От прокуратурата отговориха на Божидар Божанов за имотните измами във Варна

Във връзка с досъдебно производство за организирана престъпна група за имотни измами, възложено за разследване на Софийска градска прокуратура, предоставяме следната информация.

Под надзора и ръководството на СГП се провежда разследване по дело за организирана престъпна група, занимаваща се с измами с недвижими имоти на територията на община Варна.

Делото е образувано по изпратени с постановление от 06.06.2025 г. временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България материали по досъдебно производство, образувано от Окръжна прокуратура-Варна с постановление от 25.04.2024 г. Делото е възложено на СГП на основание чл. 195, ал. 5 НПК с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата и изясняване на фактите по случая.

Обвинение е било повдигнато на шест лица за организирана престъпна група, документни престъпления и изпиране на пари.

След постъпване на делото в СГП, е било привлечено още едно лице като обвиняем за организирана престъпна група и изпиране на пари. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а Софийски градски съд по искане на СГП е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Впоследствие мярката за неотклонение е била изменена, като наблюдаващият прокурор в СГП е наложил на обвиняемия забрана за напускане на пределите на Република България.

В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.

Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група. Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК - Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко – продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни. По делото са събрани доказателства и за придобиване чрез неистински документи и на два апартамента, собственост на починали самотно живели възрастни хора.

В края на м. януари и началото на м. февруари 2026 г. по искания на СГП от СГС е била наложена обезпечителна мярка възбрана за обезпечаването на предвидената в закона имуществена санкция по отношение на две търговски дружества и е допуснато обезпечение на отнемане в полза на държавата с оглед предвидената наказателна отговорност за изпиране на пари.

За развитието на случая ще бъде предоставена допълнителна информация.