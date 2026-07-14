Гаджев: Радев пропусна срещата на „Коалицията на желаещите“, но не и банкета

Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев разкритикува президента Румен Радев за участието му в честванията по случай националния празник на Франция, след като държавният глава обяви, че България няма да се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“.

В публикация във Facebook Гаджев посочва, че на 19 юни френският президент Еманюел Макрон е заявил, че поканените за военния парад на 14 юли са именно държавите, участващи в „Коалицията на желаещите“, които ден по-рано са поканени и на срещата на върха на инициативата.

Според депутата това означава, че Радев е получил покана за парада именно защото България е била част от коалицията.

„Радев не отива на срещата на Коалицията на желаещите и казва, че България няма място там. Но пък отива на банкета, даван за участниците в коалицията. След което да се снима на парада, където са поканени само членовете на коалицията. Доста безобразно“, пише Гаджев.

Като аргумент той цитира думи на президента Макрон от 19 юни, според които всички държави, членуващи в „Коалицията на желаещите“, са поканени на срещата на 13 юли в Париж и на военния парад на следващия ден „редом с украинските въоръжени сили“.

По-рано президентът Румен Радев, който присъства на тържествата в Париж, благодари на френския си колега за поканата и определи националния празник на Франция като „истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация“.

Държавният глава съобщи още, че лично е получил покана от Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“, но България няма да се присъедини към инициативата.

„Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев. По думите му решението на войната трябва да бъде търсено чрез дипломация, а не чрез увеличаване на военната помощ.