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Икономисти с остри критики срещу бюджета, предложен от „Прогресивна България“

Икономисти с остри критики срещу бюджета, предложен от „Прогресивна България“

25 Юни, 2026 10:16 1 166 39

  • икономисти-
  • бюджет

Икономистът Щерьо Ножаров отбеляза, че прогнозата е писана за пред ЕК, защото в нея се говори за консолидация, докато в бюджета няма никакво свиване на разходите

Икономисти с остри критики срещу бюджета, предложен от „Прогресивна България“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дефицит от 5,7%, рекорден за последните 12 години, е заложен бюджета, представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. Задават се трудни времена, предупреди още финансовият министър, но обеща че доходи няма да бъдат намалявани.

Какво е заложено от правителството на „Прогресивна България“ в Бюджет 2026?

„Отчайваща демонстрация на страх. Нулева реформа. Шокиращо. Няма нужда от такъв бюджет. България заслужава бюджет с 3% дефицит. Да не кажа, че трябва да е балансиран. Ние нямаме проблем в държавата – нямаме рецесия, нямаме бедствия, нямаме война, нямаме пандемия, нямаме мигрантски вълни“, каза Никола Янков.

„В бюджета липсват всички реформи. Няма съкращаване на разходи. Това, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките ще се компенсира с увеличаване на заплатите. 25% са социални и пенсионни плащания. 25% са издръжка на администрацията. 15% са разходи за здравеопазване. 15% са капиталови разходи. Станаха общо 80%. Останалите разходи за отбрана, образование, култура. Ако правите реформа, трябва да погледнете големите пера. Няма никаква реформа в държавната администрация, няма сливане на структури“, добави той.

Заложените числа са изненадващи и за икономиста Владимир Сиркаров. Според него „Прогресивна България“ прави стъпки назад от обявената си програма.

„Не се правят съкращения. Трябва да се направят промени в разходната част. Това не се прави заради притеснение как обществото ще приеме тези промени. Ако сега не се направят, с течение на времето шансът това да се направи намалява. Предходните правителства са в основата на ситуацията, в която сме в момента“, коментира Сиркаров.

Щерьо Ножаров коментира, че бюджетът е „построен върху математически абсурди, юридически парадокси и вътрешни противоречия“.

„От една страна вътре в прогнозите до 2028 година дефицитът е определен като 3% на касова основа. В същото време дългът нараства от 37,7 млрд. евро на 50,5 млрд. евро – преминаваме психологическата граница от 35,2% от БВП дълг. Няма как да постигнеш фискална консолидация на 3%, а дългът ти да експлодира. Заложеният 3% дефицит през 2028 година е на касова основа. На начислена основа е 3,3%. Тоест дори и 2028 година няма да влезем в параметрите. Това е илюзия“, обясни Ножаров.

„Юридическите парадокси светят с голяма червена лампа. В нарушение на Закона за публичните финанси на Министерството на финансите е дадено право да прави преливане на разходи от едно ведомство в друго. Таванът за разходите за дадени ведомства не важи и може да се променя с постановления на Министерски съвет. Прогнозата и самият закон сякаш са правени от два различни екипа. Прогнозата явно е за пред ЕК и в нея се говори за консолидация и дисциплина. В закона няма никакво свиване на разходи, а повече дългове. Инфлацията е фризирана доста повече от обичайната“, допълни икономистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    Лошо планиране .Уж няма да има бюджетен дефицит а държавният дълг ще нарасне много.

    Коментиран от #5

    10:17 25.06.2026

  • 2 икономиста с коня

    10 8 Отговор
    ами време е вече да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    10:18 25.06.2026

  • 3 плямпала с лопата да ги ринеш

    20 7 Отговор
    на хранилка
    няма кой да работи на полето

    Коментиран от #7

    10:18 25.06.2026

  • 4 ХиХи

    14 13 Отговор
    Тия Икономи имаха ли критики към Юрото или тогава сичко беше наред мноо убау клуба на богатите цените двойни заплатите същите

    10:18 25.06.2026

  • 5 оня с коня

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ами нормално е всичко да поскъпне , все пак сме в клуба на богатите и има и банани

    Коментиран от #9, #20

    10:19 25.06.2026

  • 6 604

    12 4 Отговор
    Виновните за батака в панделата!

    Коментиран от #8, #15

    10:19 25.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "плямпала с лопата да ги ринеш":

    много пече това слънце на полето беСМОТАНЯК ходи ти да копаш в тая жега

    10:19 25.06.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    а да бе ние пак да ги храним

    на стадиона и един в тила

    10:20 25.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Инфлацията пълни бюджета и намалява външният дълг.

