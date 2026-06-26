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ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България

ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България

26 Юни, 2026 16:46 953 36

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България следва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки шест месеца

ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС, публикувана в Официалния вестник на ЕС, съобщи БНТ.

България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2 на сто през 2026 г., 3,4 на сто през 2027 г., 3,4 на сто през 2028 г. и 3,2 на сто през 2029 г., препоръчва Съветът на ЕС, като уточнява, че по този начин страната следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029 г.

Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 г., който трябва да бъде представен на ЕК и Еврогрупата, е 15 октомври 2026 г.

България следва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки шест месеца - през пролетта в рамките на годишния си доклад за напредъка до 30 април, и през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран, пише още в позицията на Съвета на ЕС.

До 2028 г. на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на Съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 процента от максималните стойности.

След 2028 г. на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 2028 г.

С цел да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата SAFE.

Припомняме, че Министерството на финансите публикува в сряда проект на държавен бюджет за 2026 г. с очакван дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 5,7 на сто от БВП през 2026 г., 3,8 на сто от БВП през 2027 г. и 3,0 на сто от БВП през 2028 г.

Параметрите на бюджетната рамка за периода 2026-2028 г., доколкото позволяват възможностите за корекции още от тази година, са съобразени с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит и с необходимостта от стабилизирането на публичните финанси в средносрочен план, е записано в текстовете.

Проектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, съобщи вчера вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор
    Хахахах, пак го Поех те, хахах.

    16:50 26.06.2026

  • 2 Икономист

    35 8 Отговор
    Те ни натресоха еврото и инфлацията, сега свръх дефиц...е няма такава наглост от ЕС

    Коментиран от #10

    16:53 26.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    32 11 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд който събирахме 30 години точно за такива случаи и сега се гаврят с нас .Мерзавци!

    Коментиран от #8

    16:54 26.06.2026

  • 4 Муни и гълъб

    12 7 Отговор
    го преодоляха още този месец с "фантастичният бюджет"....

    16:54 26.06.2026

  • 5 Нищо

    14 9 Отговор
    не може да гарантира България , правителството на червените олигарси и мафията , нито може да работи , нито има компетентност , нито има свобода , зависимо от спонсорите си милиардери , които дадоха маса пари , да го изтипосат на чело на властта !

    16:54 26.06.2026

  • 6 Трол

    15 5 Отговор
    България трябва да се научи да свива разходите по същия начин, по който го правят всички останали страни членки на съюза.

    Коментиран от #7

    16:55 26.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    В Клуба на Богатите трябва да стягаме колана .Няма шест пет.

    16:58 26.06.2026

  • 8 Не са ги откраднали.

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "Хаяши" ги подари.

    16:59 26.06.2026

  • 9 Дефицита

    10 13 Отговор
    5,7% е израз на неумение да се планира и да се управлява самолета на държавата.
    Външната намеса е оценка за неуменията и за обясненията колко не могат да се спрат да харчат.
    А може и умишлено да ползват наказателната процедура като извинение пред електората, че ще увелечават данъците заради външен натиск. И също Бойко им е крив..

    Коментиран от #22

    17:00 26.06.2026

  • 10 Икономистите

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Икономист":

    знаят, че може да се харчи толкова, колкото се произвежда. За харчовете съседите не са виновни.

    Коментиран от #18

    17:02 26.06.2026

  • 11 Тошо

    20 7 Отговор
    Евробрюкселска измет.Покварени и алчни чиновници, крадящи до безсъзнание.

    Коментиран от #13

    17:03 26.06.2026

  • 12 Тома

    16 1 Отговор
    Айде на хайрлия да е.Тамън спряха да ни наблюдават и отново под лупата че и глоби ще има.

    17:08 26.06.2026

  • 13 Нашите

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тошо":

    са по-виновни,че се продават и слугуват на чужди интереси.

    Коментиран от #21

    17:11 26.06.2026

  • 14 Дориана

    8 2 Отговор
    Борисов ще продължава ли да твърди,чме сме в клуба на богатите. А Асен Василев и Мирчев ще продължават ли, да саботират всички решения на новата власт съзнавайки, че вредят на България в стил - На другите на им е зле , защото на нас не ни е добре паднахме от власт.

    17:14 26.06.2026

  • 15 Вай Мунчоо

    4 2 Отговор
    Шо че праим с големите милиционерски заплати са бе

    17:14 26.06.2026

  • 16 ХиХи

    9 0 Отговор
    Дека е ся Арменеца преватизатор да обяснява колко е убау у юрозоната и как не са се вдигнали цените двойно, абе като полривахме всичките критерии що на 6 тия месец има свръх дефицит? Лама Гюро Водопада и Кокореца да кажат за заемите

    17:16 26.06.2026

  • 17 Дориана

    6 2 Отговор
    Корумпираната опозиция да са наясно, че точно те са виновни за Свръх Дефицита на България. Поредицата от популистки грешки в стил политическо оцеляване без да се мисли за последиците за България доведоха до точно този резултат всички държави от ЕС да ни сочат до какви поражения може да доведе грешния модел на управление. Сега Румен Радев и Прогресивна България имат трудната задача да казват е.истината такава каквато е реално с дефицита на България. Популисткия начин на управление , лъжите и кражбите ни доведоха до дъното. Сега трябва твърд подход и крути мерки за да се спаси България.

