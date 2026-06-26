Румен Радев сравни българския с руския патриарх

Премиерът Румен Радев направи директен паралел между действията на българския патриарх и тези на руския духовен водач Кирил. Изявлението дойде в отговор на въпрос защо се отказва подкрепа за налагането на санкции срещу руския патриарх, съобщават от БГНЕС.

Преди осем години, след визитата на руския патриарх у нас, Радев коментира, че гостът е пристигнал като духовник, но си е тръгнал като политик. Попитан от медиите какво е провокирало промяната в позицията му към днешна дата, премиерът отговори: "Нищо не се е променило, ако сте слушали внимателно мои заявления. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересуват всички православни християни, да бъде уважавана тяхната религия."

След уточнение от страна на репортерите, че патриарх Кирил е излязъл от ролята си на духовник и е благословил агресия срещу друг православен народ, Радев направи съпоставка с практиката на родната църква.

"Ето тук на този площад и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на българските знамена и на българската армия", аргументира се Радев.