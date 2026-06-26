Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

Предстои среща между Румен Радев и сръбския президент Александър Вучич, на която ще бъдат обсъдени двустранните отношения и евентуални проблеми в региона, съобщават от БГНЕС.
Повод за изявлението са предупреждения в редица западни медии, че Сръбската православна църква (СПЦ) играе дестабилизираща роля за сигурността в държавите от Западните Балкани.
Запитан за позицията си относно влиянието на духовните институции, Радев е категоричен, че не бива да се допуска смесване на двете сфери.
„Аз не искам да се меся в работата на никоя църква. Не искам да смесвам политиката с религията. Затова е и моята позиция за санкциите срещу духовно лице“, посочва премиерът.
Според него всички спорни въпроси в региона трябва да се решават изцяло на институционално и дипломатическо ниво, а не чрез религиозен натиск.
Решението на възникващите казуси ще бъде търсено в директни разговори с държавното ръководство на съседната страна.
„Предпочитам да ги решаваме на високо политическо ниво с президента Вучич. В обозримо бъдеще ми предстои среща с него. Ако имаме някакви проблеми, ще ги споделим“, допълва Радев.
През последните месеци авторитетни международни издания като Би Би Си, „Икономист“, „Файненшъл таймс“, „Монд“ и „Нойе Цюрихер Цайтунг“ публикуваха поредица от задълбочени анализи. Те разглеждат ролята на СПЦ по време на протестите в Черна гора, връзката между сръбската държава и църквата, както и цялостното им влияние върху регионалната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #13, #36
20:10 26.06.2026
2 Без майтап
Коментиран от #17, #38
20:12 26.06.2026
3 Гориил
20:12 26.06.2026
4 мунчо
20:13 26.06.2026
5 Нищо ново на Балканите
20:14 26.06.2026
6 Анонимен
20:14 26.06.2026
7 Нафърфорий
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Амин. Дай боже
20:14 26.06.2026
8 Яшар
20:14 26.06.2026
9 ако бяхте гласували с 10
Коментиран от #15, #16
20:14 26.06.2026
10 АГАТ а Кристи
20:15 26.06.2026
11 Един от русенско
20:16 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 3680-РР
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти па с прегорелите манджи за какъв се вземаш?
Коментиран от #19
20:17 26.06.2026
14 Вихрогон
20:18 26.06.2026
15 3680-РР
До коментар #9 от "ако бяхте гласували с 10":Включи си внимавалката да не висиш и да пишеш обяснения!
Коментиран от #18
20:18 26.06.2026
16 ....
До коментар #9 от "ако бяхте гласували с 10":"Заведението" ти е САМО за ЕДИН ЧОВЕК, "последен" ...
20:18 26.06.2026
17 Безродника
До коментар #2 от "Без майтап":не е български избирател! Българският избирател е избрал!
20:20 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 "Заведението"
До коментар #13 от "3680-РР":му е на Централна и е весе. А манджите - кафяви и редки. Друго заведение няма.
20:22 26.06.2026
20 Гориил
20:22 26.06.2026
21 Изчезвай ти
До коментар #18 от "изчезвай в раша":Тук е България, а не цигански коптор за отпадъци лъжливи и крадливи!
Коментиран от #22
20:24 26.06.2026
22 тук е Европейска България!!!
До коментар #21 от "Изчезвай ти":ТУК НЕ Е макцква!!!
Коментиран от #40
20:25 26.06.2026
23 Кой
20:27 26.06.2026
24 Арестанта
20:29 26.06.2026
25 Регулирайте си жценките
Глупаво отношение от страна на който
Или трият или намаляват посочените оценки
Власти в крак времето
20:33 26.06.2026
26 Какво
20:37 26.06.2026
27 Шапкарят
20:37 26.06.2026
28 Генерал БОТАШ
ИСКАМ само да Защитя Вярата .
Хаха хахахахаха хахахахаха
КОГАТО СЪС ЙОТОВА
МУ ЦЕЛУВАХТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА
И ВИ БИЕШЕ КОМБАЛИ
ЗАЩО НЕ МУ ГО КАЗА
БОТАШОВ?
20:37 26.06.2026
29 Ердоган !
20:38 26.06.2026
30 Смешен си другарю Крадеф!
20:38 26.06.2026
31 ТРЪМП НАРЕДИ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОДЕН ЛУКОЙЛ.
МУНЯ ЩЕ СПРЕ ЛИ СДЕЛКАТА,
ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ ВЕТО
НА ТРЪМП?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЧИЙ ЛУКОЙЛ?
На ВАГИТ ЛИ ?
20:40 26.06.2026
32 Добри Дядо
20:48 26.06.2026
33 Косьо
20:52 26.06.2026
34 Фют
Може да ме почешете с няколко милиона евра.
20:57 26.06.2026
35 Браво!
20:57 26.06.2026
36 Мухахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще излезете една торба кокали
21:01 26.06.2026
37 Само
21:02 26.06.2026
38 Ехо муции
До коментар #2 от "Без майтап":Българите сме с Радев
Коментиран от #42
21:02 26.06.2026
39 Любо Кисьов
Радев и хората му имат нулево желание и воля за реформите, които предполагам и голяма част от избирателите им искаха.
За сметка на това, Радев и хората му са:
Поне една идея по-некадърни и от тия на Борисов.
Също толкова зависими от олигархията.
Значително по-свидливи, когато иде реч за хората и значително по-разточителни, когато става въпрос за тях. Залагат 1,5 млрд € повече административни разходи.
И понеже си залагат ненужно голяма сума (+ 3 млрд €) за капиталови разходи и значително по-крадливи!
ПП. Все неща, за които хората имаха точно обратните очаквания. Дори аз, който никога и през ум не ми е минавало да гласувам за Радев не очаквах, че ще е толкова страхлив, зависим и лаком!
21:03 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Само Радев
21:05 26.06.2026
42 Генчо
До коментар #38 от "Ехо муции":Ясно, от калайджиите си.
21:06 26.06.2026
43 Голямо признание за българите
21:07 26.06.2026
44 Боби Бобиев
21:08 26.06.2026
45 гражданин на републиката
21:09 26.06.2026
46 МАХНЕТЕ ГО ВЕЧЕ РАДЕВ !!!
21:11 26.06.2026