    Коментиран от #31

    17:16 26.06.2026

  • 18 Епа

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Икономистите":

    То заемите не са теглени миналта седмица. Те де гоедаха като ни приемаха?

    17:18 26.06.2026

  • 19 кабел

    4 0 Отговор
    Пак ще ни прибират парите и ще ни държат в бедност!

    17:18 26.06.2026

  • 20 Маринов

    8 0 Отговор
    Аааа, влизайте в еврозоната, трябвате ни. После ще видим.
    Дайте си и парите - ЕЦБ ще ги управлява.
    Ама много висока инфлация - що така? Миналата година я нямаше.
    Аааа, така не може. Инфлацията да е до 3%. В Германия, Франция може, в България - не.
    Няма да закачате нашите хора. Кой крал - крал. Минало свършено.
    Оправяйте се, че и глоби и запори ще има.
    Ето това е политика. Да те натиснат да им изпълниш всичко и да те накажат.
    Защо влязохме в Еврозоната?

    Коментиран от #23

    17:22 26.06.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нашите":

    Вие сте виновни. Нали при демокрацията народа управляаа, като избира управляаа щите, хахахаха.
    А коммунизма не дава такава възможност, хахаха

    Коментиран от #27

    17:25 26.06.2026

  • 22 Дориана

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дефицита":

    Много грешен коментар. Някои хора изобщо не могат да мислят . Дори кучетата в България знаеха, че Дефицита при Борисов коалиция Магнитски Не е 3 % . Сега Румен Радев и неговата партия разкриха лъжата и корупционните сделки, отложените плащания и всичко , което доведе до Свръх Дефицит България. Сега точно Румен Радев и Прогресивна България ще спасят България от тежката икономическа криза в която вкараха България от коалиция Магнитски и ППДБ.

    17:25 26.06.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Маринов":

    ВЛЯЗОХВ ВИ, в Еврозоната.
    Питай Боко

    17:26 26.06.2026

  • 24 Леле-леле 🤔

    7 0 Отговор
    Нали евроатлантическата пасмина ни убеждаваше , че в България сме готови да се набутаме с еврото ? Защо другите се отърваха ? " ЕЦБ: Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция не са готови за еврозоната "

    Коментиран от #28, #29

    17:27 26.06.2026

  • 25 бай тикван чекмеджаров

    4 0 Отговор
    не съм пак аз виновен
    за таз процедура за прекомерен дефицит срещу България
    кокорчо е виновен

    17:28 26.06.2026

  • 26 Унуфриий

    4 0 Отговор
    Този дефицит ЕС защо не го отвори преди шест месеца? Или тогава Сме били отличници? Извикайте Теменужката да обеснява!!! Тя така добре обясняваше.

    17:28 26.06.2026

  • 27 В грешка си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Народа не избира
    Те сами се избират.

    Коментиран от #32, #33

    17:31 26.06.2026

  • 28 Умнокрасив

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Леле-леле 🤔":

    Хъмпържунян , Боко , Лоши и Мирчев казаха , че сме готови . Аз много им вярвам .

    Коментиран от #30

    17:32 26.06.2026

  • 29 Отърваха се

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Леле-леле 🤔":

    защото имат мислещи,а не продажни политици.

    17:33 26.06.2026

  • 30 Тези

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Умнокрасив":

    са за панделата.

    17:34 26.06.2026

  • 31 Имаш много здраве от старата ми хурка

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Правителството на Желязков приключи 2026 с нормален дефицит. Банкерът Гюров за 3 месеца натрупа 1.8 милиарда лева дефицит. Фатмака иска да харчи и проекто бюджетът му е такъв. Никой не им е виновен. Не можеш да оправдаваш бъдещия с бюджет с тежкото минало. Не беше тежко - документите го доказват.

    17:36 26.06.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В грешка си":

    Не лъжи!!! Висша форма на демокрацията са изборите.
    Питай Тръмп, хахахах

    17:36 26.06.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В грешка си":

    Ами протести, тогава що няма? Значи Ви устройства Това кое-то сърбате.

    17:37 26.06.2026

  • 34 Радев не прави реформи.

    1 1 Отговор
    Радев не прави реформи. Той не може да прави реформи. Никъде никога не е правил реформи. Само е уреждал любовниците си на топли местенца. Радев може да харчи чужди пари. При това лошо ги харчи.

    17:38 26.06.2026

  • 35 миме

    1 0 Отговор
    спасението е немедленно излизане на България от ес,нато-то и зоната и връщането на лева, а също така махането на всички санкций рещу Русия фатмака до кога ше се услушва

    17:42 26.06.2026

  • 36 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ирцулана пак ще ни помпи

    17:55 26.06.2026

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