Прогнозата на БНБ: Растежът на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията

Прогнозата, която публикувахме, показва, че през следващите години, предвид базовите ефекти и конвергенцията с останалата част от развитите икономики на Европа, нивото на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията. Tова коментира членът на Управителния съвет на Българската народна банка Илия Лингорски в предаването „Събуди се“ по NOVA. Той уточни, че растежът на доходите в страната ще запази тази тенденция за относително по-дълъг период от време, както и през последните години.
Лингорски направи важно уточнение, че много често се бърка прогноза с предсказание. „Ние, икономистите, не предсказваме бъдещето. Прогнозите, които публикуваме, са анализи на база на възприемане на дадени условия като даденост, каква е траекторията в бъдеще, ако нещо не се промени“, посочи той.
По отношение на вътрешните фактори членът на УС на БНБ обясни, че от 2020 г. насам те са с много по-голямо значение и по-голяма тежест по отношение на изменението на ценовите равнища, отколкото външните. „От 2021 година насам расте вътрешното частно потребление. Разбира се, вътрешното частно потребление расте на база на това, че доходите растат“, допълни той.
По думите му, когато растежът на доходите е такъв и когато икономиката е чувствителна на външни шокове – най-вече по линия на факта, че страната е голям нетен вносител на енергоизточници – комбинацията от тези вътрешни шокове попада в среда, която е проинфлационна. Голяма роля за това има и фискалната политика, ако тя е проциклична. „Ако растежът на фискалните разходи и фискалната експанзия всъщност върви против цикъла, а именно че имаме фискална експанзия в условия на икономически растеж, то това подханва инфлационната среда“, отбеляза Лингорски.
Във връзка с темата за еврото и въвеждането му у нас, той заяви, че съвместно изследване на Европейската централна банка и БНБ, публикувано през февруари, показва, че ефектът от самото превалутиране върху инфлацията е 0,4%. Той допълни, че превалутирането и въвеждането на еврото нямат ефекти през последните месеци и години, тъй като в държави извън еврозоната като Румъния и Унгария също се наблюдават много високи нива на инфлация.
Лингорски подчерта, че за страната превалутирането е било голяма цел и е безспорно пример за изключително гладко и успешно излизане от паричен режим на валутен борд. По негови данни, към полугодието почти 95% от цялата циркулация на левове вече е изтеглена от обращение, а останалото количество е на стойност от порядъка на 800 милиона евро.
По въпроса за лихвите и депозитите Лингорски посочи, че депозитите са основната форма на спестяване в Европа, като във Франция и Германия над 70% от спестяванията са под формата на депозити в банковата система. В България депозитната база е от порядъка на 85% от брутния продукт.
„В условията на депозитна база, която расте по-бързо от кредитирането, естествено това, което депозантите губят, е атрактивни лихви, тъй като банките в крайна сметка не са принудени да се конкурират за техните депозити и да предлагат по-високи лихви, тъй като банките все още не могат да кредитират с такава скорост“, обясни той.
По думите му апетитът за риск в икономиката все още не догонва нивото на растежа на депозитите, поради което лихвите за депозантите продължават да бъдат ниски. Същевременно банките са получили и достъп до депозитното улеснение на ЕЦБ, което след последното повишение на лихвите носи над 2% или 2,25% безрисков доход за всички свръхрезерви, които те имат в евросистемата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #12
12:42 04.07.2026
2 Чорбара
Коментиран от #11, #28, #29
12:42 04.07.2026
3 ТОВА ЗВУЧИ
ЧЕ С ПРИЕМАНЕ НА ЛЕВРОТО НИЩО НЯМА ДА ПОСКЪПНЕ....
Коментиран от #13
12:44 04.07.2026
4 1488
12:45 04.07.2026
5 дебел депутат
12:45 04.07.2026
6 Бай Яни
12:46 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
12:48 04.07.2026
9 Така ни лъгаха
Коментиран от #25
12:49 04.07.2026
10 Пич
Коментиран от #20
12:49 04.07.2026
11 САНДОКАН
До коментар #2 от "Чорбара":На члена на управителния съвет на БНБ , тези мъдри мисли са казани от него и важат за него. Сит на гладен не вярва.
12:49 04.07.2026
12 По скоро
До коментар #1 от "Боруна Лом":той си живее с поне един десетичен знак в повече от сумата която си му определил, така че не го мисли.
12:50 04.07.2026
13 Бай Яни
До коментар #3 от "ТОВА ЗВУЧИ":Поскъпна заради интиресите на Мунчо Радев-Крадев за да спечели изборите. Служебният му кабинет с некъдърното си управлиние и безхаберие искуствено повишиха инфлацията.
12:51 04.07.2026
14 ТОВА ВАЖИ
12:53 04.07.2026
15 Русия
12:54 04.07.2026
16 Аз съм българче
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря
Разнополов, шарен, и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот увце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Гласуват, за бандити и палачи
Продават се, превръщат се в лизачи,
Не чули, не видяли и без глас
Влачат си хомота със захлас.
12:54 04.07.2026
17 hxуфгуижибоб
12:55 04.07.2026
18 Толерантен
Както може да се очаква, под текста ще има голямо оплакване. Така беше и преди - Срещу Костов, Сакса, Станишев, Боко и въртележката след него. Българска традиция. Но 30 години след Виденов, при който вземах 3 долара заплата, имам 900 евро пенсия. Много е различно.
12:56 04.07.2026
19 Тъй ли
Не ви ли е срам?
12:57 04.07.2026
20 Математика
До коментар #10 от "Пич":Ами не си прав - длва пъти по два пъти прави четири пъти, което върху 100% прави обедняване само 25%?
12:57 04.07.2026
21 Интересно
Сега правите същото.
12:58 04.07.2026
22 Да бе На вашите доходи. Хранилкаджии.
13:00 04.07.2026
23 Фронт за лева
Еничари си.
13:00 04.07.2026
24 Кольо куция
13:04 04.07.2026
25 Простият
До коментар #9 от "Така ни лъгаха":Що да се опитват да ни лъжат - те направо си ни лъжат и ще продължават да го правят докато им вярваме и не реагираме. Това е толкоз просто и логично дори за прости хора като мен.
13:05 04.07.2026
26 Жеро
кошница, празна, лев за евро и всичко това
е бонус? 750 000 държавници с пътни, ток, вода, отопление, ежедневно, гориво, коли, застраховки, осигуровки, винетки, технически прегледи, заплати, пенсии, ТЕЛК, пенсиониране и бонуси при пенсиониране, месечни бонуси за многото свършена работа и отсреща... 960 000 пенсионери с 343 евро месечна пенсия!
13:06 04.07.2026
27 Цървул
13:18 04.07.2026
28 Оги
До коментар #2 от "Чорбара":На него и останалите членове на бордове на дружества, агенции, и тем подобни с по 10 бона евраци на месец ще продължат да нарастват здравата доходите. Това е ясно.
13:18 04.07.2026
29 Атанасов
До коментар #2 от "Чорбара":Това важи за държавните хлебарки.Така им е обещано.За частният бизнес само дървото.
13:19 04.07.2026
30 БНБ крадливи некадърници
13:24 04.07.2026
31 УдоМача
13:28 04.07.2026
32 Шумен
13:29 04.07.2026
33 БНБ да се закрие
13:32 04.07.2026
34 Анонимен
13:36 04.07.2026
35 Студопор
И с 500% да вдигнете заплатите, пак няма да насмогнете на инфлацията, защото точно това ще я засили.
13:39 04.07.2026
36 За кърлежи като въпросният управител
13:40 04.07.2026