Приключват два ремонта на магистрала "Тракия"

Информация за шофьорите преди уикенда. В петък около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала „Тракия“ на територията на Софийска област. Това съобщиха от Пътната агенция, цитирани от Нова телевизия. От 9 часа пък ще бъде възстановено движението от 282-ория до 287-ия км в област Ямбол.
От Агенция "Пътна инфраструктура" казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала „Тракия“, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
07:50 26.06.2026
2 Хи хи хи
07:51 26.06.2026
3 а кога почва ремонт на ремонта?
07:51 26.06.2026
4 едно и също ремонтирате постоянно
това лято пак следващото пак ли?
07:53 26.06.2026
5 защо поскъпвали винетките?
голямо крадене на пари
07:54 26.06.2026
6 цикоас
07:58 26.06.2026
7 бушприт
08:03 26.06.2026
8 Управляващ
08:14 26.06.2026
9 оня с коня
08:23 26.06.2026
10 оня с коня
08:35 26.06.2026
11 пенчо
Коментиран от #12
08:44 26.06.2026
12 уведомление от АПИ
До коментар #11 от "пенчо":никой не ви е карал да минавате през област СЛИВЕН моля заобикаляйте я
08:48 26.06.2026