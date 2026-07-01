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БНБ: Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро

БНБ: Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро

1 Юли, 2026 15:51 397 8

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По данни на централната банка към същата дата извън касите на БНБ остават 1,7 млрд. лева в банкноти и монети

БНБ: Над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 30 юни са обменени 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от левовите банкноти и разменни монети, намирали се в обращение към началото на 2025 г. Това съобщиха от Българската народна банка (БНБ).

По данни на централната банка към същата дата извън касите на БНБ остават 1,7 млрд. лева в банкноти и монети.

От БНБ посочват, че към 30 юни евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) в България са на обща стойност 8,8 млрд. евро, като този обем е достатъчен за нормалното функциониране на наличнопаричното обращение и за обслужването на икономиката и населението.

От институцията отчитат, че процесът по замяната на националната валута с еврото е преминал плавно, организирано и в съответствие с нормативната уредба, без да бъдат допуснати затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система.

Безплатната обмяна в банките вече не е задължителна

От БНБ припомнят, че на 30 юни изтече шестмесечният срок, в който банките бяха задължени да обменят без такса налични левове в евро за граждани и фирми.

След изтичането на този срок кредитните институции вече имат право да определят и начисляват такси за услугата. Те са длъжни да уведомяват БНБ за размера на тези такси, но централната банка няма законови правомощия да се намесва в ценовата им политика, подчертават от институцията.

Обмяната в БНБ остава безсрочна и безплатна

Българската народна банка напомня, че всички физически и юридически лица могат безсрочно да обменят левове в евро на касите на БНБ, като за тази услуга не се начисляват никакви такси.

Проверка на БТА показва, че част от най-големите банки в страната са решили да продължат да обменят левове в евро без такса и след изтичането на задължителния шестмесечен срок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И вето

    3 2 Отговор
    Сега е момента Румбата да прави рехерендума.

    Коментиран от #5

    15:53 01.07.2026

  • 2 Цените и те !

    7 0 Отговор
    1:1 - всичко е повече от справедливо.

    Коментиран от #3

    15:54 01.07.2026

  • 3 да излезне

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цените и те !":

    поне един от издънките в управлението да обясни каква е причината цената на всичко да стана двойна ужким заради еврозоната мълчат като назрани???

    15:57 01.07.2026

  • 4 Кво Мъ Интересува !

    1 0 Отговор
    Избършете си Задницците и С Лева !

    И С Еврото !

    16:07 01.07.2026

  • 5 Интереса !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И вето":

    Клати Феса !

    16:09 01.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Това са левовете които ленко и другата русофилска cвoлoч искаха да запазят за разплащане между копейките след влизането на еврото......

    16:17 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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