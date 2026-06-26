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Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич

26 Юни, 2026 20:08 862 46

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Всички спорни въпроси в региона трябва да се решават изцяло на институционално и дипломатическо ниво

Румен Радев: Предстои ми среща с Александър Вучич - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои среща между Румен Радев и сръбския президент Александър Вучич, на която ще бъдат обсъдени двустранните отношения и евентуални проблеми в региона, съобщават от БГНЕС.

Повод за изявлението са предупреждения в редица западни медии, че Сръбската православна църква (СПЦ) играе дестабилизираща роля за сигурността в държавите от Западните Балкани.

Запитан за позицията си относно влиянието на духовните институции, Радев е категоричен, че не бива да се допуска смесване на двете сфери.

„Аз не искам да се меся в работата на никоя църква. Не искам да смесвам политиката с религията. Затова е и моята позиция за санкциите срещу духовно лице“, посочва премиерът.

Според него всички спорни въпроси в региона трябва да се решават изцяло на институционално и дипломатическо ниво, а не чрез религиозен натиск.

Решението на възникващите казуси ще бъде търсено в директни разговори с държавното ръководство на съседната страна.

„Предпочитам да ги решаваме на високо политическо ниво с президента Вучич. В обозримо бъдеще ми предстои среща с него. Ако имаме някакви проблеми, ще ги споделим“, допълва Радев.

През последните месеци авторитетни международни издания като Би Би Си, „Икономист“, „Файненшъл таймс“, „Монд“ и „Нойе Цюрихер Цайтунг“ публикуваха поредица от задълбочени анализи. Те разглеждат ролята на СПЦ по време на протестите в Черна гора, връзката между сръбската държава и църквата, както и цялостното им влияние върху регионалната политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 7 Отговор
    Утре излизаме 500 000 и сваляме правителството.

    Коментиран от #7, #13, #36

    20:10 26.06.2026

  • 2 Без майтап

    17 7 Отговор
    Руменчо, кажи какво Путин ти причини та те подчини, какво стана, та му престана. Българският избирател иска да знае истината а не какво внушава пропагандата.

    Коментиран от #17, #38

    20:12 26.06.2026

  • 3 Гориил

    10 7 Отговор
    За пореден път черната пропаганда провокира и подстрекава православните църкви по света. За пореден път лондонски пирати наливат бензин върху горяща къща.

    20:12 26.06.2026

  • 4 мунчо

    13 2 Отговор
    режем бабите майките и децата борим мафията и олигархията!!!

    20:13 26.06.2026

  • 5 Нищо ново на Балканите

    9 4 Отговор
    Щом издания от католически и протестантски държави започнаха да правят "ЗАДЪЛБОЧЕНИ АНАЛИЗИ" на мястото и ролята на православните църкви в православните държави работата за кой ли път започва да мирише на намеса!

    20:14 26.06.2026

  • 6 Анонимен

    12 5 Отговор
    Оставка Оставка Оставка Вън на червената олигархия завладяла демокрацията ни Избори да идват нови политици а не дърти червени бкп

    20:14 26.06.2026

  • 7 Нафърфорий

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Амин. Дай боже

    20:14 26.06.2026

  • 8 Яшар

    13 1 Отговор
    Бай Радев ...остави вучич и Сърбия те са на запад и по напред от нас , земи се Фани да си разчистиш държавата от кърлежи-мафиоти политици, директори ,крадци ,...не заравяй глава като щраус прекаляваш !

    20:14 26.06.2026

  • 9 ако бяхте гласували с 10

    6 4 Отговор
    досега всички да висяха на бесилки!

    Коментиран от #15, #16

    20:14 26.06.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Кой ще е от ПРЕД , кой от зад ??? "Краставите магарета, през 9 планини ... "

    20:15 26.06.2026

  • 11 Един от русенско

    14 3 Отговор
    Трябваше да има операция чисти ръце ,това ти беше шанса Радев , вече си аут с обратно броене

    20:16 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 3680-РР

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти па с прегорелите манджи за какъв се вземаш?

    Коментиран от #19

    20:17 26.06.2026

  • 14 Вихрогон

    14 2 Отговор
    Рундьо,изчакай малко,до наесен, ще си като Вучич,от протест в протест!Ще обмениш ценен опит!Сега е рано,Рундьо!След топлото лято,идва и студена зима!

