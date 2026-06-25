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Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

25 Юни, 2026 11:15 3 224 71

  • иван демерджиев-
  • катастрофа-
  • магистрала тракия-
  • смущаващи обстоятелства

Иван Демерджиев заяви, че ако стопаните на пътя не се събудят, ще сезират прокуратурата за престъпно бездействие. „Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той.

Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Приемаме комплексни мерки в много посоки срещу пътния травматизъм. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Dariknews.bg.

Той заяви, че ако стопаните на пътя не се събудят, ще сезират прокуратурата за престъпно бездействие.
„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той.

Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира всички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. „Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта, тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си и други много бързо“, коментира Демерджиев.

Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, категоричен бе той.

По думите му първо ще се направи прецизен анализ години назад. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, съобщи вътрешният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз луд

    26 36 Отговор
    Галфон

    11:17 25.06.2026

  • 2 Некадърно

    28 33 Отговор
    тъпо парче

    11:17 25.06.2026

  • 3 МПС

    40 5 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #22

    11:17 25.06.2026

  • 4 оня с коня

    67 0 Отговор
    Пак да пиша:
    В МВР получават заплати
    около 60 000 човека.
    На улицата са около 10-12 000.
    Не е ли време да се разделят полицаи от чиновници и се редуцират заплатите им

    Коментиран от #7, #21, #23

    11:19 25.06.2026

  • 5 Истината

    58 13 Отговор
    Всичко е следствие на 20 годишното корумпирано престъпно управление на българоубиеца Тиквуний...

    Коментиран от #26, #31

    11:21 25.06.2026

  • 6 Точен с парите

    20 14 Отговор
    Самия "Бех точен с парите" е смущаващо обстоятелство. Тоя министър ли е или е пресаташе на МВР. На всяка манджа мерудия, чунким некои го е питал. Шишо Бакшишо втори номер.

    11:22 25.06.2026

  • 7 оня с коня

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Да запиша:
    Тези 10-12 000 въртят 24/7 от които има болни и отпускари.
    А другите???????

    11:22 25.06.2026

  • 8 При Вашето Управление !

    22 16 Отговор
    Има !

    Особино !

    Смущаващи !

    Обстоятелства !

    Нови Кърлежи !

    Не Щем !

    Коментиран от #17

    11:22 25.06.2026

  • 9 ДДДДД

    61 2 Отговор
    Снощи, след като пуснаха магистралата в заната на катастрофата мантинелите не бяха поправени. Вместо мантинели - камери, вместо маркировка - камери, вместо свестни пътища - камери, вместо сигнализация - камери. Постоянно се поставят все нови и нови камери. Как така за камери пари има, а за безопастността по пътищата няма?!

    Коментиран от #50

    11:23 25.06.2026

  • 10 Ами

    38 2 Отговор
    Нали дадохме 1 милиард за мантинели? Там разследване за тези пари и какво се слага има ли?

    11:23 25.06.2026

  • 11 Мнение

    37 2 Отговор
    Поне 50 човека попитаха, защо и мас ме се правят бетонови разделители. Преобладаващият отговор беше, че са по-евтини и по дълготрайни от металните. Заключението оставям на новите управляващи.

    Коментиран от #13, #38

    11:26 25.06.2026

  • 12 дядо дръмпир

    30 1 Отговор
    ОТ тази неописуема трагедия може държава да си направи извод.разделителната част на платната от магистралите трябва да е непреодолима и при най екстремните опити за преодоляване!

    11:27 25.06.2026

  • 13 Отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    "..и у нас не правят.."

    11:27 25.06.2026

  • 14 Махнете проклетите мантинели

    20 1 Отговор
    Те са нещо фалшиви и неправилно поставени. Трябва някакъв друг материал нещо като "силикон от най ново поколение". Избихте хората а виновниците изобщо не са наказани.

    11:28 25.06.2026

  • 15 Радковото

    12 8 Отговор
    мекере е точно с парите, друго няма

    Коментиран от #51

    11:29 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ми ти си същия

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "При Вашето Управление !":

    Виж си разкраченото писание.

