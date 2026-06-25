Икономисти с остри критики срещу бюджета, предложен от „Прогресивна България“

Дефицит от 5,7%, рекорден за последните 12 години, е заложен бюджета, представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. Задават се трудни времена, предупреди още финансовият министър, но обеща че доходи няма да бъдат намалявани.

Какво е заложено от правителството на „Прогресивна България“ в Бюджет 2026?

„Отчайваща демонстрация на страх. Нулева реформа. Шокиращо. Няма нужда от такъв бюджет. България заслужава бюджет с 3% дефицит. Да не кажа, че трябва да е балансиран. Ние нямаме проблем в държавата – нямаме рецесия, нямаме бедствия, нямаме война, нямаме пандемия, нямаме мигрантски вълни“, каза Никола Янков.

„В бюджета липсват всички реформи. Няма съкращаване на разходи. Това, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките ще се компенсира с увеличаване на заплатите. 25% са социални и пенсионни плащания. 25% са издръжка на администрацията. 15% са разходи за здравеопазване. 15% са капиталови разходи. Станаха общо 80%. Останалите разходи за отбрана, образование, култура. Ако правите реформа, трябва да погледнете големите пера. Няма никаква реформа в държавната администрация, няма сливане на структури“, добави той.

Заложените числа са изненадващи и за икономиста Владимир Сиркаров. Според него „Прогресивна България“ прави стъпки назад от обявената си програма.

„Не се правят съкращения. Трябва да се направят промени в разходната част. Това не се прави заради притеснение как обществото ще приеме тези промени. Ако сега не се направят, с течение на времето шансът това да се направи намалява. Предходните правителства са в основата на ситуацията, в която сме в момента“, коментира Сиркаров.

Щерьо Ножаров коментира, че бюджетът е „построен върху математически абсурди, юридически парадокси и вътрешни противоречия“.

„От една страна вътре в прогнозите до 2028 година дефицитът е определен като 3% на касова основа. В същото време дългът нараства от 37,7 млрд. евро на 50,5 млрд. евро – преминаваме психологическата граница от 35,2% от БВП дълг. Няма как да постигнеш фискална консолидация на 3%, а дългът ти да експлодира. Заложеният 3% дефицит през 2028 година е на касова основа. На начислена основа е 3,3%. Тоест дори и 2028 година няма да влезем в параметрите. Това е илюзия“, обясни Ножаров.

„Юридическите парадокси светят с голяма червена лампа. В нарушение на Закона за публичните финанси на Министерството на финансите е дадено право да прави преливане на разходи от едно ведомство в друго. Таванът за разходите за дадени ведомства не важи и може да се променя с постановления на Министерски съвет. Прогнозата и самият закон сякаш са правени от два различни екипа. Прогнозата явно е за пред ЕК и в нея се говори за консолидация и дисциплина. В закона няма никакво свиване на разходи, а повече дългове. Инфлацията е фризирана доста повече от обичайната“, допълни икономистът.