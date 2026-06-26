Румен Радев в Гданск: Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна

Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване.

Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск.

Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и финансови институции, както и на бизнеса, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната.

В изказването си българският министър-председател напомни, че войната в Украйна продължава вече повече от 4 години и на 11 юни е надхвърлила продължителността на Първата световна война. „Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи“, подчерта Румен Радев. Затова, по думите на премиера, преустановяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение на основата на Устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията следва да бъде обща цел.

Румен Радев заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа. Премиерът подчерта също така, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес.

Българският министър-председател открои три стратегически области на възстановяването на Украйна, за които може да се разчита на подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество: енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е от ключово значение за устойчивото развитие на Украйна и България допринася за това с участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор, посочи Румен Радев. Проектът свързва газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна и след скорошното си завършване ще увеличи сигурността в доставките на природен газ за Украйна и ще укрепи нейната енергийна сигурност. Румен Радев отбеляза и потенциала на проектите за пренос на електроенергия от региона на Каспийско море към Европа, които също могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на Украйна. Министър-председателят акцентира също върху възможностите на Трансбалканския газопровод.

Подобряването на свързаността в Черноморския регион е от ключово значение за възстановяването и икономическите връзки на Украйна и като една от двете държави членки на ЕС с излаз на Черно море, България носи отговорност за оформянето на европейската политика в региона в съответствие със Стратегическия подход на ЕС към Черно море. В тази връзка Румен Радев напомни, че България работи усилено за изграждането на Транспортен коридор 8, който свързва Адриатическо и Черно море чрез модерна железопътна и пътна връзка, а с Гърция и Румъния за създаването на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе-Констанца, който ще създаде надеждни нови вериги на доставки за целия регион и за Украйна.

Партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море, бе отбелязано от Румен Радев също като възможност, която допринася за икономическото възстановяване на Украйна чрез обмен на информация, гарантиране на сигурността на критичната морска инфраструктура и свободата на корабоплаване, за опазването на околната среда и наблюдението на рисковете за сигурността.

Министър-председателят открои и силната амбиция на Украйна да се присъедини към ЕС и призова тя да се превърне в реален двигател за осъществяването на институционални реформи и модернизация, както и за създаването на привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда в страната, която да насърчи дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика. Премиерът отбеляза също, че България е държавата член на Европейския съюз с най-голямо национално малцинство в Украйна – диаспората ни там надхвърля 250 000 души и изтъкна, че и поради тази причина страната ни е силно заинтересована да има мир и най-добрите възможности за възстановяване на Украйна. „България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес“, заяви премиерът Румен Радев.