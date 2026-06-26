Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

Предстои среща между Румен Радев и сръбския президент Александър Вучич, на която ще бъдат обсъдени двустранните отношения и евентуални проблеми в региона, съобщават от БГНЕС.

Повод за изявлението са предупреждения в редица западни медии, че Сръбската православна църква (СПЦ) играе дестабилизираща роля за сигурността в държавите от Западните Балкани.

Запитан за позицията си относно влиянието на духовните институции, Радев е категоричен, че не бива да се допуска смесване на двете сфери.

„Аз не искам да се меся в работата на никоя църква. Не искам да смесвам политиката с религията. Затова е и моята позиция за санкциите срещу духовно лице“, посочва премиерът.

Според него всички спорни въпроси в региона трябва да се решават изцяло на институционално и дипломатическо ниво, а не чрез религиозен натиск.

Решението на възникващите казуси ще бъде търсено в директни разговори с държавното ръководство на съседната страна.

„Предпочитам да ги решаваме на високо политическо ниво с президента Вучич. В обозримо бъдеще ми предстои среща с него. Ако имаме някакви проблеми, ще ги споделим“, допълва Радев.

През последните месеци авторитетни международни издания като Би Би Си, „Икономист“, „Файненшъл таймс“, „Монд“ и „Нойе Цюрихер Цайтунг“ публикуваха поредица от задълбочени анализи. Те разглеждат ролята на СПЦ по време на протестите в Черна гора, връзката между сръбската държава и църквата, както и цялостното им влияние върху регионалната политика.