    10:20 25.06.2026

  • 10 Трол

    9 6 Отговор
    От снимката си личи, че това са много загрижени хора за парите на държавата.

    10:20 25.06.2026

  • 11 Въпрос

    12 9 Отговор
    А къде са протестиращите ? Къде са недоволните от този в пъти по-лош бюджет? Къде са Gen Z да недоволстват в телевизора?

    10:22 25.06.2026

  • 12 ЗА ТРИ ГОДИНИ 12,5

    20 4 Отговор
    Милиарди дълг не е кой знае каква тежест. Спомням си 2014-15 беше ТУУУЛУПА тегли заем 17 милиарда лева и каза ако не ги гласувате няма да управлявам. Гласуваха и той ги усвои ЯКО. И ПОСЛЕ ПАК И ПАК И ПАК ТАКА 13 ГОДИНИ. СЕГА ПЛАЧИ ТЕ ЗА НЕКВИ СИ ПО 4 МИЛИАРДА НА ГОДИНА В ТАЗИ КРИЗА КОЯТО ВИЕ СЪЗДАДОХТЕ.

    10:25 25.06.2026

  • 13 Хаха

    10 7 Отговор
    Тия говорящи глави какво разбират под "реформа" - намаляване на заплатите на хората ли!? И то когато сме "стабилно" в "клуба на богатите"...
    Направо "гениално", затова ли им плащат в нпо-тата и хонорари за участия в студията!?
    Мнооого по-полезни ще са сега на полето - търсят се сезонни работници...

    10:26 25.06.2026

  • 14 Най-некадърният бюджет

    9 8 Отговор
    от 13 века насам

    10:28 25.06.2026

  • 15 я па ти

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    пробвай да арестуваш Фатмака, да те видя

    10:30 25.06.2026

  • 16 ЗА ТРИ ГОДИНИ 12,5

    6 3 Отговор
    Милиарди дълг не е кой знае каква тежест. Спомням си 2014-15 беше ТУУУЛУПА тегли заем 17 милиарда лева и каза ако не ги гласувате няма да управлявам. Гласуваха и той ги усвои ЯКО. И ПОСЛЕ ПАК И ПАК И ПАК ТАКА 13 ГОДИНИ. СЕГА ПЛАЧИ ТЕ ЗА НЕКВИ СИ ПО 4 МИЛИАРДА НА ГОДИНА В ТАЗИ КРИЗА КОЯТО ВИЕ СЪЗДАДОХТЕ. Забравих за пенсии на военни и полис. Взимали близо 500 евро повече от другите. И работят още по службите. А аз работещ военен по време на соца наистина имаше армия и сме работили яко и пенсионер със стаж 50 години не мога да хвана 550 евро пенсия.

    10:31 25.06.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    10 8 Отговор
    Да здраствует товариш Боташ и всички негови избиратели - заради вас - като Титаник - към дъното !
    То не бяха обещания, то не беше предизборна агитация с пари на олигарси, то не бе ДЖАКУЗИ и "МАЦКИ" в офиса на "другаря" Боташ.... Заради вас - т@пите цял народ духа супата. Дано се осъзнаете товаришчи !

    Коментиран от #39

    10:32 25.06.2026

  • 18 АБЕ

    10 2 Отговор
    АКО СЕ НАМАЛЯТ ДЕПУТАТНИЦИТЕ ОТ 240 НА 40
    И КАТО СЕ КОНФИСКУВА ОТКРАДНАТОТО ОТ ДВАТА ШОПАРА
    ХАЗНАТА ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ.

    Коментиран от #28

    10:35 25.06.2026

  • 19 Хххххххххххх

    7 2 Отговор
    Значи преди месеци, всичко беше по мед и масло и сега изведнъж, всичко е зле. Как става този номер?

    Коментиран от #27

    10:39 25.06.2026

  • 20 Питане

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Коннико БЕЗ ГЛАВА,
    По ВРЕМЕ НА СОЦА БАНАНИ ИМАШЕ ЛИ ???
    Тогава в ПЛОД-ЗЕЛЕНЧУК се появяваха само за "дядо Мраз" съпътствани с писмени обяснения как се ядат !!!
    Яд ме е, че онзи ден ти сложих плюс, за което бе прав / по изключение/

    10:41 25.06.2026

  • 21 тия са ни врагове

    5 4 Отговор
    Тез икономисти ни докараха до тия резултати.Едти и същи постоянно в ефира с една и съща гледна токца която следваме диктатарски налагана чрез продажни медии и ни унищожиха.

    Коментиран от #24

    10:42 25.06.2026

  • 22 Васил

    7 3 Отговор
    Прогресивна България са по зле от Герб ама така е като Радев е събрал комунистическата върхушка която иска да живее на гърба на данъкоплатеца.

