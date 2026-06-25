Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към проектобюджета за 2026 г., като го определи като „дефектен“ и предупреди, че той ще доведе до обедняване на българските граждани.
Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет, защо се разделят държавните служители, защо се вземат заеми и се замразяват доходите на българските граждани.
Тези въпроси зададе председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на пресконференция по повод проектоюджет 2026.
По думите му с тази план-сметка кабинетът "Радев" не върви в правилната посока.
По думите му с проектобюджета се замразяват максималният размер на пенсиите, данъчното облекчение за деца, майчинството, еднократната помощ при бременност, учителските заплати и възнагражденията в държавната администрация. Неясно остава и какво ще се случи със заплатите на медицинските специалисти и лекарите. Изключение, според него, прави единствено съдебната система.
Василев посочи още, че ако бъдат ограничени капиталовите разходи и разходите за издръжка, бюджетният дефицит може да бъде намален до 1,7%.
„Виждаме, че инфлацията остава висока, а вместо мерки за защита на доходите, правителството предлага тяхното замразяване“, заяви още лидерът на „Продължаваме промяната“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Освен да вземем наистина да вдигнем данъците с едни прогресивен?! Та Аго и тия като него дето сега врещят да усетят и те малко обедняване!
Коментиран от #5
15:34 25.06.2026
2 12...34
15:35 25.06.2026
3 кръстев
15:39 25.06.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
15:41 25.06.2026
5 Прав е Асенката
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Народа така се стресира от бюджета, че хукна през глава към гръцките плажове да пести пари..
15:41 25.06.2026
6 Да изринем чеpвената чyма !
15:43 25.06.2026
7 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
15:44 25.06.2026
8 Реалност
Асен Василев показа, че може да се справи с финансите в кризи!
Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
Няма как да стане.
Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит .
Борбата С (не срещу, а С) олигархията завърши с назначаване на кадри на ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП
15:45 25.06.2026
9 Ще ги замразява?!
15:45 25.06.2026
10 Пляс пляс
15:45 25.06.2026
11 Дориана
15:47 25.06.2026
12 Дориана
Коментиран от #15
15:48 25.06.2026
13 алла-балла
15:49 25.06.2026
14 Дани
15:50 25.06.2026
15 изгориана
До коментар #12 от "Дориана":пий си апчетата
15:51 25.06.2026
16 Македонец и Чeкия
Коментиран от #21
15:52 25.06.2026
17 СТИГА НИ ПЛАШИ БЕ
БОЙО ТЪПОТО, ХАМПАРЦУНА И КУП ДРУГИ " ЕКСПЕРТИ " НИ КАЗАХА,ЧЕ ЩЕ СТАНЕМ МУЛИОНЕРИ......,АМА НЯМА ДА Е В ТОЗИ ЖИВОТ.
15:53 25.06.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Мунчо мундира,
15:56 25.06.2026
20 Сглобката и ГЕРБ
15:57 25.06.2026
21 Може
До коментар #16 от "Македонец и Чeкия":и да е видял нещо голямо на,,,дървено.
15:57 25.06.2026
22 Дориана
15:58 25.06.2026
23 Крадеца вика
Във буквалния смисъл.
Че и срама нямат.
15:59 25.06.2026
24 Ще поделят
15:59 25.06.2026
25 Политико
15:59 25.06.2026