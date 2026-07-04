Новини
България »
Прогнозата на БНБ: Растежът на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията

Прогнозата на БНБ: Растежът на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията

4 Юли, 2026 12:40 766 36

  • бнб-
  • илия лингорски-
  • фискална политика

Членът на Управителния съвет на БНБ анализира икономическите показатели, превалутирането и лихвите по депозитите у нас

Прогнозата на БНБ: Растежът на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прогнозата, която публикувахме, показва, че през следващите години, предвид базовите ефекти и конвергенцията с останалата част от развитите икономики на Европа, нивото на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията. Tова коментира членът на Управителния съвет на Българската народна банка Илия Лингорски в предаването „Събуди се“ по NOVA. Той уточни, че растежът на доходите в страната ще запази тази тенденция за относително по-дълъг период от време, както и през последните години.

Лингорски направи важно уточнение, че много често се бърка прогноза с предсказание. „Ние, икономистите, не предсказваме бъдещето. Прогнозите, които публикуваме, са анализи на база на възприемане на дадени условия като даденост, каква е траекторията в бъдеще, ако нещо не се промени“, посочи той.

По отношение на вътрешните фактори членът на УС на БНБ обясни, че от 2020 г. насам те са с много по-голямо значение и по-голяма тежест по отношение на изменението на ценовите равнища, отколкото външните. „От 2021 година насам расте вътрешното частно потребление. Разбира се, вътрешното частно потребление расте на база на това, че доходите растат“, допълни той.

По думите му, когато растежът на доходите е такъв и когато икономиката е чувствителна на външни шокове – най-вече по линия на факта, че страната е голям нетен вносител на енергоизточници – комбинацията от тези вътрешни шокове попада в среда, която е проинфлационна. Голяма роля за това има и фискалната политика, ако тя е проциклична. „Ако растежът на фискалните разходи и фискалната експанзия всъщност върви против цикъла, а именно че имаме фискална експанзия в условия на икономически растеж, то това подханва инфлационната среда“, отбеляза Лингорски.

Във връзка с темата за еврото и въвеждането му у нас, той заяви, че съвместно изследване на Европейската централна банка и БНБ, публикувано през февруари, показва, че ефектът от самото превалутиране върху инфлацията е 0,4%. Той допълни, че превалутирането и въвеждането на еврото нямат ефекти през последните месеци и години, тъй като в държави извън еврозоната като Румъния и Унгария също се наблюдават много високи нива на инфлация.

Лингорски подчерта, че за страната превалутирането е било голяма цел и е безспорно пример за изключително гладко и успешно излизане от паричен режим на валутен борд. По негови данни, към полугодието почти 95% от цялата циркулация на левове вече е изтеглена от обращение, а останалото количество е на стойност от порядъка на 800 милиона евро.

По въпроса за лихвите и депозитите Лингорски посочи, че депозитите са основната форма на спестяване в Европа, като във Франция и Германия над 70% от спестяванията са под формата на депозити в банковата система. В България депозитната база е от порядъка на 85% от брутния продукт.

„В условията на депозитна база, която расте по-бързо от кредитирането, естествено това, което депозантите губят, е атрактивни лихви, тъй като банките в крайна сметка не са принудени да се конкурират за техните депозити и да предлагат по-високи лихви, тъй като банките все още не могат да кредитират с такава скорост“, обясни той.

По думите му апетитът за риск в икономиката все още не догонва нивото на растежа на депозитите, поради което лихвите за депозантите продължават да бъдат ниски. Същевременно банките са получили и достъп до депозитното улеснение на ЕЦБ, което след последното повишение на лихвите носи над 2% или 2,25% безрисков доход за всички свръхрезерви, които те имат в евросистемата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    36 2 Отговор
    ТОЗИ Е ТОТАЛ ЩЕТА!ДАНО ДА ЖИВЕЕ С 620.20 ЕВРО НА МЕСЕЦ! АМИН!

    Коментиран от #12

    12:42 04.07.2026

  • 2 Чорбара

    43 1 Отговор
    Да де,ама доходите на кой?

