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Нови рокади в парламента

Нови рокади в парламента

26 Юни, 2026 18:42 631 5

  • парламент-
  • рокади-
  • парламентарни комисии

Народното събрание одобри поредица от персонални промени в състава на своите постоянни комисии по време на днешното пленарно заседание

Нови рокади в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание одобри поредица от персонални промени в състава на своите постоянни комисии по време на днешното пленарно заседание, като рокадите обхващат народни представители от групите на ГЕРБ – СДС и „Прогресивна България“, съобщават от „Дарик“.

Евгени Дянков от парламентарната група на ГЕРБ – СДС напуска поста си на заместник-председател и член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Неговото място заема съпартиецът му Христо Гаджев. Самият Гаджев влиза и в Комисията по отбрана на мястото на Владислав Горанов.

От своя страна, Горанов става член на Комисията по енергетика. Към енергийната комисия се присъединява и Евгени Дянков. В същата комисия има промяна и при представителите на „Прогресивна България“ – Тихомир Тотев е освободен, а мястото му заема Здравко Марков.

Здравко Марков напуска Комисията по отбрана, където неговата позиция ще бъде заета от Тихомир Тотев.

В Комисията по труда, демографската и социалната политика също е направена рокада в редиците на „Прогресивна България“. Павлина Ковачева е освободена като член, а на нейно място застава Васка Милушева.

Паралелно с това Васка Милушева напуска Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Овакантеното от нея място в тази структура ще бъде поето от Павлина Ковачева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Не знам защо,но в тези жеги много ми миришат копитата....

    18:44 26.06.2026

  • 2 Манджа !

    3 0 Отговор
    С Грозде !

    После Се Чудим !

    Защо Сме На Този Хал !

    18:45 26.06.2026

  • 3 Тоя Вл.Горанов

    0 0 Отговор
    Е директно за Софийския затвор,заедно с ментора му Тиквата,а вместо това той в комисии участва.

    18:45 26.06.2026

  • 4 Смех !

    0 0 Отговор
    Просто !

    Смех !

    19:03 26.06.2026

  • 5 Отвратен

    0 0 Отговор
    Всички гербеИ ски мекерета са за затвора ,а не за парламента.

    19:05 26.06.2026

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