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Власт, синдикати и бизнес обсъждат Бюджет 2026

Власт, синдикати и бизнес обсъждат Бюджет 2026

26 Юни, 2026 06:40, обновена 26 Юни, 2026 07:04 1 360 44

  • бюджет-
  • власт-
  • синдикати-
  • работодатели-
  • парламент

Крайният срок за приемане на официални становища по проекта в Министерството на финансите изтича днес (26 юни) в 12:00 часа

Власт, синдикати и бизнес обсъждат Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първото официално обсъждане на проектобюджета за 2026 г. между правителството, синдикатите и бизнеса започва в рамките на тристранния диалог, след като Министерството на финансите публикува официалните параметри на план-сметката.

Проектът, представен от финансовия министър Гълъб Донев, предвижда дефицит от 5,7% от БВП (около 7,2 милиарда евро), като плановете са той да падне под ограничението от 3% едва през 2028 г..

Заложеният свръхдефицит от 5,7% предизвика сериозни критики от опозицията и икономисти. Прогнозите показват свиване до 3,8% за 2027 г. и влизане в критериите (под 3%) през 2028 г..

Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки в администрацията, влизащо в сила от 1 септември 2026 г..

Прави се опит за ограничаване на автоматичното нарастване на възнагражденията в някои публични сектори.

Разчетени са мащабни капиталови разходи в размер на 9 милиарда евро.

Проектът включва ускорено вдигане на акциза на цигарите, нов данък за хазартните посредници, поскъпване на винетките с 30% от август и служебно увеличаване на някои осигурителни прагове.

Бизнесът одобрява стремежа за дългосрочно свиване на дефицита и подкрепят премахването на автоматичните механизми за вдигане на заплатите без обвързване с резултати.

Критиките включват силно разочарование от липсата на по-смела и ускорена бюджетна консолидация още през настоящата година. Критикуват "наливането на пари в нереформирани сектори".

От КНСБ алармират, че работещите ще загубят покупателна способност, тъй като инфлацията изпреварва предвидените ръстове на доходите.

От КТ "Подкрепа" определят 10-процентното линейно съкращение на разходите за заплати в администрацията като "абсурдно" без предварителен функционален анализ на структурите.
nova.bg

Синдикатите подозират, че огромната капиталова програма (9 млрд. евро) няма да бъде изпълнена изцяло и МФ умишлено е заложило скрит буфер за изкуствено свиване на дефицита в края на годината пред ЕK.
БНТ Новини

Какво предстои?

Крайният срок за приемане на официални становища по проекта в Министерството на финансите изтича днес (26 юни) в 12:00 часа. Планът на правителството е коригираният проект на Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, след което незабавно да бъде изпратен за гласуване в Народното събрание.

Какво се променя за джоба на българина от това лято?

Макрорамката предвижда серия от рестриктивни мерки и увеличение на налозите с цел свиване на разходите и запълване на дупките в хазната:

  • По-скъпи винетки и цигари: Цените на пътните винетки за леки автомобили се вдигат драстично с 30% още от това лято. Очаква се и нов скок в цените на тютюневите изделия заради актуализация на акцизния календар.
  • Ръст на данъците: Данъкът върху дивидентите се удвоява – от сегашните 5% той става 10%.
  • Заплати и нови правила за чиновниците: Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро, но максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро [investor.bg]. Сериозна промяна има за държавните служители – от 1 август те за първи път ще плащат сами част от личните си осигуровки (в съотношение 80:20), вместо те да се поемат изцяло от бюджета.
  • Нови пенсии от 1 юли: Влиза в сила планираното осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило", като минималната пенсия става 347,51 евро. Важна промяна е, че се премахват ковид добавките за всички новоотпуснати пенсии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Сюлейман

    22 3 Отговор
    Излизаме на площада.

    Коментиран от #4

    06:49 26.06.2026

  • 2 оня с коня

    11 3 Отговор
    ами нормално е всички да поскъпне има инфлация

    има и банани целогодишно , сега защо пак ревете? тъкмо ще вдигнем стандарта на живот като във швейцария и там всичко е скъпо нормално е и тук да е скъпо

    06:49 26.06.2026

  • 3 Без име

    13 2 Отговор
    Нали бяхме покрили критериите за еврото? Един ден пак ще има много интелигенция в Белене.

    Коментиран от #5, #22

    06:50 26.06.2026

  • 4 оня с коня

    1 17 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Сюлейман":

    от името на кого пишеш? кои сте тия къде ще излизате на площада?

    ами нали ние останалите ще ви бъхтеим бе еврогейскиБастун

    Коментиран от #24

    06:50 26.06.2026

  • 5 николов-софия

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    абе ти още нямаш име какви критерий си покрил?

    първо си напиши името , сополаннко

    06:51 26.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даниел

    12 2 Отговор
    Кутия цигари е по-евтина от парче сирене и хляб,това го има само в България,сбъркана работа!!

    Коментиран от #10

    06:52 26.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Не пипат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери.В събота се въоръжаваме и излизаме 500 000 на площада и ги помитаме.

    Коментиран от #13, #38

    06:52 26.06.2026

  • 9 Тагаенко

    2 12 Отговор
    Необходимо е СПЕШНО да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    06:52 26.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Даниел":

    От първи август дигат цигарите.

    Коментиран от #15

    06:53 26.06.2026

  • 11 Поредни некадърни шарлатани

    14 1 Отговор
    Време ви е да си ходите

    06:54 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Готов за бой

    1 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ще ви чакам там на площада със картечницата да ви затрия предатели

    06:56 26.06.2026

  • 14 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Тия са по зле и от гербарите, взимат от най скъсаните

    Коментиран от #16

    06:56 26.06.2026

  • 15 оня с коня

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    не само жигарите и алкохола трябва да поскъпне което е нормално

    само бананите и дрогата да не пипат

    06:57 26.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    трябва да се лющи до кокал, няма скъсани , всички имат пари и по два бъбрека това луск

    06:58 26.06.2026

  • 17 Ха ха ха

    15 1 Отговор
    Честито на потурковците дето избраха великия пилот но политическа шушумига на власт.Германските фондации си знаят работата.И сега нека чакат борба с олигарси корупционери и нагушени банки и монополи. Те са хванаха най- напред с пенсионери, бедните и средната класа.Всичко нагоре ток, вода, данъци ,имоти, цигари , винетки и каквото се сетят за пълнене на бюджета. Затова както е казал поетът, когато едно племе е просто, това е завинаги.

    06:59 26.06.2026

  • 18 Радев

    3 5 Отговор
    Бойко българоубиеца опоска държавата и я пробута на мене да обера пешкира,че после матриала пак да го върне на бял кон 💩

    06:59 26.06.2026

  • 19 Кери

    9 1 Отговор
    Покрихме всички критерии за приемане на еврото в България! Приехме и еврото след тези критерии, а сега наказателна процедура срещу нас! Дали няма вече нужда, да вкараме целия отбор в затвора за това? Държава от доказани крадци!

    06:59 26.06.2026

  • 20 Не е от Юрошит копейката

    7 4 Отговор
    Откъде накъде ще товарите народът, заради дефицитите на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и БКП?
    Докога народът ще плаща популизмът на политиците?
    Когато хората протестираха за Референдум лЪВ?
    Вие чухте ли народът?
    Оставка, референдум на Дойран, вие пощуряхте.
    15 млрд. лева нови заеми, само лихвите са половин милиард лева.
    ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПБ, ПП.
    Повече от половин средна пенсия отива за ток, вода, парно, СИ и подгряване на вода,
    местни данъци и такси.
    Да не ядем, да не се лекуваме, за да получавате 20 - 60 000 лв. държавни заплати в НС,
    въведете необлагаем минимум и въвеждате прогресивен данък.
    ОСТАВКА! ББ4 не искаме. Не може да намалите с 50% бюджетните заплати.
    Че само СОС с 300% си увеличиха заплатите преди 2 г.
    И ще правят водата 5 юро на кубик, по-висока цена от пустинни държави, след 4 г.
    Страхливци с 50% трябваше да режете бюджетните заплати.
    Безумията на Василев и Борисов, теглиха заеми за текущи разходи
    и отложиха плащания на обръчите им от фирми.
    Сега да ги връщат, не народът Сглобките и ДПС да ги връщат, с ПП, ДБ.

    Коментиран от #30, #41

    06:59 26.06.2026

  • 21 тралала

    1 1 Отговор
    Баджаци и крокетки нагоре за отлитане в Космоса!

    07:00 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хайде ,

    15 0 Отговор
    стига с грозните лъжи и експерименти за сметка на българските граждани ! Подлост ненадмината ! Бюджетът е само и единствено в полза на червените олигарси , огромните пари са за енергетиката и строителството - съответно и делба от тях ! Да се разкарват регресивните мошеници и нов бюджет ! Не вдигане на цени и борч след борч !

    07:02 26.06.2026

  • 24 Чичо Сюлейман

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Говоря от името на данъкоплатците,които са в частния сектор и които с осигуровките си пълнят хазната за да може бюджетниците да си получат заплатите..

    07:03 26.06.2026

  • 25 Северодвинск

    3 2 Отговор
    Що вместо да излизате по площадите не се съберете и не изземете всички средства парични и прочие от така наречените милиардери и милионери...

    07:04 26.06.2026

  • 26 На Кой му Пука !

    5 1 Отговор
    Нали Парите !

    Ще Изтекат !

    Пак !

    В Техния Джоб !

    07:04 26.06.2026

  • 27 Пулефф

    4 3 Отговор
    По добре да се върнат големите крадци.....поне не бяха такива некадърници

    07:05 26.06.2026

  • 28 А ИСТИНАТА Е

    14 0 Отговор
    Събрали се крадците и бандитите да мислят как още повече да ограбят народа.

    07:06 26.06.2026

  • 29 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    14 1 Отговор
    Вместо да ги вкара в затвора, той се стовари с Боко и Шиши. Поредния лъжлив масон.

    07:08 26.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 в кратце

    3 0 Отговор
    Властта, синдикатите и бизнесът ще обсъждат "Бюджет 2026-та г.".Ръйш?!

    07:15 26.06.2026

  • 33 Обсъждат се !

    6 0 Отговор
    Паричтиге Потоци !

    Към Джоба на !

    Депутатите (Феодалите ) !

    07:20 26.06.2026

  • 34 Пак да напомним на джензитата-

    6 1 Отговор
    Радев го докараха на власт Боко, Доган и Кокора.

    С дружни усилия ви изиграха едно театро на спонтанно организирани протести + мигновена планирана оставка и резултатът е този, който виждате сега- големи приказки и сладки обещания, оправдания с международното пложение, нов външен и вътрешен дълг, висока инфлация, свръхдефицит , пркремълска политика и нищо, нула свършена работа!

    07:30 26.06.2026

  • 35 Бюджетът на Радев

    7 1 Отговор
    е по- лош от бюджета на Боко/ Желязков, времето е хубаво, студентите- революционери са във ваканция и в София, на всички джензита им е скучно през лятото, защо вече не скачаме по жълтите павета и да искаме оставка на Радев?

    Кокор, защо още се ослушваш?!

    Сега разбирате ли как ви водиха за носа, полуграмотни недорасляци!

    07:34 26.06.2026

  • 36 радко

    3 0 Отговор
    да обясни кога започва да чегърта бойко и пеевски и кога започва да демонтира мафията и олигархията а не да граби от бабите за да ги храни!

    07:34 26.06.2026

  • 37 Мимо

    4 0 Отговор
    Синдикатите трябва да бъдат ЗАКРИТИ! Какво значи , че ще се намали покупателната способност на "населението" при отпадане на безумните автоматични увеличения на заплатите, за кое "население" става въпрос? Синдикатите са в МВР, даскалите и държавните институции, като основно реват тия в МВР сектора и учителите - тия с най високите заплати, които на практика взривиха бюджета. Искат още , още още и още ... А покупателната способност на реално работещия човек в производството за 1000 евро къде отива по дяволите ? Кой го интересува? Набиването с пари в несвяст на определени държавни институции само и единствено вдига инфлацията до двуцифрени стойности, които са на гърба отново на работещите извън "държавната хранилка" Обикновените хора вече издишат, за да могат да поддържат златната клетка в която си живуркат МВР сектора.

    07:46 26.06.2026

  • 38 Дебит-кредит

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не спират течовете от бюджета, не спират разхищенията, пари се хвърлят на вятъра за ала-бала докато се обяснява, че няма пари и ще се теглят нови заеми - пълен нон сенс. Нужно е орязване на всички раздути разходи, събиране на неплатените и отсрочените вземания, проверки за произхода на средствата и за начин на живот, несъответстващ на доходите - 35-40% е сива икономика, което означава, че 35-40% от имотите и парите в сметките са за конфискуване, защото са незаконно придобити. От 30 г. никой не знае какъв е обема на паричната маса в обращение на тая територия, само, че никой не иска да знае.
    Такъв бюджет е като каца без дъно - колкото и да наливаш в него, все няма да има в кацата.

    Коментиран от #39

    08:10 26.06.2026

  • 39 Обръчи от фирми крадат и каквото остане

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дебит-кредит":

    Като няма пари няма да правят измислени магистрали, тунели, мостове, народа е на първо място.

    08:21 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не е от Юрошит копейката":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:36 26.06.2026

  • 42 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .

    08:45 26.06.2026

  • 43 Потрес

    0 0 Отговор
    Прекратете трудовите договори на пенсионираните, но работещи в университети доценти и професори- нищо правещи паразити, спиращи развитието на млади и кадърни кадри.... Тези стари номенклатури не са незаменими! Достатъчно години предните властимащи ги толерираха и си затваряха очите за безобразията, които вършееха....замислете се защо е на това ниско ниво висшето образование в България!

    08:47 26.06.2026

  • 44 яйла

    0 0 Отговор
    През дупките в хазната хвърчат кинти за апартаменти в Еспанята за миски тип "мис гащи".И мис"циципаси".

    08:53 26.06.2026

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