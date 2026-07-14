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Гаджев: Радев пропусна срещата на „Коалицията на желаещите“, но не и банкета

Гаджев: Радев пропусна срещата на „Коалицията на желаещите“, но не и банкета

14 Юли, 2026 15:26 1 251 56

  • христо гаджев-
  • румен радев-
  • среща-
  • париж

Радев не отива на срещата на Коалицията на желаещите и казва, че България няма място там

Гаджев: Радев пропусна срещата на „Коалицията на желаещите“, но не и банкета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев разкритикува президента Румен Радев за участието му в честванията по случай националния празник на Франция, след като държавният глава обяви, че България няма да се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“.

В публикация във Facebook Гаджев посочва, че на 19 юни френският президент Еманюел Макрон е заявил, че поканените за военния парад на 14 юли са именно държавите, участващи в „Коалицията на желаещите“, които ден по-рано са поканени и на срещата на върха на инициативата.

Според депутата това означава, че Радев е получил покана за парада именно защото България е била част от коалицията.

„Радев не отива на срещата на Коалицията на желаещите и казва, че България няма място там. Но пък отива на банкета, даван за участниците в коалицията. След което да се снима на парада, където са поканени само членовете на коалицията. Доста безобразно“, пише Гаджев.

Като аргумент той цитира думи на президента Макрон от 19 юни, според които всички държави, членуващи в „Коалицията на желаещите“, са поканени на срещата на 13 юли в Париж и на военния парад на следващия ден „редом с украинските въоръжени сили“.

По-рано президентът Румен Радев, който присъства на тържествата в Париж, благодари на френския си колега за поканата и определи националния празник на Франция като „истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация“.

Държавният глава съобщи още, че лично е получил покана от Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“, но България няма да се присъедини към инициативата.

„Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев. По думите му решението на войната трябва да бъде търсено чрез дипломация, а не чрез увеличаване на военната помощ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 11 Отговор
    Който има желание да се бие с Русия да ми се обади.Ще му купя билет за Одеса.

    Коментиран от #4

    15:28 14.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    26 48 Отговор
    Мунчо непрекъснато ни излага.

    15:28 14.07.2026

  • 3 Кой е тоя анонимник

    46 9 Отговор
    Бил депутат ти да видиш
    За сефте го чувам
    Че и коментира

    15:29 14.07.2026

  • 4 Мунчо

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай си телефона да ти се обадя

    Коментиран от #13

    15:29 14.07.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    30 7 Отговор
    Господин Гаджев ще стане гадже на Кадиров.

    Коментиран от #14

    15:29 14.07.2026

  • 6 Хмм

    32 7 Отговор
    как му се иска на гаджев да е на банкета

    15:30 14.07.2026

  • 7 Какъв е проблема

    38 10 Отговор
    Икономисал е да вечеря на българските данъкоплатци. Или Гаджев просто завижда че Радев е хапнал а той не. Колко жалки душички се движат в публичното пространство.

    15:30 14.07.2026

  • 8 Сифиянец

    31 10 Отговор
    Ми то банкета е бил по-смислен от тая хомо среща, бе, църньо! хахахахха

    15:31 14.07.2026

  • 9 Хихихи

    27 10 Отговор
    Тоя го е яд, че Радев не му е донесъл нищо за ядене от банкета! 😂

    15:32 14.07.2026

  • 10 Аз съм веган

    17 23 Отговор
    Между ушите на мунчо няма нищо, освен ръждиви сърпове, чукове и петолъчки.

    Коментиран от #30

    15:32 14.07.2026

  • 11 СВД

    24 6 Отговор
    И кой ти забранява да си желаещ, бе, Гуджев!? Радев! Мобилизирай ги такива, прати ги на Макрон под конвой, а той знае какво да ги прави! Ще ги качи на една френска ракета и изстреля към Москва! Не е уважително и дипломатично да откажеш банкет коктейл на високо ниво!

    15:32 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    02 940 3000

    15:32 14.07.2026

  • 14 Мунчо

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кадиров си има козички.

    15:33 14.07.2026

  • 15 Леле - леле ! 🙁

    24 4 Отговор
    Колко са елементарни ГЕРБ-СДС ! 37 години не се ли наплюскаха , бе !! Англо-турски отпадъци !

    15:33 14.07.2026

  • 16 Реалист

    29 4 Отговор
    Абе Гаджев , ти що не се пишеш доброволец , като си от желаещите ? Откъде се навъдихте толкова много българомразци и русофоби ? Тея пари на Сорос не свършиха ли бе ? Майцепродавци !