    10:44 25.06.2026

  • 23 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Бюджетът не цели реформи, а спечелване на президентските избори.
    Така че... да ни е честит "прогреса" към дъното.

    10:47 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха

    2 3 Отговор
    Да бе!
    Дето се казна от кумува срам поне единия да беше с някаква поне мааалко различна позиция да става дебат някакъв!
    Превърнаха студията в партийни и комсомолски агитации от средата на 80-те години, без различни мнения!
    Въобще не ги включвам сутрин да им гледам говорящите глави от безкрайния "преход"...

    10:50 25.06.2026

  • 26 Хи хи

    1 2 Отговор
    За да се свият разходите е необходимо парите за тия "икономисти" да се резнат , за да не правят разходи

    10:52 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Има по-лесно и бързо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "АБЕ":

    Достатъчно е Радев да върне изхарчените за Боташ милиарди. И готовоо!

    10:55 25.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гъбарко

    0 1 Отговор
    Тия "Икономиста" що ру-чаха жа-бетата против Правителството Желязков което предложи "социален" бюджет с 3% дефицит под благовидния поглед на ЕК. Конюктурни икономисти, финансисти, анализатори и ми-си-рки дружно свалиха добре работещото правителство на ГЕРБ-СДС, което ни вкара в Шенген, Еврозоната, спаси ПВУ и раздвижи кохезионните фондове. Сега цялото рундьовско войнство ви разтягат финансови и икономически локуми за кефа на функционално неграморния електорат. Някой беше казал, "Да му имам акъла на българина, ама след като се обърне каруцата". Настъпването на мотиката в България е национален спорт.

    11:09 25.06.2026

  • 34 щом имат критики да го променят

    1 0 Отговор
    събрали се работодатели, събрали се синдикати и си направили бюджет . сега над 8-9 икономисти, финансисти, бюджетисти са против . това е разбира се нормално . у нас всеки живее в негов си свят . един не обича инфлацията, друг харесва спорни директиви на съюза вредящи . мръсния въздух, ракът, липсата на паркинги, липсата на детски градини . вечната проблемна здравна каса . всеки гледа него си .

    11:11 25.06.2026

  • 35 Наглост "прогресивна"

    2 0 Отговор
    Всички икономисти и финансисти в държавата от всички политически формации, от граждански организиции, уважавани преподаватели и доказани експерти казват на фатмашкия лакей Гарвана, пардон - Гълъба, че бюджетът му не само не струва, но е опасен за бъдещото на Бългаиря, защото ще доведе странат до катастрофа! Да, ама ЗаКаПеЧе- то Гарвана, пардон - Гълъба, една "прогресивна" хубавица като него, викат й Людмилка и двама трима некадърници са се запънали като магаре на мост и не вземат под внимание категоричните аргументи на критиците на "прогресивния" бюджет на Гарвана, тази птица проклета! Абе, не ставаш за финансов министър бе, Гарване, не ставаш бе, червено и в червата ЗаКаПе-че! И за чеп за зеле не ставаш бе, наглецо! Да правиш бюджет на една държава не е като да пишеш доклад за конгресите на БКП бе, Гарване!

    11:16 25.06.2026

  • 36 Оставка

    1 0 Отговор
    на некадърните рунди!

    11:20 25.06.2026

  • 37 Баба Яга

    0 0 Отговор
    Първо да бъдат съкратени поне половината депутати! Никой не казва колко пари отиват за техните заплати. Доста милиони ще бъдат спестени от бюджета

    11:23 25.06.2026

  • 38 33 - и Гъбарко

    0 0 Отговор
    Абе, Гъбарко! Единстевното, което разбираме от неграмотните ти драсканици е, че теб много отдавна мотиката те е ударила по кратуната, което сериозно е увредило и без това болния ти мозък! Само болен мозък може да хвали бюджета на Джелязков Хаячито! Добре, бе Гъбарко, дето мозъчето ти е като гъба, след като беше толкова "хубав" бюджета на Джелязков Хаячито, защо тогава цяла България излезе на портести и го разкара, барабар с началниците му, уродливото 190- килограмово Пеевско туловище и Тиквата от Банкя? Защо бе, Гъбарко?"

    11:23 25.06.2026

  • 39 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    С другите беше по-добре ли? Много сте наивни - всички са част от едно цяло, претендират,че се карат помежду си, с всъщност пият на една маса и работят срещу България. Няма изключения. Единствено Величие от предишния парламент е са имали достъп до обществен ресурс,но имат ли и те - като нищо и те ще се облажат.

    11:25 25.06.2026

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