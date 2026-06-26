Пътнически влак се запали край Карнобат

Локомотив се запали на ж.п. гара Церковски. В 16.19 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение от началника на пътническия влак 30133, Карлово - Бургас, съобщи бТВ.
Пътниците са своевременно свалени на гарата, като няма пострадали, съобщиха от полицията в Бургас.
Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните.
На място са изпратени екипи от Районно управление - Карнобат и РСПБЗН - Карнобат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #8
17:36 26.06.2026
2 Жоро
17:39 26.06.2026
3 ООрана държава
17:51 26.06.2026
4 миме
17:51 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БДЖ
17:55 26.06.2026
7 черен влак се композира ленче ле
миряните на тиквата да се горди с бащицата си
че живеят в най смешната и некадърна държава в европа
17:59 26.06.2026
8 БДЖ
До коментар #1 от "Нека да пиша":баджак дай си жената
бягайте голи жени
Коментиран от #10
18:01 26.06.2026
9 Роулъркоустър
18:02 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Титк
18:20 26.06.2026
12 Ченге
18:33 26.06.2026