    Коментиран от #11, #28, #29

    12:42 04.07.2026

  • 3 ТОВА ЗВУЧИ

    33 3 Отговор
    КАТО ОНОВА,КОЕТО НИ ВНУШАВАХА БОЙОВЦИ,ХАМПАРЦУНИ И ДРУГИ ПЛАТЕНИ "ЕКСПЕРТИ",
    ЧЕ С ПРИЕМАНЕ НА ЛЕВРОТО НИЩО НЯМА ДА ПОСКЪПНЕ....

    Коментиран от #13

    12:44 04.07.2026

  • 4 1488

    23 2 Отговор
    Заплатата в България расте, но остава под средната за ЕС.

    12:45 04.07.2026

  • 5 дебел депутат

    23 3 Отговор
    Така е моите доходи винаги изпреварват инфлацията, а бедните да направят като вятъра както преди време каза Асенка спецова

    12:45 04.07.2026

  • 6 Бай Яни

    23 3 Отговор
    Кой дохо ди бре,тоя е на държавна хранилка и блещи простотии. Растат доходите само у парламЯнта бре

    12:46 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Заплатите, пенсиите,майчински.Надолу!

    12:48 04.07.2026

  • 9 Така ни лъгаха

    25 3 Отговор
    и до момента в който насила ни вкараха в еврозоната. И продължават да се опитват.....

    Коментиран от #25

    12:49 04.07.2026

  • 10 Пич

    20 2 Отговор
    Тия въобще не се правят на кретени!!! Доходите спаднаха два пъти, а цените на всичко се увеличиха два пъти и повече!!! Следователно , българите обедняха 100% без въобще да засягаме инфлацията!!!

    Коментиран от #20

    12:49 04.07.2026

  • 11 САНДОКАН

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    На члена на управителния съвет на БНБ , тези мъдри мисли са казани от него и важат за него. Сит на гладен не вярва.

    12:49 04.07.2026

  • 12 По скоро

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    той си живее с поне един десетичен знак в повече от сумата която си му определил, така че не го мисли.

    12:50 04.07.2026

  • 13 Бай Яни

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА ЗВУЧИ":

    Поскъпна заради интиресите на Мунчо Радев-Крадев за да спечели изборите. Служебният му кабинет с некъдърното си управлиние и безхаберие искуствено повишиха инфлацията.

    12:51 04.07.2026

  • 14 ТОВА ВАЖИ

    7 2 Отговор
    Само за държавните служители.

    12:53 04.07.2026

  • 15 Русия

    2 13 Отговор
    Прочетох коментарите във форума и разбрах до каква степен българите са измет. Такива хора наистина заслужават само да бъдат вечни турски роби и гей-подлоги на турски мъже.

    12:54 04.07.2026

  • 16 Аз съм българче

    8 1 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря
    Разнополов, шарен, и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот увце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Гласуват, за бандити и палачи
    Продават се, превръщат се в лизачи,
    Не чули, не видяли и без глас
    Влачат си хомота със захлас.

    12:54 04.07.2026

  • 17 hxуфгуижибоб

    9 2 Отговор
    растежа на доходи колкото и да расте , ако не бъдат спряни цените ще си е кел файда

    12:55 04.07.2026

  • 18 Толерантен

    4 4 Отговор
    В дългосрочен план ще е така. Сега сме... в турболенция.
    Както може да се очаква, под текста ще има голямо оплакване. Така беше и преди - Срещу Костов, Сакса, Станишев, Боко и въртележката след него. Българска традиция. Но 30 години след Виденов, при който вземах 3 долара заплата, имам 900 евро пенсия. Много е различно.

    12:56 04.07.2026

  • 19 Тъй ли

    13 1 Отговор
    Вече сте противни.
    Не ви ли е срам?

    12:57 04.07.2026

  • 20 Математика

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Ами не си прав - длва пъти по два пъти прави четири пъти, което върху 100% прави обедняване само 25%?

    12:57 04.07.2026

  • 21 Интересно

    11 1 Отговор
    А обвинявахте комунистите, че едно време пишели само пропагандни лъжи.
    Сега правите същото.