    15:33 14.07.2026

  • 17 Резидента е продажник

    15 24 Отговор
    Резидента нагледно показва защо го назначиха за премиер - Орбан падна, затова трябваше нов продажник на национален интерес

    Коментиран от #23

    15:33 14.07.2026

  • 18 Браво на Радев

    28 13 Отговор
    Достойна позиция за България, да не е редом с фашистите войнолюбци!

    Коментиран от #28

    15:34 14.07.2026

  • 19 Главната Мутра се крие

    21 3 Отговор
    Пратил помошника да критикува , Плачет че не са на бакета да облизват!

    15:34 14.07.2026

  • 20 Гошо

    21 3 Отговор
    Марче ,Радев не е президент ,а министър-председател Както и ти не си журналист, макар и да се мислиш за такава

    15:35 14.07.2026

  • 21 Пиер

    10 10 Отговор
    Един уважаващ мнението на народа си и себе си премиер, не би стъпил на френска земя, камо ли да финансира укрите. А, той нашичкият отива на кьор софра!!!. Е, тогава как да оприличиш този човек - двуликият Янус.

    Коментиран от #37

    15:36 14.07.2026

  • 22 гошо

    14 3 Отговор
    Гаджев,на кои си гадже ти?

    Коментиран от #26

    15:36 14.07.2026

  • 23 Бахтимир

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Резидента е продажник":

    А ти защо не се кандидатира? Или си бил с 5 гласа от селската кръчма на 2 мастики всеки и просто не са те отразили ?!

    15:37 14.07.2026

  • 24 Мунчо

    7 11 Отговор
    Ловя се на бас, че догодина нема и да го поканят.

    15:37 14.07.2026

  • 25 Летописец

    14 1 Отговор
    Едно време , след десети ноември , Западът организира обучения на актива на СДС . Телевизионна журналистка попита Надето Нейнски (Михайлова ) какво са научили сините ръководители на срещата . " Ами те ни казаха : " Първо нахранете журналистите " - отговори Нейнски .

    15:38 14.07.2026

  • 26 Кокорчо 🌈🌈🌈

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "гошо":

    Не ми закачай гаджето!

    15:39 14.07.2026

  • 27 Хмм

    13 0 Отговор
    каквото му е в главата, това му е в устата - банкетът

    15:43 14.07.2026

  • 28 Анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Радев":

    А е с руските интереси български мин председател оставка България не е лична собственост а е на българите Оставка да си върнем свободата превзета от модел радевисти

    Коментиран от #44

    15:46 14.07.2026

  • 29 Благой

    7 2 Отговор
    Щом толкова знаеш ,какво правиш тук ,а не се на фронта не си защото ще изцапаш г ...те

    15:48 14.07.2026

  • 30 Не се притеснявай,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аз съм веган":

    че си веган.
    И от мен нищо не става.

    15:48 14.07.2026

  • 31 Eлелементарно

    4 5 Отговор
    Ми тя "коалицията на желаещите" е точно за "голямото плюскате " от разпада на Русия !!! Това , че ние НЯМА да сме допуснати ... е ясно по начало... А Радев отишъл на банкета ... ами поканен е! А ти не си ! Гаджее , затова ли злобееш?!

    15:49 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вуйчо Румен

    4 2 Отговор
    Голямата политика е на банкета !

    15:52 14.07.2026

  • 34 Мемфис

    2 4 Отговор
    Като напишеш нещо против тамазлъка на бай Тошо и веднага те трият!

    15:55 14.07.2026

  • 35 Този

    6 1 Отговор
    мух льо,какво,да не би да завижда,че не е бил поканен на банкета?Един съвет,Гаджев: седи си у вас и натискай зейто.Акъли давай само на жена си.

    15:56 14.07.2026

  • 36 Кочо

    6 2 Отговор
    По добре чукове и петолъчки, отколкото еврорегламент, гейпарад, китки и перушини в зад ниците!

    15:56 14.07.2026

  • 37 Доротея

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пиер":

    Янус е едно добро същество, млади непросветени господинчо! Та кой от нас е само добър или само лош, само тъжен или само весел!? Неслучайно театъра го е избрал за символ - комедията и драмата! Добрият бог Янус има две лица, но само едно сърце! Както сърцето на Данко води хората към прогрес! Затова е ПБ!

    Коментиран от #46

    16:00 14.07.2026

  • 38 Трезвомислещ

    4 3 Отговор
    Какъв държавен глава ! Смешно е!

    16:02 14.07.2026

  • 39 Трезвомислещ

    6 0 Отговор
    Президента Румен Радев!!!!!! Държавен глава!!!!!Вие четете ли?