    11:29 25.06.2026

  • 18 Име

    18 4 Отговор
    Това са му мантинелите на Разбойко. Преди години от друго място имаше и репортаж с него по националните мисиркаджийници - сложил мантинели, да се блъскат в тях!
    А ако някой вземе че наистина се блъсне в тях, виждате какво става.

    Коментиран от #28

    11:31 25.06.2026

  • 19 прав е . имало 15 пътни знака .

    16 2 Отговор
    от 3 лента с 120 не се виждали . а със спукана гума може да се загуби контрол . но е масов убиец . така жертвите стават по статистика повече . и при Саяна беше така . губи контрол и убива детето . не го е искал . инцидент . тирове и рейсове правят много тежки птп . македонския рейс се заби в мантинелата на нов път .

    11:31 25.06.2026

  • 20 Единственото"смущаващо обстоятелство"

    15 11 Отговор
    си ти некадърнико,като министър!

    11:31 25.06.2026

  • 21 Къде ги видя

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Всичко се е покрило на денка с дюнер или кафе,щракащи в тик-ток.

    11:33 25.06.2026

  • 22 Да дойда още някой смешник

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    като настоящият регионален който спира изпълнение на инфраструктурни проекти от национално значение като магистрала Хемус продължение на четири години и статистиката на жертвите ще се увеличи в аритметична прогресия. Смешно същество.

    11:36 25.06.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Аз ако може обаче да "допиша"
    От тези 10-12 000 поне 2/3 са назначени с връзки, по наследство или срещу подкуп (беше 5000 тарифата, после скочи до 15 за по-големите градове) и болшинството са с манталитет на мутри!

    Така че ДА време е онези 50-60 000 чиновници да се редуцират и на част от тях да се редуцират възнагражденията като чиновнически. Разбира се и сред тях има високоспециализирани професионалисти, които трябва да получават съответното високо възнаграждение

    Но тези 10-12 000 трябва ДА СЕ ПРОЧИСТЯТ с момчета, които са вън да служат на обществото, а не да го рекетират и да се държат с хората все едно са престъпници! Мутрите под фуражка нямат място в Полицията! И тогава ще има уважение към тях! И тогава ще заслужават дори по-високо възнаграждение от сегашните!

    11:36 25.06.2026

  • 24 Стратегии,

    17 0 Отговор
    прецизни анализи, координации и тем подобни големи, красиви приказки, демек - лакърдии и нищо работа- ченгетата пак скрити в храстите с камерите, на участъци с измислени и ненужни ограничения- капани, ловят глоби от гражданите, моторджиите препускат и ръмжат с моторите посред нощите и будят бебетата, мощни мутренски коли правят гонки по пътищата, ченгетата гледат и т.н.
    Във всяко село по един деребей коли и беси и плаща на ченгатета за охрана.

    11:41 25.06.2026

  • 25 Ти да видиш

    11 7 Отговор
    Смущаващо е, че такива като вас са в управлението на държавата.
    Ако оцелее след вас, значи нищо не може да я събори.

    Коментиран от #35

    11:41 25.06.2026

  • 26 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    5 истински завладяна червена държава е сега истински от бкп червените олигарси съветските другари корумпираните всякакви лъжи похвати заблуди всякакви от тези докато заграбят властта твоите лъжи са към малоумниците само че сега е 2026 г демокрация еврозона шенген нато другарите няма дълго да владеят държавата ни Ще си върнем свободата

    11:42 25.06.2026

  • 27 В България...

    18 0 Отговор
    .. е така...получава се дупка на пътя, умниците веднага слагат знак за неравност на пътя, идват другите умници, слагат знак за намаляване на скоростта, идват следващите и слагат камера, да глобяват и се почва едно щавене, несъобразена скорост и т.н. и изкарват хората рецидивисти, а е толкова просто, оправя се дупката, но пък няма как да пълним хазната и да обясняваме как другите са виновни!!!

    11:43 25.06.2026

  • 28 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Име":

    А онези които саботират държавата ни 5 години защо са над законите защо години спират развитието на държавата ни и грабят постоянно А я ми посочи някой който нещо е построил например тези служебниците Аман от лъжци

    11:45 25.06.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Добре бе преглеждача - кажи ми думата фекалия по какъв начин нарушава правилата ви?!!!
    Кое е некоректното или обидното в едно сравнение - истински ще ме ядосате и ще ви подгоня по Директивата за цифровите услуги щото не изпълнявате една камара от предписаното в закона!! Почнем ли да се заяждаме сте на ръба да изгорите!!!

