Нови рокади в парламента

Народното събрание одобри поредица от персонални промени в състава на своите постоянни комисии по време на днешното пленарно заседание, като рокадите обхващат народни представители от групите на ГЕРБ – СДС и „Прогресивна България“, съобщават от „Дарик“.

Евгени Дянков от парламентарната група на ГЕРБ – СДС напуска поста си на заместник-председател и член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Неговото място заема съпартиецът му Христо Гаджев. Самият Гаджев влиза и в Комисията по отбрана на мястото на Владислав Горанов.

От своя страна, Горанов става член на Комисията по енергетика. Към енергийната комисия се присъединява и Евгени Дянков. В същата комисия има промяна и при представителите на „Прогресивна България“ – Тихомир Тотев е освободен, а мястото му заема Здравко Марков.

Здравко Марков напуска Комисията по отбрана, където неговата позиция ще бъде заета от Тихомир Тотев.

В Комисията по труда, демографската и социалната политика също е направена рокада в редиците на „Прогресивна България“. Павлина Ковачева е освободена като член, а на нейно място застава Васка Милушева.

Паралелно с това Васка Милушева напуска Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Овакантеното от нея място в тази структура ще бъде поето от Павлина Ковачева.