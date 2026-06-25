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Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното

Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното

25 Юни, 2026 14:36 2 846 34

  • камион-
  • мантинела-
  • магистрала-
  • катастрофа

Движението е блокирано. Към момента няма информация за пострадали и жертви

Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов тежък инцидент с тежкотоварен камион, скъсал мантинелите и ударил лек автомобил в насрещното платно е станал този път на магистрала "Струма", съобщиха очевидци на катастрофата във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Пътнотранспортното произшествие е станало около 13 часа в участъка от аутобана при софийското село Мало Бучино.

От публикувания видеоклип се виждат смазаните от камиона цистерна мантинели. Тежкотоварното возило е преминало в платното за насрещно движение и е ударило кола.

Движението е блокирано. Към момента няма информация за пострадали и жертви.

Заради инцидента по магистралата се е образувало километрично задръстване.

Вчера две 9-годишни момчета от футболната академия на столичния клуб и бащата на едното от тях загинаха на място, след като на 290-ия километър на магистрала "Тракия" от София към Бургас тежкотоварен камион, пътуващ в обратната посока, премина през мантинелите и се заби в колата.

46-годишният треньор в школата на столичния клуб Иван Терзийски и 49-годишната му съпруга, пътували заедно със загиналите, са настанени в тежко състояние в ямболската болница "Св. Пантелеймон". Шофьорът на тира, преминал през мантинелата в насрещното движение и врязал се в лекия автомобил с петимата пътуващи, бе задържан и днес му бе повдигнато обвинение.

На брифинг наблюдаващият прокурор Живко Илиев съобщи, че няма данни водачът да е заспал или да се е спукала гума на камиона му. Шефът на ямболската полиция старши комисар Добрин Димитров допълни, че шофьорът има 20 наказания, четири от тях са с акт за установено административно нарушение. 16 са глоби с фиш, които са платени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев Скапаняка

    28 6 Отговор
    Радев да им вдигне ТОЛ таксите и проверки до скъсване !

    14:39 25.06.2026

  • 2 Мармота със станиола

    44 0 Отговор
    Дано фирмата която поставя решетките в ЦСЗ, не е същата която слага мантинелите.

    Коментиран от #18

    14:40 25.06.2026

  • 3 Цвете

    27 0 Отговор
    КЪДЕ ИМА В БЪЛГАРИЯ АУТОБАНИ? ИЛИ ГИ ФОТАТ ОТ САМОЛЕТ И ТЕ ОТ ВИСОКОТО ИЗГЛЕЖДАТ ТАКИВА.?

    Коментиран от #14

    14:42 25.06.2026

  • 4 1488

    14 1 Отговор
    щом в бг к0чината имало аутобани и цените били най ниски и морето най чисто, добре сме си

    14:45 25.06.2026

  • 5 Хохо Бохо

    36 0 Отговор
    РАзследване кой, кога и как е слагал мантинелите, отговарят ли на спецификациите.....и ЗАТВОР за всички по веригата

    Коментиран от #29

    14:46 25.06.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    52 0 Отговор
    ХАРТИЕНИТЕ мантинели на Бойко Тъпото...

    14:48 25.06.2026

  • 7 Само да питам

    50 0 Отговор
    Къде е онзи, където се хвалеше с построените милиони километри качествени магистрали?

    14:51 25.06.2026

  • 8 Еводебил

    14 1 Отговор
    Тия "аутобани" на евроинтегрираните са на такова дередж,все едно Украйнци и Руснаци са им провели комбинирана атака с дронове и ракети.Слава на БУДА,слава на гроб,слава на петроханци,костовци и шиши ага.Слава и на евроинтегрираните в ЕСССР балкански мизерници.

    14:51 25.06.2026

  • 9 Истината-винаги

    8 3 Отговор
    Закривай тази проклета територия.

    14:53 25.06.2026

  • 10 ту-туу

    29 0 Отговор
    Веднага Нанков и сикаджиския герб мутра които раздаваха пари от джипката и после ги прибираха в чекмеджето в БЕЛЕНЕ

    14:59 25.06.2026

  • 11 ББ от Банкя

    20 1 Отговор
    Така е като не гласувате за мене, турих ви шапката с менте мантинели

    15:01 25.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    12 5 Отговор
    Фотаха ли го с дрон? Камерите всичките ли са го снимали?!

    Под ъгъл от около 45 градуса е минал не през една, а през две мантинели сяхаш са масло - как става тая работа някой шъ каи ли?!

    А за водача на вчерашния камион... КАТ след като любезно натъртват за 20 нарушения ще споделят ли какви са те?! Шофьор, който само миналата година е минал повече километри отколкото средностатистически шофьор минава за 10 години и има 20 фиша (за незнайно какви нарушения, може да са светлини, колан, пожарогасител и т.н.) за мен е не просто примерен, а прекалено примерен шофьор!

    Коментиран от #28

    15:05 25.06.2026

  • 13 Тези тираджии

    8 0 Отговор
    засрамиха Стефка Костадинова направо !

    15:07 25.06.2026

  • 14 Дядо Ристю

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Има, има. Съгласно БДС от 1948 г., това са аутобани. Сега не знам как е, не съм чел какво пише в стандарта.

    15:08 25.06.2026

  • 15 Сила

    7 1 Отговор
    А отново български висш държавен чиновник , в случая шефката на парламента ( поредната селска пръчка , северозападнала ) се появи полугола ( с прозрачен минижуп тоалет !!!?) на официално събитие ...

    15:09 25.06.2026

  • 16 мдааа

    16 0 Отговор
    В Гърция по средата всичко е бетон. Да го видим токава дали ще премине!

    15:11 25.06.2026

  • 17 Айде

    13 0 Отговор
    Целият парламент, заедно с правителството да отиват на място и да оправят мантинелите! За друго не стават!

    Коментиран от #27

    15:12 25.06.2026

  • 18 Само да ти кажа

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мармота със станиола":

    На Младен Маринов е фирмата с мантинелите шофьора на Мето Илиенски ако се сещаш! А и камионите са ограничени до 90км ,наказанията са на максимума не е скорост ,няма алкохол и наркотици ,на магистрала е не е двупосочно на края остават некачествените пътища ,настилки ,виражи ,аквапланинг. Това убива хората казва се корупция ,но явно и тоя спасител няма да ни спаси хора. Карайте внимателно и да ни пази Господ

    Коментиран от #21

    15:12 25.06.2026

  • 19 Родина

    15 0 Отговор
    Да слагат бетонни прегради , двойни ? Тези
    мантинели нищо не пазят .

    15:13 25.06.2026

  • 20 Тома

    18 0 Отговор
    Че бати Бойко тиквата сложи тези мантинели и 3 см.асфалт за парлама

    15:16 25.06.2026

  • 21 Слипстрийм

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Само да ти кажа":

    Не карат с 90 км/ч, особено празните. Поне 150-160 трябват, за да изпревариш безопасно на магистралата.

    15:19 25.06.2026

  • 22 ПАК

    2 1 Отговор
    Пак ТУРСКИ ТИР.

    15:24 25.06.2026

  • 23 Чичо Дони

    4 0 Отговор
    На Бойко мантинелите нещоооо……,а в дрънголника!!!!

    15:31 25.06.2026

  • 24 Голям

    5 0 Отговор
    Да го направят както е в нормалните държави, като Англия, когато такива шофьори управляват неразумно и опасно, когато правят катастрофи, застраховките им скачат... ама толкова много, че просто не е истина... при всяко следващо нарушение, водача си плаща все по-висока застраховка докато накрая не се сети че трябва да шофира внимателно и разумно за да не плаща от джоба си. Когато се сключва автомобилна застраховка в нея фигурира и името или имената на водачите, които ще имат право да управляват автомобила... няма мърдане. Хайде и в България да е така, знаете ли колко внимателни ще станат шофьорите, дане няма да използват клаксоните на колите при задръстване.

    Трябва да се знае, че шофьора скача според тоягата. Застраховките до небесата на таквизи идиоти, пишман шофьори и вмигом ще изчезнат тези случаи с намачкани мантинели.

    15:32 25.06.2026

  • 25 Мимч

    4 0 Отговор
    Абе щом няма спукана гума,вината си е на тиражията.По принцип те гонят ,като бесни доколкото може да върви .тира им.От тук нататък трябва строго да ги следят и да им се пломбират камионите,да не могат да вдигат повече от 80 км...

