Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства

Приемаме комплексни мерки в много посоки срещу пътния травматизъм. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от Dariknews.bg.

Той заяви, че ако стопаните на пътя не се събудят, ще сезират прокуратурата за престъпно бездействие.

„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той.

Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира всички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. „Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта, тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си и други много бързо“, коментира Демерджиев.

Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, категоричен бе той.

По думите му първо ще се направи прецизен анализ години назад. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, съобщи вътрешният министър.