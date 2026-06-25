Икономисти с остри критики срещу бюджета, предложен от „Прогресивна България“

Дефицит от 5,7%, рекорден за последните 12 години, е заложен бюджета, представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. Задават се трудни времена, предупреди още финансовият министър, но обеща че доходи няма да бъдат намалявани.
Какво е заложено от правителството на „Прогресивна България“ в Бюджет 2026?
„Отчайваща демонстрация на страх. Нулева реформа. Шокиращо. Няма нужда от такъв бюджет. България заслужава бюджет с 3% дефицит. Да не кажа, че трябва да е балансиран. Ние нямаме проблем в държавата – нямаме рецесия, нямаме бедствия, нямаме война, нямаме пандемия, нямаме мигрантски вълни“, каза Никола Янков.
„В бюджета липсват всички реформи. Няма съкращаване на разходи. Това, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките ще се компенсира с увеличаване на заплатите. 25% са социални и пенсионни плащания. 25% са издръжка на администрацията. 15% са разходи за здравеопазване. 15% са капиталови разходи. Станаха общо 80%. Останалите разходи за отбрана, образование, култура. Ако правите реформа, трябва да погледнете големите пера. Няма никаква реформа в държавната администрация, няма сливане на структури“, добави той.
Заложените числа са изненадващи и за икономиста Владимир Сиркаров. Според него „Прогресивна България“ прави стъпки назад от обявената си програма.
„Не се правят съкращения. Трябва да се направят промени в разходната част. Това не се прави заради притеснение как обществото ще приеме тези промени. Ако сега не се направят, с течение на времето шансът това да се направи намалява. Предходните правителства са в основата на ситуацията, в която сме в момента“, коментира Сиркаров.
Щерьо Ножаров коментира, че бюджетът е „построен върху математически абсурди, юридически парадокси и вътрешни противоречия“.
„От една страна вътре в прогнозите до 2028 година дефицитът е определен като 3% на касова основа. В същото време дългът нараства от 37,7 млрд. евро на 50,5 млрд. евро – преминаваме психологическата граница от 35,2% от БВП дълг. Няма как да постигнеш фискална консолидация на 3%, а дългът ти да експлодира. Заложеният 3% дефицит през 2028 година е на касова основа. На начислена основа е 3,3%. Тоест дори и 2028 година няма да влезем в параметрите. Това е илюзия“, обясни Ножаров.
„Юридическите парадокси светят с голяма червена лампа. В нарушение на Закона за публичните финанси на Министерството на финансите е дадено право да прави преливане на разходи от едно ведомство в друго. Таванът за разходите за дадени ведомства не важи и може да се променя с постановления на Министерски съвет. Прогнозата и самият закон сякаш са правени от два различни екипа. Прогнозата явно е за пред ЕК и в нея се говори за консолидация и дисциплина. В закона няма никакво свиване на разходи, а повече дългове. Инфлацията е фризирана доста повече от обичайната“, допълни икономистът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:17 25.06.2026
2 икономиста с коня
10:18 25.06.2026
3 плямпала с лопата да ги ринеш
няма кой да работи на полето
Коментиран от #7
10:18 25.06.2026
4 ХиХи
10:18 25.06.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ами нормално е всичко да поскъпне , все пак сме в клуба на богатите и има и банани
Коментиран от #9, #20
10:19 25.06.2026
6 604
Коментиран от #8, #15
10:19 25.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "плямпала с лопата да ги ринеш":много пече това слънце на полето беСМОТАНЯК ходи ти да копаш в тая жега
10:19 25.06.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "604":а да бе ние пак да ги храним
на стадиона и един в тила
10:20 25.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "оня с коня":Инфлацията пълни бюджета и намалява външният дълг.
10:20 25.06.2026
10 Трол
10:20 25.06.2026
11 Въпрос
10:22 25.06.2026
12 ЗА ТРИ ГОДИНИ 12,5
10:25 25.06.2026
13 Хаха
Направо "гениално", затова ли им плащат в нпо-тата и хонорари за участия в студията!?
Мнооого по-полезни ще са сега на полето - търсят се сезонни работници...
10:26 25.06.2026
14 Най-некадърният бюджет
10:28 25.06.2026
15 я па ти
До коментар #6 от "604":пробвай да арестуваш Фатмака, да те видя
10:30 25.06.2026
16 ЗА ТРИ ГОДИНИ 12,5
10:31 25.06.2026
17 АГАТ а Кристи
То не бяха обещания, то не беше предизборна агитация с пари на олигарси, то не бе ДЖАКУЗИ и "МАЦКИ" в офиса на "другаря" Боташ.... Заради вас - т@пите цял народ духа супата. Дано се осъзнаете товаришчи !
Коментиран от #39
10:32 25.06.2026
18 АБЕ
И КАТО СЕ КОНФИСКУВА ОТКРАДНАТОТО ОТ ДВАТА ШОПАРА
ХАЗНАТА ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ.
Коментиран от #28
10:35 25.06.2026
19 Хххххххххххх
Коментиран от #27
10:39 25.06.2026
20 Питане
До коментар #5 от "оня с коня":Коннико БЕЗ ГЛАВА,
По ВРЕМЕ НА СОЦА БАНАНИ ИМАШЕ ЛИ ???
Тогава в ПЛОД-ЗЕЛЕНЧУК се появяваха само за "дядо Мраз" съпътствани с писмени обяснения как се ядат !!!
Яд ме е, че онзи ден ти сложих плюс, за което бе прав / по изключение/
10:41 25.06.2026
21 тия са ни врагове
Коментиран от #24
10:42 25.06.2026
22 Васил
10:44 25.06.2026
23 Ти да видиш
Така че... да ни е честит "прогреса" към дъното.
10:47 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хаха
Дето се казна от кумува срам поне единия да беше с някаква поне мааалко различна позиция да става дебат някакъв!
Превърнаха студията в партийни и комсомолски агитации от средата на 80-те години, без различни мнения!
Въобще не ги включвам сутрин да им гледам говорящите глави от безкрайния "преход"...
10:50 25.06.2026
26 Хи хи
10:52 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Има по-лесно и бързо
До коментар #18 от "АБЕ":Достатъчно е Радев да върне изхарчените за Боташ милиарди. И готовоо!
10:55 25.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гъбарко
11:09 25.06.2026
34 щом имат критики да го променят
11:11 25.06.2026
35 Наглост "прогресивна"
11:16 25.06.2026
36 Оставка
11:20 25.06.2026
37 Баба Яга
11:23 25.06.2026
38 33 - и Гъбарко
11:23 25.06.2026
39 Казанлъшкия
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":С другите беше по-добре ли? Много сте наивни - всички са част от едно цяло, претендират,че се карат помежду си, с всъщност пият на една маса и работят срещу България. Няма изключения. Единствено Величие от предишния парламент е са имали достъп до обществен ресурс,но имат ли и те - като нищо и те ще се облажат.
11:25 25.06.2026