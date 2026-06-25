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Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО

Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО

25 Юни, 2026 15:32 785 25

  • асен василев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • инфлация-
  • обедняване-
  • българия-
  • новини българия

Виждаме, че инфлацията остава висока, а вместо мерки за защита на доходите, правителството предлага тяхното замразяване, заяви още лидерът на „Продължаваме промяната“

Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към проектобюджета за 2026 г., като го определи като „дефектен“ и предупреди, че той ще доведе до обедняване на българските граждани.

Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет, защо се разделят държавните служители, защо се вземат заеми и се замразяват доходите на българските граждани.

Тези въпроси зададе председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на пресконференция по повод проектоюджет 2026.

По думите му с тази план-сметка кабинетът "Радев" не върви в правилната посока.

По думите му с проектобюджета се замразяват максималният размер на пенсиите, данъчното облекчение за деца, майчинството, еднократната помощ при бременност, учителските заплати и възнагражденията в държавната администрация. Неясно остава и какво ще се случи със заплатите на медицинските специалисти и лекарите. Изключение, според него, прави единствено съдебната система.

Василев посочи още, че ако бъдат ограничени капиталовите разходи и разходите за издръжка, бюджетният дефицит може да бъде намален до 1,7%.

„Виждаме, че инфлацията остава висока, а вместо мерки за защита на доходите, правителството предлага тяхното замразяване“, заяви още лидерът на „Продължаваме промяната“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    20 7 Отговор
    Аго дето ни докара до тука заедно с мутрите не е лошо да си мълчи поне!

    Освен да вземем наистина да вдигнем данъците с едни прогресивен?! Та Аго и тия като него дето сега врещят да усетят и те малко обедняване!

    Коментиран от #5

    15:34 25.06.2026

  • 2 12...34

    8 14 Отговор
    Така ни е писано, Виденов изтърпяхме сега тия,така шааа

    15:35 25.06.2026

  • 3 кръстев

    13 4 Отговор
    в сравнение със зкпч - то, асен василев ще го търсим за финансов министър един ден!

    15:39 25.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    4 11 Отговор
    аз съм геь и се гордея с тва

    15:41 25.06.2026

  • 5 Прав е Асенката

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Народа така се стресира от бюджета, че хукна през глава към гръцките плажове да пести пари..

    15:41 25.06.2026

  • 6 Да изринем чеpвената чyма !

    8 6 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, а ни продава още от борисов-пеевския грабеж.

    15:43 25.06.2026

  • 7 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    11 2 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    15:44 25.06.2026

  • 8 Реалност

    4 3 Отговор
    Регресивните дойдоха със заявката, че могат, знаят как и борба с олигархията ?!
    Асен Василев показа, че може да се справи с финансите в кризи!
    Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
    Няма как да стане.
    Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
    Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит .
    Борбата С (не срещу, а С) олигархията завърши с назначаване на кадри на ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП

    15:45 25.06.2026

  • 9 Ще ги замразява?!

    5 2 Отговор
    А трябва да ги намали с 50%, защото ти увеличи паричната маса и предизвика инфлацията, и повишаване на цени, плюс ефектът Юрошит. Тези пари не са произведени от реална икономика, а са теглене на заеми за текущи разходи. Само от падане праг банки, вкарахте с мултиплициращ ефект, заради Юрошит 30 млрд. лева в обращение, при 30 млрд. в обращение преди юрошит, е как няма да има сто процента повишение на цени. А растежът ви е във спекулативни финансови инструменти, предизвикали кризата 2008 г. Сценарият Гърция. Това е умишлен фалит на държавата с юрошита.Референдумът на Дойран, трябва да се проведе. Фалшифицирахте дефицит, според Евростат, юрото е въведено с огромна измама инфлация, дефицит, ценова нестабилност.

    15:45 25.06.2026

  • 10 Пляс пляс

    5 3 Отговор
    П.....те. Благодарете му за успешното ни приемане в еврозоната и прекрасният ни живот след този голям ,, успех ,, според него.

    15:45 25.06.2026

  • 11 Дориана

    5 3 Отговор
    Асен Василев да спре да говори популистки в стила на Борисов , защото все повече падат надолу с политическата завист , която замъглява реалните им преценки и ги кара да работят срещу държавата Те докараха държавата до дъното на Свръх дефицит, телиха заеми като за Световно, раздаваха пари на калпак на всеки, който се сети да стачкува, абсолютно вредни са отвсякъде. Това е резултата от тяхното бързане да вкарат България в Евро зоната със скрит дефицит и в абсолютно неподходящ момент да война.