    16:06 14.07.2026

  • 40 Кочо

    4 3 Отговор
    Не знам! Не гласувах, разбира се, не вярвам в чудеса, защо да гласувам, има толкова народ, който ще направи това вместо мен, НО...! Опасността от надигащата се контрареволюция и реставрация на мракобесието ме убеждава, че трябва да се защитава с нокти мандата на генерал Радев! Но пасаран, неуважаеми неофашисти! След като имате необходимост от враг - ей къде е Константиновка! Отивайте и борете Агресора!

    16:06 14.07.2026

  • 41 ГЕРБЕРАСТИТЕ

    4 4 Отговор
    Не могат да проумеят,че вече са в канала.

    Коментиран от #52

    16:08 14.07.2026

  • 42 идиоти вън

    2 1 Отговор
    На някой да не му стана ясно кой какво ни готви?!?!?!?

    16:12 14.07.2026

  • 43 Чума

    7 5 Отговор
    Боже, жива да не бях...! Пак типичната гербераска наглост! Когато на техният лидер домакините му предлагат кафе, а той отказва и ломоти с пълна уста, за да плюска торти Сахер, тогава всичко беше прекрасно, нали!? Бъ ти и нахалните хитреци!

    16:13 14.07.2026

  • 44 Браво на Радев

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Да се лъже е жалко. Изглежда толкова жалко за глупака безроден. Браво на Радев, за достойната позиция, а не редом с фашистите войнолюбци!

    Коментиран от #45, #51, #53

    16:13 14.07.2026

  • 45 Хи,хи,хи...

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "Браво на Радев":

    То щото Украйна нападна блатните твapu. Та да те питам: що е то фашизЪм????

    16:22 14.07.2026

  • 46 Хи,хи,хи...

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Доротея":

    Права си. Напред с Проста България. Да, ама не! Оставка!

    16:26 14.07.2026

  • 47 Управлението

    4 4 Отговор
    на Радев ,ще бъде най- лошото управление на България за всички времена.
    Тепърва започват золумлуците МУ !

    16:27 14.07.2026

  • 48 Са са

    3 0 Отговор
    Че метам гюбеци,батее...

    16:27 14.07.2026

  • 49 Тома

    3 2 Отговор
    Айде целувай ръка на бойчето че за теб банкети вече няма.

    16:29 14.07.2026

  • 50 Да не би

    1 0 Отговор
    да сетвира..

    16:30 14.07.2026

  • 51 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Браво на Радев":

    Е коя е тая позиция Радев е бълг мин председател А не да защитава руските интереси лица За мен е оставка Това е срамно и недостойно предава държавата ни А да питам Радев после накъде е И как така еднолично решава Освен Радев и такива като теб тук живеят демократи Радев да не мисли че е господар на държавата ни

    16:31 14.07.2026

  • 52 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ГЕРБЕРАСТИТЕ":

    И като пишеш обиди какво смяташ че постигаш Аз защитавам държавата си а ти кого си тръгнал да защитаваш

    16:33 14.07.2026

  • 53 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Браво на Радев":

    Е какво "Браво" на Радев- поканен е на Базата на декларираната позиция на БГ от предишното Управление че подкрепяме Украйна,а той отива за да каже че това някакси не е съвсем така?А КАКВО ТЪРСИ НА БАНКЕТА- с кого ще си приказва и за какво?!!И ще го гледат като "Черна Овца" останалите присъстващи,а той невъзмутимо ще си пълни паничката от Шведската маса...Лично за себе си съм убеден че дните му са преброени,но СРАМЪТ за България ще продължи ...малко по-дълго.

    Коментиран от #54

    16:36 14.07.2026

  • 54 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    Гаджев казва така, но Радев е поканен на парада за превземане на Бастилията дори персонално, защото иначе поканата трябва да е към президентството, кой ви каза, че това обвързва Радев с коалицията на желаещите, там сигурно са поканени и арабски шейхове, и държавни глави на азиатски и африкански държави, и те ли са в Коалицията на желаещите, откъде гаджев знае че при срещите на желаещите има банкет, от водопада ли?

    16:44 14.07.2026

  • 55 Любомир

    1 0 Отговор
    Яд ги е че нямат магнитче от Радев,а ако искат желаещите да хващат оръжие и газ за Украйна ,ТЦК ще ги приемат

    17:01 14.07.2026

  • 56 Ген. Радев

    1 0 Отговор
    Надявам се периодът на простаците от гербаджийската шайка в политиката, начело с мутрата Борисов, да е на приключване.

    17:07 14.07.2026

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