    20:18 26.06.2026

  • 15 3680-РР

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "ако бяхте гласували с 10":

    Включи си внимавалката да не висиш и да пишеш обяснения!

    Коментиран от #18

    20:18 26.06.2026

  • 16 ....

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "ако бяхте гласували с 10":

    "Заведението" ти е САМО за ЕДИН ЧОВЕК, "последен" ...

    20:18 26.06.2026

  • 17 Безродника

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    не е български избирател! Българският избирател е избрал!

    20:20 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 "Заведението"

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "3680-РР":

    му е на Централна и е весе. А манджите - кафяви и редки. Друго заведение няма.

    20:22 26.06.2026

  • 20 Гориил

    4 8 Отговор
    Махнете си мръсните ръце от православните църкви.Защо на г-н Радев му е било нужно да изпълнява заповеди от английски пирати?

    20:22 26.06.2026

  • 21 Изчезвай ти

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "изчезвай в раша":

    Тук е България, а не цигански коптор за отпадъци лъжливи и крадливи!

    Коментиран от #22

    20:24 26.06.2026

  • 22 тук е Европейска България!!!

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Изчезвай ти":

    ТУК НЕ Е макцква!!!

    Коментиран от #40

    20:25 26.06.2026

  • 23 Кой

    7 2 Отговор
    плаща ? Пари няма !

    20:27 26.06.2026

  • 24 Арестанта

    9 1 Отговор
    ли ще прибира ?

    20:29 26.06.2026

  • 25 Регулирайте си жценките

    4 0 Отговор
    Не ги измивайте
    Глупаво отношение от страна на който
    Или трият или намаляват посочените оценки
    Власти в крак времето

    20:33 26.06.2026

  • 26 Какво

    12 0 Отговор
    стана със Стоян Мавродиев , бившия шеф на Банката за развитие , прибрал и поделил милиарди с комунистически "бизнесмени" ? Пари , предназначени за развитието на България и подпомагане живота на българските граждани .

    20:37 26.06.2026

  • 27 Шапкарят

    8 1 Отговор
    си е кара по президентски. Взе изпълнителната власт за да се скрие от съдебно преследване. Сега ще е екскурзиянт и ще си измишльотва къде да се свира, докато сътвори пак нещо боташево

    20:37 26.06.2026

  • 28 Генерал БОТАШ

    10 1 Отговор
    Не ме интересува какъв е ГУНДЯЕВ

    ИСКАМ само да Защитя Вярата .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    КОГАТО СЪС ЙОТОВА
    МУ ЦЕЛУВАХТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА

    И ВИ БИЕШЕ КОМБАЛИ

    ЗАЩО НЕ МУ ГО КАЗА

    БОТАШОВ?

    20:37 26.06.2026

  • 29 Ердоган !

    6 1 Отговор
    Щял Да се среща Със Сръбския Премиер !

    20:38 26.06.2026

  • 30 Смешен си другарю Крадеф!

    8 3 Отговор
    И със Сретан да се срещнеш файда ЙОК!!! Кой те брой за жив бе руска по.длого?

    20:38 26.06.2026

  • 31 ТРЪМП НАРЕДИ

    3 0 Отговор
    25 ЮЛИ

    ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОДЕН ЛУКОЙЛ.

    МУНЯ ЩЕ СПРЕ ЛИ СДЕЛКАТА,

    ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ ВЕТО

    НА ТРЪМП?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЧИЙ ЛУКОЙЛ?

    На ВАГИТ ЛИ ?

    20:40 26.06.2026

  • 32 Добри Дядо

    4 0 Отговор
    Питай го как се бори с олигархите си? И да не забравите да се обедините и заявите вечната си комунистическа либов. Може пък да отпусне някой динар за търбата ако минава и от там. Питай го и как така има няколко алтирнативни пътя на всеки един с винетка или платена магистрала ? Може да Ви е полезно и разберете ,че за да останете на власт не може да дерете единствено малцината останали тук Българи. Такси и винетки за този който ползва . Промили в общините за смет -тоже. Общи водомери и после вземане на парите и на липсващия също махаш . Електромери с възможност за дистанционно маниполиране от оператора на коефициенти за грешка когато си иска и той сам да се проверява и хваща в кражби - НЕ и също махаш. Така се остава на Власт. За сега няма да имаш президент . После не по късно от януари със изтърваните и непроменени възлови условия за живот тук сте пред масови стачки и ползване на полиция отново и военни предполагам този път. Няма да има прошка ако излъжете толкова много хора.

