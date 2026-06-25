Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното

Нов тежък инцидент с тежкотоварен камион, скъсал мантинелите и ударил лек автомобил в насрещното платно е станал този път на магистрала "Струма", съобщиха очевидци на катастрофата във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Пътнотранспортното произшествие е станало около 13 часа в участъка от аутобана при софийското село Мало Бучино.

От публикувания видеоклип се виждат смазаните от камиона цистерна мантинели. Тежкотоварното возило е преминало в платното за насрещно движение и е ударило кола.

Движението е блокирано. Към момента няма информация за пострадали и жертви.

Заради инцидента по магистралата се е образувало километрично задръстване.

Вчера две 9-годишни момчета от футболната академия на столичния клуб и бащата на едното от тях загинаха на място, след като на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока, премина през мантинелите и се заби в колата.

46-годишният треньор в школата на столичния клуб Иван Терзийски и 49-годишната му съпруга, пътували заедно със загиналите, са настанени в тежко състояние в ямболската болница "Св. Пантелеймон". Шофьорът на тира, преминал през мантинелата в насрещното движение и врязал се в лекия автомобил с петимата пътуващи, бе задържан и днес му бе повдигнато обвинение.

На брифинг наблюдаващият прокурор Живко Илиев съобщи, че няма данни водачът да е заспал или да се е спукала гума на камиона му. Шефът на ямболската полиция старши комисар Добрин Димитров допълни, че шофьорът има 20 наказания, четири от тях са с акт за установено административно нарушение. 16 са глоби с фиш, които са платени.