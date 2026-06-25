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„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

25 Юни, 2026 14:10 742 18

  • мазут-
  • черноморие

Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ – втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откритите през последните дни мазутни образувания по плажове на Северното и Южното Черноморие не са резултат от скорошен нефтен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ след извършени проверки и анализ на ситуацията.

Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ – втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда. Те представляват остатъци от нефтопродукти, които с времето променят структурата си под въздействието на слънцето, водата и атмосферните условия.

От институциите обясняват, че силното морско вълнение в периода между 15 и 20 юни е довело до изхвърлянето на тези образувания на брега заедно с други морски отпадъци.

Няма данни за ново замърсяване

От „Морска администрация“ подчертават, че към момента няма информация за текущ или скорошен нефтен разлив в българските териториални води. Не са установени и морски инциденти, които биха могли да доведат до подобно замърсяване.

Специалистите посочват, че заради естествените процеси на разграждане и промяната в химическия състав на тези нефтени остатъци не може да бъде установено с точност кога са попаднали в морето и какъв е техният първоначален източник.

По думите на експертите подобни образувания могат да останат във водата с години, като под въздействието на морските течения и метеорологичните условия се придвижват на значителни разстояния и достигат различни крайбрежни райони.

Подобни случаи е имало и преди

От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ припомнят, че подобни случаи са регистрирани и през предходни години както по българското Черноморие, така и в други държави от региона.

През същия период мазутни отлагания са били установени и по части от румънското Черноморско крайбрежие, което според специалистите потвърждава възможността замърсяванията да бъдат пренасяни на големи разстояния от морските течения.

Продължава наблюдението на морските пространства

Властите уверяват, че наблюдението на акваторията на Черно море продължава. От „Морска администрация“ следят ситуацията чрез сателитни системи за наблюдение, както и чрез контрол на корабния трафик, с цел своевременно откриване на евентуални замърсявания.

Междувременно Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти координират дейностите по почистване на засегнатите плажни ивици.

Целта е замърсяванията да бъдат отстранени възможно най-бързо и да не окажат негативно влияние върху летния туристически сезон по българското Черноморие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 4 Отговор
    Да благодарим на украинските братя!

    14:12 25.06.2026

  • 2 Някой

    19 4 Отговор
    Вместо да благодарят на Зеленски за това. Дето обстрелва танкери. Преди уж се договаряха за невоените кораби да не се обстрелват. Е свърши. Да не е споменал повече за украинско зърно и други за пренос през Черно море.

    14:14 25.06.2026

  • 3 Това е подарък от украйна

    22 3 Отговор
    за благодарност, че сме има дали Варна за колонизиране

    14:18 25.06.2026

  • 4 Газпром

    11 1 Отговор
    Мазут газят, бедни ходят.

    14:20 25.06.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    10 4 Отговор
    Какво очаквате, води се война на 500 км от България. Само от потопените руски гемии, колко гориво се е изляло в морето. Отделно от ударите по петролните платформи, които и украинците и руснаците използват за военни цели. А и преди войната, Черно Море не се е славело с особена "чистота". Пристанищата, нефтените терминали и заводи, замърсяваха редовно морето и плажовете.

    14:21 25.06.2026

  • 6 Какво

    14 2 Отговор
    Ни заблуждавате,украинците откакто пребивават тук,какви ли не неща се случиха.Хайде вземете се в ръце и по скоро ги отпращайте и приключвайте с тази агония.

    14:22 25.06.2026

  • 7 Нещастници

    15 1 Отговор
    успокох се, помислих, че мазута е пресен... всички липсвщаи туристи чакаха тази новина с нетърпение.... щом е отлежал ще тръгнат към нашето, а не към други морета! да видим колко сезона бранша може да изкара без туристи, преди да почнат да протестират, държавата да си свърши работата?

    14:23 25.06.2026

  • 8 Тома

    9 0 Отговор
    Чара на българското черноморие е че като се изкупени морето излизаш с двадесет дневен тен по кожата.

    14:25 25.06.2026

  • 9 Ковача

    19 1 Отговор
    Маре,тези ги пиши на баба си.Министерството,министъра и всички п0д л0ги,крият,че разливите са от краински удари по танкери.Нъл тъй?Пак лАжем.

    14:32 25.06.2026

  • 10 ХиХиХи

    2 0 Отговор
    Мазутът е убаво нещо, мажеш на филията и ядеш...

    14:36 25.06.2026

  • 11 Анонимен

    7 0 Отговор
    Едно време само гледахме документални за разливи на другия край на планетата. Сега редовно се случва у нас и на никой не му пука.

    14:41 25.06.2026

  • 12 Ива

    8 0 Отговор
    Санкции за Украйна ...кога .Да разбирам ли от изказването на Радев на поредната сбирка на войноолюбците ,че поддържа обстрелите по мирни цели в Русия !?! Не желая страната ни да има сътрудничество със корумпирана Украйна . Мир ще има ,когато има сигурност за Русия !

    14:45 25.06.2026

  • 13 Слава Україні

    0 2 Отговор
    Балхария се Украiнi..

    14:56 25.06.2026

  • 14 По-голяма

    2 0 Отговор
    Смешка не можаха ли да измислят от МА?

    15:00 25.06.2026

  • 15 Какви balls,

    6 0 Отговор
    какви 5 лева?

    Цели петролни петна и разливи от по няколко метра е диаметър има по бреговете.

    Що за измислици?!
    Хората на очите си ли да вярват или на министерството?

    15:08 25.06.2026

  • 16 БМФ

    9 0 Отговор
    Вальо Енчев да обясни това, което се вижда от сателитните снимки-за ден има петно от север то Резово. Това не е старо, а се знае и кораба, който хвърля. Май някой е взел доста сухо ...

    15:08 25.06.2026

  • 17 Мисит

    3 0 Отговор
    В територията,,,няма нищо вредно,,замърсено ,нередно ,,,всичко е в норми,,,,ий,ако стане нещо,,то става въпрос за,,,старо самоубийство,,,,,,

    15:39 25.06.2026

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Краварката е на десния шезлонг

    15:42 25.06.2026

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