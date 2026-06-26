Приключват два ремонта на магистрала "Тракия"

Информация за шофьорите преди уикенда. В петък около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала „Тракия“ на територията на Софийска област. Това съобщиха от Пътната агенция, цитирани от Нова телевизия. От 9 часа пък ще бъде възстановено движението от 282-ория до 287-ия км в област Ямбол.

От Агенция "Пътна инфраструктура" казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала „Тракия“, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора.