор
    Трябва в прав текст да каже защо напуска. Мястото му може да се заеме от друг ако е напуснал по уважителни причини.

    Коментиран от #20, #21

    10:20 25.06.2026

  • 20 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако е честен човек":

    След като беше изпран (за половин милион от проекта Белене ) , за да се съгласи ГЕРБ на "сглобката" , сега Делян Добрев се оттегля за да стане лобист за канцерогенен шистов газ от земята на Добруджа !

    10:34 25.06.2026

  • 21 Вариант

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако е честен човек":

    Напуска защото герб го готвят за президент.
    Бог да пази България!

    10:37 25.06.2026

  • 22 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    1 0 Отговор
    УЖАС, Люлин$кият м.н гал ОТНОВО ду п€ тат!
    НАИСТИНА МНОГО НА ЗЛЕ ВЪРВЯТ НЕЩАТА, "ПБ"-Партия Баджанак ДОГОДИНА $а АУТ,
    НО И Г€РБ НЕ МИ СЕ ИСКА ДА СЕ ВРЪЩА!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ(и Мургави)нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    10:51 25.06.2026

  • 23 Същия

    1 0 Отговор
    модел като Бърньо е и Църньо !

    11:01 25.06.2026

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