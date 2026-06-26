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От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна

От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна

26 Юни, 2026 16:12 1 667 7

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  • божидар божанов-
  • имотни измами-
  • варна

Делото е възложено на СГП на основание чл. 195, ал. 5 НПК с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата и изясняване на фактите по случая

От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с досъдебно производство за организирана престъпна група за имотни измами, възложено за разследване на Софийска градска прокуратура, предоставяме следната информация.

Под надзора и ръководството на СГП се провежда разследване по дело за организирана престъпна група, занимаваща се с измами с недвижими имоти на територията на община Варна.

Делото е образувано по изпратени с постановление от 06.06.2025 г. временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България материали по досъдебно производство, образувано от Окръжна прокуратура-Варна с постановление от 25.04.2024 г. Делото е възложено на СГП на основание чл. 195, ал. 5 НПК с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата и изясняване на фактите по случая.

Обвинение е било повдигнато на шест лица за организирана престъпна група, документни престъпления и изпиране на пари.

След постъпване на делото в СГП, е било привлечено още едно лице като обвиняем за организирана престъпна група и изпиране на пари. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а Софийски градски съд по искане на СГП е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Впоследствие мярката за неотклонение е била изменена, като наблюдаващият прокурор в СГП е наложил на обвиняемия забрана за напускане на пределите на Република България.

В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.

Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група. Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК - Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко – продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни. По делото са събрани доказателства и за придобиване чрез неистински документи и на два апартамента, собственост на починали самотно живели възрастни хора.

В края на м. януари и началото на м. февруари 2026 г. по искания на СГП от СГС е била наложена обезпечителна мярка възбрана за обезпечаването на предвидената в закона имуществена санкция по отношение на две търговски дружества и е допуснато обезпечение на отнемане в полза на държавата с оглед предвидената наказателна отговорност за изпиране на пари.

За развитието на случая ще бъде предоставена допълнителна информация.


София / България
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    Кога най сетне ще видим съдии прокурори и нотариуси в пандиза ,тези са най корумпираните негодници в България,ако беше Сталин досега поне половината от тези корумпета щяха да бъдат в Гулаг

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  • 3 Сталин

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    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #7

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  • 4 НИЯ

    13 0 Отговор
    Наслушахме се на това-установи се ,разкри се престъпна схема с това или онова,нямат ли имена тези хора,стига с тези шикалкавения,кажете за кой или кои личности стоят зад тези схеми,докога ще ги проучвате и установявате.

    16:22 26.06.2026

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  • 7 Одесос

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