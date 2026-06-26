Румен Радев сравни българския с руския патриарх

Премиерът Румен Радев направи директен паралел между действията на българския патриарх и тези на руския духовен водач Кирил. Изявлението дойде в отговор на въпрос защо се отказва подкрепа за налагането на санкции срещу руския патриарх, съобщават от БГНЕС.
Преди осем години, след визитата на руския патриарх у нас, Радев коментира, че гостът е пристигнал като духовник, но си е тръгнал като политик. Попитан от медиите какво е провокирало промяната в позицията му към днешна дата, премиерът отговори: "Нищо не се е променило, ако сте слушали внимателно мои заявления. Много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересуват всички православни християни, да бъде уважавана тяхната религия."
След уточнение от страна на репортерите, че патриарх Кирил е излязъл от ролята си на духовник и е благословил агресия срещу друг православен народ, Радев направи съпоставка с практиката на родната църква.
"Ето тук на този площад и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на българските знамена и на българската армия", аргументира се Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Разлика - НИКАКВА !
Коментиран от #3, #22
19:43 26.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #23, #34
19:46 26.06.2026
3 Да, но
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":и двамата нямат нищо духовно . Просто са Сатанаили.
Коментиран от #24
19:46 26.06.2026
4 9999
Коментиран от #26
19:47 26.06.2026
5 Хахаха
19:48 26.06.2026
6 !!!?
19:49 26.06.2026
7 До колкото знам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":в Полша са католици
Коментиран от #27
19:49 26.06.2026
8 ЕХ КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА
19:49 26.06.2026
9 копейка с чалма
Нашия поп е с
по-нисък чин.
Коментиран от #14
19:53 26.06.2026
10 Не се. Бъркайте
19:55 26.06.2026
11 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Лъжeш като дърт ....
19:55 26.06.2026
12 Анонимен
19:56 26.06.2026
13 Да,бе
19:57 26.06.2026
14 Лошо, седларов
До коментар #9 от "копейка с чалма":Лошо изхождане, чети, чети, Образувай се, Православните Патриарси да Равнопоставени.
19:59 26.06.2026
15 агенти на КГБ
20:03 26.06.2026
16 Радев е обещал
20:05 26.06.2026
17 Я яяяА Мунчо КОМУНИСТА и религия???????
20:05 26.06.2026
18 Мдаа
20:09 26.06.2026
19 Вярата и
20:10 26.06.2026
20 Оффф
20:12 26.06.2026
21 Наблюдател
20:12 26.06.2026
22 Кой го казва?
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Както съдим, така ще бъдем съдени..Ако думите ни са клевета, тогава да внимаваме пред кого се покланяме.
20:15 26.06.2026
23 Когато решиш да лъжеш, не прекалявай
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За да не ти се смеят. Служба на български вместо църковно-славянски в Украйна, а сега и на полски. Дали пък не е било на американски?
20:16 26.06.2026
24 А ти какъв си?
До коментар #3 от "Да, но":слуга на "клеветника" ли?
20:17 26.06.2026
25 Значи се готви да нападаме някой
20:18 26.06.2026
26 о горкия бяс
До коментар #4 от "9999":що така си замаскирал числото?
20:18 26.06.2026
27 Хахахаха
До коментар #7 от "До колкото знам":Не му разваляй пропагандата. Само една опорка има, все пак.
20:24 26.06.2026
28 Общото между
А.. клепарестия фатмак фърчилото оше помни как киро попа КГБ то,..му набиваше публично чемберите по лисавата фатмашка манерка
Хихихихихи
20:28 26.06.2026
29 Въпрос
20:28 26.06.2026
30 рундяев
20:30 26.06.2026
31 рундью
20:40 26.06.2026
32 Православен
20:42 26.06.2026
33 Брей
А защо не сравни себе си с Путин
20:42 26.06.2026
34 Сто %
До коментар #2 от "Последния Софиянец":си първия глупендианец!!!!!!!!?
20:43 26.06.2026
35 Цвете
21:01 26.06.2026
36 Абе
21:01 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Християнска
21:09 26.06.2026