    20:48 26.06.2026

  • 33 Косьо

    5 0 Отговор
    То ако става така работата ... отстрани е лесно да се говори за мир в Украйна. Че те видим...

    20:52 26.06.2026

  • 34 Фют

    2 0 Отговор
    Сърби ме банковата сметка.
    Може да ме почешете с няколко милиона евра.

    20:57 26.06.2026

  • 35 Браво!

    4 0 Отговор
    После и с Лукашенко да се срещне за да се уточнят тримата, кой е най-голямата руска подлога на света! Победителят печели гарсониера в съседство с тези на Асад и Янукович.

    20:57 26.06.2026

  • 36 Мухахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще излезете една торба кокали

    21:01 26.06.2026

  • 37 Само

    2 0 Отговор
    По срещи ли ще ходиш,бе?Ти имаш ли намерение да свършиш нещо за борбата си против корупцията?Кога ще ликвидираш модела Борисов -Первски или ще го надграждащ с модела Зелен чорап .Мълчим и нищо не правим.Освен,че Тол таксите изведнъж с 30 процента увеличиха безцеремонно.Само удряш най-бедните негодн....Докога ще си измисляш срещи с тоя,оня и да се правиш на интересен.Само дето не си казал като Тиквата ,че като ти чуят името стават прави.Както ни удряш така ще те изритаме като мръсн. коте.Хората гласуваха за вас,за да се махнат двата шопара,не че те харесват тебе.Ще гледаме по министерствата само нови назначения съветник на съветника,като политиката на Тиквата ремонт на ремонта.Радев като има фирми злоупотребили,защо не ги дадете на мафиотската прокуратура,която получава брутални заплати,за да не върши нищо.

    21:02 26.06.2026

  • 38 Ехо муции

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Българите сме с Радев

    Коментиран от #42

    21:02 26.06.2026

  • 39 Любо Кисьов

    2 1 Отговор
    Това, което аз разбрах от проектобюджета, като лаик в тази област.
    Радев и хората му имат нулево желание и воля за реформите, които предполагам и голяма част от избирателите им искаха.
    За сметка на това, Радев и хората му са:
    Поне една идея по-некадърни и от тия на Борисов.
    Също толкова зависими от олигархията.
    Значително по-свидливи, когато иде реч за хората и значително по-разточителни, когато става въпрос за тях. Залагат 1,5 млрд € повече административни разходи.
    И понеже си залагат ненужно голяма сума (+ 3 млрд €) за капиталови разходи и значително по-крадливи!
    ПП. Все неща, за които хората имаха точно обратните очаквания. Дори аз, който никога и през ум не ми е минавало да гласувам за Радев не очаквах, че ще е толкова страхлив, зависим и лаком!

    21:03 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Само Радев

    2 3 Отговор
    Ще спаси България от свинарника

    21:05 26.06.2026

  • 42 Генчо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ехо муции":

    Ясно, от калайджиите си.

    21:06 26.06.2026

  • 43 Голямо признание за българите

    0 4 Отговор
    Ако Радев не беше генерал с чест,Вучич нямаше да го приеме

    21:07 26.06.2026

  • 44 Боби Бобиев

    2 1 Отговор
    Може да се срещне неофициално и с Цецу Василев, да хапнат по една плескавица с пиво.

    21:08 26.06.2026

  • 45 гражданин на републиката

    0 1 Отговор
    Моят премиер ... е Бойко Борисов.

    21:09 26.06.2026

  • 46 МАХНЕТЕ ГО ВЕЧЕ РАДЕВ !!!

    0 0 Отговор
    САМ СЕ ДОКАЗА , ЧЕ ЗА НИКАКЪВ НЕ СТАВА !!! САМО ЗА ПРЕДАТЕЛ !!!

    21:11 26.06.2026

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