    15:47 25.06.2026

  • 12 Дориана

    5 5 Отговор
    Колко смешно и жалко корумпираната опозиция в лицето на Асен Василев и Мирчев се превърнаха в стожери и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Точно те създадоха Свръх дефицита, теглиха заеми като за Световно, раздаваха пари на калпак на всеки който се сети да стачкува с единствената мисъл да оцелеят политически, вкараха насила без Референдум България в Евро зоната, скриха от ЕС реалния дефицит в България , спряха евтините доставки от Руски газ за да угодят на ЕС . И сега тръгнали да провалят и пречат с всички сили България да се възстанови бързо и безболезнено за българския народ от Свръх дефицита, който те ни натресоха. . Действията им са насочени срещу правилната посока на развитие на България и са срам и позор за тях.

    Коментиран от #15

    15:48 25.06.2026

  • 13 алла-балла

    1 2 Отговор
    с резидента

    15:49 25.06.2026

  • 14 Дани

    4 2 Отговор
    Щом косорчо и гробарите мафиоти зтачи няма да могат да крадат и сега РЕВАТ И ЗЛОБЕЯТ !!Крадоха а на хората даваха трохички от заемите дето ги теглиха а сега сега се жалват !!! Съд и затвор за мафиотите кпадци!!

    15:50 25.06.2026

  • 15 изгориана

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    пий си апчетата

    15:51 25.06.2026

  • 16 Македонец и Чeкия

    3 0 Отговор
    Василев на снимката изглежда като му правят "чeкия".

    Коментиран от #21

    15:52 25.06.2026

  • 17 СТИГА НИ ПЛАШИ БЕ

    4 0 Отговор
    НИЕ СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
    БОЙО ТЪПОТО, ХАМПАРЦУНА И КУП ДРУГИ " ЕКСПЕРТИ " НИ КАЗАХА,ЧЕ ЩЕ СТАНЕМ МУЛИОНЕРИ......,АМА НЯМА ДА Е В ТОЗИ ЖИВОТ.

    15:53 25.06.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Мунчо мундира,

    2 0 Отговор
    излезе голямо менте!

    15:56 25.06.2026

  • 20 Сглобката и ГЕРБ

    2 1 Отговор
    започнаха да теглят заеми за текущи разходи. Те с НСИ криеха сурови данни за храни от граждански организации. Те криха дефицит от граждански организации. Те не попълниха доклад на БНБ 227 стр. Накрая цинизмът им стигна дотам да искат извънареден доклад при непокрити поне 3 критерия от Маастрихт. Оставка на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ - вие причинихте инфлацията, дефицитът и дълговите спирали. Ако Радев продължава по вашият път, еми, оставка и за ПБ. Икономика, която е евтин суровинен придатък и евтина работна ръка, без да произвежда продукт с висока добавена стойност, не може да тегли милиарди заеми. Кредиторите ЕЦБ и МВФ, СБ идват.

    15:57 25.06.2026

  • 21 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Македонец и Чeкия":

    и да е видял нещо голямо на,,,дървено.

    15:57 25.06.2026

  • 22 Дориана

    1 2 Отговор
    Точно правителството на Румен Радев разкри за кратко време и с крути мерки спря украинския олигарх , разкри и осветли завишените в пъти обществени поръчки, спря кражбите от Автомагистрали, затвори незаконните складове и кланици с отровна храна предназначена за магазините да изтрови народа и още и още.

    15:58 25.06.2026

  • 23 Крадеца вика

    0 1 Отговор
    Дръжте крадеца.
    Във буквалния смисъл.
    Че и срама нямат.

    15:59 25.06.2026

  • 24 Ще поделят

    0 0 Отговор
    най - големия пай от бюджета с големите строителни фирми и милиардери от енергетиката ! За тях са предвидени най - много пари ! Милиционерите няма да си плащат осигуровките , но държавните служители - ще плащат! И едните и другите са две огромни армии , голяма част напълно излишни ! Бюджетът е позор , българските граждани обречени от регресивните подмолни лъжци и безродници !

    15:59 25.06.2026

  • 25 Политико

    1 0 Отговор
    ПРОГРЕСИСТИТЕ НАГЛО СЕ ПОДИГРАВАТ С НАРОДА! 619 МЛН. ЕВРО ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ, ЗА „СПЕШНА ПОМОЩ“ – 0! ВСЕКИ ДЕПУТАТ ВДИГНАЛ РЪКА ЗА ТОЗИ БЮДЖЕТ ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО СЪУЧАСТНИК В УБИЙСТВОТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

    15:59 25.06.2026

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