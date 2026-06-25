Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към проектобюджета за 2026 г., като го определи като „дефектен“ и предупреди, че той ще доведе до обедняване на българските граждани.

Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет, защо се разделят държавните служители, защо се вземат заеми и се замразяват доходите на българските граждани.

Тези въпроси зададе председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на пресконференция по повод проектоюджет 2026.

По думите му с тази план-сметка кабинетът "Радев" не върви в правилната посока.

По думите му с проектобюджета се замразяват максималният размер на пенсиите, данъчното облекчение за деца, майчинството, еднократната помощ при бременност, учителските заплати и възнагражденията в държавната администрация. Неясно остава и какво ще се случи със заплатите на медицинските специалисти и лекарите. Изключение, според него, прави единствено съдебната система.

Василев посочи още, че ако бъдат ограничени капиталовите разходи и разходите за издръжка, бюджетният дефицит може да бъде намален до 1,7%.

„Виждаме, че инфлацията остава висока, а вместо мерки за защита на доходите, правителството предлага тяхното замразяване“, заяви още лидерът на „Продължаваме промяната“.