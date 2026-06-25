Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

Приемаме комплексни мерки в много посоки срещу пътния травматизъм. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Dariknews.bg.
Той заяви, че ако стопаните на пътя не се събудят, ще сезират прокуратурата за престъпно бездействие.
„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той.
Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира всички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. „Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта, тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си и други много бързо“, коментира Демерджиев.
Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, категоричен бе той.
По думите му първо ще се направи прецизен анализ години назад. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, съобщи вътрешният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз луд
11:17 25.06.2026
2 Некадърно
11:17 25.06.2026
3 МПС
Коментиран от #22
11:17 25.06.2026
4 оня с коня
В МВР получават заплати
около 60 000 човека.
На улицата са около 10-12 000.
Не е ли време да се разделят полицаи от чиновници и се редуцират заплатите им
Коментиран от #7, #21, #23
11:19 25.06.2026
5 Истината
Коментиран от #26, #31
11:21 25.06.2026
6 Точен с парите
11:22 25.06.2026
7 оня с коня
До коментар #4 от "оня с коня":Да запиша:
Тези 10-12 000 въртят 24/7 от които има болни и отпускари.
А другите???????
11:22 25.06.2026
8 При Вашето Управление !
Особино !
Смущаващи !
Обстоятелства !
Нови Кърлежи !
Не Щем !
Коментиран от #17
11:22 25.06.2026
9 ДДДДД
Коментиран от #50
11:23 25.06.2026
10 Ами
11:23 25.06.2026
11 Мнение
Коментиран от #13, #38
11:26 25.06.2026
12 дядо дръмпир
11:27 25.06.2026
13 Отговор
До коментар #11 от "Мнение":"..и у нас не правят.."
11:27 25.06.2026
14 Махнете проклетите мантинели
11:28 25.06.2026
15 Радковото
Коментиран от #51
11:29 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ми ти си същия
До коментар #8 от "При Вашето Управление !":Виж си разкраченото писание.
11:29 25.06.2026
18 Име
А ако някой вземе че наистина се блъсне в тях, виждате какво става.
Коментиран от #28
11:31 25.06.2026
19 прав е . имало 15 пътни знака .
11:31 25.06.2026
20 Единственото"смущаващо обстоятелство"
11:31 25.06.2026
21 Къде ги видя
До коментар #4 от "оня с коня":Всичко се е покрило на денка с дюнер или кафе,щракащи в тик-ток.
11:33 25.06.2026
22 Да дойда още някой смешник
До коментар #3 от "МПС":като настоящият регионален който спира изпълнение на инфраструктурни проекти от национално значение като магистрала Хемус продължение на четири години и статистиката на жертвите ще се увеличи в аритметична прогресия. Смешно същество.
11:36 25.06.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "оня с коня":Аз ако може обаче да "допиша"
От тези 10-12 000 поне 2/3 са назначени с връзки, по наследство или срещу подкуп (беше 5000 тарифата, после скочи до 15 за по-големите градове) и болшинството са с манталитет на мутри!
Така че ДА време е онези 50-60 000 чиновници да се редуцират и на част от тях да се редуцират възнагражденията като чиновнически. Разбира се и сред тях има високоспециализирани професионалисти, които трябва да получават съответното високо възнаграждение
Но тези 10-12 000 трябва ДА СЕ ПРОЧИСТЯТ с момчета, които са вън да служат на обществото, а не да го рекетират и да се държат с хората все едно са престъпници! Мутрите под фуражка нямат място в Полицията! И тогава ще има уважение към тях! И тогава ще заслужават дори по-високо възнаграждение от сегашните!
11:36 25.06.2026
24 Стратегии,
Във всяко село по един деребей коли и беси и плаща на ченгатета за охрана.
11:41 25.06.2026
25 Ти да видиш
Ако оцелее след вас, значи нищо не може да я събори.
Коментиран от #35
11:41 25.06.2026
26 Анонимен
До коментар #5 от "Истината":5 истински завладяна червена държава е сега истински от бкп червените олигарси съветските другари корумпираните всякакви лъжи похвати заблуди всякакви от тези докато заграбят властта твоите лъжи са към малоумниците само че сега е 2026 г демокрация еврозона шенген нато другарите няма дълго да владеят държавата ни Ще си върнем свободата
11:42 25.06.2026
27 В България...
11:43 25.06.2026
28 Анонимен
До коментар #18 от "Име":А онези които саботират държавата ни 5 години защо са над законите защо години спират развитието на държавата ни и грабят постоянно А я ми посочи някой който нещо е построил например тези служебниците Аман от лъжци
11:45 25.06.2026
29 ДрайвингПлежър
Кое е некоректното или обидното в едно сравнение - истински ще ме ядосате и ще ви подгоня по Директивата за цифровите услуги щото не изпълнявате една камара от предписаното в закона!! Почнем ли да се заяждаме сте на ръба да изгорите!!!
Измисли си един ник и напиши изцяло анонимно: Това това и това наруши правилата в точка тази и тази!!! ХАЙДЕ!!!
