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Времето днес, прогноза за събота, 27 юни: Слънчево. Следобеден дъжд на отделни места

Времето днес, прогноза за събота, 27 юни: Слънчево. Следобеден дъжд на отделни места

27 Юни, 2026 03:00 528 1

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Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°

Времето днес, прогноза за събота, 27 юни: Слънчево. Следобеден дъжд на отделни места - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно по северното крайбрежие на отделни места ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°, а температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще бъде времето и в планините. Около и след обяд на места е възможно да превали слаб дъжд. Вятърът ще е умерен от североизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 18° на Алеко до 22° в Боровец. В Банско и Смолян около 28°. През следващите дни се очаква много горещо време с максимални температури между 32° и 37°.

Дъжд и гръмотевична дейност се очакват във вторник, главно в следобедните часове над Западна България. Температурите ще се повишат още и ще са между 34° и 39°. В сряда и четвъртък на повече места главно в Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури там ще се понижат с 3 - 4 градуса, по-високи ще останат в източната половина от страната.


България
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    1 0 Отговор
    Троловете, американофилите, укрофилите, центаджиите и останалата измет нали си знаете? С бежанците на ангела меркел в една стая да им правите компания!

    03:06 27.06.2026

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