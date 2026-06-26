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Пътнически влак се запали край Карнобат

Пътнически влак се запали край Карнобат

26 Юни, 2026 17:33 924 12

  • пътнически влак-
  • пожар-
  • карнобат

Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните

Пътнически влак се запали край Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локомотив се запали на ж.п. гара Церковски. В 16.19 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение от началника на пътническия влак 30133, Карлово - Бургас, съобщи бТВ.

Пътниците са своевременно свалени на гарата, като няма пострадали, съобщиха от полицията в Бургас.

Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните.

На място са изпратени екипи от Районно управление - Карнобат и РСПБЗН - Карнобат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    12 0 Отговор
    БДЖ=боже да стигна жив

    Коментиран от #8

    17:36 26.06.2026

  • 2 Жоро

    9 2 Отговор
    Закривайте това БДЖ, бре! Ще избиете хората. 😡

    17:39 26.06.2026

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Зулусите окрадоха и подариха бдж , останаха само подпалки

    17:51 26.06.2026

  • 4 миме

    7 2 Отговор
    при бай тошо по времето на соца такова нещо нямаше, цялата разруха е благодарение на това ,че преди 36 години България с измама беше поставена на"правилната страна на историята", а сега пак с измама ни набутаха у зоната

    17:51 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БДЖ

    2 0 Отговор
    Ми жега е....

    17:55 26.06.2026

  • 7 черен влак се композира ленче ле

    8 1 Отговор
    от бургас за софия


    миряните на тиквата да се горди с бащицата си
    че живеят в най смешната и некадърна държава в европа

    17:59 26.06.2026

  • 8 БДЖ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    баджак дай си жената

    бягайте голи жени

    Коментиран от #10

    18:01 26.06.2026

  • 9 Роулъркоустър

    3 0 Отговор
    Да им сипят по една карнобатска гроздова на пътниците, против стреса.

    18:02 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Титк

    4 0 Отговор
    Всяка година едно и също вдигна ли се температурите зарята започва в БД-то.

    18:20 26.06.2026

  • 12 Ченге

    5 0 Отговор
    Прави впечатление че всички локомотиви се палят след като са били на ремонт...Диверсия или некадърност?

    18:33 26.06.2026

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