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Приключват два ремонта на магистрала "Тракия"

Приключват два ремонта на магистрала "Тракия"

26 Юни, 2026 07:42 909 12

  • магистрала тракия-
  • два ремонта-
  • приключване

От Агенция "Пътна инфраструктура" казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала „Тракия“, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора.

Приключват два ремонта на магистрала "Тракия" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Информация за шофьорите преди уикенда. В петък около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала „Тракия“ на територията на Софийска област. Това съобщиха от Пътната агенция, цитирани от Нова телевизия. От 9 часа пък ще бъде възстановено движението от 282-ория до 287-ия км в област Ямбол.

От Агенция "Пътна инфраструктура" казват още, че ремонтите в двата участъка приключват в срок. Единствената отсечка от магистрала „Тракия“, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    4 2 Отговор
    Почва трети ремонт на ремонта, ще подменят мантинели. Но това ще стоне след като независимата ни съдебна система каже че шофьора на камиона е виновен. А дотогава още загинали и още виновни.

    07:50 26.06.2026

  • 2 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    И започват новите два ремонта, малко по надолу. 🤣

    07:51 26.06.2026

  • 3 а кога почва ремонт на ремонта?

    3 2 Отговор
    следващия месец ще чакате ремонт на ремонта

    07:51 26.06.2026

  • 4 едно и също ремонтирате постоянно

    5 2 Отговор
    тоя участък до стара загора го ремонтирахте миналото лято

    това лято пак следващото пак ли?

    07:53 26.06.2026

  • 5 защо поскъпвали винетките?

    6 2 Отговор
    ама вие едни и същи участъци всяка година ги ремонтирате бе срама нямате

    голямо крадене на пари

    07:54 26.06.2026

  • 6 цикоас

    1 2 Отговор
    ГЕРБ си напълниха чекмеджетата а сега ремонт на ремонта. Неизвестен извършител е ограбил милиардите. Мис Гащи има дворец и в Барселона и Инстанбул а мантинелите сасамо за красота. Слава на Господ Иисус Христос изритаха ги от властта. Сега да кажат къде са милиардите.

    07:58 26.06.2026

  • 7 бушприт

    0 0 Отговор
    В петък ,около 14.00 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала „Тракия“

    08:03 26.06.2026

  • 8 Управляващ

    0 0 Отговор
    Магистралата е готова, чисто нова, като слънце стана.

    08:14 26.06.2026

  • 9 оня с коня

    0 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:23 26.06.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:35 26.06.2026

  • 11 пенчо

    0 0 Отговор
    Област Стара Загора добре, а област Сливен кога ще се задействат. Там има участъци където ще ти се разглоби колата.

    Коментиран от #12

    08:44 26.06.2026

  • 12 уведомление от АПИ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "пенчо":

    никой не ви е карал да минавате през област СЛИВЕН моля заобикаляйте я

    08:48 26.06.2026

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