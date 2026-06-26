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Румен Радев сравни българския с руския патриарх

Румен Радев сравни българския с руския патриарх

26 Юни, 2026 19:41 910 38

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Мен ме интересуват всички православни християни, да бъде уважавана тяхната религия

Румен Радев сравни българския с руския патриарх - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев направи директен паралел между действията на българския патриарх и тези на руския духовен водач Кирил. Изявлението дойде в отговор на въпрос защо се отказва подкрепа за налагането на санкции срещу руския патриарх, съобщават от БГНЕС.

Преди осем години, след визитата на руския патриарх у нас, Радев коментира, че гостът е пристигнал като духовник, но си е тръгнал като политик. Попитан от медиите какво е провокирало промяната в позицията му към днешна дата, премиерът отговори: "Нищо не се е променило, ако сте слушали внимателно мои заявления. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересуват всички православни християни, да бъде уважавана тяхната религия."

След уточнение от страна на репортерите, че патриарх Кирил е излязъл от ролята си на духовник и е благословил агресия срещу друг православен народ, Радев направи съпоставка с практиката на родната църква.

"Ето тук на този площад и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на българските знамена и на българската армия", аргументира се Радев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    36 8 Отговор
    Рожби на КГБ !
    Разлика - НИКАКВА !

    Коментиран от #3, #22

    19:43 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 26 Отговор
    В Украйна забраниха службите на български и свещениците служат на полски.Куриозното е че в Полша службите са на български.

    Коментиран от #7, #11, #23, #34

    19:46 26.06.2026

  • 3 Да, но

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    и двамата нямат нищо духовно . Просто са Сатанаили.

    Коментиран от #24

    19:46 26.06.2026

  • 4 9999

    22 6 Отговор
    Кирил нее за санкции а за затвора.

    Коментиран от #26

    19:47 26.06.2026

  • 5 Хахаха

    23 5 Отговор
    "Нищо не се е променило" и преди и сега, милиардерът полк. Гундяев, по всяко време, нашоква кривите канчета и на двама ви.

    19:48 26.06.2026

  • 6 !!!?

    29 4 Отговор
    Емисари на КГБ...благославят масовия убиец на православни !!!?

    19:49 26.06.2026

  • 7 До колкото знам

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    в Полша са католици

    Коментиран от #27

    19:49 26.06.2026

  • 8 ЕХ КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА

    7 12 Отговор
    А ПОМНИТЕ ЛИ БОКО КАК ТАНЦУВАШЕ СЪС САБЯ КАТО ПРЪВ ГЛАВЕН МУФТ(АЖ)ИЯ.А НАШИТЕ ЕВРОДЕМОКРАТИ СА СИ БЕЗБОЖНИЦИ , ЗА ТЯХ ПРАВОСЛАВИЕТО Е ДРЕБНА ПОДРОБНОСТ

    19:49 26.06.2026

  • 9 копейка с чалма

    13 3 Отговор
    Има разлика.
    Нашия поп е с
    по-нисък чин.

    Коментиран от #14

    19:53 26.06.2026

  • 10 Не се. Бъркайте

    4 1 Отговор
    В Божиите неща! Православен Само! Православен Патриарх или негов представител Може да добие Благодатния Огън в Йерусалим! Четете, учете се, Образувайте се, Бог , Да ви е на помощ,. АМИн!

    19:55 26.06.2026

  • 11 ПЪЛНИ Глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лъжeш като дърт ....

    19:55 26.06.2026

  • 12 Анонимен

    11 4 Отговор
    Радев а кога си ходил на църква Оставка избори не желая да защитаваш руските интереси бълг мин председател си Оставка и Избори да се избере достоен български премиер достоен

    19:56 26.06.2026

  • 13 Да,бе

    7 5 Отговор
    Руския патриарх трябва да целува ръка на българския щото щеше да е мюфтия,а не патриарх.А кирилицата е дошла от македонските земи,напечатана на сръбска машина...

    19:57 26.06.2026

  • 14 Лошо, седларов

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "копейка с чалма":

    Лошо изхождане, чети, чети, Образувай се, Православните Патриарси да Равнопоставени.

    19:59 26.06.2026

  • 15 агенти на КГБ

    8 0 Отговор
    които се гледат като котаци!!!

    20:03 26.06.2026

  • 16 Радев е обещал

    9 1 Отговор
    въвеждане на религия в училищата. Не искам съзнанието на децата да бъде тровено от чернокапци. А Радев, ако иска да сложи фередже на дъщеря си и прати сина си в манастир.

    20:05 26.06.2026

  • 17 Я яяяА Мунчо КОМУНИСТА и религия???????

    14 2 Отговор
    Смешник! Що не каже какво прави на колене пред рушляка "поп" гундяев????

    20:05 26.06.2026

  • 18 Мдаа

    3 9 Отговор
    Е поне и България един път да претендира за нещо в рамките на ЕС. Досега всички управници бяха "Yes дупедавци" на който си поиска.

    20:09 26.06.2026

  • 19 Вярата и

    6 2 Отговор
    религията са различни неща. Радев е вярващ или религиозен? Вън религията от училищата. Църквата да си направи свои школи по вероучение. Образованието е светско. Много му се иска на господина да спечели църквата на своя страна, дори и с цената-нашите деца.

    20:10 26.06.2026

  • 20 Оффф

    10 1 Отговор
    Той пък големия "християнин" , бе.... Никакви човешки и християнски ценности и него ! Да си татуира червена звезда на челото !

    20:12 26.06.2026

  • 21 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Когато използваш религията за политически цели, получаваш това - лицемерие и неискреност.

    20:12 26.06.2026

  • 22 Кой го казва?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Както съдим, така ще бъдем съдени..Ако думите ни са клевета, тогава да внимаваме пред кого се покланяме.

    20:15 26.06.2026

  • 23 Когато решиш да лъжеш, не прекалявай

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За да не ти се смеят. Служба на български вместо църковно-славянски в Украйна, а сега и на полски. Дали пък не е било на американски?

    20:16 26.06.2026

  • 24 А ти какъв си?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да, но":

    слуга на "клеветника" ли?

    20:17 26.06.2026

  • 25 Значи се готви да нападаме някой

    0 0 Отговор
    Щом прави сравнение

    20:18 26.06.2026

  • 26 о горкия бяс

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "9999":

    що така си замаскирал числото?

    20:18 26.06.2026

  • 27 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "До колкото знам":

    Не му разваляй пропагандата. Само една опорка има, все пак.

    20:24 26.06.2026

  • 28 Общото между

    9 1 Отговор
    Двата МЕН ТЕ попа е,че са комуняго - фашисти, агенти - доносници на службите, и са..толкова ." Християни"..колкото .. чистокръвния Русняк -- рамАзанчо е...християнин!
    А.. клепарестия фатмак фърчилото оше помни как киро попа КГБ то,..му набиваше публично чемберите по лисавата фатмашка манерка
    Хихихихихи

    20:28 26.06.2026

  • 29 Въпрос

    9 1 Отговор
    Докога ще търпим бавноразвиващи копейки да дърпат България към руското блато и да безчинстват безнаказано във властта?

    20:28 26.06.2026

  • 30 рундяев

    6 1 Отговор
    поклон пред руския агресор!

    20:30 26.06.2026

  • 31 рундью

    5 0 Отговор
    обича да го благославят

    20:40 26.06.2026

  • 32 Православен

    5 0 Отговор
    масон няма, лъжец рундев

    20:42 26.06.2026

  • 33 Брей

    6 0 Отговор
    Румен Радев сравни българския с руския патриарх

    А защо не сравни себе си с Путин

    20:42 26.06.2026

  • 34 Сто %

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    си първия глупендианец!!!!!!!!?

    20:43 26.06.2026

  • 35 Цвете

    3 0 Отговор
    ТЕБ ТЕ ИНТЕРЕСУВАТ МАЙ ДЕЙСТВАЩИЯТ КГЕБЕЕЦ И БЪЛГАРСКИЯТ ,КОЙТО МАЙ СЪЩО Е ТАКЪВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ " СЛУЖБИ "? ТАКОВА УНИЖЕНИЕ ЛИЧНО ТИ ПРЕТЪРПЯ, КОГАТО БЕШЕ НА " ГОСТИ " ТОЗИ ВЪРХОВЕН ЧОВЕК И СЕГА СИ ДОСТА " УМЕКНАЛ " ,ЗАЩО ЛИ? 🤦‍♂️✈️🤷‍♀️✈️👀

    21:01 26.06.2026

  • 36 Абе

    0 3 Отговор
    седесарчетата от коментарите, що се не разходите до п.м......

    21:01 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Християнска

    1 0 Отговор
    ценност ли е да си зарежеш семейството? Какви християнски ценности се изповядват в Слънце Ориент?

    21:09 26.06.2026

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