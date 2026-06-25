„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

Откритите през последните дни мазутни образувания по плажове на Северното и Южното Черноморие не са резултат от скорошен нефтен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ след извършени проверки и анализ на ситуацията.

Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ – втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда. Те представляват остатъци от нефтопродукти, които с времето променят структурата си под въздействието на слънцето, водата и атмосферните условия.

От институциите обясняват, че силното морско вълнение в периода между 15 и 20 юни е довело до изхвърлянето на тези образувания на брега заедно с други морски отпадъци.

Няма данни за ново замърсяване

От „Морска администрация“ подчертават, че към момента няма информация за текущ или скорошен нефтен разлив в българските териториални води. Не са установени и морски инциденти, които биха могли да доведат до подобно замърсяване.

Специалистите посочват, че заради естествените процеси на разграждане и промяната в химическия състав на тези нефтени остатъци не може да бъде установено с точност кога са попаднали в морето и какъв е техният първоначален източник.

По думите на експертите подобни образувания могат да останат във водата с години, като под въздействието на морските течения и метеорологичните условия се придвижват на значителни разстояния и достигат различни крайбрежни райони.

Подобни случаи е имало и преди

От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ припомнят, че подобни случаи са регистрирани и през предходни години както по българското Черноморие, така и в други държави от региона.

През същия период мазутни отлагания са били установени и по части от румънското Черноморско крайбрежие, което според специалистите потвърждава възможността замърсяванията да бъдат пренасяни на големи разстояния от морските течения.

Продължава наблюдението на морските пространства

Властите уверяват, че наблюдението на акваторията на Черно море продължава. От „Морска администрация“ следят ситуацията чрез сателитни системи за наблюдение, както и чрез контрол на корабния трафик, с цел своевременно откриване на евентуални замърсявания.

Междувременно Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти координират дейностите по почистване на засегнатите плажни ивици.

Целта е замърсяванията да бъдат отстранени възможно най-бързо и да не окажат негативно влияние върху летния туристически сезон по българското Черноморие.