    Коментиран от #30

    15:34 25.06.2026

  • 26 шофьор

    6 0 Отговор
    Мантинели ,като солетки ! Цена 1 милиард .

    15:35 25.06.2026

  • 27 СТАВАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Айде":

    И ТОАЛЕТНИ ДА ЧИСТЯТ.

    15:39 25.06.2026

  • 28 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    много добре знаеш - най-лесно е да се хвърли всичко на шофьора, ако ще и папа да е. Защо да се напъват да търсят други виновни.. като инфраструктура примерно и да се разваля кахъра на АПИ и другите калинкови служби.
    Интерснто сега е - не е спукал гума, пофьора е трезвен, с над 20г стаж, явно не е засапал - каква може да е причиниата да се отклони така и да не може да овладее машината и да се стигне до тази трагедия.
    Или пак като пишат несъобразена скорсот и за тях случая е приключен?.

    Апропо - един случай от Германия отпреди години - на чисто нов участък от магистрала става тежко птп (непомня за жертви) и всички се нахвърлиха върху единия шофьор (а той е тестов такъв св една автомобилна фирма и е бил с прототип). В последствие обаче със ситен текст и дсота забутано излезе инфо че сцеплението на настилката не отговаря на стандарта и това е причина за катастрофата. .Почети веднага след това, участъка бе затворен и направен на ново

    15:42 25.06.2026

  • 29 Даскал по физика

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Хохо, що не си учил физика навремето? По най-елементарни сметки натоварен камион-цистерна със скорост 100 км/ч има кинетична енергия между 11 и 12 мегаджаула. За сравнение: снаряд, изстрелян от 120 мм оръдие на танк "Абрамс" (едно от най-мощните танкови оръдия), има кинетична енергия между 10,5 и 12 мегаджаула, в зависимост от типа заряд. Пробива всяка стоманена броня с дебелина до 800 мм (80 сантиметра) или железобетонна стена с дебелина до 3,2 метра (три метра и една педя. Или 15 педи и малко отгоре). Е, кви са тез мантинели, дето ги искаш

    Коментиран от #34

    15:48 25.06.2026

  • 30 Имат

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мимч":

    тахо шайби, които записват с каква скорст се движи, кога и колко е почивал и т.н. Отвъд Калотина като ги спрат - преди книжата искат тахошайбата (или вече карта). И може да ги глобят за нарушения от предните дни дори. Отделно имат мобилни взни и могат да го претеглят и затова го глобят.
    Въпросът е в БГ има ли такъв контрол или не. Ако няма - защо не? Виждал съм само един "патрул" в София като се качват на окловръстното посока тангентата.
    Единственото което забелязавам в БГ, че че всеки се оплаква като това или онова не работи, ама като се опре да се свръпи нещо качествено се мрънка още повече.. а така няма дас е орпавят нещата.

    15:50 25.06.2026

  • 31 ЯСНО!

    0 0 Отговор
    Пак някой е зяпал в телефона си,докато шофира тежкотоварна кола...!

    Коментиран от #32

    15:52 25.06.2026

  • 32 Не разбрахме!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЯСНО!":

    Шофьорът на тежкотоварната кола,тестван ли е за алкохол и наркотици...?!

    15:54 25.06.2026

  • 33 Разбирате ли

    0 0 Отговор
    Никой не контролира тировете
    Да сефвмени наказателта отговорност и на собственика на товарния автомобил.
    Те са виновни за пртоварването,за подмяната на картите и каране без почивки, за не подменени гуми,....и т.н

    15:55 25.06.2026

  • 34 Колкото

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Даскал по физика":

    и да обясняваш, повечето от списващите тук нямат елементрна обща култура, камо ли някакви познания или да съобразят нещо, било то и елементарно. По лошото е, че подобни недоучени същества са по служби, където се изискват познание, съобразителност.. И резултата е повече от виден -всичко е руши и разваля още преди да е пуснат в експлоатация.
    Както имаше един виц, че София ако я удаи земетресие 7+ ще се свие до размерите си преди да стане столица.

    15:58 25.06.2026

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