    Измисли си един ник и напиши изцяло анонимно: Това това и това наруши правилата в точка тази и тази!!! ХАЙДЕ!!!

    11:46 25.06.2026

  • 30 А бе

    9 0 Отговор
    Съкращавай,че и без това ги няма нито в града нито извън града по вело алеята ел.велосипед кара с 40 км.по ул.Чипровци с 2 деца отиват на тренировка на Дунав няма районен няма кат нито мл.районен но районното има бариера

    11:46 25.06.2026

  • 31 Опа

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    12 години. След 2020 управлението пое Румен мистър кеш боташ.

    Коментиран от #58

    11:49 25.06.2026

  • 32 Хаха

    11 1 Отговор
    Навремето Костов имаше министър 10%. Сега Радев има министър Бях точен с парите.

    11:50 25.06.2026

  • 33 ЧОЧО

    12 0 Отговор
    Годподин министър, знаете ли какви пътища има в Испания, никога няма да имаме пътища като тях. Там за две години строят по 150 км. магистрала а не като при нас за 52 години 400км не можем да построим една магистрала.

    Коментиран от #64

    11:52 25.06.2026

  • 34 мюсюлманин

    7 3 Отговор
    Това са мантинелите на Момчето за 1 милиард . Виновни няма

    11:53 25.06.2026

  • 35 име

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ти да видиш":

    Моля, останалите без хранилка калинки на партиите с отпаднала необходимост, да не се смущават!

    Коментиран от #37

    11:54 25.06.2026

  • 36 въпросителна

    11 3 Отговор
    Ама чакай сега . Някакви хора са крали от пътища , мантинели и тн и сега пак хората да платят кражбите с 30 % по -скъпи винетки ? ! ? Не е ли по правилно да се накажат виновниците и да им се конфискува откраднатото и с него да се построят пътищата .

    11:55 25.06.2026

  • 37 Ти да видиш

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Честно да ти кажа, не знам кои са по-некадърни - тези с отпаднала необходимост или "прогресистите"?
    Некадърни, в смисъл управление на държава. Иначе за личните си интереси и финанси са едни от най-кадърните, което е в противоречие с интереса на Държавата, разбира се.

    11:58 25.06.2026

  • 38 смях в залата

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Като направим бетонови разеденители и някой камион или МПС притисне друго към бетона и го смачка пак вие галфоните ще пишете че бетона е виновен.

    12:00 25.06.2026

  • 39 Уфффф

    6 2 Отговор
    Недопустимо било да мине товарен камион БЕЗ ТОВАР през мантинелата??? Все едно е нормално да премине през мантинелата, когато е с товар!? Изобщо, нищо не е нормално в тази и хиляди други ситуации в България. Изпитвам едновременно гняв, мъка и възмущение! Пусна ни от корупция и схемаджийство!!!

    12:03 25.06.2026

  • 40 Директора👨‍✈️

    9 3 Отговор
    Корупцията убива!
    Да! Смущаващо е как мантинели се чупят като солети от празен камион посока движението. Дори не се удри напречно в тях, а просто се плъзга. Това е смущаващо, че вместо да го върнат в платното той минава през две такива заграждения все едно ги няма. Смущаващо е качеството.
    Да се провери кой ги е строил и какво е спестил като материали. Колко е откраднато.
    Корупцията убива!

    Коментиран от #45

    12:04 25.06.2026

  • 41 поредна порция

    6 0 Отговор
    очевадни далавери,и пак бездействие на тези прогресивни плужеци.

    12:06 25.06.2026

  • 42 В България...

    8 1 Отговор
    ... е така... няма пътища, няма асфалт, няма знаци,няма мантинели, няма маркировка или ако има, е компроментирана и не отговаря на действителността, но пък имаме най-бързите БМВ-та, триноги, а вече се заформя и супер наблюдение за около 20 милиона, а държавата ти обяснява как няма пари и обикновените хора са виновни, ми не е много трудно да се сети човек!!!

    12:08 25.06.2026

  • 43 Казуар

    3 1 Отговор
    От снимките се вижда, че вертикалните метални стълбчета са по старите норми през 4 метра, а при новите е през 2.

    12:10 25.06.2026

  • 44 Глав

    9 0 Отговор
    Какво да каже.Щял да вземе мерки за рискови участъци.А някой знае ли къде ще пресече някой турски тир като спука гума.Колко народ изгина така на тази скапана магистрала.Вместо ДАИ да ги спира и глобява за износени и стари гуми те им вземат пари на ръка.Това цяла Европа го разбра и продължава-хранят партиите.Толкова пари от Европа мантинелите не подменени.Прите къде отидоха.

    12:11 25.06.2026

  • 45 Мен ако питаш

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Директора👨‍✈️":

    Всички свързани със сроителството от проектант до изпълнител,съответно възложител в затвора, до пълното изясняване.Иначе оправия няма.

    12:16 25.06.2026

  • 46 само аз ли си мисля

    6 1 Отговор
    че в тази катастрофа има намесен телефон
    То беше загуба на съзнание
    то - заспал / на обяд
    накрая ще каже че спътник му е завъртял волана

    12:19 25.06.2026

  • 47 Банкянски плужек

    2 4 Отговор
    Всичката им работа на желаещите и либерал крадльовците.. Да си напълни Ганя тъбуха, да седне на митницата и да чака да го покане кралицата на Британия. Голям кеф. Кражба брате до дупка .. а то дупка до дупка.

    12:22 25.06.2026

  • 48 НАЙ-СМУЩАВАЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

    6 7 Отговор
    СА, ЧЕ БОЙО И КОМПАНИЯ ОКРАДОХА ПАРИТЕ И ТО НЕ САМО ЗА МАГИСТРАЛИТЕ.

    Коментиран от #66

    12:23 25.06.2026

  • 49 Не разбиращ

    3 1 Отговор
    Защо трябва да ги чака да се самосезират при условие, че има предпоставки да лежат и то за дълго и то много от тях.

    12:23 25.06.2026

  • 50 Да кажа

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДДДДД":

    Пари има за всичко,но ги краднат и със задните ауспуси.

    12:27 25.06.2026

  • 51 Зъл пес

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Радковото":

    Питах Gpt къде другаде има подсъдим шеф на МВР.Каза ми че няма.

    12:30 25.06.2026

  • 52 Механик

    2 2 Отговор
    Нали викахте, че "държавата е лош стопанин" и за това приватизирахте всичко.
    Е, сега па се оказа, че и тия стопани не са стопани, така ли?
    Знаеш ли кое е най-смущаващото обстоятелство? Най-смущаващото обстоятелство е, че 37 години ви търпим да се упражнявате на нас.

    12:34 25.06.2026

  • 53 Ненормалници

    2 4 Отговор
    Не е ли очевидно че мантинелата е причина.Или търсим под вола теле.Имал глоби,фишове....

    12:36 25.06.2026

  • 54 Питам:

    5 0 Отговор
    А има ли данни, че тираджията до като е карал е чатил по телефона ЗА ДА НЕ СТОИ АЙЛЯК И ЗА ДА УБИЕ ВРЕМЕТО?

    12:37 25.06.2026

  • 55 Пилотът Гошу

    3 2 Отговор
    Мантинели от станиол... Не е трудно да се провери какви са, от къде са, кой ги е оставил, отговарят ли на изискванията, ако да, тези изисквания редовни ли са, или от тип "да са сиви и фирмата да се казва ХХ"... Всичко може да се провери, ако човек има желание да си свърши работата...

    12:38 25.06.2026

  • 56 Цвете

    3 1 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА Е, ЧЕ ВИНАГИ ОТ ГОДИНИ " ПРАВЯТ " РЕМОНТ НА РЕМОНТА В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО? ЗАЩО?

    12:39 25.06.2026

  • 57 Стига си се смущавал

    4 0 Отговор
    Започнете да работите. Дотукa нищо!

    12:39 25.06.2026

  • 58 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Опа":

    2020 президентска република ли сме станали?