    12:58 04.07.2026

  • 22 Да бе На вашите доходи. Хранилкаджии.

    9 0 Отговор
    Всички в БНБ са с над 5 000 до 15 000 Евро заплатки.

    13:00 04.07.2026

  • 23 Фронт за лева

    5 3 Отговор
    Радев - много слаб управител на бившата БНБ,
    Еничари си.

    13:00 04.07.2026

  • 24 Кольо куция

    8 1 Отговор
    Чии доходи, бе екперте? На тия , които орязаха и замразиха разходите и заплатите хвърляйки прах в очите на населението - държавните служители, със заплати около или малко над минималната и - ГОТОВО. Ама това НЕ се отнася за силовите структури, армията и съдебната система - ТАМ потъват всеки месец милиарди за раздути до безобразие заплати . Там продължават да получават всевъзможни "специфични добавки" и бонуси. Там продължава пира на гърба на данъкоплатеца със десетки почивни станции, бази със всякакви екстри , процедури и благинки на символични цени или направо безплатно. Естествено, то се плаща и това , ама от останалите работещи. Защо не свият разходите на милиционерите и граничните полицаи, които съсипват чисто нови автомобили само заради това , че не се гасят по цели дни и нощи - за да спят вътре зимата на топло и съответно лятото на климатик и това е ежедневие. Първа категория труд, ама работното място - в колата на климатик. А иначе в държавни учреждения вече не се светка осветлението и спират климатици под час за да реализират икономии. Абе..... просто без думи.

    13:04 04.07.2026

  • 25 Простият

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така ни лъгаха":

    Що да се опитват да ни лъжат - те направо си ни лъжат и ще продължават да го правят докато им вярваме и не реагираме. Това е толкоз просто и логично дори за прости хора като мен.

    13:05 04.07.2026

  • 26 Жеро

    5 1 Отговор
    Нещо да не сте обракали? Ток, вода, ТЕЦ,
    кошница, празна, лев за евро и всичко това
    е бонус? 750 000 държавници с пътни, ток, вода, отопление, ежедневно, гориво, коли, застраховки, осигуровки, винетки, технически прегледи, заплати, пенсии, ТЕЛК, пенсиониране и бонуси при пенсиониране, месечни бонуси за многото свършена работа и отсреща... 960 000 пенсионери с 343 евро месечна пенсия!

    13:06 04.07.2026

  • 27 Цървул

    4 1 Отговор
    Пълни глупости

    13:18 04.07.2026

  • 28 Оги

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    На него и останалите членове на бордове на дружества, агенции, и тем подобни с по 10 бона евраци на месец ще продължат да нарастват здравата доходите. Това е ясно.

    13:18 04.07.2026

  • 29 Атанасов

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Това важи за държавните хлебарки.Така им е обещано.За частният бизнес само дървото.

    13:19 04.07.2026

  • 30 БНБ крадливи некадърници

    3 0 Отговор
    БНБ лъжите ви са големи

    13:24 04.07.2026

  • 31 УдоМача

    5 0 Отговор
    Този Лингорски няма ли страх от Бога та демагогства така...

    13:28 04.07.2026

  • 32 Шумен

    3 0 Отговор
    Повечето хора само за протокола изпитват Растеж на Разходите

    13:29 04.07.2026

  • 33 БНБ да се закрие

    2 0 Отговор
    В ЕЗ има ЕЦБ, тия да се уволнят веднага

    13:32 04.07.2026

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор
    Растежът на доходите без повишена производителност поражда инфлация.

    13:36 04.07.2026

  • 35 Студопор

    1 0 Отговор
    И как ще "продължи" да изпреварва инфлацията, като не е започнал? 😂😂
    И с 500% да вдигнете заплатите, пак няма да насмогнете на инфлацията, защото точно това ще я засили.

    13:39 04.07.2026

  • 36 За кърлежи като въпросният управител

    1 0 Отговор
    на тукашния клон на ЕЦБ заплатата със сигурност изпреварва многократно не само темпа на инфлацията, но и нивата на заплатите на подобни позиции в уц по-нормалните части на €С.

    13:40 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове