Секретен доклад за Баба Алино влезе в парламента

Секретен доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) относно случая "Баба Алино" и собственика на корпорация "Куб" Олег Невзоров е депозиран в деловодството на Народното събрание. Документът съдържа класифицирана информация и е бил обсъден на закрито заседание на парламентарната комисия за контрол над службите този четвъртък, съобщават от БТА.

Председателят на комисията Румен Миланов обясни пред журналисти, че докладът съдържа данни, свързани с текущи досъдебни производства.

"В този доклад не са посочени текстове на престъпления, а механизма на престъпната дейност", посочи Миланов.

Относно спекулациите за евентуална дипломатическа намеса по случая, председателят на комисията уточни, че става въпрос за позиция на посланика на Украйна у нас. "Дипломатическата намеса е доста неопределена, това е една позиция на посланика на Украйна. Това писмо го няма в доклада, защото то е във външно министерство, има нота по този въпрос", допълни народният представител.

Случаят "Баба Алино" предизвика остри политически реакции. Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков представи пред медиите нотариален акт, за който твърди, че доказва съдружие между бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев и Олег Невзоров за имоти в едноименната местност. Представители на политическата формация твърдят, че над случая е осъществяван политически чадър от страна на ГЕРБ.

По време на закритото заседание депутатите изслушаха и началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев във връзка с държавната охрана на лицата Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски през 2023 година.

Данните за разходите за гориво и личен състав за тези охранявани лица остават класифицирана информация. Румен Миланов поясни, че охрана на народни представители се назначава само при установена конкретна опасност за живота им, а не по дефиниция.

"На заседанието на комисията никой не е давал информация колко струва охраната от НСО от 2013 година до днес, защото това е 12-годишен период от време и началникът на НСО нямаше такава подготовка", коментира Бойко Рашков.

Комисията е взела решение да изиска допълнителна справка от Министерството на вътрешните работи, тъй като някои от народните представители се охраняват паралелно и от структури на силовото ведомство.