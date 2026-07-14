Гаджев: Радев пропусна срещата на „Коалицията на желаещите“, но не и банкета

Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев разкритикува президента Румен Радев за участието му в честванията по случай националния празник на Франция, след като държавният глава обяви, че България няма да се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“.
В публикация във Facebook Гаджев посочва, че на 19 юни френският президент Еманюел Макрон е заявил, че поканените за военния парад на 14 юли са именно държавите, участващи в „Коалицията на желаещите“, които ден по-рано са поканени и на срещата на върха на инициативата.
Според депутата това означава, че Радев е получил покана за парада именно защото България е била част от коалицията.
„Радев не отива на срещата на Коалицията на желаещите и казва, че България няма място там. Но пък отива на банкета, даван за участниците в коалицията. След което да се снима на парада, където са поканени само членовете на коалицията. Доста безобразно“, пише Гаджев.
Като аргумент той цитира думи на президента Макрон от 19 юни, според които всички държави, членуващи в „Коалицията на желаещите“, са поканени на срещата на 13 юли в Париж и на военния парад на следващия ден „редом с украинските въоръжени сили“.
По-рано президентът Румен Радев, който присъства на тържествата в Париж, благодари на френския си колега за поканата и определи националния празник на Франция като „истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация“.
Държавният глава съобщи още, че лично е получил покана от Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“, но България няма да се присъедини към инициативата.
„Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев. По думите му решението на войната трябва да бъде търсено чрез дипломация, а не чрез увеличаване на военната помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:28 14.07.2026
2 Аз съм веган
15:28 14.07.2026
3 Кой е тоя анонимник
За сефте го чувам
Че и коментира
15:29 14.07.2026
4 Мунчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай си телефона да ти се обадя
Коментиран от #13
15:29 14.07.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #14
15:29 14.07.2026
6 Хмм
15:30 14.07.2026
7 Какъв е проблема
15:30 14.07.2026
8 Сифиянец
15:31 14.07.2026
9 Хихихи
15:32 14.07.2026
10 Аз съм веган
Коментиран от #30
15:32 14.07.2026
11 СВД
15:32 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Мунчо":02 940 3000
15:32 14.07.2026
14 Мунчо
До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кадиров си има козички.
15:33 14.07.2026
15 Леле - леле ! 🙁
15:33 14.07.2026
16 Реалист
15:33 14.07.2026
17 Резидента е продажник
Коментиран от #23
15:33 14.07.2026
18 Браво на Радев
Коментиран от #28
15:34 14.07.2026
19 Главната Мутра се крие
15:34 14.07.2026
20 Гошо
15:35 14.07.2026
21 Пиер
Коментиран от #37
15:36 14.07.2026
22 гошо
Коментиран от #26
15:36 14.07.2026
23 Бахтимир
До коментар #17 от "Резидента е продажник":А ти защо не се кандидатира? Или си бил с 5 гласа от селската кръчма на 2 мастики всеки и просто не са те отразили ?!
15:37 14.07.2026
24 Мунчо
15:37 14.07.2026
25 Летописец
15:38 14.07.2026
26 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #22 от "гошо":Не ми закачай гаджето!
15:39 14.07.2026
27 Хмм
15:43 14.07.2026
28 Анонимен
До коментар #18 от "Браво на Радев":А е с руските интереси български мин председател оставка България не е лична собственост а е на българите Оставка да си върнем свободата превзета от модел радевисти
Коментиран от #44
15:46 14.07.2026
29 Благой
15:48 14.07.2026
30 Не се притеснявай,
До коментар #10 от "Аз съм веган":че си веган.
И от мен нищо не става.
15:48 14.07.2026
31 Eлелементарно
15:49 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вуйчо Румен
15:52 14.07.2026
34 Мемфис
15:55 14.07.2026
35 Този
15:56 14.07.2026
36 Кочо
15:56 14.07.2026
37 Доротея
До коментар #21 от "Пиер":Янус е едно добро същество, млади непросветени господинчо! Та кой от нас е само добър или само лош, само тъжен или само весел!? Неслучайно театъра го е избрал за символ - комедията и драмата! Добрият бог Янус има две лица, но само едно сърце! Както сърцето на Данко води хората към прогрес! Затова е ПБ!
Коментиран от #46
16:00 14.07.2026
38 Трезвомислещ
16:02 14.07.2026
39 Трезвомислещ
16:06 14.07.2026
40 Кочо
16:06 14.07.2026
41 ГЕРБЕРАСТИТЕ
Коментиран от #52
16:08 14.07.2026
42 идиоти вън
16:12 14.07.2026
43 Чума
16:13 14.07.2026
44 Браво на Радев
До коментар #28 от "Анонимен":Да се лъже е жалко. Изглежда толкова жалко за глупака безроден. Браво на Радев, за достойната позиция, а не редом с фашистите войнолюбци!
Коментиран от #45, #51, #53
16:13 14.07.2026
45 Хи,хи,хи...
До коментар #44 от "Браво на Радев":То щото Украйна нападна блатните твapu. Та да те питам: що е то фашизЪм????
16:22 14.07.2026
46 Хи,хи,хи...
До коментар #37 от "Доротея":Права си. Напред с Проста България. Да, ама не! Оставка!
16:26 14.07.2026
47 Управлението
Тепърва започват золумлуците МУ !
16:27 14.07.2026
48 Са са
16:27 14.07.2026
49 Тома
16:29 14.07.2026
50 Да не би
16:30 14.07.2026
51 Анонимен
До коментар #44 от "Браво на Радев":Е коя е тая позиция Радев е бълг мин председател А не да защитава руските интереси лица За мен е оставка Това е срамно и недостойно предава държавата ни А да питам Радев после накъде е И как така еднолично решава Освен Радев и такива като теб тук живеят демократи Радев да не мисли че е господар на държавата ни
16:31 14.07.2026
52 Анонимен
До коментар #41 от "ГЕРБЕРАСТИТЕ":И като пишеш обиди какво смяташ че постигаш Аз защитавам държавата си а ти кого си тръгнал да защитаваш
16:33 14.07.2026
53 оня с коня
До коментар #44 от "Браво на Радев":Е какво "Браво" на Радев- поканен е на Базата на декларираната позиция на БГ от предишното Управление че подкрепяме Украйна,а той отива за да каже че това някакси не е съвсем така?А КАКВО ТЪРСИ НА БАНКЕТА- с кого ще си приказва и за какво?!!И ще го гледат като "Черна Овца" останалите присъстващи,а той невъзмутимо ще си пълни паничката от Шведската маса...Лично за себе си съм убеден че дните му са преброени,но СРАМЪТ за България ще продължи ...малко по-дълго.
Коментиран от #54
16:36 14.07.2026
54 Хмм
До коментар #53 от "оня с коня":Гаджев казва така, но Радев е поканен на парада за превземане на Бастилията дори персонално, защото иначе поканата трябва да е към президентството, кой ви каза, че това обвързва Радев с коалицията на желаещите, там сигурно са поканени и арабски шейхове, и държавни глави на азиатски и африкански държави, и те ли са в Коалицията на желаещите, откъде гаджев знае че при срещите на желаещите има банкет, от водопада ли?
16:44 14.07.2026
55 Любомир
17:01 14.07.2026
56 Ген. Радев
17:07 14.07.2026