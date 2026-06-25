Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
НС прие ключови промени: ВСС с изтекъл мандат няма право на кадрови назначения

НС прие ключови промени: ВСС с изтекъл мандат няма право на кадрови назначения

25 Юни, 2026 13:56, обновена 25 Юни, 2026 14:02 1 067 11

  • закон-
  • промени-
  • второ четене-
  • съдебна власт-
  • парламент

След остри политически сблъсъци в пленарната зала депутатите ограничиха правомощията на съдебните кадровици

НС прие ключови промени: ВСС с изтекъл мандат няма право на кадрови назначения - 1
Снимка: МП, пресцентър
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание прие окончателно на второ четене мащабни промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Основният фокус на текстовете е драстичното ограничаване на правомощията на настоящия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), чийто законово определен мандат вече е изтекъл.

Стоп за новите щатове и конкурси

С гласуваните промени депутатите наложиха пълна забрана за кадрови рокади от страна на съвет с изтекъл мандат. Органите на ВСС вече нямат право да разкриват нови щатни бройки, да откриват и провеждат конкурси за повишаване или преместване на магистрати. Единственото изключение, което законът допусна, е за назначаването на младши съдии, прокурори и следователи, както и при процедури по възстановяване на длъжност.

Въвежда се и засилен съдебен контрол. Всяко заинтересовано лице, както и министърът на правосъдието, ще могат да обжалват решенията на Пленума и колегиите на ВСС в 14-дневен срок. Делата ще се разглеждат на случаен принцип от тричленни състави на Върховния административен съд (ВАС) или Върховния касационен съд (ВКС).

Остри дебати и обвинения в „обиране“ на реформата

Гласуването в зала премина в условията на тежки политически искри между управляващи и опозиция. От „Демократична България“ защитиха текстовете с аргумента, че се пресича възможността обществената квота да се превърне в партийна, като са съобразени мненията на професионалните общности.

В същото време от „Прогресивна България“ и „Продължаваме Промяната“ разкритикуваха крайния вариант на законопроекта. Според тях промените са били „изпразнени от съдържание“ по време на комисиите и не представляват реалната съдебна реформа, която обществото очаква. Опозицията в лицето на ГЕРБ и „Възраждане“ пък се противопостави на идеите неправителствени организации да имат роля в номинациите за съвета, заявявайки, че това е изключителен прерогатив на парламента.

Натиск от Министерството на правосъдието

Приемането на закона съвпадна с извънреден призив от служебния министър на правосъдието Николай Найденов. Той призова ВСС незабавно да преустанови провеждането на процедури за нови щатове броени часове преди окончателното обнародване на текстовете, определяйки тези действия като опит за заобикаляне на духа на закона.

След като и последният параграф бъде гласуван в залата, НС изготвя окончателния чист текст на закона.

Издаване на указ от Президента: Законът се изпраща на държавния глава, който трябва да подпише указ за неговото промулгиране (официално издаване). Президентът има право по Конституция да наложи и вето (да върне закона за ново обсъждане), ако открие противоконституционни текстове или несъвършенства.

Обнародване в Държавен вестник: След подписването на президентския указ, промените се публикуват в Държавен вестник.

Влизане в сила: Обикновено законите влизат в сила 3 дни след обнародването им, освен ако в самия закон депутатите не са записали друга конкретна дата или отложено действие за определени разпоредби. [


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    В никакъв случай и по никакъв начин паветниците не трябва да пробутат членове от НПО-тата, в които захлебват.

    Коментиран от #2

    14:06 25.06.2026

  • 2 Велислава

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Много прав както винаги, дай на паветника властови ресурс и гледай п етрохан и баба алино.

    14:10 25.06.2026

  • 3 Хаха

    4 4 Отговор
    Всичко е пунта Мара за пред материала. Както хранителните вериги пуснаха кошница за хората.

    14:12 25.06.2026

  • 4 Меси от Банкя

    2 6 Отговор
    Шиши държи зеления чорап с компромати още от времето на Гешев, когато имаше СРС-та от президентството.

    14:14 25.06.2026

  • 5 Бях точен с парите

    4 2 Отговор
    Дали ще доживеем да видим действащ министър председател, президент и министри да влезнат в затвора.

    14:15 25.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    БРАВО!

    14:16 25.06.2026

  • 7 А ще

    2 0 Отговор
    има ли уволнения на новите назначени??

    14:18 25.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДА ОСТАВИМ НАСТРАНА
    ЧЕ ГНОМА АТАНАС И КОЦЕТО КОПЕЙКИН
    .... СА ОТ ТОЛКОВА ГОДИНИ В ПАРЛАМЕНТА
    ....
    И ВЕДНЪЖ НЕ СА СПОМЕНАЛИ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ НА ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ И РОСЕН КАРАДИМОВ ОТ ЦК НА БКП,
    ЗАЩОТО СА НА МУТРО - ХРАНИЛКАТА
    .....
    АМА МИ ИДВА В ПОВЕЧЕ ЧЕ АНТОН КУТЕВ ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ , КОГАТО. БЕШЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА БСП
    И КОРНЕЛИЯ НИНОВА
    ......
    ХВАЛЯТ ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ ОТ ОПГ СИК
    ......
    Гугъл " ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ СИК"
    .....
    ТА МИ Е МНОГО ИНТЕРЕСНО КОЙ ЩЕ СЛЕДИ ЗА МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ДЕПУТАТИТЕ
    ... КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРАТ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С ВИСОКИ МОРАЛНИ КАЧЕСТВА:)

    14:20 25.06.2026

  • 9 Експерт

    1 2 Отговор
    Ето, това е ала - бала от крадливите политици! Прах в очите на българите!

    14:24 25.06.2026

  • 10 Ахааа

    4 1 Отговор
    Това е първата много, много важна стъпка! Следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови съдии! Да се сложи край на покварата в съдебната система, особено в последните 15-16 години! И съд и възмездие за откраднатите милиарди!!!

    14:24 25.06.2026

  • 11 Айде

    1 1 Отговор
    Парламентът не трябва да избира ВСС, нито ИВСС, нито гл. прокурор! Само гражданското общество, вкл професионалните общности! И зверски граждански контрол! Само тогава крадците от парламента ще започнат да влизат в затвора!

    14:29 25.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове