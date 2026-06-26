Власт, синдикати и бизнес обсъждат Бюджет 2026

Първото официално обсъждане на проектобюджета за 2026 г. между правителството, синдикатите и бизнеса започва в рамките на тристранния диалог, след като Министерството на финансите публикува официалните параметри на план-сметката.



Проектът, представен от финансовия министър Гълъб Донев, предвижда дефицит от 5,7% от БВП (около 7,2 милиарда евро), като плановете са той да падне под ограничението от 3% едва през 2028 г..



Заложеният свръхдефицит от 5,7% предизвика сериозни критики от опозицията и икономисти. Прогнозите показват свиване до 3,8% за 2027 г. и влизане в критериите (под 3%) през 2028 г..



Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки в администрацията, влизащо в сила от 1 септември 2026 г..

Прави се опит за ограничаване на автоматичното нарастване на възнагражденията в някои публични сектори.

Разчетени са мащабни капиталови разходи в размер на 9 милиарда евро.



Проектът включва ускорено вдигане на акциза на цигарите, нов данък за хазартните посредници, поскъпване на винетките с 30% от август и служебно увеличаване на някои осигурителни прагове.

Бизнесът одобрява стремежа за дългосрочно свиване на дефицита и подкрепят премахването на автоматичните механизми за вдигане на заплатите без обвързване с резултати.

Критиките включват силно разочарование от липсата на по-смела и ускорена бюджетна консолидация още през настоящата година. Критикуват "наливането на пари в нереформирани сектори".

От КНСБ алармират, че работещите ще загубят покупателна способност, тъй като инфлацията изпреварва предвидените ръстове на доходите.



От КТ "Подкрепа" определят 10-процентното линейно съкращение на разходите за заплати в администрацията като "абсурдно" без предварителен функционален анализ на структурите.

nova.bg

Синдикатите подозират, че огромната капиталова програма (9 млрд. евро) няма да бъде изпълнена изцяло и МФ умишлено е заложило скрит буфер за изкуствено свиване на дефицита в края на годината пред ЕK.

БНТ Новини



Какво предстои?



Крайният срок за приемане на официални становища по проекта в Министерството на финансите изтича днес (26 юни) в 12:00 часа. Планът на правителството е коригираният проект на Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, след което незабавно да бъде изпратен за гласуване в Народното събрание.

Какво се променя за джоба на българина от това лято?

Макрорамката предвижда серия от рестриктивни мерки и увеличение на налозите с цел свиване на разходите и запълване на дупките в хазната:

По-скъпи винетки и цигари : Цените на пътните винетки за леки автомобили се вдигат драстично с 30% още от това лято. Очаква се и нов скок в цените на тютюневите изделия заради актуализация на акцизния календар.

: Цените на пътните винетки за леки автомобили се вдигат драстично с 30% още от това лято. Очаква се и нов скок в цените на тютюневите изделия заради актуализация на акцизния календар. Ръст на данъците : Данъкът върху дивидентите се удвоява – от сегашните 5% той става 10%.

: Данъкът върху дивидентите се удвоява – от сегашните 5% той става 10%. Заплати и нови правила за чиновниците : Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро, но максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро [investor.bg]. Сериозна промяна има за държавните служители – от 1 август те за първи път ще плащат сами част от личните си осигуровки (в съотношение 80:20), вместо те да се поемат изцяло от бюджета.

: Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро, но максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро [investor.bg]. Сериозна промяна има за държавните служители – от 1 август те за първи път ще плащат сами част от личните си осигуровки (в съотношение 80:20), вместо те да се поемат изцяло от бюджета. Нови пенсии от 1 юли: Влиза в сила планираното осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило", като минималната пенсия става 347,51 евро. Важна промяна е, че се премахват ковид добавките за всички новоотпуснати пенсии.