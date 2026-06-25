Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното

Нов тежък инцидент с тежкотоварен камион, скъсал мантинелите и ударил лек автомобил в насрещното платно е станал този път на магистрала "Струма", съобщиха очевидци на катастрофата във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Пътнотранспортното произшествие е станало около 13 часа в участъка от аутобана при софийското село Мало Бучино.
От публикувания видеоклип се виждат смазаните от камиона цистерна мантинели. Тежкотоварното возило е преминало в платното за насрещно движение и е ударило кола.
Движението е блокирано. Към момента няма информация за пострадали и жертви.
Заради инцидента по магистралата се е образувало километрично задръстване.
Вчера две 9-годишни момчета от футболната академия на столичния клуб и бащата на едното от тях загинаха на място, след като на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока, премина през мантинелите и се заби в колата.
46-годишният треньор в школата на столичния клуб Иван Терзийски и 49-годишната му съпруга, пътували заедно със загиналите, са настанени в тежко състояние в ямболската болница "Св. Пантелеймон". Шофьорът на тира, преминал през мантинелата в насрещното движение и врязал се в лекия автомобил с петимата пътуващи, бе задържан и днес му бе повдигнато обвинение.
На брифинг наблюдаващият прокурор Живко Илиев съобщи, че няма данни водачът да е заспал или да се е спукала гума на камиона му. Шефът на ямболската полиция старши комисар Добрин Димитров допълни, че шофьорът има 20 наказания, четири от тях са с акт за установено административно нарушение. 16 са глоби с фиш, които са платени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев Скапаняка
14:39 25.06.2026
2 Мармота със станиола
Коментиран от #18
14:40 25.06.2026
3 Цвете
Коментиран от #14
14:42 25.06.2026
4 1488
14:45 25.06.2026
5 Хохо Бохо
Коментиран от #29
14:46 25.06.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:48 25.06.2026
7 Само да питам
14:51 25.06.2026
8 Еводебил
14:51 25.06.2026
9 Истината-винаги
14:53 25.06.2026
10 ту-туу
14:59 25.06.2026
11 ББ от Банкя
15:01 25.06.2026
12 ДрайвингПлежър
Под ъгъл от около 45 градуса е минал не през една, а през две мантинели сяхаш са масло - как става тая работа някой шъ каи ли?!
А за водача на вчерашния камион... КАТ след като любезно натъртват за 20 нарушения ще споделят ли какви са те?! Шофьор, който само миналата година е минал повече километри отколкото средностатистически шофьор минава за 10 години и има 20 фиша (за незнайно какви нарушения, може да са светлини, колан, пожарогасител и т.н.) за мен е не просто примерен, а прекалено примерен шофьор!
Коментиран от #28
15:05 25.06.2026
13 Тези тираджии
15:07 25.06.2026
14 Дядо Ристю
До коментар #3 от "Цвете":Има, има. Съгласно БДС от 1948 г., това са аутобани. Сега не знам как е, не съм чел какво пише в стандарта.
15:08 25.06.2026
15 Сила
15:09 25.06.2026
16 мдааа
15:11 25.06.2026
17 Айде
Коментиран от #27
15:12 25.06.2026
18 Само да ти кажа
До коментар #2 от "Мармота със станиола":На Младен Маринов е фирмата с мантинелите шофьора на Мето Илиенски ако се сещаш! А и камионите са ограничени до 90км ,наказанията са на максимума не е скорост ,няма алкохол и наркотици ,на магистрала е не е двупосочно на края остават некачествените пътища ,настилки ,виражи ,аквапланинг. Това убива хората казва се корупция ,но явно и тоя спасител няма да ни спаси хора. Карайте внимателно и да ни пази Господ
Коментиран от #21
15:12 25.06.2026
19 Родина
мантинели нищо не пазят .
15:13 25.06.2026
20 Тома
15:16 25.06.2026
21 Слипстрийм
До коментар #18 от "Само да ти кажа":Не карат с 90 км/ч, особено празните. Поне 150-160 трябват, за да изпревариш безопасно на магистралата.
