ЕС потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България

Съветът на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС, публикувана в Официалния вестник на ЕС, съобщи БНТ.
България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2 на сто през 2026 г., 3,4 на сто през 2027 г., 3,4 на сто през 2028 г. и 3,2 на сто през 2029 г., препоръчва Съветът на ЕС, като уточнява, че по този начин страната следва да преодолее състоянието на прекомерен дефицит до 2029 г.
Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 г., който трябва да бъде представен на ЕК и Еврогрупата, е 15 октомври 2026 г.
България следва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки шест месеца - през пролетта в рамките на годишния си доклад за напредъка до 30 април, и през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран, пише още в позицията на Съвета на ЕС.
До 2028 г. на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на Съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 процента от максималните стойности.
След 2028 г. на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 2028 г.
С цел да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата SAFE.
Припомняме, че Министерството на финансите публикува в сряда проект на държавен бюджет за 2026 г. с очакван дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).
Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 5,7 на сто от БВП през 2026 г., 3,8 на сто от БВП през 2027 г. и 3,0 на сто от БВП през 2028 г.
Параметрите на бюджетната рамка за периода 2026-2028 г., доколкото позволяват възможностите за корекции още от тази година, са съобразени с предложението на Европейската комисия за активиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит и с необходимостта от стабилизирането на публичните финанси в средносрочен план, е записано в текстовете.
Проектът на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, съобщи вчера вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:50 26.06.2026
2 Икономист
Коментиран от #10
16:53 26.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:54 26.06.2026
4 Муни и гълъб
16:54 26.06.2026
5 Нищо
16:54 26.06.2026
6 Трол
Коментиран от #7
16:55 26.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Трол":В Клуба на Богатите трябва да стягаме колана .Няма шест пет.
16:58 26.06.2026
8 Не са ги откраднали.
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"Хаяши" ги подари.
16:59 26.06.2026
9 Дефицита
Външната намеса е оценка за неуменията и за обясненията колко не могат да се спрат да харчат.
А може и умишлено да ползват наказателната процедура като извинение пред електората, че ще увелечават данъците заради външен натиск. И също Бойко им е крив..
Коментиран от #22
17:00 26.06.2026
10 Икономистите
До коментар #2 от "Икономист":знаят, че може да се харчи толкова, колкото се произвежда. За харчовете съседите не са виновни.
Коментиран от #18
17:02 26.06.2026
11 Тошо
Коментиран от #13
17:03 26.06.2026
12 Тома
17:08 26.06.2026
13 Нашите
До коментар #11 от "Тошо":са по-виновни,че се продават и слугуват на чужди интереси.
Коментиран от #21
17:11 26.06.2026
14 Дориана
17:14 26.06.2026
15 Вай Мунчоо
17:14 26.06.2026
16 ХиХи
17:16 26.06.2026
17 Дориана
Коментиран от #31
17:16 26.06.2026
18 Епа
До коментар #10 от "Икономистите":То заемите не са теглени миналта седмица. Те де гоедаха като ни приемаха?
17:18 26.06.2026
19 кабел
17:18 26.06.2026
20 Маринов
Дайте си и парите - ЕЦБ ще ги управлява.
Ама много висока инфлация - що така? Миналата година я нямаше.
Аааа, така не може. Инфлацията да е до 3%. В Германия, Франция може, в България - не.
Няма да закачате нашите хора. Кой крал - крал. Минало свършено.
Оправяйте се, че и глоби и запори ще има.
Ето това е политика. Да те натиснат да им изпълниш всичко и да те накажат.
Защо влязохме в Еврозоната?
Коментиран от #23
17:22 26.06.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Нашите":Вие сте виновни. Нали при демокрацията народа управляаа, като избира управляаа щите, хахахаха.
А коммунизма не дава такава възможност, хахаха
Коментиран от #27
17:25 26.06.2026
22 Дориана
До коментар #9 от "Дефицита":Много грешен коментар. Някои хора изобщо не могат да мислят . Дори кучетата в България знаеха, че Дефицита при Борисов коалиция Магнитски Не е 3 % . Сега Румен Радев и неговата партия разкриха лъжата и корупционните сделки, отложените плащания и всичко , което доведе до Свръх Дефицит България. Сега точно Румен Радев и Прогресивна България ще спасят България от тежката икономическа криза в която вкараха България от коалиция Магнитски и ППДБ.
17:25 26.06.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Маринов":ВЛЯЗОХВ ВИ, в Еврозоната.
Питай Боко
17:26 26.06.2026
24 Леле-леле 🤔
Коментиран от #28, #29
17:27 26.06.2026
25 бай тикван чекмеджаров
за таз процедура за прекомерен дефицит срещу България
кокорчо е виновен
17:28 26.06.2026
26 Унуфриий
17:28 26.06.2026
27 В грешка си
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Народа не избира
Те сами се избират.
Коментиран от #32, #33
17:31 26.06.2026
28 Умнокрасив
До коментар #24 от "Леле-леле 🤔":Хъмпържунян , Боко , Лоши и Мирчев казаха , че сме готови . Аз много им вярвам .
Коментиран от #30
17:32 26.06.2026
29 Отърваха се
До коментар #24 от "Леле-леле 🤔":защото имат мислещи,а не продажни политици.
17:33 26.06.2026
30 Тези
До коментар #28 от "Умнокрасив":са за панделата.
17:34 26.06.2026
31 Имаш много здраве от старата ми хурка
До коментар #17 от "Дориана":Правителството на Желязков приключи 2026 с нормален дефицит. Банкерът Гюров за 3 месеца натрупа 1.8 милиарда лева дефицит. Фатмака иска да харчи и проекто бюджетът му е такъв. Никой не им е виновен. Не можеш да оправдаваш бъдещия с бюджет с тежкото минало. Не беше тежко - документите го доказват.
17:36 26.06.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "В грешка си":Не лъжи!!! Висша форма на демокрацията са изборите.
Питай Тръмп, хахахах
17:36 26.06.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "В грешка си":Ами протести, тогава що няма? Значи Ви устройства Това кое-то сърбате.
17:37 26.06.2026
34 Радев не прави реформи.
17:38 26.06.2026
35 миме
17:42 26.06.2026
36 ООрана държава
17:55 26.06.2026