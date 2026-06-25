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Секретен доклад за Баба Алино влезе в парламента

Секретен доклад за Баба Алино влезе в парламента

25 Юни, 2026 20:51 1 252 18

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В този доклад не са посочени текстове на престъпления, а механизма на престъпната дейност

Секретен доклад за Баба Алино влезе в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Секретен доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) относно случая "Баба Алино" и собственика на корпорация "Куб" Олег Невзоров е депозиран в деловодството на Народното събрание. Документът съдържа класифицирана информация и е бил обсъден на закрито заседание на парламентарната комисия за контрол над службите този четвъртък, съобщават от БТА.

Председателят на комисията Румен Миланов обясни пред журналисти, че докладът съдържа данни, свързани с текущи досъдебни производства.

"В този доклад не са посочени текстове на престъпления, а механизма на престъпната дейност", посочи Миланов.

Относно спекулациите за евентуална дипломатическа намеса по случая, председателят на комисията уточни, че става въпрос за позиция на посланика на Украйна у нас. "Дипломатическата намеса е доста неопределена, това е една позиция на посланика на Украйна. Това писмо го няма в доклада, защото то е във външно министерство, има нота по този въпрос", допълни народният представител.

Случаят "Баба Алино" предизвика остри политически реакции. Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков представи пред медиите нотариален акт, за който твърди, че доказва съдружие между бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев и Олег Невзоров за имоти в едноименната местност. Представители на политическата формация твърдят, че над случая е осъществяван политически чадър от страна на ГЕРБ.

По време на закритото заседание депутатите изслушаха и началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев във връзка с държавната охрана на лицата Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски през 2023 година.

Данните за разходите за гориво и личен състав за тези охранявани лица остават класифицирана информация. Румен Миланов поясни, че охрана на народни представители се назначава само при установена конкретна опасност за живота им, а не по дефиниция.

"На заседанието на комисията никой не е давал информация колко струва охраната от НСО от 2013 година до днес, защото това е 12-годишен период от време и началникът на НСО нямаше такава подготовка", коментира Бойко Рашков.

Комисията е взела решение да изиска допълнителна справка от Министерството на вътрешните работи, тъй като някои от народните представители се охраняват паралелно и от структури на силовото ведомство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фройд

    12 4 Отговор
    Охрана на Киро , Наско и Прасчо?!
    Киро тогава ли бастиса оня човечец, дето набързо преасфалтираха ?!
    Или се бъркам ?!

    20:59 25.06.2026

  • 2 много интересно

    22 0 Отговор
    Такова нещо може ли да се случи, примерно в някоя Западна капиталистическа страна? Не, защото там властта работи за страната, а не за олигарсите. Тук, цялата власт, неможе копче да каже на един чужденец,камо ли да му събори незаконния град

    Коментиран от #6

    21:08 25.06.2026

  • 3 ПО ТОЧНО

    17 0 Отговор
    МНОГО СА БИЛИ С ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ , А СЕГА СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ МОМИ........

    21:15 25.06.2026

  • 4 всички грабежи

    10 0 Отговор
    и измами са строго секретни в България само за да не се разбере кой ги извършва и да си гризкат сиренце на спокойствие в червената миша дупка...

    21:19 25.06.2026

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Какво може да е секретно на това, кой, как и защо е предал и продал държавата?! Това да не е военна тайна?!
    Или - точно военна тайна е...!!!???
    Или политиците продажници са в тайна!!!
    И украинската мафия!!!
    И може би, военни и шпионски игри...?!

    21:21 25.06.2026

  • 6 Дегенерат

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "много интересно":

    99% са дела на алчните българи - юнаци. Виновен бил уж някой чужденец ти да видиш. Мафията си има държава и почва. Защо не го направят в съседните ни Държави?

    21:23 25.06.2026

  • 7 И защо !?.

    7 0 Отговор
    Секретен , аха да овцете да ……….

    21:27 25.06.2026

  • 8 Подигравате се

    7 0 Отговор
    с хората! Какви са тия секретни доклади без текстове за престъпления, а само с текстове за "механизми на престъпната дейност"? Тоя черничкият, точният с парите кога ще уведоми обществото какво се случва. Работата става като в една песничка-смешка: "Пара, пара дими, дими нищо се не види..."

    21:27 25.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    Заседавайте и се криете от тези дето са ви избрали, вашата.....мица.
    Кво ще се криете, то е ясно кого криете. Поне комшиите му да гледат зайците, докато той е в дълга "почивка". Те нямат никаква вина

    21:30 25.06.2026

  • 10 Много

    6 0 Отговор
    секретен , бе, няма що ! Чия кратуна реши , че е "секретен" ?

    21:38 25.06.2026

  • 11 Коментар

    7 1 Отговор
    Какво секретно има в това, че Портних и компанията са забравили, че ги е раждала майка и са приели с удоволствие факта, че са се пръкнали от вагината на Методиев Борисов

    21:41 25.06.2026

  • 12 иначе казано

    4 0 Отговор
    приключваме с Натура 2000

    21:46 25.06.2026

  • 13 Цвете

    4 0 Отговор
    И КОЕ МУ Е " СЕКРЕТНОТО " КОГАТО ГЪРМИ ИНФОРМАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ? КОЙ КОГО ЗАЩИТАВА СЕГА? БАЩАТА НА ЕВРОДЕПУТАТ Е ЗАМЕСЕН? ЗА ДА ГО ИЗГОВОРИ ГЛАСНО РАШКОВ, ОЗНАЧАВА, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ. А ЕМИЛ РАДЕВ ЩЯЛ ДА СЪДИ ЗА КЛЕВЕТА, КОГО И ЗАЩО, АКО Е ТАКА? ЗАЩОТО СЕ КАСАЕ ЗА БАЩА МУ, НАЛИ? СВИНСКИ ЧЕРВА, КОИТО СЕ РАЗИГРАВАТ МЕЖДУ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ХОРА, КОИТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ДНЕС СА В УПРАВЛЕНИЕТО. И ЕТО ТАКИВА ЗАВИСИМОСТИ 37 ГОДИНИ НИ ВЪРТЯТ НА БАВЕН ОГЪН, НОРМАЛНИТЕ ,ЧЕСТНИ ХОРА, КОИТО СЕ ПРЕДОВЕРЯВАМЕ НА МАФИОТИ С ИЗБЕЛЕЛИ ЯКИЧКИ ОТ НОСЕНЕ НА " ТЕЖКИЯ " ТОВАР НА ГЪРБОВЕТЕ СИ. НЕ СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ, ИЗВАЖДАЙТЕ ГИ ОТ " СЕКРЕТНИЯ ДОКЛАД " И ДА РАЗКАЗВАТ, КОГА, КЪДЕ И КАК Е ЗАПОЧНАЛА ДАЛАВЕРАТА И КАКВИ СА КОМИСИОННИТЕ .🎃🐷🪆🤔🤷‍♀️🙃👀🚔😶‍🌫️

    21:50 25.06.2026

  • 14 Тарантата

    2 0 Отговор
    Няма место за сензации, ежедневно според закона за ДАНС със справка с еднакъв обем информация се изплаща на президента, председателя на народното събрание и премиера. Така, че още от 2023г. тези институции са били информирани какво става с баба Алино, но са се спотайвали и не са се намесвали за да изгърми чак сега. Къде са виновните и ще има ли наказани?

    21:51 25.06.2026

  • 15 Дундьо ДундеФ

    1 0 Отговор
    Докладите на ДАНС не са секретни, просто са смешни, жалки и безмислени.

    21:54 25.06.2026

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Т...на рояци.Доклада секретен а постройките реални и видими.Пълно е със смешници управляващи държавата.

    21:57 25.06.2026

  • 17 Румен

    0 0 Отговор
    Абе питам се защо трябва охрана на тия от Парламента. Нали ние сме ( гласували) за тях. Народни любимци са.От кой и за какво се страхуват?

    22:04 25.06.2026

  • 18 Предлагам

    0 0 Отговор
    Ние българите да се съберем, да заградим, например в Борисовата градина около 50 декара, да видим дали ще пишат секретни доклади за нас, българите и да построим паметници на всички депутати и министри, министър председатели и президенти и да кръстим този парк - Парк на срама.

    22:08 25.06.2026

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