15:19 25.06.2026
22 ПАК
15:24 25.06.2026
23 Чичо Дони
15:31 25.06.2026
24 Голям
Трябва да се знае, че шофьора скача според тоягата. Застраховките до небесата на таквизи идиоти, пишман шофьори и вмигом ще изчезнат тези случаи с намачкани мантинели.
15:32 25.06.2026
25 Мимч
Коментиран от #30
15:34 25.06.2026
26 шофьор
15:35 25.06.2026
27 СТАВАТ
До коментар #17 от "Айде":И ТОАЛЕТНИ ДА ЧИСТЯТ.
15:39 25.06.2026
28 Както
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":много добре знаеш - най-лесно е да се хвърли всичко на шофьора, ако ще и папа да е. Защо да се напъват да търсят други виновни.. като инфраструктура примерно и да се разваля кахъра на АПИ и другите калинкови служби.
Интерснто сега е - не е спукал гума, пофьора е трезвен, с над 20г стаж, явно не е засапал - каква може да е причиниата да се отклони така и да не може да овладее машината и да се стигне до тази трагедия.
Или пак като пишат несъобразена скорсот и за тях случая е приключен?.
Апропо - един случай от Германия отпреди години - на чисто нов участък от магистрала става тежко птп (непомня за жертви) и всички се нахвърлиха върху единия шофьор (а той е тестов такъв св една автомобилна фирма и е бил с прототип). В последствие обаче със ситен текст и дсота забутано излезе инфо че сцеплението на настилката не отговаря на стандарта и това е причина за катастрофата. .Почети веднага след това, участъка бе затворен и направен на ново
15:42 25.06.2026
29 Даскал по физика
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Хохо, що не си учил физика навремето? По най-елементарни сметки натоварен камион-цистерна със скорост 100 км/ч има кинетична енергия между 11 и 12 мегаджаула. За сравнение: снаряд, изстрелян от 120 мм оръдие на танк "Абрамс" (едно от най-мощните танкови оръдия), има кинетична енергия между 10,5 и 12 мегаджаула, в зависимост от типа заряд. Пробива всяка стоманена броня с дебелина до 800 мм (80 сантиметра) или железобетонна стена с дебелина до 3,2 метра (три метра и една педя. Или 15 педи и малко отгоре). Е, кви са тез мантинели, дето ги искаш
Коментиран от #34
15:48 25.06.2026
30 Имат
До коментар #25 от "Мимч":тахо шайби, които записват с каква скорст се движи, кога и колко е почивал и т.н. Отвъд Калотина като ги спрат - преди книжата искат тахошайбата (или вече карта). И може да ги глобят за нарушения от предните дни дори. Отделно имат мобилни взни и могат да го претеглят и затова го глобят.
Въпросът е в БГ има ли такъв контрол или не. Ако няма - защо не? Виждал съм само един "патрул" в София като се качват на окловръстното посока тангентата.
Единственото което забелязавам в БГ, че че всеки се оплаква като това или онова не работи, ама като се опре да се свръпи нещо качествено се мрънка още повече.. а така няма дас е орпавят нещата.
15:50 25.06.2026
31 ЯСНО!
Коментиран от #32
15:52 25.06.2026
32 Не разбрахме!
До коментар #31 от "ЯСНО!":Шофьорът на тежкотоварната кола,тестван ли е за алкохол и наркотици...?!
15:54 25.06.2026
33 Разбирате ли
Да сефвмени наказателта отговорност и на собственика на товарния автомобил.
Те са виновни за пртоварването,за подмяната на картите и каране без почивки, за не подменени гуми,....и т.н
15:55 25.06.2026
34 Колкото
До коментар #29 от "Даскал по физика":и да обясняваш, повечето от списващите тук нямат елементрна обща култура, камо ли някакви познания или да съобразят нещо, било то и елементарно. По лошото е, че подобни недоучени същества са по служби, където се изискват познание, съобразителност.. И резултата е повече от виден -всичко е руши и разваля още преди да е пуснат в експлоатация.
Както имаше един виц, че София ако я удаи земетресие 7+ ще се свие до размерите си преди да стане столица.
15:58 25.06.2026