11:46 25.06.2026
30 А бе
11:46 25.06.2026
31 Опа
До коментар #5 от "Истината":12 години. След 2020 управлението пое Румен мистър кеш боташ.
Коментиран от #58
11:49 25.06.2026
32 Хаха
11:50 25.06.2026
33 ЧОЧО
Коментиран от #64
11:52 25.06.2026
34 мюсюлманин
11:53 25.06.2026
35 име
До коментар #25 от "Ти да видиш":Моля, останалите без хранилка калинки на партиите с отпаднала необходимост, да не се смущават!
Коментиран от #37
11:54 25.06.2026
36 въпросителна
11:55 25.06.2026
37 Ти да видиш
До коментар #35 от "име":Честно да ти кажа, не знам кои са по-некадърни - тези с отпаднала необходимост или "прогресистите"?
Некадърни, в смисъл управление на държава. Иначе за личните си интереси и финанси са едни от най-кадърните, което е в противоречие с интереса на Държавата, разбира се.
11:58 25.06.2026
38 смях в залата
До коментар #11 от "Мнение":Като направим бетонови разеденители и някой камион или МПС притисне друго към бетона и го смачка пак вие галфоните ще пишете че бетона е виновен.
12:00 25.06.2026
39 Уфффф
12:03 25.06.2026
40 Директора👨✈️
Да! Смущаващо е как мантинели се чупят като солети от празен камион посока движението. Дори не се удри напречно в тях, а просто се плъзга. Това е смущаващо, че вместо да го върнат в платното той минава през две такива заграждения все едно ги няма. Смущаващо е качеството.
Да се провери кой ги е строил и какво е спестил като материали. Колко е откраднато.
Корупцията убива!
Коментиран от #45
12:04 25.06.2026
41 поредна порция
12:06 25.06.2026
42 В България...
12:08 25.06.2026
43 Казуар
12:10 25.06.2026
44 Глав
12:11 25.06.2026
45 Мен ако питаш
До коментар #40 от "Директора👨✈️":Всички свързани със сроителството от проектант до изпълнител,съответно възложител в затвора, до пълното изясняване.Иначе оправия няма.
12:16 25.06.2026
46 само аз ли си мисля
То беше загуба на съзнание
то - заспал / на обяд
накрая ще каже че спътник му е завъртял волана
12:19 25.06.2026
47 Банкянски плужек
12:22 25.06.2026
48 НАЙ-СМУЩАВАЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Коментиран от #66
12:23 25.06.2026
49 Не разбиращ
12:23 25.06.2026
50 Да кажа
До коментар #9 от "ДДДДД":Пари има за всичко,но ги краднат и със задните ауспуси.
12:27 25.06.2026
51 Зъл пес
До коментар #15 от "Радковото":Питах Gpt къде другаде има подсъдим шеф на МВР.Каза ми че няма.
12:30 25.06.2026
52 Механик
Е, сега па се оказа, че и тия стопани не са стопани, така ли?
Знаеш ли кое е най-смущаващото обстоятелство? Най-смущаващото обстоятелство е, че 37 години ви търпим да се упражнявате на нас.
12:34 25.06.2026
53 Ненормалници
12:36 25.06.2026
54 Питам:
12:37 25.06.2026
55 Пилотът Гошу
12:38 25.06.2026
56 Цвете
12:39 25.06.2026
57 Стига си се смущавал
12:39 25.06.2026
58 Пилотът Гошу
До коментар #31 от "Опа":2020 президентска република ли сме станали?
12:40 25.06.2026
59 Гост
12:40 25.06.2026
60 В България...
12:41 25.06.2026
61 Основната
12:41 25.06.2026
62 Рамбо
12:44 25.06.2026
63 Абе
12:47 25.06.2026
64 Бастардо
До коментар #33 от "ЧОЧО":Подкрепям те!Аз 10г. шофирах по пътищата на Италия.Дори за миг не се замислях дали асфалта е качествен.Няма никакво съмнение в това.Но да кажа и че хората шофират с акъл.Но и още нещо,по пътищата са построени много кръгови(разбира се няма по магистралите).Но в населенате места,а и по второстепенните пътища е пълно с такива.Със сигурност спасяват от такива безумия като у нас.Българи живели и работещи в страни от ЕС могат да потвърдят.
12:48 25.06.2026
65 Ддд
12:49 25.06.2026
66 Банкянски плужек
До коментар #48 от "НАЙ-СМУЩАВАЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА":Окрадоха ги и ти ги навряха в ауспуха.
12:50 25.06.2026
67 Чума
12:50 25.06.2026
68 Има
Коментиран от #70
12:52 25.06.2026
69 С милионите на МВР
12:53 25.06.2026
70 Хе-хе
До коментар #68 от "Има":А как ще отделиш камиона от автомобилите в неговото платно! Най дясна лента, отделена с бетон от другите 2! Корнелия и БСП наистина предлагаха да се строят пътищата с отделна лента само за тировете.
12:56 25.06.2026
71 Безправен
12:57 25.06.2026