    12:40 25.06.2026

  • 59 Гост

    4 0 Отговор
    На брадат полицай не спирам защото много прилича на "КАЛАШНИК", пък може и да е такъв!

    12:40 25.06.2026

  • 60 В България...

    4 0 Отговор
    ... е така, сега очаквам всеки момент, да излезе някой умник, за да каже, че почва поредната безмислена акция с гръмко име, сиреч..ние не сме виновни, имаме желание, но нямаме акъл!!!

    12:41 25.06.2026

  • 61 Основната

    3 2 Отговор
    вина е на шофьора на камиона. Карат като бесни, като шофирам на някоя от двете магистрали не мога да ги изпреваря със 120 км/ч и трябва да увеличавам скоростта до 140 км/ч, което не е нормално... Особено когато карам по нанадолнище... Тогава празните камиони се опитват да излетят...

    12:41 25.06.2026

  • 62 Рамбо

    3 0 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ СЛУШАМЕ ТОЯ КРЕТЕН, КОЙТО ОСВЕН, че е точен с парите и си проветрява дебелата уста нищо друго не прави.

    12:44 25.06.2026

  • 63 Абе

    4 0 Отговор
    Тоя палячо нали щеше да резкрива нови факти и обстоятелства по случая Петрохан-Околчица? Какво ново разбрахте-едно голямо нищо! Всяко негово действие е пиар и имитация.

    12:47 25.06.2026

  • 64 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЧОЧО":

    Подкрепям те!Аз 10г. шофирах по пътищата на Италия.Дори за миг не се замислях дали асфалта е качествен.Няма никакво съмнение в това.Но да кажа и че хората шофират с акъл.Но и още нещо,по пътищата са построени много кръгови(разбира се няма по магистралите).Но в населенате места,а и по второстепенните пътища е пълно с такива.Със сигурност спасяват от такива безумия като у нас.Българи живели и работещи в страни от ЕС могат да потвърдят.

    12:48 25.06.2026

  • 65 Ддд

    2 0 Отговор
    Този е пълен палячо. Само общи приказки.

    12:49 25.06.2026

  • 66 Банкянски плужек

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "НАЙ-СМУЩАВАЩИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА":

    Окрадоха ги и ти ги навряха в ауспуха.

    12:50 25.06.2026

  • 67 Чума

    0 0 Отговор
    Кво и е мантинелата!? Мантинела като мантинела! Тя е там за раздели движението в двете посоки, а не Великата тракийска стена! Като не искате да я бутат камионите, направете отделно пътища за тях, спрете ги, качете ги на влак и разделете двата пътя еднопосочни, с 20, 50, 100 метра трънливи храсти, вместо да товарите пътя с железобетон и глупости! Всяка лента да бъде поставена в тунел на въздушна възглавниа ли възнамерявате?

    12:50 25.06.2026

  • 68 Има

    0 0 Отговор
    Смущаващо е, че само в България в разделителната ивица има мантинела като вафла. Навсякъде по света е бетонова, която връща возилото обратно на пътното платно. Ако мантинелата беше НЮ Дърси децата щяха да са живи, а връхлитащият ТИР вероятно на капак в СОБСТВЕНОТО си платно. Докога ще слагаме нищо не вършещи мантинели????

    Коментиран от #70

    12:52 25.06.2026

  • 69 С милионите на МВР

    0 0 Отговор
    да се закупят бетонови мантинели за Тракия и Струма.

    12:53 25.06.2026

  • 70 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Има":

    А как ще отделиш камиона от автомобилите в неговото платно! Най дясна лента, отделена с бетон от другите 2! Корнелия и БСП наистина предлагаха да се строят пътищата с отделна лента само за тировете.

    12:56 25.06.2026

  • 71 Безправен

    0 0 Отговор
    На тази магистрала непрекъснато се случват катастрофи. Данъкоплатците плащат за пътещата с дупки и дефекти първо с данъците си а след това с винетките, не ви ли е срам да ги вдигате с още 30 процента. А да, вие не ги плащате нито с данъците, нито с винетките, а на другите и сто тояги са им малко

    12:57 25.06.2026

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